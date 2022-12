AP News en bref à 00h04 HNE

La Fed relève son taux directeur d’un demi-point et en annonce d’autres à venir

WASHINGTON (AP) – La Réserve fédérale a renforcé sa lutte contre l’inflation mercredi en relevant son taux d’intérêt directeur pour la septième fois cette année et en signalant d’autres hausses à venir. Mais il a annoncé une hausse plus faible que lors de ses quatre dernières réunions à un moment où l’inflation montre des signes de ralentissement.

La Fed a clairement indiqué, dans une déclaration et une conférence de presse du président Jerome Powell, qu’elle pense que des taux nettement plus élevés sont encore nécessaires pour maîtriser pleinement le pire épisode d’inflation qui a frappé l’économie en quatre décennies.

La banque centrale a relevé son taux directeur d’un demi-point pour le porter entre 4,25 % et 4,5 %, son plus haut niveau en 15 ans. Bien qu’inférieure à ses précédentes hausses de trois quarts de point, la dernière mesure augmentera encore les coûts de nombreux prêts aux particuliers et aux entreprises et le risque de récession.

Plus surprenant, les décideurs prévoient que leur taux directeur à court terme atteindra une fourchette de 5% à 5,25% d’ici la fin de 2023. Cela suggère que la Fed est sur le point d’augmenter son taux de trois quarts de point supplémentaires et laissez-le là jusqu’à l’année prochaine. Certains économistes s’attendaient à ce que la Fed ne projette qu’une augmentation supplémentaire d’un demi-point.

La dernière hausse de taux a été annoncée un jour après qu’un rapport encourageant ait montré que l’inflation aux États-Unis avait ralenti en novembre pour un cinquième mois consécutif. L’augmentation d’une année à l’autre de 7,1 %, bien que toujours élevée, était nettement inférieure au récent sommet de 9,1 % atteint en juin.

Twitter change les règles sur le suivi des comptes du jet d’Elon Musk

Twitter a suspendu mercredi un compte qui utilisait des données de vol accessibles au public pour suivre le jet privé d’Elon Musk, malgré l’engagement du nouveau propriétaire de la plateforme de médias sociaux de le maintenir en raison de ses principes de liberté d’expression.

Puis, quelques heures plus tard, Musk a ramené le compte de suivi des jets après avoir imposé de nouvelles conditions à tous les utilisateurs de Twitter – plus de partage de l’emplacement actuel de quiconque.

Mais peu de temps après, le compte a de nouveau été suspendu. Cela s’est produit après que Musk a tweeté qu’un “harceleur fou” avait attaqué une voiture à Los Angeles transportant son jeune fils.

Il a également menacé de poursuites judiciaires Jack Sweeney, l’étudiant en deuxième année d’université et programmeur de 20 ans qui a lancé le compte de suivi des vols @elonjet, et “les organisations qui ont soutenu le mal fait à ma famille”. On ne sait pas quelle action en justice Musk pourrait intenter contre Sweeney pour un compte qui publiait automatiquement des informations de vol publiques.

Avant mercredi, le compte comptait plus de 526 000 abonnés.

Biden dit aux dirigeants africains que les États-Unis sont “all in” sur le continent

WASHINGTON (AP) – Le président Joe Biden a déclaré à des dizaines de dirigeants africains réunis à Washington que les États-Unis étaient «participants à l’avenir de l’Afrique», déployant mercredi des milliards de dollars de financement gouvernemental et d’investissements privés promis pour aider le continent en pleine croissance dans les domaines de la santé, des infrastructures, affaires et technologie.

“Les États-Unis sont déterminés à soutenir tous les aspects de la croissance de l’Afrique”, a déclaré Biden aux dirigeants et à d’autres dans une grande salle de conférence, présentant sa vision lors du Sommet des dirigeants États-Unis-Afrique de trois jours sur la manière dont les États-Unis peuvent être un catalyseur essentiel.

Biden, qui présente les États-Unis comme un partenaire fiable pour promouvoir des élections démocratiques et stimuler la croissance critique de la santé et de l’énergie, a déclaré à la foule que les 55 milliards de dollars d’investissements engagés au cours des trois prochaines années – annoncés lundi – n’étaient “que le début”.

Il a annoncé plus de 15 milliards de dollars d’engagements et de partenariats privés en matière de commerce et d’investissement.

“Il y a tellement plus que nous pouvons faire ensemble et que nous ferons ensemble”, a déclaré Biden.

Diplomates: l’ONU empêche l’armée du Myanmar de prendre le siège de l’ONU

NATIONS UNIES (AP) – Un comité clé de l’ONU a de nouveau empêché la junte militaire du Myanmar de prendre le siège du pays aux Nations Unies, ont déclaré mercredi deux diplomates bien informés de l’ONU.

La commission des lettres de créance de l’Assemblée générale s’est réunie lundi et a reporté l’action sur la demande de la junte, ont déclaré les diplomates, s’exprimant sous couvert d’anonymat avant une annonce officielle probablement plus tard cette semaine.

Cette décision signifie que Kyaw Moe Tun, qui était ambassadeur du Myanmar aux Nations Unies lorsque l’armée a renversé la dirigeante civile Aung San Suu Kyi le 1er février 2021, restera en poste.

En décembre dernier, les dirigeants militaires du Myanmar ont également échoué dans leurs efforts pour remplacer Tun, qui reste un partisan du gouvernement précédent et du gouvernement d’unité nationale d’opposition, qui s’oppose à la junte.

Chris Gunness, directeur du Myanmar Accountability Project, basé à Londres, a salué la décision de la commission des pouvoirs, affirmant qu’elle avait “une grande importance diplomatique et symbolique, à un moment où les putschistes illégaux tentent d’obtenir une reconnaissance internationale”.

La France célèbre la victoire de la Coupe du Monde, les supporters applaudissent l’équipe du Maroc

PARIS (AP) – Les foules à Paris et dans d’autres villes françaises ont éclaté en cris de joie alors que la France se qualifiait pour la finale de la Coupe du monde mercredi, tandis que les supporters marocains déçus se mêlaient aux supporters exubérants de l’équipe gagnante, rendant hommage à la réalisation sans précédent du pays africain.

Les fans de football ont afflué vers l’avenue des Champs-Élysées à Paris, tirant des pétards et des fusées éclairantes rouges, au son d’un chœur sans fin de klaxons.

Sur la célèbre avenue, ils étaient nombreux à brandir des drapeaux français et à chanter “nous sommes en finale”.

Certains supporters marocains, enveloppés dans le drapeau du pays d’Afrique du Nord, ont également encouragé leur équipe dans les rues de la capitale française.

La France a battu le Maroc 2-0 pour atteindre la finale de la Coupe du monde contre l’Argentine, dans un match historique entre le champion en titre et le tout premier demi-finaliste africain.

Les États-Unis poursuivent l’Arizona pour des conteneurs maritimes à la frontière mexicaine

PHOENIX (AP) – Le gouvernement américain a poursuivi mercredi le gouverneur de l’Arizona Doug Ducey et l’État pour le placement de conteneurs d’expédition comme barrière à la frontière avec le Mexique, affirmant qu’il empiétait sur les terres fédérales.

La plainte déposée devant le tribunal de district des États-Unis intervient trois semaines avant que le gouverneur républicain ne se retire pour la gouverneure élue démocrate Katie Hobbs, qui a déclaré qu’elle s’opposait à la construction.

Ducey a déclaré aux responsables américains plus tôt cette semaine que l’Arizona était prêt à aider à retirer les conteneurs, qui, selon lui, ont été placés comme une barrière temporaire. Mais il veut que le gouvernement américain dise quand il comblera les lacunes restantes dans le mur frontalier permanent, comme il l’a annoncé il y a un an.

Les États-Unis “doivent aux Arizonans et à tous les Américains de publier un calendrier”, a-t-il écrit dans une lettre de mardi, répondant aux nouvelles de la plainte fédérale en instance.

La sécurité des frontières était au centre de la présidence de Donald Trump et reste un enjeu clé pour les politiciens républicains.

3 morts en Louisiane alors qu’une tempête américaine engendre des tornades dans le sud

KEITHVILLE, La. (AP) – Un système de tempête vaste et instable qui a traversé les États-Unis a tué au moins trois personnes en Louisiane, provoquant des tornades qui ont frappé l’État du nord au sud, y compris la région de la Nouvelle-Orléans où les souvenirs de l’ouragan Ida de 2021 et une tornade en mars s’attarder.

Ailleurs, l’énorme système a lancé des conditions de type blizzard dans les Grandes Plaines.

Plusieurs blessés ont été signalés autour de la Louisiane par les autorités et plus de 40 000 pannes de courant dans tout l’État mercredi soir.

Les tempêtes punitives se sont abattues vers l’est mercredi après avoir tué une mère et son fils dans la partie nord-ouest de l’État un jour plus tôt. Le système a déclenché une tornade présumée qui a tué une femme mercredi dans la paroisse Saint-Charles du sud-est de la Louisiane et une autre qui a frappé des parties de la Nouvelle-Orléans et des paroisses voisines de Jefferson et Saint-Bernard – y compris des zones gravement endommagées par une tornade de mars.

Une tornade a frappé New Iberia, en Louisiane, blessant légèrement cinq personnes et brisant les fenêtres d’un immeuble à plusieurs étages du centre médical Iberia, a indiqué l’hôpital. À mesure que la nuit avançait, les menaces de tornade se sont atténuées dans le Mississippi, bien que certains comtés de Floride et d’Alabama soient restés sous la menace de conditions météorologiques extrêmes.

Le nouveau gouvernement du Pérou déclare l’État policier au milieu des manifestations

LIMA, Pérou (AP) – Le nouveau gouvernement péruvien a déclaré mercredi une urgence nationale alors qu’il luttait pour calmer les violentes manifestations contre l’éviction du président Pedro Castillo, suspendant les droits à «la sécurité personnelle et à la liberté» dans toute la nation andine pendant 30 jours.

Les actes de vandalisme, la violence et les blocages d’autoroutes alors que des milliers de Péruviens sont dans les rues “exigent une réponse énergique et autoritaire de la part du gouvernement”, a déclaré le ministre de la Défense, Luis Otarola Peñaranda.

La déclaration suspend les droits de réunion et la liberté de mouvement et autorise la police, appuyée par l’armée, à perquisitionner les domiciles des personnes sans autorisation ni ordonnance judiciaire. Otarola a déclaré qu’il n’avait pas été déterminé si un couvre-feu nocturne serait imposé.

Le Pérou a été ravagé par près d’une semaine de crise politique et de troubles qui ont sapé la stabilité.

Les troubles ont “augmenté à une telle ampleur que l’idée même d’ordre, l’idée même d’autorités capables de gouverner le pays d’une manière ou d’une autre est remise en question”, a déclaré Jorge Aragón, professeur de sciences politiques à l’Université pontificale catholique du Pérou.

Trump Org. a été secrètement accusé d’outrage pour avoir entravé l’enquête

NEW YORK (AP) – La société de Donald Trump a entravé une enquête du grand jury l’année dernière en omettant à plusieurs reprises de fournir des preuves en temps opportun, ce qui a conduit à une conclusion secrète d’outrage et à une amende de 4 000 $, selon les archives judiciaires rendues publiques mardi.

Il a été constaté que l’organisation Trump avait “désobéi délibérément” à quatre citations à comparaître du grand jury et à trois ordonnances du tribunal, au détriment des procureurs de Manhattan qui étaient mal préparés à interroger les témoins, a déclaré le juge Juan Manuel Merchan.

Les assignations à comparaître, délivrées en mars, avril, mai et juin 2021, ont précédé l’acte d’accusation de l’organisation Trump en juillet 2021 pour fraude fiscale pénale pour avoir aidé des dirigeants à éviter les impôts sur les avantages payés par l’entreprise. La société a été condamnée ce mois-ci et encourt une amende pouvant aller jusqu’à 1,6 million de dollars.

L’amende pour outrage de 4 000 $ était le maximum autorisé par la loi.

C’est encore un autre kerfuffle impliquant Trump et des allégations de mauvaise gestion ou de rétention de dossiers. En avril, un juge a méprisé Trump et lui a infligé une amende de 110 000 $ pour sa lenteur à répondre à une assignation à comparaître délivrée par le procureur général de New York. L’ancien président a également fait l’objet d’une enquête pour avoir stocké des documents classifiés dans son domaine de Mar-a-Lago en Floride.

Un cinéaste de 84 ans se penche sur l’âme d’un âne dans ‘EO’

Ce sont les yeux qui l’ont fait. Le cinéaste Jerzy Skolimowski avait décidé il y a quelques années que son prochain film porterait sur un animal. Lui et sa femme et co-scénariste, Ewa Piaskowska, s’ennuyaient de la structure et du dialogue traditionnels du film et voulaient faire quelque chose de différent.

Cependant, ils ne savaient pas quel animal choisir. Les chats et les chiens étaient de sortie. C’est exagéré, pensaient-ils. Puis ils sont tombés sur l’âne, une créature intelligente et stoïque ayant une signification historique non seulement dans la religion mais aussi dans le cinéma, notamment dans le chef-d’œuvre de Robert Bresson de 1966 “Au Hasard Balthazar”. Mais ce sont ces yeux massifs et expressifs qui les ont convaincus qu’ils avaient trouvé une star capable de tenir le cadre.

Le film qui en résulte, ” EO “, est l’histoire d’un âne de cirque qui est enlevé à son propriétaire et commence un long voyage spirituel à travers les campagnes polonaises et italiennes modernes, rencontrant des humains à la fois gentils et cruels. Eo ne parle pas, mais il rêve et on ne peut s’empêcher de ressentir ses fardeaux, sa solitude et son espoir. Il s’agit, ont-ils dit, d’une lettre d’amour aux animaux et elle est actuellement diffusée dans les cinémas du pays.

“Nous voulions que ce film soit plus une expérience qu’un long métrage traditionnel”, a déclaré Piaskowska dans une récente interview avec Skolimowski à ses côtés. “Nous étions très conscients du fait que nous voulions parler au spectateur à travers les émotions, principalement parce que notre héros est dépourvu de mots. L’idée était dès le début que nous ne voulions pas raconter l’histoire de l’âne, mais que nous voulions que le public ait l’impression que c’est un âne.

Skolimowski, qui a 84 ans et fait des films depuis 1960, a reçu de nombreux éloges pour le film au cours de ce qui a été une année tourbillonnante. Après une très longue production qui a commencé en 2020 et a été retardée à plusieurs reprises à cause de la pandémie, ils se sont finalement terminés en mars et deux mois plus tard, ils étaient au Festival de Cannes où ils ont remporté le prix du jury. Depuis lors, “EO” a été sélectionné pour représenter la Pologne aux Oscars, a remporté plusieurs prix prestigieux du groupe de la critique et a été nommé meilleur film de l’année par Manohla Dargis du New York Times.

