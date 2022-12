AP News en bref à 00h04 HNE

Messi et l’Argentine ont battu les Pays-Bas aux tirs au but à la Coupe du monde

LUSAIL, Qatar (AP) – Lionel Messi a commencé le match en livrant une autre clinique de football. La superstar argentine l’a terminé avec une lèvre supérieure ensanglantée, criant des injures à ses adversaires et même en faisant exploser l’arbitre.

Et bien sûr, il y avait aussi des buts pour l’un des grands du jeu dont la tentative de remporter la Coupe du monde pour la première fois est toujours en cours.

Messi se dirige vers les demi-finales avec l’Argentine après une victoire chaotique aux tirs au but contre les Pays-Bas qui avaient à peu près tout vendredi.

L’Argentine a pris une avance de 2-0, a concédé un égaliseur à la 11e minute du temps d’arrêt de la seconde mi-temps pour envoyer le match en prolongation à 2-2, puis a remporté la fusillade 4-3 au milieu d’un bruit assourdissant à l’intérieur du stade Lusail.

Messi, qui a marqué un penalty dans le temps réglementaire, a converti son penalty lors de la fusillade tandis que le gardien Emiliano Martínez a effectué deux arrêts pour aider l’Argentine à assurer un match de demi-finale contre la Croatie, qui a battu le Brésil plus tôt vendredi.

___

Poutine affirme que davantage d’échanges de prisonniers américano-russes sont possibles

MOSCOU (AP) – Le président russe Vladimir Poutine a déclaré vendredi que davantage d’échanges de prisonniers américano-russes étaient possibles si Moscou et Washington trouvaient un compromis.

Poutine a pris la parole un jour après que le marchand d’armes russe Viktor Bout a été échangé contre la star de la WNBA et la double olympienne Brittney Griner.

Interrogé après un sommet au Kirghizistan pour savoir si d’autres prisonniers pouvaient être échangés, Poutine a répondu que “tout est possible”, notant que “des compromis ont été trouvés” qui ont ouvert la voie à l’échange de Griner contre Bout jeudi.

“Nous ne refusons pas de poursuivre ce travail à l’avenir”, a déclaré le dirigeant russe, faisant ses premiers commentaires sur le commerce étroitement surveillé.

Malgré les négociations pour la libération de Griner, l’Américain le plus en vue emprisonné à l’étranger, les États-Unis n’ont pas réussi à obtenir la liberté d’un autre Américain, Paul Whelan. Le responsable de la sécurité d’entreprise du Michigan est emprisonné en Russie depuis décembre 2018 pour des accusations d’espionnage que sa famille et le gouvernement américain ont jugées sans fondement.

___

Un ex-flic qui s’est agenouillé sur le dos de George Floyd écope d’une peine de 3,5 ans

MINNEAPOLIS (AP) – L’ancien officier de police de Minneapolis qui s’est agenouillé sur le dos de George Floyd tandis qu’un autre officier s’est agenouillé sur le cou de l’homme noir a été condamné vendredi à 3 ans et demi de prison.

J. Alexander Kueng a plaidé coupable en octobre à un chef d’accusation d’avoir aidé et encouragé un homicide involontaire coupable au deuxième degré. En échange, une accusation de complicité de meurtre a été abandonnée. Kueng purge déjà une peine fédérale pour violation des droits civils de Floyd, et les peines d’État et fédérales seront purgées en même temps.

Kueng a comparu à l’audience via une vidéo d’une prison fédérale de l’Ohio. Lorsqu’on lui a donné la chance de s’adresser au tribunal, il a refusé.

Avec un crédit pour le temps purgé et différentes directives de libération conditionnelle dans les systèmes étatique et fédéral, Kueng purgera probablement un total d’environ 2 ans et demi derrière les barreaux.

Les membres de la famille de Floyd avaient le droit de faire des déclarations d’impact sur la victime, mais aucun ne l’a fait. L’avocat de la famille Ben Crump, qui a assumé certains des meurtres de Noirs par la police les plus médiatisés du pays, a déclaré dans un communiqué avant l’audience que la condamnation de Kueng “rend une autre justice à la famille Floyd”. ”

___

Les avertissements sur le tireur d’un club gay soulèvent des questions sur une ancienne affaire

DENVER (AP) – Une femme californienne qui a averti un juge l’année dernière du danger que représentait le suspect dans la fusillade de la discothèque gay de Colorado Springs a déclaré vendredi que les décès auraient pu être évités si les accusations antérieures contre le suspect n’avaient pas été rejetées.

Jeanie Streltzoff – un parent du tireur présumé Anderson Lee Aldrich – a exhorté le juge du Colorado Robin Chittum dans une lettre en novembre dernier à incarcérer le suspect à la suite d’une confrontation en 2021 avec des équipes SWAT qui ont découvert un stock de plus de 100 livres (45 kilogrammes) de matériel explosif, armes à feu et munitions.

Aldrich aurait dû être en prison au moment de la fusillade et empêchée d’obtenir des armes, a-t-elle déclaré vendredi à l’Associated Press.

“Cinq personnes sont mortes”, a déclaré Streltzoff, étouffant le dernier mot. “Quelqu’un aurait dû faire quelque chose.”

Streltzoff a reproché à la grand-mère et à la mère d’Aldrich d’avoir esquivé les citations à comparaître qui les auraient forcées à témoigner dans l’affaire de l’alerte à la bombe. Mais des documents non scellés jeudi ont également soulevé des questions quant à savoir si les autorités étaient suffisamment agressives dans leur poursuite d’une condamnation ou auraient pu demander d’autres accusations lorsqu’il est devenu clair que la mère d’Aldrich, Laura Voepel, et les grands-parents Jonathan et Pamela Pullen ne témoigneraient pas.

___

L’écrivain de football Grant Wahl décède lors d’un match de Coupe du monde au Qatar

LUSAIL, Qatar (AP) – Grant Wahl, l’un des écrivains de football les plus connus aux États-Unis, est décédé tôt samedi alors qu’il couvrait le match de Coupe du monde entre l’Argentine et les Pays-Bas.

Les médias américains assis près de lui ont déclaré que Wahl était tombé sur son siège dans la tribune des médias du Lusail Iconic Stadium pendant le temps supplémentaire et que des journalistes à côté de lui avaient appelé à l’aide. Les travailleurs des services d’urgence ont réagi très rapidement, ont déclaré les journalistes, et les journalistes ont appris plus tard que Wahl était décédé.

Wahl a tweeté mercredi qu’il avait fêté son anniversaire ce jour-là. Les journalistes américains qui connaissaient Wahl ont déclaré qu’il avait 49 ans.

“Nous pouvions toujours compter sur Grant pour livrer des histoires perspicaces et divertissantes sur notre jeu et ses principaux protagonistes”, a déclaré la Fédération américaine de football dans un communiqué. « La croyance de Grant dans le pouvoir du jeu pour faire avancer les droits de l’homme a été et restera une source d’inspiration pour tous. Grant a fait du football l’œuvre de sa vie, et nous sommes dévastés que lui et sa brillante écriture ne soient plus avec nous.

Wahl couvrait sa huitième Coupe du monde. Il a écrit lundi sur son site Internet qu’il s’était rendu dans une clinique médicale pendant son séjour au Qatar.

___

Hong Kong emprisonne un magnat des médias pro-démocratie pour fraude

HONG KONG (AP) – Un tribunal de Hong Kong a condamné samedi un magnat des médias pro-démocratie à cinq ans et neuf mois de prison pour deux accusations de fraude liées à des violations de bail, la dernière d’une série d’affaires contre d’éminents militants qui, selon les critiques, sont visant à écraser la dissidence dans la ville.

Jimmy Lai, qui a été arrêté lors d’une répression contre le mouvement pro-démocratie de la ville à la suite de manifestations généralisées en 2019 et en vertu de la loi sur la sécurité nationale imposée par Pékin, a également été condamné à une amende de 2 millions de dollars de Hong Kong (257 000 dollars).

Sa société de médias, Next Digital, a publié le journal pro-démocratie aujourd’hui disparu Apple Daily. La publication a été contrainte de fermer suite à l’arrestation de ses principaux dirigeants, rédacteurs et journalistes l’année dernière.

En octobre, Lai a été reconnu coupable d’escroquerie pour avoir sous-loué une partie de l’espace de bureau à une société de secrétariat, qu’il contrôlait également, entre 2016 et 2020. Le deuxième chef d’escroquerie était d’avoir laissé la même entreprise utiliser l’espace de bureau du média à une violation présumée des contrats de location de 1998 à 2015.

Le tribunal a alors jugé que les déménagements avaient violé les accords de location avec la Hong Kong Science and Technology Parks Corp. et que Lai avait caché le fait que la société occupait de l’espace dans le bâtiment.

___

L’ex-président péruvien fait face au fanatisme pour son passé appauvri

LIMA, Pérou (AP) – Lorsque Pedro Castillo a remporté la présidence du Pérou l’année dernière, cela a été célébré comme une victoire par les pauvres du pays – les paysans et les peuples autochtones qui vivent au plus profond des Andes et dont les luttes ont longtemps été ignorées.

Ses partisans espéraient que Castillo, un outsider populiste aux racines modestes, redresserait leur sort – ou du moins mettrait fin à leur invisibilité.

Mais pendant 17 mois au pouvoir avant d’être évincé et détenu mercredi, les partisans ont plutôt vu Castillo faire face au racisme et à la discrimination qu’ils subissent souvent. Il a été moqué pour avoir porté un chapeau et un poncho traditionnels, ridiculisé pour son accent et critiqué pour avoir incorporé des cérémonies autochtones dans des événements officiels.

Les manifestations contre le gouvernement de Castillo mettaient en scène un âne – symbole de l’ignorance en Amérique latine – avec un chapeau semblable au sien. Les attaques étaient sans fin, à tel point que des observateurs de l’Organisation des États américains l’ont documentée lors d’une récente mission dans ce pays profondément inégal et divisé.

Castillo, cependant, a gaspillé la popularité dont il jouissait parmi les pauvres, ainsi que toute opportunité qu’il avait de tenir ses promesses d’améliorer leur vie, lorsqu’il a stupéfié la nation en ordonnant la dissolution du Congrès mercredi, suivie de son éviction et de son arrestation pour rébellion. . Son acte de suicide politique, qui a rappelé certains des jours les plus sombres du passé antidémocratique du pays, est survenu quelques heures avant que le Congrès ne lance une troisième tentative de destitution contre lui.

___

Enquête AP: le patron de la prison a battu des détenus et gravi les échelons

Le personnel de la prison ne savait pas grand-chose sur le nouveau directeur par intérim. Puis, disent-ils, il a fait une confession bizarre et surprenante : il y a des années, il a battu des détenus – et s’en est tiré.

Thomas Ray Hinkle, haut fonctionnaire du Bureau fédéral des prisons, a été envoyé pour rétablir l’ordre et la confiance dans une prison pour femmes ravagée par un scandale déplorable. Au lieu de cela, disent les travailleurs, il a quitté le cachot fédéral de Dublin, en Californie, encore plus brisé.

Le personnel considérait Hinkle comme un tyran et considérait sa présence là-bas – juste après les allégations selon lesquelles l’ancien directeur et d’autres employés avaient agressé sexuellement des détenus – comme l’hypocrisie d’une agence qui s’engageait publiquement à mettre fin à sa culture abusive et corrompue.

Ainsi, lors d’une réunion du personnel en mars, ils ont confronté le directeur du Bureau des prisons de l’époque et ont demandé : pourquoi, au lieu de renvoyer Hinkle il y a des années, l’agence tenait-elle à continuer à le promouvoir ?

“C’est quelque chose que nous devons examiner”, a répondu Michael Carvajal, selon les personnes présentes dans la salle.

___

La sénatrice démocrate Kyrsten Sinema passe à l’indépendance

WASHINGTON (AP) – La sénatrice démocrate Kyrsten Sinema de l’Arizona a annoncé vendredi qu’elle s’était inscrite en tant qu’indépendante, une décision renégat qui pourrait renforcer sa marque politique mais ne renversera pas la majorité étroite des démocrates au Sénat. Elle dit qu’elle ne fera pas de caucus avec les républicains.

Sinema, qui risque d’être réélue en 2024, a été une force dynamique mais souvent imprévisible au Sénat, tendant vers la tendance indépendante de l’État et frustrant parfois ses collègues démocrates avec ses ouvertures aux républicains et son opposition aux priorités démocrates.

“Je ne m’intègre pas bien dans un système de parti traditionnel”, a-t-elle déclaré vendredi dans une interview.

Dans l’interview, Sinema a déclaré qu’elle n’avait pas décidé si elle se représenterait. Mais elle a dit que c’était le moment d’être “fidèle à moi-même et fidèle aux valeurs des Arizonans que je représente”.

“Je ne m’attends pas à ce que quoi que ce soit change pour moi”, a-t-elle déclaré. “Ce ne sera qu’une affirmation supplémentaire de mon style de travail à travers toutes les frontières politiques avec n’importe qui pour essayer de faire quelque chose.”

___

Kari Lake conteste sa défaite dans la course du gouverneur de l’Arizona

PHOENIX (AP) – Kari Lake, la républicaine vaincue dans la course au poste de gouverneur de l’Arizona, conteste officiellement sa défaite face à la démocrate Katie Hobbs, demandant à un tribunal de rejeter les résultats des élections certifiés du comté le plus peuplé de l’État et de la déclarer gagnante ou de relancer le l’élection du gouverneur dans ce comté.

Le procès intenté vendredi soir par Lake porte sur les longues files d’attente et d’autres difficultés que les gens ont rencontrées lors du vote le jour du scrutin dans le comté de Maricopa. La contestation déposée devant la Cour supérieure du comté de Maricopa allègue également que des centaines de milliers de bulletins de vote ont été déposés illégalement, mais il n’y a aucune preuve que ce soit vrai.

Lake a refusé de reconnaître qu’elle a perdu contre Hobbs par plus de 17 000 voix.

Le candidat au poste de gouverneur approuvé par Donald Trump a bombardé le comté de Maricopa de plaintes, en grande partie liées à un problème d’imprimantes dans certains centres de vote qui a conduit à l’impression de bulletins de vote avec des marques trop claires pour être lues par les tabulatrices sur place.

Les files d’attente se sont accumulées dans certains bureaux de vote, alimentant les soupçons républicains selon lesquels certains partisans n’ont pas pu voter, bien qu’il n’y ait aucune preuve que cela ait affecté le résultat. Les responsables du comté disent que tout le monde a pu voter et que tous les bulletins de vote légaux ont été comptés.

The Associated Press