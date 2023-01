AP News en bref à 00h04 HNE

Un haut général américain visite un site d’entraînement pour les soldats ukrainiens

ZONE D’ENTRAÎNEMENT DE GRAFENWOEHR, Allemagne (AP) – Lundi n’était que le deuxième jour pour les soldats ukrainiens du nouveau programme d’entraînement de l’armée américaine, mais le message passait haut et fort.

Ce sont des moments urgents. Et les leçons qu’ils recevront au cours des cinq prochaines semaines sur les armes, les véhicules blindés et les techniques de combat plus sophistiquées sont essentielles alors qu’ils se préparent à défendre leur pays contre l’invasion russe.

“Ce n’est pas une rotation ordinaire”, a déclaré lundi après-midi le général de l’armée américaine Mark Milley, président des chefs d’état-major interarmées, lors de sa rencontre avec les commandants. “C’est l’un de ces moments où si vous voulez faire une différence, c’est tout.”

Milley, qui a visité la vaste zone d’entraînement de Grafenwoehr pour avoir un premier aperçu de la nouvelle instruction dite interarmes, a déclaré qu’elle préparerait mieux les troupes ukrainiennes à lancer une offensive ou à contrer toute recrudescence des attaques russes.

Il a passé un peu moins de deux heures au “Camp Kherson” – une section de la base nommée d’après une ville d’Ukraine où les troupes ukrainiennes ont remporté une victoire clé contre la Russie l’année dernière. Plus de 600 soldats ukrainiens ont commencé le programme d’entraînement élargi au camp juste un jour avant l’arrivée de Milley.

___

Pendant les vacances de King, sa fille appelle à une action audacieuse plutôt qu’à des mots

ATLANTA (AP) – L’Amérique a honoré Martin Luther King Jr. avec un jour férié fédéral pendant près de quatre décennies, mais n’a toujours pas pleinement adopté et agi sur les leçons du leader des droits civiques tué, a déclaré sa plus jeune fille lundi.

Le révérend Bernice King, qui dirige le King Center à Atlanta, a déclaré que les dirigeants – en particulier les politiciens – rabaissaient trop souvent l’héritage de son père en un «roi confortable et pratique» offrant des platitudes faciles.

«Nous aimons citer King pendant et autour des vacances. … Mais alors nous refusons de vivre roi 365 jours par an », a-t-elle déclaré lors du service commémoratif à l’église baptiste d’Ebenezer, où son père a autrefois prêché.

Le service, organisé par le centre et tenu chaque année à Ebenezer, a fait la une des célébrations de la 38e fête fédérale du roi. King, abattu à Memphis en 1968 alors qu’il plaidait pour de meilleurs salaires et conditions de travail pour les travailleurs de l’assainissement de la ville, aurait fêté son 94e anniversaire dimanche.

Sa voix montant et descendant à des cadences similaires à celle de son père, Bernice King a déploré le racisme institutionnel et individuel, les inégalités économiques et de soins de santé, la violence policière, un ordre international militarisé, des structures d’immigration intransigeantes et la crise climatique. Elle s’est dite “épuisée, exaspérée et, franchement, déçue” d’entendre les propos de son père sur la justice cités si abondamment aux côtés de “si peu de progrès” face aux problèmes les plus graves de la société.

___

Données de vol et enregistreurs vocaux récupérés sur le site du crash au Népal

POKHARA, Népal (AP) – Les équipes de recherche ont récupéré lundi les données de vol et les enregistreurs vocaux du poste de pilotage d’un avion de passagers qui a chuté dans une gorge à l’approche d’un nouvel aéroport dans les contreforts de l’Himalaya, ont déclaré des responsables, alors que les enquêteurs cherchaient la cause de L’accident d’avion le plus meurtrier au Népal en 30 ans.

Au moins 69 des 72 personnes à bord ont été tuées et les responsables pensent que les trois disparus sont également morts. Les sauveteurs ont passé au peigne fin les débris, dispersés dans une gorge de 300 mètres de profondeur (984 pieds de profondeur), pour eux.

De nombreux passagers du vol de dimanche rentraient chez eux à Pokhara, bien que la ville soit également populaire auprès des touristes car c’est la porte d’entrée du sentier de randonnée du circuit de l’Annapurna. Lundi soir, parents et amis étaient toujours rassemblés devant un hôpital local, certains criant aux autorités d’accélérer les autopsies afin qu’ils puissent organiser des funérailles pour leurs proches. Plus tard, certains ont reçu les corps de proches.

On ne sait toujours pas ce qui a causé l’accident, qui s’est produit à moins d’une minute de vol de l’aéroport par une journée douce avec peu de vent.

Dans les images prises par un passager par la fenêtre alors que l’avion arrivait pour atterrir, des bâtiments, des routes et de la verdure sont visibles ci-dessous. La vidéo, réalisée par Sonu Jaiswal et vérifiée par l’Associated Press, montre ensuite une violente secousse et une série d’images saccadées accompagnées de cris avant que les flammes ne remplissent l’écran.

___

L’Ukraine a fait 40 morts pendant la grève ; La Russie vue préparer une longue guerre

DNIPRO, Ukraine (AP) – Les équipes d’urgence ukrainiennes ont fouillé lundi ce qui restait d’un immeuble Dnipro détruit par un missile russe, plaçant les corps de l’une des attaques uniques les plus meurtrières de la guerre depuis des mois dans des sacs noirs et les transportant avec précaution sur des tas escarpés de décombres.

Les autorités ont déclaré que le nombre de morts de la grève de samedi était passé à 40 et que 30 personnes étaient toujours portées disparues lundi. De hautes grues se balançaient à travers les interstices déchiquetés d’une rangée de tours résidentielles, les moteurs grondaient alors que les habitants de l’une des plus grandes villes d’Ukraine regardaient en grande partie en silence sous un ciel gris.

Environ 1 700 personnes vivaient dans le bâtiment à plusieurs étages, et les équipes de recherche et de sauvetage ont travaillé sans arrêt depuis la frappe du missile pour localiser les victimes et les survivants dans l’épave. L’administration régionale a déclaré que 39 personnes avaient été secourues et au moins 75 blessées.

Le nombre de morts signalé en fait l’une des attaques les plus meurtrières contre des civils ukrainiens depuis avant l’été, selon le projet Associated Press-Frontline War Crimes Watch. Les habitants ont déclaré que la tour d’appartements n’abritait aucune installation militaire.

Oleksander Anyskevych a déclaré qu’il se trouvait dans son appartement lorsque le missile a frappé.

___

Un bébé et une mère adolescente parmi 6 tués dans une fusillade dans une maison californienne

VISALIA, Californie (AP) – Six personnes – dont une mère de 17 ans et son bébé de 6 mois – ont été tuées dans une fusillade tôt lundi dans une maison du centre de la Californie, et les autorités recherchent au moins deux suspects, ont déclaré les responsables du shérif.

Les députés ont répondu vers 3h30 du matin aux informations faisant état de plusieurs coups de feu tirés sur la résidence de Goshen non constituée en société, juste à l’est de Visalia, a déclaré le bureau du shérif du comté de Tulare.

“En fait, le rapport indiquait qu’un tireur actif se trouvait dans la zone en raison du nombre de coups de feu”, a déclaré le shérif Mike Boudreaux aux journalistes.

Les députés ont trouvé deux victimes mortes dans la rue et une troisième personne tuée par balle dans l’embrasure de la résidence, a déclaré Boudreaux.

Trois autres victimes ont été retrouvées à l’intérieur de la maison, dont un homme qui était encore en vie mais qui est décédé plus tard dans un hôpital, a-t-il déclaré.

___

La Chine enregistre la première baisse de population depuis des décennies alors que les naissances chutent

BEIJING (AP) – La Chine a annoncé son premier déclin démographique depuis des décennies alors que ce qui a été la nation la plus peuplée du monde vieillit et que son taux de natalité plonge.

Le Bureau national des statistiques a rapporté mardi que le pays comptait 850 000 habitants de moins fin 2022 que l’année précédente. Le décompte ne comprend que la population de la Chine continentale, à l’exclusion de Hong Kong et de Macao ainsi que des résidents étrangers.

Cela a laissé un total de 1,41 milliard de personnes, avec 9,56 millions de naissances contre 10,41 millions de décès, a indiqué le bureau lors d’un point de presse mardi.

Les hommes étaient plus nombreux que les femmes de 722,06 millions à 689,69 millions, en raison de la politique stricte de l’enfant unique qui n’a officiellement pris fin qu’en 2016 et d’une préférence traditionnelle pour que la progéniture masculine porte le nom de famille.

Depuis l’abandon de la politique, la Chine a cherché à encourager les familles à avoir un deuxième ou même un troisième enfant, avec peu de succès, reflétant les attitudes dans une grande partie de l’Asie de l’Est où les taux de natalité ont chuté précipitamment. En Chine, les dépenses liées à l’éducation des enfants dans les villes sont souvent citées comme cause.

___

Plus de pluie et de neige en Californie à partir de la neuvième série de tempêtes

LOS ANGELES (AP) – La neuvième rivière atmosphérique d’une série de trois semaines de tempêtes hivernales majeures traversait la Californie lundi, rendant la conduite en montagne dangereuse et le risque d’inondation élevé près des rivières gonflées même lorsque le soleil est sorti dans certaines régions.

De fortes chutes de neige sont tombées sur la Sierra Nevada et le Service météorologique national a découragé les déplacements. L’Interstate 80, une autoroute clé de la région de la baie de San Francisco aux stations de ski du lac Tahoe, a rouvert avec des exigences de chaîne après des fermetures périodiques le week-end en raison de conditions de voile blanc.

“Si vous devez voyager, préparez-vous à des conditions de voyage dangereuses, à des retards de voyage importants et à des fermetures de routes”, a déclaré le bureau du service météorologique de Sacramento sur Twitter.

L’Université de Californie à Berkeley Central Sierra Snow Lab a tweeté lundi matin qu’il avait enregistré 49,6 pouces (126 cm) de neige fraîche depuis vendredi.

Un avertissement d’avalanche dans l’arrière-pays a été émis pour le centre de la Sierra, y compris la grande région de Tahoe.

___

Malheurs économiques, guerre, changement climatique au rendez-vous de Davos

DAVOS, Suisse (AP) – Le Forum économique mondial est de retour avec sa première rencontre hivernale depuis 2020 dans la ville alpine suisse de Davos, où les dirigeants cherchent à combler les divisions politiques dans un monde polarisé, à renforcer une économie clopinante et à répondre aux préoccupations concernant un le changement climatique — parmi beaucoup d’autres choses.

Les sessions aborderont des questions aussi diverses que l’avenir des engrais, le rôle du sport dans la société, l’état de la pandémie de COVID-19 et bien plus encore. Près de 600 PDG et plus de 50 chefs d’État ou de gouvernement sont attendus, mais on ne sait jamais combien d’actions concrètes émergent de l’événement d’élite.

Voici ce qu’il faut regarder alors que le talkfest de quatre jours et la conclusion d’accords connexes commencent sérieusement mardi:

QUI VIENT?

De retour dans les neiges pour la première fois depuis la pandémie et à peine huit mois après une session au printemps 2022, l’événement accueillera des notables comme la présidente de la Commission de l’Union européenne Ursula von der Leyen, l’envoyé américain pour le climat John Kerry et les nouveaux présidents de la Corée du Sud, Colombie et Philippines.

___

Le patron de la mafia le plus recherché d’Italie arrêté après 30 ans de fuite

ROME (AP) – Le fugitif n ° 1 italien, un chef de la mafia reconnu coupable d’avoir aidé à organiser certains des meurtres les plus odieux du pays, a été arrêté lundi alors qu’il cherchait un traitement dans une clinique privée en Sicile après trois décennies de cavale.

Matteo Messina Denaro a été jugé par contumace et reconnu coupable de dizaines de meurtres, notamment d’avoir aidé à organiser, avec d’autres patrons de Cosa Nostra, une paire d’attentats à la bombe de 1992 qui ont tué les meilleurs procureurs anti-mafia – et ont conduit l’État italien à renforcer sa répression contre le Syndicat du crime sicilien. Il risque plusieurs peines de prison à perpétuité qu’il est censé purger dans une prison à sécurité maximale et dans les conditions particulièrement restrictives réservées aux grands patrons du crime organisé.

Il est entré dans la clandestinité un an après ces attentats à la bombe alors qu’il n’était encore qu’un jeune homme – mais il était toujours considéré comme l’un des principaux patrons de Cosa Nostra, même en tant que fugitif. Des centaines de policiers ont été chargés au fil des ans de le retrouver, le dernier des trois chefs de longue date de la mafia de haut niveau qui ont réussi à échapper à la capture pendant des décennies.

Il a maintenant 60 ans et son état de santé a aidé les enquêteurs à se concentrer sur lui, selon le général des carabiniers Pasquale Angelosanto, qui dirige l’équipe des opérations spéciales de la police.

“Tout cela a conduit à la date d’aujourd’hui (quand) il serait venu pour des tests et un traitement” à la clinique, a déclaré le général des carabiniers.

___

Prescott surpasse Brady, les Cowboys dominent les Buccaneers 31-14

TAMPA, Floride (AP) – Dak Prescott a dominé Tom Brady, lançant pour quatre touchés et courant pour un autre pour mener les Cowboys de Dallas à une victoire 31-14 sur les Buccaneers de Tampa Bay dans un match éliminatoire NFC wild-card lundi soir.

Prescott a complété 25 des 33 passes pour 305 verges et a joué au ballon sans chiffre d’affaires pour la première fois en huit matchs alors que les Cowboys (13-5) dominaient les Bucs apathiques (8-10) dans ce qui pourrait s’avérer être le dernier match de Brady en un uniforme de Tampa Bay.

Dallas a battu Brady pour la première fois de la carrière du septuple champion du Super Bowl et a remporté les séries éliminatoires sur la route pour la première fois en 30 ans pour gagner un voyage à San Francisco pour affronter les 49ers lors de la ronde de division NFC dimanche prochain.

Les Cowboys avaient perdu huit matchs éliminatoires consécutifs sur la route depuis leur victoire au match de championnat NFC à San Francisco le 17 janvier 1993.

Brady, qui a signé avec Tampa Bay en 2020 et a mené les Bucs à un titre du Super Bowl il y a deux ans, sera agent libre cet hiver. Il a brièvement pris sa retraite en février dernier avant de changer d’avis et de revenir pour une 23e saison à 45 ans.

The Associated Press