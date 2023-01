AP News en bref à 00h04 HNE

Biden inspecte la frontière américano-mexicaine face aux critiques du GOP

EL PASO, Texas (AP) – Le président Joe Biden a parcouru un tronçon boueux de la frontière américano-mexicaine et a inspecté dimanche un port d’entrée très fréquenté lors de son premier voyage dans la région après deux ans au pouvoir, une visite ombragée par la politique tendue de l’immigration alors que les républicains lui reprochent le nombre record de migrants entrant dans le pays.

Lors de son premier arrêt, le président a observé que les agents des frontières à El Paso montraient comment ils fouillaient les véhicules à la recherche de drogue, d’argent et d’autres produits de contrebande. Ensuite, il s’est rendu dans une rue poussiéreuse avec des bâtiments abandonnés et a longé une clôture métallique qui séparait la ville américaine de Ciudad Juarez.

Son dernier arrêt était le centre de services aux migrants du comté d’El Paso – mais il n’y avait aucun migrant en vue. En apprenant les services qui y sont offerts, il a demandé à un travailleur humanitaire : « Si je pouvais agiter la baguette, que devrais-je faire ? La réponse n’était pas audible.

La visite de près de quatre heures de Biden à El Paso a été hautement contrôlée. Il n’a rencontré aucun migrant sauf lorsque son cortège a longé la frontière et qu’une douzaine environ étaient visibles du côté de Ciudad Juárez. Sa visite n’a pas inclus de temps à un poste de patrouille frontalière, où les migrants qui traversent illégalement sont arrêtés et détenus avant leur libération. Il n’a prononcé aucune remarque publique.

La visite semblait conçue pour présenter une opération fluide pour traiter les migrants légaux, éliminer la contrebande de contrebande et traiter humainement ceux qui sont entrés illégalement, créant un contre-récit aux affirmations des républicains d’une situation de crise équivalente à une frontière ouverte.

Des émeutiers pro-Bolsonaro prennent d’assaut les plus hauts bureaux du gouvernement brésilien

RIO DE JANEIRO (AP) – Les partisans de l’ancien président brésilien Jair Bolsonaro qui refusent d’accepter sa défaite électorale ont pris d’assaut le Congrès, la Cour suprême et le palais présidentiel dimanche, une semaine après l’investiture de son rival de gauche, le président Luiz Inácio Lula da Silva.

Des milliers de manifestants ont contourné les barricades de sécurité, grimpé sur les toits, brisé les fenêtres et envahi les trois bâtiments, qui étaient censés être en grande partie vacants le week-end. Certains des manifestants ont appelé à une intervention militaire pour soit rétablir l’extrême droite Bolsonaro au pouvoir, soit évincer Lula de la présidence.

Des heures se sont écoulées avant que le contrôle des bâtiments de la vaste place des Trois Pouvoirs de Brasilia ne soit rétabli, avec des centaines de participants arrêtés.

Lors d’une conférence de presse depuis l’État de Sao Paulo, Lula a accusé Bolsonaro d’encourager le soulèvement de ceux qu’il a qualifiés de “fanatiques fascistes”, et il a lu un décret fraîchement signé demandant au gouvernement fédéral de prendre le contrôle de la sécurité dans le district fédéral.

“Il n’y a pas de précédent pour ce qu’ils ont fait et ces personnes doivent être punies”, a déclaré Lula.

La prochaine grande tâche de McCarthy : Gagner le soutien du GOP pour les règles de la maison

WASHINGTON (AP) – Après une élection épique à 15 tours pour devenir président de la Chambre, le républicain Kevin McCarthy fait face à son prochain grand test pour gouverner une majorité fractionnée et mince: adopter un ensemble de règles pour gouverner la Chambre.

La rédaction et l’approbation d’un ensemble de règles est normalement une affaire législative assez routinière, mais en ces temps, c’est la prochaine confrontation pour le McCarthy assiégé.

Pour devenir orateur et gagner les sceptiques, McCarthy a dû faire des concessions à un petit groupe de purs et durs qui ont refusé de soutenir son ascension jusqu’à ce qu’il cède à leurs exigences.

Maintenant, ces promesses – ou du moins certaines d’entre elles – sont mises par écrit pour être votées lorsque les législateurs reviendront cette semaine pour leurs premiers votes en tant que parti majoritaire.

Dimanche, au moins deux républicains modérés ont exprimé leurs réserves quant au soutien du paquet de règles, citant ce qu’ils ont décrit comme des accords secrets et le pouvoir disproportionné potentiellement accordé à un groupe de 20 conservateurs.

La Russie revendique une attaque meurtrière, mais Kyiv dément toute personne tuée

KYIV, Ukraine (AP) – L’armée russe a affirmé dimanche avoir effectué des tirs de missiles meurtriers sur des casernes utilisées par les troupes ukrainiennes en représailles à la mort de dizaines de soldats russes lors d’une attaque à la roquette il y a une semaine. Les responsables ukrainiens ont nié qu’il y ait eu des victimes.

Le ministère russe de la Défense a déclaré que ses missiles avaient touché deux bases temporaires abritant 1 300 soldats ukrainiens à Kramatorsk, dans la région orientale de Donetsk, tuant 600 d’entre eux. Le porte-parole du ministère, Igor Konashenkov, a déclaré que les frappes étaient des représailles à l’attaque de l’Ukraine à Makiivka, dans laquelle au moins 89 soldats russes sont morts.

Serhii Cherevatyi, porte-parole des forces ukrainiennes à l’est, a déclaré à l’Associated Press que les frappes russes sur Kramatorsk n’ont endommagé que les infrastructures civiles, ajoutant : « Les forces armées ukrainiennes n’ont pas été touchées.

L’administration régionale de Donetsk a déclaré que sept missiles russes ont touché Kramatorsk et deux autres ont touché Kostyantynivka, sans faire de victimes. Il a indiqué qu’un établissement d’enseignement, une installation industrielle et des garages ont été endommagés à Kramatorsk et qu’une zone industrielle a été touchée à Kostyantynivka.

Le maire de Kramatorsk, Oleksandr Honcharenko, a déclaré que deux bâtiments scolaires et huit immeubles d’habitation avaient été touchés pendant la nuit. Les photos qu’il a publiées ne montraient aucune indication qu’il s’agissait d’une attaque à l’échelle revendiquée par les Russes ou que quiconque se trouvait dans les bâtiments lorsqu’ils ont été frappés.

La Californie frappée par plus de tempêtes, se prépare à d’éventuelles inondations

SAN FRANCISCO (AP) – La Californie a été frappée par un temps plus turbulent dimanche alors que des orages, de la neige et des vents dévastateurs ont balayé la partie nord de l’État, précédant une autre série de tempêtes entrantes et augmentant le potentiel d’inondations routières, de crues des rivières et de coulées de boue sur les sols déjà saturé après des jours de pluie.

Le National Weather Service a mis en garde contre un “défilé implacable de rivières atmosphériques” – des tempêtes qui sont de longs panaches d’humidité s’étendant dans le Pacifique capables de laisser tomber des quantités stupéfiantes de pluie et de neige.

Dans la capitale de l’État, plus de 60 000 clients étaient toujours sans électricité dimanche soir – contre plus de 350 000 – après que des rafales de 60 mph (97 km/h) ont renversé des arbres dans des lignes électriques, selon le Sacramento Municipal Utility District.

Joey Kleemann écoutait les vents hurler peu après minuit, se demandant si elle devait déplacer sa voiture, lorsqu’elle a entendu un « son gigantesque, sourd et fracassant » lorsqu’un arbre massif est tombé sur la maison de Sacramento où elle vit depuis 25 ans.

Les rafales étaient assez fortes pour arracher l’arbre de ses racines, entraînant avec lui le trottoir en béton.

Nouvelles directives : utiliser des médicaments, une intervention chirurgicale précoce pour l’obésité chez les enfants

Les enfants aux prises avec l’obésité doivent être évalués et traités tôt et de manière agressive, y compris avec des médicaments pour les enfants dès l’âge de 12 ans et une intervention chirurgicale pour ceux dès l’âge de 13 ans, selon de nouvelles directives publiées lundi.

La pratique de longue date de «l’attente vigilante» ou de retarder le traitement pour voir si les enfants et les adolescents grandissent ou surmontent l’obésité par eux-mêmes ne fait qu’aggraver le problème qui affecte plus de 14,4 millions de jeunes aux États-Unis. Si elle n’est pas traitée, l’obésité peut entraîner des problèmes de santé à vie. , y compris l’hypertension artérielle, le diabète et la dépression.

“Attendre ne fonctionne pas”, a déclaré le Dr Ihuoma Eneli, co-auteur du premier guide sur l’obésité infantile en 15 ans de l’American Academy of Pediatrics. “Ce que nous voyons, c’est une poursuite de la prise de poids et la probabilité qu’ils aient (l’obésité) à l’âge adulte.”

Pour la première fois, les conseils du groupe fixent les âges auxquels les enfants et les adolescents devraient se voir proposer des traitements médicaux tels que les médicaments et la chirurgie – en plus d’un régime intensif, d’exercices et d’autres interventions sur le comportement et le mode de vie, a déclaré Eneli, directeur du Center for Healthy Weight. et nutrition à l’hôpital pour enfants de Nationwide.

En général, les médecins devraient offrir aux adolescents de 12 ans et plus obèses un accès aux médicaments appropriés et aux adolescents de 13 ans et plus souffrant d’obésité grave des références pour une chirurgie de perte de poids, bien que les situations puissent varier.

Les conservateurs visent la titularisation des professeurs d’université

MISSION, Kan. (AP) – Lorsque le lieutenant-gouverneur Dan Patrick a demandé aux collèges du Texas de désavouer la théorie critique de la race, la faculté de l’Université du Texas a approuvé une résolution défendant leur liberté de décider par eux-mêmes comment enseigner la race.

Patrick a dit qu’il l’avait pris comme un message pour “aller en enfer”.

À son tour, Patrick, un républicain, a déclaré qu’il était temps d’envisager de tenir les professeurs responsables, en ciblant l’un des principaux avantages de leur emploi.

“Peut-être que nous devons nous pencher sur la permanence”, a déclaré Patrick lors d’une conférence de presse en novembre.

C’est un sentiment partagé par les responsables conservateurs des États rouges du pays. Les nominations académiques indéfinies qui accompagnent la permanence – le Saint Graal de l’emploi universitaire – ont fait l’objet d’un examen par les législateurs ou les conseils de surveillance des États dans au moins une demi-douzaine d’États, souvent présentés comme des tentatives de freiner les universitaires aux opinions libérales.

“L’argent est parti”: les Bahamas tentent de tourner la page après FTX

NASSAU, Bahamas (AP) – Vêtu d’un costume bleu canari par une chaude nuit de décembre, la sueur dégoulinant de son front, Mgr Lawrence Rolle entonne les paroles de sa dernière chanson à succès pour les centaines d’enfants et d’adultes réunis pour célébrer Noël.

“FTX !”, chante-t-il en se penchant et en secouant la tête pour mettre l’accent. “L’argent est parti!”

“FTX!”, Son chanteur de secours et son public crient en retour. “L’argent a disparu!”

L’échange de crypto-monnaie FTX était censé être le joyau de la couronne de la poussée du gouvernement des Bahamas pour être la destination mondiale pour tout ce qui concerne la crypto, après des années d’avoir une économie trop dépendante du tourisme et de la banque. Au lieu de cela, FTX est en faillite et les Bahamiens tentent de déterminer quelle est la prochaine étape pour leur pays et si leur expérience nationale de cryptographie a échoué. Les régulateurs tentent de localiser l’argent manquant des clients de FTX.

Pendant ce temps, des organisations caritatives comme Rolle et des dizaines d’entrepreneurs désormais sans emploi espèrent qu’une autre entreprise se présentera et apportera de nouvelles opportunités à la nation insulaire, sans les complications et l’embarras d’une prétendue fraude d’un milliard de dollars.

Adam Rich, ancien enfant star de “Eight Is Enough”, décède à 54 ans

LOS ANGELES (AP) – Adam Rich, l’enfant acteur avec une vadrouille pageboy qui a charmé les téléspectateurs en tant que “petit frère de l’Amérique” dans “Eight is Enough”, est décédé. Il avait 54 ans.

Rich est décédé samedi à son domicile dans la section Brentwood de Los Angeles, a déclaré le lieutenant Aimee Earl du bureau du coroner médical du comté de Los Angeles. La cause du décès faisait l’objet d’une enquête mais n’a pas été considérée comme suspecte.

Rich a eu une carrière d’acteur limitée après avoir joué à 8 ans le rôle de Nicholas Bradford, le plus jeune de huit enfants, dans la comédie dramatique à succès ABC qui s’est déroulée de 1977 à 1981.

Betty Buckley, qui a joué sa belle-mère dans la série, a déclaré sur Instagram qu’elle avait été choquée d’apprendre sa mort dimanche et a qualifié Rich de “lumière”, son “jeune copain” sur le plateau et ami depuis.

“Je l’adorais et j’adorais travailler avec lui”, a déclaré Buckley, qui a posté des photos du spectacle d’eux deux ensemble sur une balançoire, à cheval et avec son bras autour de lui pendant qu’il dormait. « Il était si doux, drôle, frais et naturel. Il a apporté beaucoup de joie à nous tous dans la série et à notre public. »

Playoffs NFL: les Seahawks sont sur le terrain après que les Lions aient étourdi les Packers

La semaine 18 de la NFL a gardé son meilleur drame pour le dernier match du week-end.

Les Lions de Detroit – éliminés des séries éliminatoires plus tôt dimanche lorsque les Seahawks ont battu les Rams – ont dépassé leur déception et ont joué le rôle de spoiler, se ralliant pour battre Green Bay 20-16 dimanche soir. La victoire a privé le quart-arrière Aaron Rodgers et les Packers d’une place en séries éliminatoires.

Au lieu de Green Bay, ce sont les Seahawks qui seront la tête de série n ° 7 de la NFC. Ils voyageront pour affronter leur rival de division, San Francisco, lors de la ronde des jokers du week-end prochain.

Le reste du programme du week-end prochain est également défini: dans l’AFC, ce seront les Dolphins de Miami contre les Bills de Buffalo, les Ravens de Baltimore contre les Bengals de Cincinnati et les Chargers de Los Angeles contre les Jaguars de Jacksonville. Dans le NFC, les Vikings du Minnesota accueilleront les Giants de New York et les Bucs de Tampa Bay, dirigés par Tom Brady, accueilleront les Cowboys de Dallas.

La victoire bouleversée des Lions a couronné un week-end qui a vu les Dolphins revenir en séries éliminatoires pour la première fois depuis 2016. Les surprenants Jaguars reviennent également en séries éliminatoires pour la deuxième fois seulement depuis 2007.

