AP News en bref à 00h04 HNE

La Cour suprême examine “l’affaire la plus importante” sur la démocratie

WASHINGTON (AP) – La Cour suprême est sur le point de faire face à une nouvelle affaire électorale, un défi dirigé par les républicains demandant aux juges une nouvelle décision qui pourrait augmenter considérablement le pouvoir des législateurs des États sur les élections au Congrès et à la présidence.

Le tribunal doit entendre les arguments mercredi dans une affaire de Caroline du Nord, où les efforts républicains pour attirer fortement les districts du Congrès en leur faveur ont été bloqués par une majorité démocrate à la Cour suprême de l’État parce que la carte du GOP violait la constitution de l’État.

Une carte dessinée par le tribunal a produit sept sièges pour chaque parti lors des élections de mi-mandat du mois dernier dans la très compétitive Caroline du Nord.

La question pour les juges est de savoir si la disposition de la Constitution américaine donnant aux assemblées législatives des États le pouvoir d’établir les règles concernant « les heures, les lieux et les modalités » des élections au Congrès exclut les tribunaux des États du processus.

“Il s’agit de l’affaire la plus importante sur la démocratie américaine – et pour la démocratie américaine – dans l’histoire du pays”, a déclaré l’ancien juge fédéral Michael Luttig, un éminent conservateur qui a rejoint l’équipe juridique défendant la décision du tribunal de Caroline du Nord.

___

Le chef du renseignement américain pense “avec optimisme” pour les forces ukrainiennes

KYIV, Ukraine (AP) – Le chef des services de renseignement américains a déclaré que les combats dans la guerre russe en Ukraine se déroulaient à un «rythme réduit» et suggérait que les forces ukrainiennes pourraient avoir de meilleures perspectives dans les mois à venir.

Avril Haines a fait allusion aux allégations passées de certains selon lesquelles les conseillers du président russe Vladimir Poutine pourraient le protéger des mauvaises nouvelles – pour la Russie – concernant l’évolution de la guerre, et a déclaré qu’il “devenait de plus en plus informé des défis auxquels l’armée est confrontée en Russie”.

“Mais nous ne savons toujours pas s’il a une image complète à ce stade de la difficulté à laquelle ils sont confrontés”, a déclaré samedi Haines, le directeur américain du renseignement national, lors du Reagan National Defence Forum à Simi Valley, en Californie.

Elle a déclaré que son équipe “voyait déjà une sorte de ralentissement du rythme du conflit” et qu’en regardant vers l’avenir, les deux parties chercheraient à se réaménager, à se réapprovisionner et à se reconstituer pour une éventuelle contre-offensive ukrainienne au printemps.

“Mais nous sommes en fait assez sceptiques quant à savoir si les Russes seront ou non prêts à le faire”, a déclaré Haines, s’adressant à Andrea Mitchell de NBC. “Et je pense de manière plus optimiste pour les Ukrainiens dans ce laps de temps.”

___

Le statut de la police de la moralité iranienne n’est pas clair après un commentaire sur la “fermeture”

LE CAIRE (AP) – Un législateur iranien a déclaré dimanche que le gouvernement iranien « prête attention aux véritables demandes du peuple », ont rapporté les médias d’État, un jour après qu’un haut responsable a suggéré que la police de la moralité du pays, dont la conduite a contribué à déclencher des mois de manifestations, a été fermée. vers le bas.

Le rôle de la police des mœurs, qui applique les lois sur le port du voile, a fait l’objet d’un examen minutieux après qu’un détenu, Mahsa Amini, 22 ans, est décédé en détention à la mi-septembre. Amini avait été détenu pour avoir prétendument violé les codes vestimentaires stricts de la République islamique. Sa mort a déclenché une vague d’agitation qui s’est transformée en appels à la chute des dirigeants cléricaux iraniens.

Le procureur général iranien Mohamed Jafar Montazeri a déclaré samedi que la police des mœurs “avait été fermée”, a rapporté l’agence de presse semi-officielle ISNA. L’agence n’a pas fourni de détails et les médias d’État n’ont pas fait état d’une telle prétendue décision.

Dans un rapport publié dimanche par l’ISNA, le législateur Nezamoddin Mousavi a signalé une approche moins conflictuelle envers les manifestations.

“Tant l’administration que le parlement ont insisté sur le fait que prêter attention à la demande du peuple qui est principalement économique est le meilleur moyen de parvenir à la stabilité et de faire face aux émeutes”, a-t-il déclaré, à l’issue d’une réunion à huis clos avec plusieurs hauts responsables iraniens, dont le président Ebrahim Raisi.

___

Trump réprimandé pour avoir appelé à suspendre la Constitution après les élections

WASHINGTON (AP) – L’ancien président Donald Trump a été réprimandé dimanche par des responsables des deux partis après avoir appelé à la «résiliation» de certaines parties de la Constitution pour son mensonge selon lequel les élections de 2020 avaient été volées.

Trump, qui a annoncé le mois dernier qu’il se présentait à nouveau à la présidence, a fait cette déclaration ce week-end sur sa plateforme de médias sociaux Truth.

“Une fraude massive de ce type et de cette ampleur permet la résiliation de toutes les règles, réglementations et articles, même ceux trouvés dans la Constitution”, a-t-il écrit. “Nos grands “fondateurs” ne voulaient pas et ne toléreraient pas les élections fausses et frauduleuses !”

Dimanche, le nouveau chef démocrate de la Chambre, Hakeem Jeffries, a qualifié la déclaration de Trump d’étrange et d’extrême et a déclaré que les républicains devront choisir de continuer à adopter les opinions antidémocratiques de Trump.

“Les républicains vont devoir régler leurs problèmes avec l’ancien président et décider s’ils vont rompre avec lui et revenir à un semblant de raisonnabilité ou continuer à se pencher sur l’extrémisme, pas seulement de Trump, mais du trumpisme, », a déclaré Jeffries.

___

Comme Musk apprend, la modération de contenu est un travail salissant

Maintenant qu’il est de retour sur Twitter, le néonazi Andrew Anglin veut que quelqu’un lui explique les règles.

Anglin, le fondateur d’un tristement célèbre site Web néonazi, a été réintégré jeudi, l’un des nombreux utilisateurs précédemment interdits à bénéficier d’une amnistie accordée par le nouveau propriétaire de Twitter, Elon Musk. Le lendemain, Musk a banni Ye, le rappeur anciennement connu sous le nom de Kanye West, après avoir affiché une croix gammée avec une étoile de David dessus.

“C’est cool”, a tweeté Anglin vendredi. «Je veux dire, quelles que soient les règles, les gens les suivront. Nous avons juste besoin de savoir quelles sont les règles.

Demandez à Musk. Depuis que l’homme le plus riche du monde a payé 44 milliards de dollars pour Twitter, la plateforme a eu du mal à définir ses règles en matière de désinformation et de discours de haine, a publié des annonces contradictoires et contradictoires et n’a pas réussi à répondre pleinement à ce que les chercheurs considèrent comme une augmentation troublante du discours de haine.

Comme le « twit en chef » l’apprend peut-être, la gestion d’une plate-forme mondiale avec près de 240 millions d’utilisateurs actifs quotidiens nécessite plus que de bons algorithmes et exige souvent des solutions imparfaites à des situations désordonnées – des choix difficiles qui doivent finalement être faits par un humain et ne manqueront pas de déplaire. quelqu’un.

___

PCP : Georgia vs Ohio St à Peach ; Michigan contre TCU dans Fiesta

Pour cette saison de football universitaire, le BCS aurait probablement été bien.

Deux jours après que les éliminatoires de football universitaire ont annoncé qu’elles s’étendaient à 12 équipes, le groupe de quatre pour déterminer le champion national de cette saison comprenait deux écoles qui n’ont même pas remporté leurs conférences.

La Géorgie, le Michigan, le TCU et l’État de l’Ohio ont été sélectionnés dimanche pour les séries éliminatoires, offrant aux Big Ten plusieurs programmes dans le champ de quatre équipes pour la première fois.

Les Bulldogs, champions en titre et les mieux classés (13-0) et les Buckeyes, quatrième tête de série (11-1), se rencontreront le 31 décembre au Peach Bowl d’Atlanta. L’État de l’Ohio a obtenu un sursis, revenant dans le top quatre après avoir perdu contre son rival du Big Ten, le Michigan, il y a à peine une semaine.

“Comment nous sommes arrivés ici, à ce stade, je suppose que cela n’a pas vraiment d’importance maintenant que nous sommes ici”, a déclaré Ryan Day dans l’État de l’Ohio.

___

Guide du spectateur de la Coupe du monde : Neymar devrait jouer pour le Brésil

DOHA, Qatar (AP) – Bienvenue à nouveau, Neymar, au bon moment à la Coupe du monde.

Neymar semblait en bonne santé à l’entraînement avant le match de lundi contre la Corée du Sud en huitièmes de finale. L’attaquant a raté les deux derniers matches de la phase de groupes après s’être blessé à la cheville droite lors du match d’ouverture contre la Serbie.

Le Brésil est facilement passé au tour suivant sans Neymar. N’étant plus gêné par sa cheville, Neymar devait débuter – et ne pas sortir du banc par mesure de précaution – s’il joue contre la Corée du Sud.

“Je préfère utiliser mon meilleur joueur dès le début”, a déclaré l’entraîneur brésilien Tite. “C’est l’entraîneur qui doit prendre cette décision et assumer cette responsabilité.”

Dans les images diffusées par la fédération brésilienne de football, il semblait être en bon état, faisant des exercices avec le ballon et tirant au but sans signe de blessure.

___

Des fusillades dans des sous-stations électriques provoquent des pannes en Caroline du Nord

CARTHAGE, Caroline du Nord (AP) – Deux sous-stations électriques dans un comté de Caroline du Nord ont été endommagées par des coups de feu dans ce qui fait l’objet d’une enquête comme un acte criminel, causant des dommages qui pourraient prendre des jours à réparer et laissant des dizaines de milliers de personnes sans électricité, ont annoncé dimanche les autorités. .

En réponse aux pannes en cours, qui ont commencé juste après 19 heures samedi dans le comté de Moore, les autorités ont annoncé l’état d’urgence qui comprenait un couvre-feu de 21 heures dimanche à 5 heures lundi. De plus, les écoles du comté seront fermées lundi.

“Une attaque comme celle-ci contre une infrastructure critique est un crime grave et intentionnel et j’attends des autorités étatiques et fédérales qu’elles enquêtent de manière approfondie et traduisent les responsables en justice”, a écrit le gouverneur Roy Cooper sur Twitter.

Le shérif du comté de Moore, Ronnie Fields, a déclaré lors d’une conférence de presse dimanche que les autorités n’avaient pas déterminé de motivation. Il a dit que quelqu’un s’est arrêté et “a ouvert le feu sur la sous-station, la même chose avec l’autre”.

“Aucun groupe n’est intervenu pour reconnaître ou accepter que ce sont eux qui l’ont fait”, a déclaré Fields, ajoutant “nous examinons toutes les possibilités”.

___

Knight, Clooney et Grant célébrés au Kennedy Center Honors

WASHINGTON (AP) – Une sincère Patti LaBelle a félicité son amie de toujours Gladys Knight. Matt Damon a taquiné de manière ludique son ami George Clooney – beaucoup – tandis que Sheryl Crow a remercié et une interprétation sincère de “Baby Baby” à sa collègue chanteuse Amy Grant lors des Kennedy Center Honors de dimanche.

Knight, Clooney et Grant ont tous été honorés au John F. Kennedy Center for the Performing Arts ; La compositrice et chef d’orchestre révolutionnaire Tania León et le groupe de rock U2 faisaient également partie de la classe de cette année. Chaque année, le Kennedy Center rend hommage à un groupe restreint de personnes pour leurs influences artistiques sur la culture américaine. Le président Joe Biden, le vice-président Kamala Harris et leurs conjoints respectifs étaient présents.

Sur le tapis rouge avant le spectacle du Kennedy Center, Clooney, avec sa femme, Amal, à ses côtés, a plaisanté en disant qu’après avoir vu des amis comme Don Cheadle et Julia Roberts présents, il craignait que son hommage ne soit plus un “rôti”. Et c’était un peu un rôti pour Clooney, bien que ses amis et sa famille aient montré un respect évident.

Une amie de longue date, Julia Roberts, a donné le ton en sortant sur scène avec une robe ornée de photos de Clooney partout. Après une introduction qui alternait entre drôle et sincère, elle s’est tournée vers un ensemble conçu pour ressembler à un bar enfumé – le type que Clooney pourrait apprécier. Le père de l’acteur a régalé la foule avec des histoires d’un jeune George, y compris la fois où l’enfant de 7 ans – le cœur brisé par l’assassinat de Martin Luther King Jr. en 1968 – a donné à son père toutes ses armes jouets.

Damon a pris la drôle de route, plaisantant sur la façon dont Clooney a volé une fois le papier à lettres du président Bill Clinton et a écrit des notes à d’autres acteurs dessus. Cheadle a souligné le travail philanthropique de Clooney.

___

Bonds, Clemens a de nouveau quitté Hall; McGriff élu

SAN DIEGO (AP) – Quelques instants après que Fred McGriff ait été élu au Temple de la renommée du baseball, près de deux décennies après son dernier match, il a reçu la question.

Lorsqu’on lui a demandé si Barry Bonds appartenait à Cooperstown, un McGriff souriant a répondu: “Honnêtement, en ce moment, je vais juste profiter de cette soirée.”

Un comité du Temple de la renommée a rendu sa réponse dimanche, passant outre Bonds, Roger Clemens et Curt Schilling tout en remettant à McGriff le plus grand honneur de son impressionnante carrière dans la grande ligue.

Le joueur de premier but dégingandé, surnommé le « Crime Dog », a frappé 0,284 avec 493 circuits et 1 550 points produits en 19 saisons avec six équipes des ligues majeures. Le quintuple All-Star a aidé Atlanta à remporter la Série mondiale de 1995.

McGriff a obtenu 169 voix (39,8%) au cours de sa dernière année au scrutin de la Baseball Writers ‘Association of America en 2019. Désormais, il sera intronisé à Cooperstown le 23 juillet, avec toute personne choisie lors du vote des écrivains, a annoncé le 24 janvier. .

The Associated Press