AP News en bref à 00h04 HNE

Bombardée, pas battue : la capitale ukrainienne passe en mode survie

KYIV, Ukraine (AP) – Les habitants de la capitale ukrainienne bombardée ont saisi des bouteilles vides à la recherche d’eau et se sont entassés dans les cafés pour avoir de l’électricité et de la chaleur jeudi, passant avec défi en mode survie après que de nouvelles frappes de missiles russes la veille ont plongé la ville et une grande partie du pays dans le noir.

Dans des scènes difficiles à croire dans une ville sophistiquée de 3 millions d’habitants, certains habitants de Kyiv ont eu recours à la collecte de l’eau de pluie des tuyaux de drainage, alors que les équipes de réparation s’efforçaient de reconnecter les approvisionnements.

Amis et membres de la famille ont échangé des messages pour savoir qui avait récupéré l’électricité et l’eau. Certains avaient l’un mais pas l’autre. L’assaut aérien de la veille sur le réseau électrique ukrainien n’a laissé personne sans l’un ni l’autre.

Les cafés de Kyiv qui, par un petit miracle, étaient tous deux rapidement devenus des oasis de confort jeudi.

Oleksiy Rashchupkin, un banquier d’affaires de 39 ans, s’est réveillé pour découvrir que l’eau avait été reconnectée à son appartement du troisième étage, mais pas l’électricité. Son congélateur a dégelé dans la panne d’électricité, laissant une flaque d’eau sur son sol.

___

Témoin : le tireur de Walmart semblait viser certaines personnes

CHESAPEAKE, Virginie (AP) – Le superviseur de Walmart qui a tiré et tué six collègues en Virginie a semblé cibler des personnes et a tiré sur certaines victimes après qu’elles aient déjà été touchées et semblaient mortes, a déclaré un témoin présent lors de la fusillade. a débuté.

Jessica Wilczewski a déclaré que les travailleurs étaient rassemblés dans une salle de pause du magasin pour commencer leur quart de nuit mardi soir lorsque le chef d’équipe Andre Bing est entré et a ouvert le feu avec une arme de poing. Alors qu’un autre témoin a décrit Bing comme tirant sauvagement, Wilczewski a déclaré qu’elle l’avait vu cibler certaines personnes.

“La façon dont il agissait – il partait à la chasse”, a déclaré Wilczewski à l’Associated Press jeudi. “La façon dont il regardait les visages des gens et la façon dont il faisait ce qu’il faisait, il sélectionnait les gens.”

Elle a dit l’avoir vu tirer sur des personnes qui étaient déjà au sol.

“Ce que je sais, c’est qu’il s’est assuré que celui qu’il voulait tuer était mort”, a-t-elle déclaré. « Il est revenu et a tiré sur des cadavres qui étaient déjà morts. Assurer.”

___

Propriétaire d’un club gay : la fusillade s’accompagne d’un nouveau “type de haine”

COLORADO SPRINGS, Colorado (AP) – Le copropriétaire de la discothèque gay de Colorado Springs, où un tireur a transformé la célébration de l’anniversaire d’une drag queen en massacre, a déclaré qu’il pensait que la fusillade qui avait tué cinq personnes et blessé 17 autres était le reflet d’un anti- Sentiment LGBTQ qui a évolué des préjugés à l’incitation.

La voix de Nic Grzecka était teintée d’épuisement alors qu’il parlait à l’Associated Press mercredi soir dans certains de ses premiers commentaires depuis l’attaque de samedi soir au Club Q, un lieu que Grzecka a aidé à construire dans une enclave qui a soutenu la communauté LGBTQ à Colorado Springs, à tendance conservatrice. .

Les autorités n’ont pas expliqué pourquoi le suspect a ouvert le feu sur le club avant d’être maîtrisé par des clients, mais ils font face à des accusations de crimes haineux. Le suspect, Anderson Lee Aldrich, 22 ans, n’a pas plaidé ni parlé de l’incident.

Grzecka a déclaré qu’il pensait que le ciblage d’un événement drag queen était lié au fait que la forme d’art avait été présentée sous un faux jour ces derniers mois par des militants et des politiciens de droite qui se plaignaient de la “sexualisation” ou du “toilettage” des enfants.

Même si l’acceptation générale de la communauté LGBTQ s’est accrue, cette nouvelle dynamique a favorisé un climat dangereux, a-t-il déclaré.

___

Biden apporte des tartes de Thanksgiving aux premiers intervenants de Nantucket

NANTUCKET, Massachusetts (AP) – Le président Joe Biden a livré jeudi au moins une demi-douzaine de tartes à la citrouille aux pompiers du Massachusetts lors d’une manifestation d’appréciation le jour de Thanksgiving et son petit-fils en bas âge est reparti avec un chapeau de feu rouge surmontant ses boucles blondes.

“Oh wow”, a-t-on entendu Biden dire en voyant Beau Biden, qui a presque 3 ans, sortir du bâtiment du siège portant le chapeau. Le président était avec les pompiers qui s’étaient alignés devant le bâtiment pour l’accueillir.

Biden avait exprimé son appréciation pour les pompiers et autres membres du personnel d’urgence plus tôt dans la journée lorsque lui et sa femme, Jill, avaient parlé par téléphone aux animateurs de la diffusion par NBC du défilé de Thanksgiving de Macy à New York.

« Je veux dire merci aux pompiers et aux policiers, premiers intervenants. Ils ne font jamais de pause », a-t-il déclaré lors de l’appel. Les Bidens se sont entretenus plus tard jeudi avec des unités de chacune des six branches de l’armée américaine, stationnées en Europe, en mer, à Guantanamo Bay, à Cuba, et à la base aérienne de Whiteman dans le Missouri, a indiqué la Maison Blanche.

“Nous nous souvenons d’eux chaque jour”, a-t-il déclaré lors de l’émission. « Que Dieu bénisse nos troupes.

___

Neymar blessé, Richarlison marque pour le Brésil à la Coupe du monde

LUSAIL, Qatar (AP) – Alors que Neymar boitait hors du terrain en raison d’une blessure à la cheville, Richarlison s’est qualifié pour la “Seleção”.

Un coup de pied acrobatique spectaculaire a suivi une frappe facile à bout portant alors que Richarlison a marqué les deux buts lors de la victoire 2-0 du Brésil sur la Serbie jeudi lors de la Coupe du monde.

Après le match, l’attaquant de Tottenham a appris l’étendue de la blessure de Neymar.

“Le plus important pour nous, c’est de l’avoir à 100% pour le prochain match”, a déclaré Richarlison, dont le premier but est survenu après une montée en puissance commencée par Neymar. “Quand j’arriverai à l’hôtel, je vais aller voir comment il va.”

Le médecin de l’équipe du Brésil, Rodrigo Lasmar, a déclaré que Neymar s’était foulé la cheville droite. Il a refusé de spéculer sur sa disponibilité pour jouer lors du prochain match de l’équipe contre la Suisse lundi.

___

Musk déclare accorder une “amnistie” aux comptes Twitter suspendus

SAN FRANCISCO (AP) – Le nouveau propriétaire de Twitter, Elon Musk, a déclaré jeudi qu’il accordait une “amnistie” aux comptes suspendus, ce qui, selon les experts de la sécurité en ligne, stimulera une augmentation du harcèlement, des discours de haine et de la désinformation.

L’annonce du milliardaire est intervenue après qu’il a demandé dans un sondage publié sur sa chronologie de voter sur le rétablissement des comptes qui n’ont pas “enfreint la loi ou se sont livrés à des spams flagrants”. Le oui a été de 72 %.

« Le peuple a parlé. L’amnistie commence la semaine prochaine. Vox Populi, Vox Dei », a tweeté Musk en utilisant une expression latine signifiant « la voix du peuple, la voix de Dieu ».

Musk a utilisé la même expression latine après avoir publié un sondage similaire le week-end dernier avant de rétablir le compte de l’ancien président Donald Trump, que Twitter avait interdit pour avoir encouragé l’insurrection du Capitole le 6 janvier 2021. Trump a déclaré qu’il ne reviendrait pas sur Twitter mais n’a pas supprimé son compte.

De tels sondages en ligne sont tout sauf scientifiques et peuvent facilement être influencés par des bots.

___

Les acheteurs recherchent des offres, mais l’inflation rend les bonnes affaires insaisissables

NEW YORK (AP) – Les consommateurs qui attendent de grosses affaires – et un soulagement bien nécessaire de la flambée des coûts sur à peu près tout – pourraient être déçus alors qu’ils se dirigent vers la saison de magasinage la plus occupée de l’année.

Alors que les détaillants annoncent des ventes de 30 %, 50 % et 70 % sur tout, des téléviseurs aux gadgets, de nombreux articles coûteront toujours plus cher que l’année dernière en raison de l’inflation et trouver une véritable aubaine peut s’avérer être un défi.

De septembre à octobre, les acheteurs ont payé environ 18 % de plus pour les meubles et les appareils électroménagers qu’il y a un an, selon une récente analyse de données majeure réalisée par la société d’analyse DataWeave, qui suit les prix de centaines de milliers d’articles chez environ trois douzaines de détaillants, dont Amazon. et Cible. Pour les jouets, ils ont payé environ 2 % de plus.

Les choses semblaient un peu meilleures pour les consommateurs qui achetaient des vêtements – ils ont payé près de 5% de moins par rapport à l’automne dernier, selon DataWeave. Pendant ce temps, les prix sont restés stables pour les chaussures.

“C’est juste un moment étrange pour tout le monde pour déterminer quel est le bon prix et quel est le prix réel”, a déclaré Nikki Baird, vice-présidente de la stratégie d’Aptos, une entreprise de technologie de vente au détail. “Les consommateurs sont vraiment mauvais en calcul de rabais, et les détaillants en sont pleinement conscients et font tout ce qu’ils peuvent pour en profiter.”

___

Les achats des Fêtes commencent avec des esprits qui atténuent l’inflation

NEW YORK (AP) – Alors que le Black Friday marquera un retour aux habitudes d’achat habituelles des Fêtes, l’incertitude demeure.

Le marché du travail américain reste solide, les dépenses de consommation résistent et l’inflation ralentit. Mais les prix élevés de la nourriture, du loyer, de l’essence et d’autres dépenses des ménages ont pesé sur les acheteurs.

En conséquence, beaucoup hésitent à dépenser à moins qu’il n’y ait une grande vente et sont plus sélectifs avec ce qu’ils achèteront – dans de nombreux cas, en échangeant vers des produits moins chers et des magasins moins chers.

Les acheteurs puisent également davantage dans leurs économies, se tournant de plus en plus vers des services «achetez maintenant, payez plus tard» comme Afterpay qui permettent aux utilisateurs de payer des articles en plusieurs fois, ainsi que d’utiliser leurs cartes de crédit à un moment où la Réserve fédérale augmente les taux pour refroidir l’économie américaine.

De telles difficultés financières pourraient inciter les acheteurs à rechercher de bonnes affaires.

___

Des personnages de ballons de haut vol jouent le rôle principal dans le défilé de Thanksgiving

NEW YORK (AP) – Des foules de spectateurs ont bordé les rues de New York jeudi alors que des ballons colorés et de haut vol ont aidé à inaugurer la saison des vacances lors du défilé de Thanksgiving de Macy.

La tradition annuelle, qui remonte à près d’un siècle, remplissait les rues d’une procession de gonflables géants et de chars flottants sur plus de 40 pâtés de maisons de Central Park à Herald Square.

Les enfants se tenaient en équilibre sur des barricades métalliques et étaient suspendus à des échafaudages pour regarder les ballons dans un ciel principalement ensoleillé et une légère brise.

“Bleu bleu. Il y a Blue », a crié Divyam Kumar, 6 ans, alors que son père aidait à l’équilibrer avec son frère de 4 ans, Aanu Aryan, sur un rail métallique.

Le jeune faisait référence à la star de l’émission d’animation “Blue’s Clues” – à ne pas confondre avec la sensation internationale de dessin animé Bluey, un chiot de bétail australien faisant ses débuts au défilé.

___

2 frères, 2 équipes, 2 expériences contrastées en Coupe du monde

DOHA, Qatar (AP) – Joie pour la famille Williams d’Espagne mercredi lors de la Coupe du monde. Puis désespoir pour la même famille Williams, également ghanéenne, jeudi.

Les frères Williams Iñaki et Nico ont réussi à marquer les deux côtés de l’héritage familial de manière remarquable lors de cette Coupe du monde au Qatar en jouant pour deux pays différents. Ils sont tous les deux nés en Espagne mais leurs parents sont originaires du Ghana.

Nico faisait partie de la jeune équipe espagnole qui a battu le Costa Rica 7-0 mercredi lors de la performance la plus convaincante du tournoi à ce jour. Il est venu en tant que remplaçant en seconde période pour faire ses débuts en Coupe du monde lors de la victoire record de l’Espagne au tournoi.

Un jour plus tard, le grand frère Iñaki a disputé son premier match de Coupe du monde pour le Ghana, une défaite 3-2 contre Cristiano Ronaldo et le Portugal.

Cela signifiait 24 heures compliquées dans la maison familiale en Espagne avec des célébrations pour Nico, 20 ans, sans aucun doute rapidement suivies de commisérations pour Iñaki, 28 ans. Il en va de même pour les deux frères, qui, selon l’entraîneur du Ghana, Otto Addo, se sentent tous deux aussi espagnols que ghanéens.

The Associated Press