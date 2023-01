AP News en bref à 00h04 HNE

Les hauts chefs militaires américains et ukrainiens se rencontrent en personne pour la première fois

UNE BASE MILITAIRE DANS LE SUD-EST DE LA POLOGNE (AP) – Le haut officier militaire américain, le général de l’armée Mark Milley, s’est rendu mardi sur un site près de la frontière entre l’Ukraine et la Pologne et s’est entretenu avec son homologue ukrainien face à face pour la première fois – une réunion soulignant les liens croissants entre les deux armées et arrivant à un moment critique alors que la guerre de la Russie avec l’Ukraine approche de la barre des un an.

Milley, le président des chefs d’état-major interarmées, a rencontré pendant quelques heures le chef de l’armée ukrainienne, le général Valerii Zaluzhnyi, dans un lieu tenu secret du sud-est de la Pologne. Les deux dirigeants ont fréquemment parlé des besoins militaires de l’Ukraine et de l’état de la guerre au cours de l’année écoulée, mais ne s’étaient jamais rencontrés.

La réunion intervient alors que la communauté internationale intensifie l’assistance militaire à l’Ukraine, y compris la formation élargie des troupes ukrainiennes par les États-Unis et la fourniture d’une batterie de missiles Patriot, de chars et d’une défense aérienne accrue et d’autres systèmes d’armes par les États-Unis et une coalition d’Européens et d’autres nations.

Elle marque également un moment clé de la guerre. Les troupes ukrainiennes font face à des combats acharnés dans la province orientale de Donetsk, où les forces russes – complétées par des milliers d’entrepreneurs privés du groupe Wagner – cherchent à inverser la tendance après une série de revers sur le champ de bataille ces derniers mois.

Le colonel de l’armée Dave Butler, porte-parole de Milley, a déclaré à deux journalistes voyageant avec le président que les deux généraux estimaient qu’il était important de se rencontrer en personne. Les journalistes n’ont pas accompagné Milley à la réunion et, dans les conditions fixées par l’armée, ont accepté de ne pas identifier la base militaire du sud-est de la Pologne où ils se trouvaient.

La Maison Blanche défend sa divulgation de documents retardée et limitée

WASHINGTON (AP) – La Maison Blanche a écarté mardi les critiques concernant ses divulgations fragmentées concernant la découverte de documents classifiés et de documents officiels au domicile et à l’ancien bureau du président Joe Biden, affirmant qu’elle pourrait retenir des informations pour protéger l’enquête du ministère de la Justice.

Ian Sams, un porte-parole du bureau de l’avocat de la Maison Blanche, a déclaré aux journalistes que la Maison Blanche publiait des informations qu’elle jugeait “appropriées”. Répondant aux critiques des divulgations fragmentaires, Sams a déclaré que la Maison Blanche essayait d’être consciente du “risque” lié au partage d’informations “qui ne sont pas complètes”.

“Nous nous efforçons d’être aussi transparents et informatifs pour vous tous dans les médias, pour le public que possible, dans le respect de l’intégrité d’une enquête en cours du ministère de la Justice”, a-t-il déclaré.

La découverte des documents en possession de Biden complique une enquête fédérale sur l’ancien président Donald Trump, qui, selon le ministère de la Justice, a pris des centaines de documents marqués classifiés avec lui en quittant la Maison Blanche au début de 2021 et a résisté à des mois de demandes de les renvoyer au gouvernement. .

Bien que les deux cas soient différents – Biden, par exemple, a volontairement remis les documents une fois trouvés – c’est toujours devenu un casse-tête politique pour un président qui a promis une rupture nette avec les opérations de l’administration Trump.

Début du procès antidrogue de l’ancien haut responsable de la sécurité mexicain

MEXICO CITY (AP) – L’homme qui était autrefois le plus haut responsable de la sécurité du Mexique et chargé de lutter contre les cartels de la drogue a été jugé mardi pour avoir accepté des millions de dollars de pots-de-vin en échange d’avoir aidé le puissant cartel de Sinaloa à déplacer de la drogue et ses membres à éviter Capturer.

Genaro García Luna était surtout connu comme l’ancien secrétaire à la sécurité marmonnant et à l’air dur sous l’ancien président Felipe Calderón, qui a mené la guerre sanglante contre les cartels entre 2006 et 2012.

Les procureurs disent que García Luna était si effronté qu’il a accepté des dizaines de millions de dollars, souvent fourrés dans des mallettes. Les preuves contre lui comprennent des fiches de paie, mais il n’est pas clair s’ils proviennent d’emplois officiels, de consultants du secteur privé, de paiements de cartel ou d’autres pots-de-vin.

Ils disent qu’il a continué à vivre de ses revenus mal acquis même après avoir déménagé aux États-Unis, où il a été arrêté en 2019, bien que la défense affirme qu’il était un homme d’affaires légitime. La sélection du jury devait se poursuivre mercredi dans le cadre du procès qui devait se dérouler au cours des huit prochaines semaines.

En fin de compte, l’affaire pourrait révéler le fonctionnement interne de la façon dont les cartels mexicains ont pu opérer si ouvertement pendant si longtemps : en soudoyant la police et l’armée mexicaines jusqu’aux plus hauts gradés.

Un homme de l’Utah qui a tué sa famille fait l’objet d’une enquête pour abus en 2020

SALT LAKE CITY (AP) – Un homme de l’Utah qui, selon la police, a tué par balle sa femme, sa mère et leurs cinq enfants avant de se retourner l’arme contre lui-même avait fait l’objet d’une enquête deux ans auparavant pour maltraitance d’enfants, mais la police et les procureurs locaux ont décidé de ne pas porter d’accusation pénale lui, de nouveaux records publiés mardi montrent.

Les dossiers de police obtenus par l’Associated Press ont mis en lumière les signes avant-coureurs et une précédente enquête policière sur un comportement violent que Michael Haight a manifesté envers sa famille.

Les autorités ont déclaré qu’elles étaient au courant des problèmes antérieurs dans la maison, mais n’ont pas donné de détails lors d’une conférence de presse après les meurtres du 4 janvier dans la petite ville d’Enoch, citant une enquête en cours.

Dans un entretien avec les autorités en 2020, Macie Haight, la fille aînée de la famille, a détaillé plusieurs agressions, dont une où elle a été étouffée par son père et “très effrayée qu’il l’empêche de respirer et la tue”.

L’enquête sur la maltraitance d’enfants a fait suite à un appel de la police du 27 août 2020 d’un non-membre de la famille signalant une maltraitance potentielle d’enfants. Macie, alors âgée de 14 ans, a déclaré aux enquêteurs que la violence de son père avait commencé en 2017 et avait inclus des étouffements et des tremblements, y compris un incident récent où il l’a attrapée par les épaules et l’a cognée contre un morceau de bois à l’arrière du canapé.

La lauréate du prix Nobel Maria Ressa, un média innocenté de l’évasion fiscale

MANILLE, Philippines (AP) – La lauréate du prix Nobel de la paix Maria Ressa et sa société de presse en ligne ont été innocentées mercredi des accusations d’évasion fiscale qui, selon elle, faisaient partie d’une série d’affaires judiciaires utilisées par l’ancien président philippin Rodrigo Duterte pour tenter de museler les reportages critiques.

La Cour d’appel fiscal a statué que les procureurs n’avaient pas prouvé «au-delà de tout doute raisonnable» que Ressa et Rappler Holdings Corp. avaient éludé les paiements d’impôts dans quatre cas après avoir levé des capitaux par le biais de partenariats avec deux investisseurs étrangers. “L’acquittement de l’accusé est basé sur les conclusions du tribunal … selon lesquelles les intimés n’ont pas commis l’accusation de crime”, a déclaré le tribunal dans sa décision.

Rappler a salué la décision du tribunal comme “le triomphe des faits sur la politique”.

“Nous remercions le tribunal pour cette décision juste et pour avoir reconnu que les accusations frauduleuses, fausses et fragiles portées par le Bureau of Internal Revenue n’ont aucun fondement factuel”, a déclaré Rappler dans un communiqué. “Une décision défavorable aurait eu des répercussions profondes à la fois sur la presse et sur les marchés des capitaux.”

“Aujourd’hui, les faits l’emportent, la vérité l’emporte, la justice l’emporte”, a déclaré Rappler citant Ressa après l’annonce du verdict.

L’avion de Qantas atterrit en toute sécurité après un appel de détresse passé au-dessus de l’océan

SYDNEY (AP) – Un vol Qantas en provenance de Nouvelle-Zélande a atterri en toute sécurité à l’aéroport de Sydney après avoir émis un appel de détresse au-dessus de l’océan mercredi.

Les services d’urgence se sont précipités vers l’avion après l’arrivée du vol Qantas 144 d’Auckland, en Nouvelle-Zélande.

Plusieurs points de vente ont signalé qu’il avait eu une panne de moteur alors qu’il était au-dessus de l’océan Pacifique. Les Boeing 737 ont deux moteurs.

Un appel de détresse est émis lorsqu’un vol est en danger grave et imminent et nécessite une assistance immédiate, selon Airservices Australia.

Un ours polaire tue une femme et un garçon dans un village isolé de l’Alaska

PAYS DE GALLES, Alaska (AP) – Un ours polaire a attaqué et tué deux personnes dans un village isolé de l’ouest de l’Alaska, selon des soldats de l’État.

Les soldats de l’État de l’Alaska ont déclaré avoir reçu le rapport de l’attaque à 14h30 mardi au Pays de Galles, à l’extrémité ouest de la péninsule de Seward, a rapporté KTUU.

“Les premiers rapports indiquent qu’un ours polaire est entré dans la communauté et a chassé plusieurs résidents”, ont écrit les soldats. “L’ours a mortellement attaqué une femelle adulte et un mâle juvénile.”

L’ours a été abattu par un résident local alors qu’il attaquait le couple, ont déclaré des soldats.

Les noms des deux personnes tuées n’ont pas été dévoilés. Les soldats ont déclaré qu’ils travaillaient pour informer les membres de la famille.

Le tireur s’est tenu au-dessus d’une mère californienne tenant son bébé et a tué les deux

LOS ANGELES (AP) – Un tireur s’est tenu au-dessus d’une mère de 16 ans tenant son bébé de 10 mois dans ses bras et lui a tiré des balles dans la tête lors d’une attaque effrontée dans une communauté agricole du centre de la Californie qui a fait six morts dans une maison liée à drogues et armes à feu, a déclaré mardi un shérif.

Le shérif du comté de Tulare, Mike Boudreaux, a déclaré que l’adolescente fuyait la violence tôt lundi lorsque les tueurs l’ont rattrapée devant la maison à Goshen, une communauté du centre de la Californie d’environ 3 000 habitants dans la vallée agricole de San Joaquin, et ont abattu la jeune mère et son enfant. “à la manière d’un assassinat”.

Les quatre autres victimes étaient âgées de 19 à 72 ans, dont une grand-mère qui a été abattue alors qu’elle dormait. Leurs autopsies devraient être terminées plus tard dans la semaine.

Les autorités ont déclaré qu’elles recherchaient deux suspects et ont offert une récompense de 10 000 $ pour les informations menant à leur arrestation.

“Rien de tout cela n’était par accident”, a déclaré Boudreaux lors d’une conférence de presse mardi. “C’était délibéré, intentionnel et horrible.”

Les États-Unis ne demanderont pas la peine de mort pour le tireur présumé de Walmart au Texas

Les procureurs fédéraux ne demanderont pas la peine de mort pour un homme accusé d’avoir tué par balle près de deux douzaines de personnes lors d’une attaque raciste dans un West Texas Walmart en 2019.

Le département américain de la Justice a révélé la décision de ne pas poursuivre la peine capitale contre Patrick Crusius dans un avis d’une phrase déposé mardi auprès du tribunal fédéral d’El Paso.

Crusius, 24 ans, est accusé d’avoir pris pour cible des Mexicains lors du massacre du 3 août qui a tué 23 personnes et fait des dizaines de blessés. Le natif de la région de Dallas est accusé de crimes de haine fédéraux et de violations d’armes à feu, ainsi que de meurtre qualifié devant un tribunal d’État. Il a plaidé non coupable.

Les procureurs fédéraux n’ont pas expliqué dans leur dépôt au tribunal la raison de leur décision, bien que Crusius puisse toujours encourir la peine de mort s’il est reconnu coupable par un tribunal d’État.

La décision des procureurs pourrait être un moment décisif pour le ministère de la Justice, qui a envoyé des signaux mitigés sur les politiques concernant la peine de mort fédérale que le président Joe Biden s’est engagé à abolir pendant sa campagne présidentielle. Biden est le premier président à s’opposer ouvertement à la peine de mort et son élection a suscité l’espoir des partisans de l’abolition, qui ont depuis été frustrés par un manque de clarté sur la manière dont l’administration pourrait mettre fin aux exécutions fédérales ou si c’est l’objectif.

L’arrestation d’un fugitif comme un “séisme”, mais la mafia est très résistante

ROME (AP) – Le long passé de Matteo Messina Denaro en tant que tueur – des gangsters renégats ont déclaré qu’il se vanterait d’avoir suffisamment de meurtres pour remplir un cimetière – a grandement renforcé ses références parmi ses pairs en tant que chef majeur de la mafia sicilienne.

Après avoir échappé à la capture pendant 30 ans alors qu’il dirigeait encore une grande partie des affaires de la mafia, il a été arrêté lundi dans une clinique de Palerme, où le gangster condamné recevait une chimiothérapie. Mais alors qu’il a été emmené tôt mardi dans une prison à sécurité maximale sur le continent italien, sa capture ne devrait pas entraîner la disparition de la Cosa Nostra, grâce aux racines et aux règles plus que centenaires du syndicat.

“Ce qui va se passer en détail, nous ne pouvons pas le savoir”, a déclaré le procureur général de Palerme, Lia Sava, sur la radio publique Rai à propos de l’avenir de la mafia.

“Mais un chose qui est sûre. La Cosa Nostra est composée de règles. Il s’est appuyé sur ces règles pendant 150 ans, donc il mettra certainement en œuvre ces règles pour réparer les dégâts, et ainsi créer la nouvelle structure de direction nécessaire après l’arrestation », a déclaré Sava.

Alors que Messina Denaro exerçait une grande influence dans la mafia, pendant des décennies, Cosa Nostra a manqué d’un capodastre suprême, selon les enquêteurs.

