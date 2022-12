AP News en bref à 00h04 HNE

Une tempête hivernale massive entraîne des pannes d’électricité, des pannes de courant

MISSION, Kan. (AP) – Des dizaines de millions d’Américains ont enduré des températures glaciales, des conditions de blizzard, des pannes de courant et des rassemblements de vacances annulés vendredi à cause d’une tempête hivernale qui, selon les prévisionnistes, était presque sans précédent dans son ampleur, exposant environ 60% des États-Unis population à une sorte d’avis ou d’avertissement météo hivernal.

Plus de 200 millions de personnes ont fait l’objet d’un avis ou d’un avertissement vendredi, a indiqué le National Weather Service. La carte du service météorologique “représente l’une des plus grandes étendues d’avertissements et d’avis météorologiques hivernaux”, ont déclaré les prévisionnistes.

Les pannes de courant ont laissé environ 1,4 million de foyers et d’entreprises dans le noir, selon le site Web PowerOutage, qui suit les rapports des services publics. La Tennessee Valley Authority, le plus grand service public du pays, a mis fin à ses coupures de courant vendredi après-midi, mais a continué d’exhorter les foyers et les entreprises à économiser l’énergie. En Géorgie, des centaines de personnes à Atlanta et dans le nord de l’État étaient sans électricité et confrontées à la possibilité d’un refroidissement éolien inférieur à zéro sans chaleur.

Et près de 5 000 vols à l’intérieur, à destination ou en provenance des États-Unis ont été annulés vendredi, selon le site de suivi FlightAware, provoquant davantage de chaos alors que les voyageurs tentent de rentrer chez eux pour les vacances.

“Nous devons juste rester positifs”, a déclaré Wendell Davis, qui joue au basket avec une équipe en France et attendait à O’Hare à Chicago vendredi après une série d’annulations de vols.

___

Le rapport du 6 janvier blâme Trump et vise à empêcher le retour au pouvoir

WASHINGTON (AP) – Un rapport final massif publié par le comité de la Chambre le 6 janvier tard jeudi rejette la responsabilité de l’insurrection du Capitole de 2021 sur une seule personne: l’ancien président Donald Trump.

Le document dense de 814 pages détaille les conclusions de l’enquête de 18 mois du panel, s’appuyant sur plus de 1 000 entretiens avec des témoins et plus d’un million de pages de documents sources. Le comité a découvert une «conspiration en plusieurs parties» orchestrée par Trump et ses alliés les plus proches, le tout dans le but d’annuler sa défaite électorale de 2020.

En exposant les détails extraordinaires – sa pression sur les États, les fonctionnaires fédéraux et le vice-président Mike Pence – le comité de sept démocrates et de deux républicains dit qu’il essaie d’empêcher que quelque chose de similaire ne se reproduise.

Le panel vise également à empêcher Trump, qui se présente à nouveau à la présidence, de ne jamais revenir au pouvoir. Entre autres recommandations, le panel suggère que le Congrès envisage de l’exclure ainsi que d’autres personnes qui l’ont aidé du bureau fédéral pour son rôle dans l’insurrection, au cours de laquelle une foule violente de ses partisans a pris d’assaut le Capitole et interrompu la certification de la victoire du président Joe Biden.

“Notre pays est allé trop loin pour permettre à un président défait de se transformer en tyran prospère en renversant nos institutions démocratiques, en fomentant la violence et, comme je l’ai vu, en ouvrant la porte à ceux de notre pays dont la haine et le fanatisme menacent l’égalité et justice pour tous les Américains », a écrit le président du comité, le représentant démocrate Bennie Thompson du Mississippi, dans une préface au rapport.

___

Unités de soins intensifs bondées, crématoriums bondés : le COVID ébranle les villes chinoises

BAZHOU, Chine (AP) – Yao Ruyan arpentait frénétiquement devant la clinique de la fièvre d’un hôpital de comté dans la province industrielle du Hebei en Chine, à 70 kilomètres (43 miles) au sud-ouest de Pékin. Sa belle-mère avait le COVID et avait besoin de soins médicaux urgents, mais tous les hôpitaux à proximité étaient pleins.

“Ils disent qu’il n’y a pas de lits ici,” aboya-t-elle dans son téléphone.

Alors que la Chine est aux prises avec sa toute première vague nationale de COVID, les services d’urgence des petites villes et villages au sud-ouest de Pékin sont débordés. Les unités de soins intensifs refusent les ambulances, les proches des malades recherchent des lits ouverts et les patients sont affalés sur des bancs dans les couloirs des hôpitaux et allongés sur le sol faute de lits.

La belle-mère âgée de Yao était tombée malade il y a une semaine avec le coronavirus. Ils se sont d’abord rendus dans un hôpital local, où des scanners pulmonaires ont montré des signes de pneumonie. Mais l’hôpital ne pouvait pas gérer les cas de COVID, a-t-on dit à Yao. On lui a dit d’aller dans des hôpitaux plus grands des comtés adjacents.

Alors que Yao et son mari conduisaient d’hôpital en hôpital, ils ont constaté que toutes les salles étaient pleines. L’hôpital de Zhuozhou, à une heure de route de la ville natale de Yao, a été la dernière déception.

___

Le jury de LA condamne Tory Lanez pour avoir tiré sur Megan Thee Stallion

LOS ANGELES (AP) – Dans une salle d’audience qui est devenue chaotique après un procès bouillonnant de tension, un jury de Los Angeles a déclaré vendredi le rappeur Tory Lanez coupable de trois crimes dans le tournage en 2020 de la star du hip-hop Megan Thee Stallion. L’attaque l’a laissée blessée avec des fragments de balle dans les pieds et la condamnation de Lanez pourrait l’envoyer en prison pendant plus de 20 ans.

Lanez, qui a été menotté et conduit en prison alors qu’il portait un manteau rose poudré avec un pantalon assorti, n’a montré aucune réaction visible lors de la lecture du verdict.

Mais quelques instants plus tard, après que le jury ait été escorté, son père, Sonstar Peterson, s’est levé et a crié “Ce système méchant est jugé devant Dieu tout-puissant!” alors que les députés se rapprochaient de lui.

Peterson a alors pointé les deux procureurs et a crié: «Vous êtes tous les deux des gens méchants et méchants. Vous savez exactement ce que vous avez fait.

Avec un effort considérable, les députés l’ont arraché de la salle d’audience, où il a crié dans le couloir.

___

Le Congrès approuve les nouvelles règles électorales dans la réponse du 6 janvier

Vendredi, le Congrès a donné son dernier vote à la législation modifiant la loi obscure qui régit la certification d’une course présidentielle, l’effort le plus important à ce jour pour éviter une répétition de la poussée violente de Donald Trump pour inverser sa défaite aux élections de 2020.

La Chambre a adopté une refonte de la loi sur le décompte électoral dans le cadre de son énorme projet de loi de dépenses de fin d’année, après que le Sénat a approuvé jeudi un libellé identique. La législation va maintenant au président Joe Biden pour sa signature.

Biden a salué l’inclusion des dispositions dans le projet de loi de dépenses dans un communiqué vendredi, l’appelant “une action bipartite essentielle qui contribuera à garantir que la volonté du peuple est préservée”.

Il s’agit de la réponse législative la plus importante que le Congrès ait jamais apportée aux efforts agressifs de Trump pour renverser les résultats des élections de 2020, et une mesure qui a été préconisée par le comité restreint de la Chambre qui a mené l’enquête la plus approfondie sur le violent siège du Capitole.

Les dispositions modifiant la loi de 1887 – qui ont longtemps été critiquées comme rédigées de manière médiocre et confuse – ont obtenu un soutien bipartisan et rendraient plus difficile pour les futurs perdants présidentiels d’empêcher l’ascension de leurs ennemis, comme Trump a tenté de le faire le 6 janvier 2021.

___

La fusillade envoie Mall of America en lock-out, selon la police

BLOOMINGTON, Minnesota (AP) – Une fusillade au Mall of America a envoyé des clients effrayés du plus grand centre commercial du pays dans une course juste avant le week-end de vacances, ont déclaré vendredi les responsables du centre commercial et la police de la banlieue de Minneapolis.

Le département de police de Bloomington a répondu à la fusillade peu avant 20 heures, a indiqué le centre commercial dans un communiqué. Le verrouillage a duré environ une heure avant que le centre commercial ne tweete que les acheteurs étaient envoyés à l’extérieur. Les véhicules d’urgence avaient convergé dans le parking enneigé et la police pouvait être vue en train d’installer une bande jaune de scène de crime près du magasin Nordstrom.

La police n’a pas immédiatement fourni de détails indiquant si quelqu’un avait été blessé ou arrêté. Un point presse était prévu à 22h30

Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux montrent des acheteurs se cachant dans des magasins, et une annonce dans le centre commercial a averti les gens de se mettre à l’abri. Certaines vidéos montrent des acheteurs courant pour se mettre à l’abri après avoir entendu une forte détonation.

La fusillade signalée survient alors que les centres commerciaux et les centres commerciaux à travers les États-Unis voient un afflux de clients quelques jours avant Noël.

___

Les Cubains recherchent de la nourriture pour les fêtes dans un contexte d’aggravation de la crise

LA HAVANE (AP) – Alors que Belkis Fajardo, 69 ans, se promène dans les rues denses du centre-ville de La Havane avec un petit sac de laitue et d’oignons à la main, elle se demande comment elle va nourrir sa famille pendant les vacances.

La rareté et les turbulences économiques ne sont pas nouvelles à Cuba, mais Fajardo fait partie des nombreux Cubains à noter que cette année est différente grâce à la montée en flèche de l’inflation et à l’aggravation des pénuries.

“Nous verrons ce que nous pouvons rassembler pour cuisiner pour la fin de l’année”, a déclaré Fajardo. « Tout est vraiment cher… alors vous achetez les choses petit à petit comme vous le pouvez. Et si vous ne pouvez pas, vous ne mangez pas.

Les produits de base tels que le poulet, le bœuf, les œufs, le lait, la farine et le papier hygiénique sont difficiles et souvent impossibles à trouver dans les magasins d’État.

Lorsqu’ils apparaissent, ils viennent souvent à des prix élevés, soit dans des magasins informels, des revendeurs ou dans des magasins coûteux uniquement accessibles à ceux qui ont des devises étrangères.

___

Le juge a gardé secrets les accords de plaidoyer des dirigeants de FTX pour amener le fondateur aux États-Unis

NEW YORK (AP) – Un juge a gardé secret que deux des plus proches associés de Sam Bankman-Fried s’étaient retournés contre lui afin que l’entrepreneur en crypto-monnaie ne soit pas effrayé et ne combatte pas l’extradition des Bahamas, selon les transcriptions judiciaires rendues publiques vendredi.

Les procureurs américains à New York ont ​​attendu que Bankman-Fried, le fondateur de l’échange cryptographique effondré FTX, soit détenu par le FBI avant de révéler que ses partenaires commerciaux, Carolyn Ellison et Gary Wang, avaient secrètement plaidé coupable à des accusations de fraude et coopéraient, ce qui peut leur vaut la clémence lors de la condamnation.

Le procureur américain Damian Williams a annoncé les plaidoyers de culpabilité lorsque Bankman-Fried était dans les airs mercredi soir.

Les procureurs craignaient que si Bankman-Fried découvrait que ses amis coopéraient, il pourrait essayer de lutter contre l’extradition des Bahamas, où il avait été arrêté à la demande des autorités américaines.

Ellison, 28 ans, et Wang, 29 ans, ont plaidé coupables devant le tribunal fédéral de Manhattan lundi pour des accusations passibles d’une peine potentielle de plusieurs décennies de prison.

___

Bidens rend visite à des patients à l’hôpital national pour enfants

WASHINGTON (AP) – Le président Joe Biden et son épouse, la première dame Jill Biden, ont visité l’hôpital national pour enfants le vendredi avant Noël pour rendre visite à des patients et lire une histoire.

Assis devant un imposant arbre de Noël, le président a aidé à tenir le livre pendant que la première dame lisait “The Snowy Day”, une histoire primée sur un garçon nommé Peter et ses aventures dans la neige. Cette année marque le 60e anniversaire du livre, écrit par Ezra Jack Keats.

Jill Biden a noté que Washington “avait un peu, tout petit peu de neige” vendredi alors que les températures plongeaient. “Est-ce que quelqu’un l’a vu?” elle a demandé.

Lorsque l’histoire mentionna Peter et les anges des neiges, elle demanda combien de patients en avaient déjà fabriqués. “J’ai adoré faire ça”, a-t-elle déclaré.

À la fin de la lecture, la première dame a déclaré : « Joyeux Noël et bonnes fêtes à tous. Merci d’être venu et de m’avoir écouté lire et d’avoir demandé au président de tenir le livre.

___

Le parent de Facebook, Meta, paiera 725 millions de dollars pour régler le cas des données des utilisateurs

SAN FRANCISCO (AP) – La société mère de Facebook a accepté de payer 725 millions de dollars pour régler un procès alléguant que la plus grande plate-forme de médias sociaux au monde a permis à des millions d’informations personnelles de ses utilisateurs d’être transmises à Cambridge Analytica, une entreprise qui a soutenu la campagne présidentielle victorieuse de Donald Trump en 2016.

Les termes du règlement conclu par Meta Platforms, la société holding de Facebook et Instagram, ont été divulgués dans des documents judiciaires déposés jeudi soir. Il devra encore être approuvé par un juge lors d’une audience du tribunal fédéral de San Francisco prévue en mars.

L’affaire est née de révélations de 2018 selon lesquelles Cambridge Analytica, une entreprise liée au stratège politique de Trump, Steve Bannon, avait payé un développeur d’applications Facebook pour accéder aux informations personnelles d’environ 87 millions d’utilisateurs de la plateforme. Ces données ont ensuite été utilisées pour cibler les électeurs américains lors de la campagne de 2016 qui a abouti à l’élection de Trump en tant que 45e président.

Le tumulte suscité par les révélations a conduit un Zuckerberg contrit à être grillé par les législateurs américains lors d’une audience très médiatisée au Congrès et a incité les gens à supprimer leurs comptes Facebook. Même si la croissance de Facebook a stagné alors que de plus en plus de personnes se connectent et se divertissent sur des services concurrents tels que TikTok, le réseau social compte toujours environ 2 milliards d’utilisateurs dans le monde, dont près de 200 millions aux États-Unis et au Canada.

Le procès, qui cherchait à être certifié en tant que recours collectif représentant les utilisateurs de Facebook, avait affirmé que la violation de la vie privée prouvait que Facebook était un “courtier de données et une société de surveillance”, ainsi qu’un réseau social.

The Associated Press