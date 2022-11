AP News en bref à 00h04 HNE

Des civils s’échappent de Kherson après les frappes russes sur la ville libérée

KHERSON, Ukraine (AP) – Fuyant les bombardements, les civils ont quitté samedi la ville du sud de l’Ukraine dont ils avaient célébré la reprise quelques semaines plus tôt.

L’exode de Kherson est survenu alors que l’Ukraine se souvenait solennellement d’une famine de l’ère stalinienne et cherchait à s’assurer que la guerre de la Russie en Ukraine ne prive pas les autres dans le monde de ses exportations alimentaires vitales.

Une file de camions, de camionnettes et de voitures, certains tractant des remorques ou transportant des animaux de compagnie et d’autres biens, s’étendait sur un kilomètre ou plus à la périphérie de la ville de Kherson.

Des jours de bombardements intensifs par les forces russes ont provoqué un exode doux-amer : de nombreux civils étaient heureux que leur ville ait été reconquise, mais ont déploré de ne pas pouvoir rester.

“C’est triste que nous quittions notre maison”, a déclaré Yevhen Yankov, alors que la camionnette dans laquelle il se trouvait s’avançait. “Maintenant, nous sommes libres, mais nous devons partir, car il y a des bombardements et il y a des morts parmi la population.”

___

De nouvelles unités de fraude électorale d’État trouvent peu de cas à mi-mandat

WASHINGTON (AP) – Les unités d’application de la loi au niveau de l’État créées après l’élection présidentielle de 2020 pour enquêter sur la fraude électorale examinent des plaintes dispersées plus de deux semaines après les mi-mandats, mais n’ont fourni aucune indication de problèmes systémiques.

C’est exactement ce à quoi les experts électoraux s’attendaient et ont conduit les critiques à suggérer que les nouvelles unités étaient davantage axées sur la politique que sur l’éradication des abus généralisés. La plupart des cas de fraude électorale font déjà l’objet d’enquêtes et de poursuites au niveau local.

La Floride, la Géorgie et la Virginie ont créé des unités spéciales au niveau de l’État après les élections de 2020, toutes poussées par des gouverneurs, des procureurs généraux ou des législatures républicains.

“Je ne suis au courant d’aucune détection significative de fraude le jour du scrutin, mais ce n’est pas surprenant”, a déclaré Paul Smith, vice-président senior du Campaign Legal Center. « Tout le concept de fraude par usurpation d’identité d’électeur est un problème tellement exagéré. Cela ne change pas le résultat de l’élection, c’est un crime, vous risquez d’être mis en prison et vous avez de fortes chances de vous faire prendre. C’est un phénomène rare.

L’absence de fraude généralisée est importante car les mensonges autour de l’élection présidentielle de 2020 propagés par l’ancien président Donald Trump et ses alliés ont profondément pénétré le Parti républicain et érodé la confiance dans les élections. À l’approche des élections de cette année, 45% des républicains avaient peu ou pas confiance que les votes seraient comptés avec précision.

___

1 mort et jusqu’à 12 disparus dans un glissement de terrain sur une île italienne

MILAN (AP) – De fortes pluies ont déclenché un énorme glissement de terrain tôt samedi sur l’île balnéaire d’Ischia, dans le sud de l’Italie, qui a détruit des bâtiments et emporté des voitures en stationnement dans la mer, faisant au moins un mort et jusqu’à 12 disparus.

Le corps d’une femme a été tiré de la boue, a déclaré le préfet de Naples Claudio Palomba, lors d’une conférence de presse.

Alors que la pluie continuait de tomber, les sauveteurs travaillaient avec précaution avec de petits bulldozers pour parcourir environ six à sept mètres (yards) de boue et de détritus à la recherche d’éventuelles victimes. Des renforts sont arrivés par ferry, y compris des équipes de chiens renifleurs pour aider les efforts de recherche.

La force de la boue glissant sur le flanc de la montagne juste avant l’aube était suffisamment forte pour envoyer des voitures et des bus sur les plages et dans la mer au port de Casamicciola, à l’extrémité nord de l’île, au large de Naples.

L’île a reçu 126 millimètres (près de cinq pouces) de pluie en six heures, les précipitations les plus fortes en 20 ans, selon les responsables.

___

Trump accusé d’avoir dîné avec le nationaliste blanc, le rappeur Ye

NEW YORK (AP) – L’ancien président Donald Trump renouvelle son attention sur sa longue histoire de fermeture des yeux sur le sectarisme après avoir dîné avec un nationaliste blanc niant l’Holocauste et le rappeur anciennement connu sous le nom de Kanye West quelques jours seulement après le début de sa troisième campagne pour le Blanc Loger.

Trump a dîné mardi dans son club Mar-a-Lago avec West, qui est maintenant connu sous le nom de Ye, ainsi que Nick Fuentes, un militant d’extrême droite qui a utilisé sa plateforme en ligne pour cracher une rhétorique antisémite et nationaliste blanche.

Ye, qui dit lui aussi être candidat à la présidence en 2024, a fait sa propre série de commentaires antisémites ces dernières semaines, entraînant sa suspension des plateformes de médias sociaux, son agence de talents l’abandonnant et des entreprises comme Adidas coupant les liens avec lui. Le fabricant de vêtements de sport a également ouvert une enquête sur sa conduite.

Dans un communiqué de la Maison Blanche, le porte-parole Andrew Bates a déclaré : « Le sectarisme, la haine et l’antisémitisme n’ont absolument pas leur place en Amérique, y compris à Mar-A-Lago. La négation de l’Holocauste est répugnante et dangereuse, et elle doit être condamnée avec force.

Trump, dans une série de déclarations vendredi, a déclaré qu’il n’avait “jamais rencontré et ne savait rien de” Fuentes avant d’arriver avec Ye dans son club. Mais Trump n’a pas non plus reconnu la longue histoire de propos racistes et antisémites de Fuentes, ni dénoncé les déclarations diffamatoires de l’un ou l’autre des hommes.

___

L’Argentine pousse un soupir de soulagement après sa victoire

BUENOS AIRES, Argentine (AP) – Luciana Medina était si nerveuse qu’elle pouvait à peine dormir la nuit précédant le match de samedi entre l’Argentine et le Mexique, qui aurait pu pratiquement éliminer le pays sud-américain fou de football de la Coupe du monde.

Après le match, elle ne pouvait s’empêcher de sourire.

“Je suis si fier. J’ai vraiment adoré le match », a déclaré Medina, une étudiante en communication de 23 ans, vêtue d’un maillot argentin. “Je suis tellement heureux.”

Les Argentins ont poussé un soupir de soulagement collectif samedi après-midi alors que le pays a obtenu une victoire décisive 2-0 sur le Mexique, dissipant les doutes qui avaient émergé sur l’équipe de Lionel Messi après la défaite choc contre l’Arabie saoudite mardi. Cette perte avait plongé le pays presque dans un état de deuil national.

“Toute la semaine a été très triste, tout le monde était très agressif aussi, comme s’ils étaient perdus, sans savoir quoi faire”, a déclaré Medina. “Nous étions tous très nerveux.”

___

À la périphérie de Doha, des ouvriers regardent la Coupe du monde qu’ils ont construite

DOHA, Qatar (AP) – Loin des hôtels de luxe de Doha et des nouveaux stades tentaculaires de la Coupe du monde, des dizaines de travailleurs sud-asiatiques se sont rendus sur un terrain de cricket dans la périphérie sablonneuse de la ville pour profiter du tournoi qu’ils ont contribué à créer.

Contrairement à la fan zone officielle de la FIFA près de la corniche immaculée de Doha, celle-ci n’a pas de bière à 14 $ ni de touristes étrangers. Il y a peu d’options alimentaires au-delà des collations indiennes frites, des maillots de football rares dans la foule et encore moins de femmes.

Au lieu de cela, le terrain herbeux d’Asian Town, un quartier de camps de travail, est rempli de travailleurs migrants de certains des pays les plus pauvres du monde. Ils alimentent le Qatar, l’un des pays les plus riches du monde, et ont aidé à accomplir son effort de construction de stade de plusieurs milliards de dollars.

Leur traitement a été la trame de fond controversée de la Coupe du monde 2022, depuis que le Qatar a remporté la candidature pour accueillir le championnat de football. Ils peuvent faire face à de bas salaires, à des logements inhospitaliers et à de longues heures, souvent sous une chaleur torride.

Mais vendredi soir, alors que les Pays-Bas affrontaient l’Équateur, les gradins du stade de cricket étaient bondés de travailleurs se délectant de leur un jour de congé de la semaine.

___

Le juge tranchera sur le plaidoyer de folie mordant le visage de la Floride

FORT LAUDERDALE, Floride (AP) – Un ancien étudiant qui a tué au hasard un couple de Floride dans leur garage il y a six ans, puis mâché le visage d’une victime, est finalement jugé lundi, un juge décidant s’il va en prison à vie ou dans un hôpital psychiatrique.

Austin Harrouff, 25 ans, a plaidé non coupable pour cause d’aliénation mentale à deux chefs d’accusation de meurtre au premier degré et à d’autres chefs d’accusation pour ses meurtres en août 2016 de John Stevens, un paysagiste de 59 ans, et de sa femme de 53 ans, Michelle Mishcon Stevens, qui avait pris sa retraite après avoir travaillé dans la finance.

L’ancien étudiant de la Florida State University a renoncé à un procès devant jury, ce qui signifie que le juge de circuit Sherwood Bauer décidera si Harrouff était fou lorsqu’il a tué le couple et a gravement blessé le voisin qui est venu à leur aide.

Le procès a été retardé par la pandémie, les querelles juridiques et le rétablissement de Harrouff des blessures graves subies en buvant un produit chimique lors de l’attaque. Ce sera à Stuart, à une heure de route au nord de West Palm Beach, et durera environ trois semaines.

Le procureur Brandon White n’a pas répondu à un appel et à un e-mail sollicitant des commentaires. L’avocat principal de Harrouff, Robert Watson, a refusé de commenter.

___

Le président taïwanais démissionne de son poste de chef du parti après sa défaite électorale

TAIPEI, Taïwan (AP) – Le président taïwanais Tsai Ing-wen a démissionné de la tête du Parti démocrate progressiste au pouvoir à la suite de défaites aux élections locales de samedi au cours desquelles les électeurs ont choisi le parti nationaliste d’opposition lors de plusieurs grandes courses à travers l’île autonome.

Les inquiétudes concernant les menaces de la Chine rivale, qui revendique Taiwan comme son territoire, ont pris le pas sur des questions plus locales lors des élections.

Tsai avait parlé à plusieurs reprises de “s’opposer à la Chine et de défendre Taiwan” au cours de la campagne pour son parti. Mais le candidat du parti, Chen Shih-chung, qui a perdu sa bataille pour la mairie de Taipei, n’a soulevé la question de la menace du Parti communiste chinois qu’à quelques reprises avant de revenir rapidement sur les questions locales car il y avait peu d’intérêt.

Tsai a offert sa démission samedi soir, une tradition après une perte majeure, dans un court discours dans lequel elle a également remercié ses supporters.

“Je dois assumer toute la responsabilité”, a-t-elle déclaré. “Face à un résultat comme celui-ci, il y a de nombreux domaines que nous devons revoir en profondeur.”

___

Plus de manifestations anti-COVID en Chine déclenchées par un incendie meurtrier

TAIPEI, Taïwan (AP) – Des protestations contre les mesures restrictives de la Chine contre le COVID-19 ont semblé éclater dans un certain nombre de villes samedi soir, dans des manifestations de défi public attisées par la colère suscitée par un incendie meurtrier dans la région occidentale du Xinjiang.

De nombreuses manifestations n’ont pas pu être confirmées dans l’immédiat, mais à Shanghai, la police a utilisé du gaz poivré pour arrêter environ 300 manifestants qui s’étaient rassemblés sur Middle Urumqi Road à minuit, apportant des fleurs, des bougies et des pancartes indiquant “Urumqi, 24 novembre, ceux qui sont morts reposent en paix » pour commémorer les 10 morts causées par un incendie dans un immeuble d’appartements à Urumqi, la capitale du Xinjiang.

Un manifestant qui n’a donné que son nom de famille, Zhao, a déclaré qu’un de ses amis avait été battu par la police et que deux amis avaient été aspergés de gaz poivré. Il a déclaré que la police avait piétiné ses pieds alors qu’il tentait de les empêcher d’emmener son ami. Il a perdu ses chaussures dans le processus et a quitté la manifestation pieds nus.

Zhao dit que les manifestants ont crié des slogans tels que “Xi Jinping, démissionnez, Parti communiste, démissionnez”, “Déverrouillez le Xinjiang, déverrouillez la Chine”, “ne veulent pas de PCR (tests), veulent la liberté” et “la liberté de la presse”.

Une centaine de policiers se tenaient ligne par ligne, empêchant certains manifestants de se rassembler ou de partir, et des bus transportant davantage de policiers sont arrivés plus tard, a déclaré Zhao.

___

Le Michigan n ° 3 bat l’État de l’Ohio pour la 2e année consécutive, 45-23

COLUMBUS, Ohio (AP) – Après que le Michigan ait battu l’État de l’Ohio avec une facilité étonnante pour la deuxième année consécutive, le demi défensif des Wolverines Mike Mike Sainristil a attrapé un énorme maïs et un drapeau bleu et s’est précipité avec ses coéquipiers vers le bloc “O” au milieu de l’Ohio. Gazon du stade.

Sainristil a planté avec force ce drapeau dans la ligne des 50 mètres, puis les Wolverines ont agressé les caméras.

Les joueurs de l’Ohio State quittant le terrain regardaient à peine leur chemin.

Encore une fois, le Michigan a été la meilleure équipe du match, cette fois par un score de 45-23.

Derrière les performances en carrière de JJ McCarthy et Donovan Edwards, les Wolverines (12-0, 9-0, n ° 3 CFP) se qualifient pour le championnat Big Ten samedi prochain contre Purdue, avec l’espoir d’une deuxième apparition consécutive en séries éliminatoires fermement sous leur contrôle. .

The Associated Press