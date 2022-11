AP News en bref à 00h04 HNE

Police : Un tireur tue 5 personnes dans un club gay, est maîtrisé par les clients

COLORADO SPRINGS, Colorado (AP) – Un homme armé de 22 ans a ouvert le feu avec un fusil semi-automatique dans une discothèque gay de Colorado Springs, tuant cinq personnes et faisant 25 blessés avant d’être maîtrisé par des clients “héroïques” et arrêté par la police qui sont arrivés en quelques minutes, ont annoncé dimanche les autorités.

Le suspect de la fusillade de samedi soir au Club Q a utilisé une arme semi-automatique de type AR-15, a déclaré un responsable de l’application des lois. Une arme de poing et des chargeurs de munitions supplémentaires ont également été récupérés, selon le responsable, qui n’a pas pu discuter publiquement des détails de l’enquête et a parlé à l’Associated Press sous couvert d’anonymat.

L’attaque a pris fin lorsqu’un client a saisi une arme de poing du suspect et l’a frappé avec, a déclaré le maire de Colorado Springs, John Suthers, à l’Associated Press. La personne qui a frappé le tireur l’a fait immobiliser lorsque la police est arrivée, a déclaré Suthers.

“Si cet individu n’était pas intervenu, cela aurait pu être exponentiellement plus tragique”, a déclaré Suthers.

Sur sa page Facebook, le club l’a qualifié d'”attaque haineuse”. Les enquêteurs étaient toujours en train de déterminer un motif et de l’opportunité de le poursuivre en tant que crime de haine, a déclaré le procureur du comté d’El Paso, Michael Allen. Les accusations portées contre le suspect comprendront probablement un meurtre au premier degré, a-t-il déclaré.

___

Un suspect de tir dans un club gay a échappé à la loi sur les armes à feu du drapeau rouge du Colorado

DENVER (AP) – Un an et demi avant d’être arrêté dans la fusillade de la discothèque gay de Colorado Springs qui a fait cinq morts, Anderson Lee Aldrich aurait menacé sa mère avec une bombe artisanale, forçant les voisins des maisons environnantes à évacuer pendant que l’équipe de déminage et les négociateurs de crise l’ont convaincu de se rendre.

Pourtant, malgré cette peur, il n’y a aucun dossier public indiquant que les procureurs ont poursuivi les accusations d’enlèvement et de menace contre Aldrich, ou que la police ou des proches ont tenté de déclencher la loi du « drapeau rouge » du Colorado qui aurait permis aux autorités de saisir les armes et les munitions de la mère de l’homme. dit qu’il avait avec lui.

Les défenseurs du contrôle des armes à feu affirment que la menace d’Aldrich de juin 2021 est un exemple de loi du drapeau rouge ignorée, avec des conséquences potentiellement mortelles. Bien qu’il ne soit pas clair que la loi aurait pu empêcher l’attaque de samedi soir – de telles saisies d’armes à feu peuvent être en vigueur pendant aussi peu que 14 jours et être prolongées par un juge par tranches de six mois – ils disent que cela aurait pu au moins ralentir Aldrich et augmenter son profil avec les forces de l’ordre.

“Nous avons besoin de héros au préalable – parents, collègues, amis qui voient quelqu’un emprunter cette voie”, a déclaré le représentant de l’État du Colorado, Tom Sullivan, dont le fils a été tué dans la fusillade du théâtre Aurora et a parrainé la loi sur le drapeau rouge de l’État adoptée en 2019. “Cela aurait dû les alerter, le mettre sur leur radar.”

Mais la loi qui permet de retirer les armes à feu des personnes jugées dangereuses pour elles-mêmes ou pour les autres a rarement été utilisée dans l’État, en particulier dans le comté d’El Paso, qui abrite Colorado Springs, où Aldrich, 22 ans, serait allé au Club Q avec une arme d’épaule juste avant minuit et a ouvert le feu avant d’être maîtrisé par les clients.

___

Disney annonce le retour de l’ex-PDG Bob Iger pour 2 ans

BURBANK, Californie (AP) – La Walt Disney Company a annoncé dimanche soir que l’ancien PDG Bob Iger reviendrait à la tête de l’entreprise pendant deux ans dans une décision qui a surpris l’industrie du divertissement.

Disney a déclaré que Bob Chapek, qui a succédé à Iger en 2020, avait démissionné de son poste.

“Le conseil d’administration a conclu qu’alors que Disney entame une période de plus en plus complexe de transformation de l’industrie, Bob Iger est idéalement placé pour diriger la société pendant cette période charnière”, a déclaré la présidente du conseil d’administration, Susan Arnold, dans un communiqué de Disney.

Arnold a remercié Chapek pour son service, y compris son temps pendant «les défis sans précédent de la pandémie».

Iger a dirigé Disney à travers son absorption des activités de divertissement de Lucasfilm, Pixar, Marvel et Fox et le lancement de Disney Plus.

___

Les challengers croissants du GOP de Trump ravivent les craintes d’une répétition en 2016

LAS VEGAS (AP) – Les souvenirs de la primaire républicaine tumultueuse de 2016 planaient sur la salle de bal de Las Vegas ce week-end lors du premier grand rassemblement des candidats potentiels du parti à la nomination de 2024.

Pas moins de 10 prospects de la Maison Blanche sont montés sur scène pour présenter leurs plans pour réparer la nation – et leur parti. Les détails variaient, mais dans la plupart des discours, il y avait un extraordinaire sentiment de défi rarement vu depuis que l’ancien président Donald Trump a pris le contrôle du Parti républicain il y a six ans.

Leur message central : Trump peut et doit être battu.

Nikki Haley, l’ancienne ambassadrice aux Nations Unies sous Trump, a promis en avril qu’elle ne défierait pas l’ancien président s’il se présentait à nouveau. Mais samedi soir, face à des centaines de républicains en liesse, elle s’est engagée à donner “1 000%” à une candidature à la Maison Blanche si elle décidait d’entrer.

“Je n’ai jamais perdu une élection, et je ne vais pas commencer maintenant”, a-t-elle déclaré alors que la foule rugissait.

___

Les législateurs appellent à l’action après le rapport d’une autre fuite devant la Haute Cour

WASHINGTON (AP) – Le président de la commission judiciaire du Sénat a déclaré que son panel examinait des “allégations graves” dans un rapport selon lequel un ancien leader anti-avortement connaissait à l’avance l’issue d’une affaire de la Cour suprême de 2014 concernant la couverture médicale de la contraception.

Le rapport publié samedi dans le New York Times faisait suite à la fuite étonnante plus tôt cette année d’un projet d’avis dans l’affaire dans laquelle la Haute Cour a annulé Roe v. Wade, mettant fin aux protections constitutionnelles pour l’avortement. Cette décision a été rédigée par le juge Samuel Alito, qui est également l’auteur de l’opinion majoritaire dans l’affaire de 2014 au centre du nouveau rapport.

Dans l’article du Times, le révérend Rob Schenck a déclaré avoir appris l’issue de l’affaire Burwell c. Hobby Lobby Stores des semaines avant que la décision ne soit rendue publique. Dans une décision 5-4, Alito a écrit que certaines entreprises ayant des objections religieuses peuvent éviter l’exigence de contraceptifs dans la législation sur les soins de santé du président Barack Obama.

Schenck, qui dirigeait auparavant le groupe Faith and Action, a déclaré dans d’autres articles récents dans Politico et Rolling Stone qu’il faisait partie d’un effort concerté pour forger des relations sociales et ministérielles avec des juges conservateurs.

Dans l’article du Times, Schenck a déclaré que les informations sur la décision de Hobby Lobby provenaient de Gail Wright, une donatrice de son organisation qui faisait partie de l’effort de sensibilisation des juges et qui avait dîné avec Alito et sa femme. Wright elle-même a nié avoir obtenu ou partagé des informations dans une interview avec le Times.

___

La consternation de la Coupe du monde pour le Qatar alors que l’Équateur remporte le match d’ouverture

AL KHOR, Qatar (AP) – Les vastes étendues de sièges vides en seconde période résument le début décevant de l’équipe de football du Qatar pour sa toute première Coupe du monde.

La soirée a commencé avec plus de 67 000 fans, pour la plupart qataris, remplissant le caverneux stade Al Bayt, profitant d’une cérémonie d’ouverture qui a présenté le petit émirat arabe à un public mondial 12 ans après avoir remporté le droit d’accueillir le plus grand événement de football.

Cela s’est terminé avec l’équipe surclassée du Qatar quittant le terrain, sa place indésirable dans l’histoire du football sécurisée et avec la disparition depuis longtemps de nombreux fans consternés.

Le tournoi controversé s’est ouvert dimanche avec les champions de la Coupe d’Asie 2019 qui ont été dominés dans une défaite 2-0 contre l’Équateur, garantissant qu’une équipe hôte a perdu son match d’ouverture pour la première fois lors d’une Coupe du monde.

“Je dirais que nous nous sentons mal (pour nos supporters)”, a déclaré l’entraîneur du Qatar, Felix Sanchez. “J’espère qu’au prochain match, ils seront plus fiers.”

___

EXPLAINER : Comment l’action climatique de l’ONU sur les pertes et les dommages fonctionnera-t-elle ?

SHARM el-SHEIKH, Égypte (AP) – La décision prise dimanche par des nations du monde entier de créer un fonds pour aider les pays pauvres durement touchés par le réchauffement de la planète a été l’une des plus importantes depuis le début des pourparlers sur le climat de l’ONU il y a 30 ans.

C’était une confirmation sans équivoque que les pays pauvres, aux ressources limitées, sont les plus touchés par les phénomènes météorologiques extrêmes tels que les inondations, les vagues de chaleur et les tempêtes et, au moins à un certain niveau, les pays industrialisés qui ont le plus contribué au changement climatique ont un responsabilité d’aider.

Alors que les chefs de gouvernement, les écologistes et les militants ont célébré les projets d’un tel fonds, de nombreuses questions restent en suspens, allant de la manière dont cela fonctionnera aux répercussions à long terme. Voici un aperçu du développement de l’idée de « pertes et dommages », le terme qui lui est donné dans les négociations sur le climat, et ce que nous savons du fonds.

L’HISTOIRE

Au début des années 1990, l’Alliance des petits États insulaires, un groupe de pays côtiers et de petits États insulaires de faible altitude, a commencé à demander la création d’un fonds pour les pertes et dommages alors que les Nations Unies créaient un cadre pour faire face au changement climatique sur une base niveau international.

___

Des obus frappent près d’une centrale nucléaire ; Des pannes d’électricité s’abattent sur l’Ukraine

KYIV, Ukraine (AP) – De puissantes explosions de bombardements ont secoué la région ukrainienne de Zaporizhzhia, le site de la plus grande centrale nucléaire d’Europe, a déclaré dimanche l’organisme mondial de surveillance nucléaire, appelant à “des mesures urgentes pour aider à prévenir un accident nucléaire” dans l’installation occupée par la Russie .

Un lourd barrage de frappes militaires russes – près de 400 rien que dimanche – a également frappé les régions orientales de l’Ukraine, et de féroces batailles terrestres ont secoué la province orientale de Donetsk, a déclaré le président ukrainien dans sa mise à jour du soir.

Rafael Mariano Grossi, directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique, a déclaré que de multiples explosions près de la centrale – samedi soir et dimanche matin – ont brusquement mis fin à une période de calme relatif autour de l’installation nucléaire qui a été le théâtre de combats entre les Russes et les forces ukrainiennes depuis l’invasion de la Russie le 24 février.

Les combats font planer le spectre d’une catastrophe nucléaire depuis que les troupes russes ont occupé la centrale au début de la guerre.

Lors de nouveaux bombardements à proximité et sur le site, les experts de l’AIEA de l’installation de Zaporizhzhia ont rapporté avoir entendu plus d’une douzaine d’explosions en une courte période dimanche matin et ont pu voir des explosions depuis leurs fenêtres, a indiqué l’agence.

___

Malgré les complications dangereuses de la grossesse, les avortements refusés

Quelques semaines après l’annulation de Roe v. Wade, le Dr Grace Ferguson a traité une femme dont les eaux s’étaient rompues au milieu de la grossesse. Le bébé ne survivrait jamais et le risque de développer une infection potentiellement mortelle augmentait d’heure en heure.

Au moment où elle s’est rendue à Pittsburgh pour voir Ferguson, la femme avait passé deux jours dans un hôpital de Virginie-Occidentale, incapable de se faire avorter en raison d’une interdiction de l’État. La loi fait une exception pour les urgences médicales, mais la vie du patient n’était pas en danger à ce moment-là.

“Elle se tenait juste au bord de la falaise”, a déclaré Ferguson, “en attendant qu’une urgence se produise ou que le bébé décède.”

En Pennsylvanie, à l’hôpital à quatre heures de route, Ferguson a pu déclencher le travail pour mettre fin à la grossesse.

Un nombre croissant de médecins et de familles racontent des histoires similaires alors qu’une peur post-Roe se manifeste : des femmes enceintes atteintes de conditions médicales dangereuses se présentent dans les hôpitaux et les cabinets de médecins pour se voir refuser les avortements qui pourraient aider à les traiter. Certains médecins dans des États dotés de lois restrictives sur l’avortement disent avoir référé ou suggéré que plus de patients aillent ailleurs que jamais. Certaines femmes sont confrontées à des retards préjudiciables, potentiellement mortels.

___

AP Top 25 : USC entre dans le top 5 pour la 1ère fois en 5 ans

Le sud de la Californie est entré dans le top cinq du sondage sur le football universitaire de l’Associated Press dimanche pour la première fois en cinq ans.

La Géorgie a reçu 62 des 63 votes pour la première place dans le Top 25 AP présenté par Regions Bank alors que les quatre meilleures équipes ont conservé leur place après avoir joué à des degrés divers de matchs serrés samedi.

L’État de l’Ohio n ° 2 a reçu l’autre vote pour la première place. Le Michigan était à nouveau n ° 3, suivi de TCU.

Les chevaux de Troie, classés au cinquième rang, ont gagné deux places après une victoire palpitante contre leur rival UCLA. La dernière fois que l’USC a été classée dans le top cinq, c’était en septembre 2017, quand elle a commencé au n ° 4 mais a passé la majeure partie de la saison classée chez les adolescents avant de terminer 12e.

La première saison de Lincoln Riley en tant qu’entraîneur de l’USC a produit l’un des meilleurs revirements du pays, avec les chevaux de Troie passant de quatre victoires à 10, et la finale de la saison régulière contre le n ° 13 Notre Dame et un match de championnat Pac-12 encore à jouer .

The Associated Press