AP News en bref à 00h04 HNE

McCarthy échoue à nouveau alors que les tensions débordent sur le sol de la maison

WASHINGTON (AP) – Le républicain Kevin McCarthy n’a pas réussi à remporter la présidence de la Chambre lors d’un 14e tour de scrutin vendredi soir, manquant une voix alors que les tensions débordaient dans une scène chaotique sur le sol de la Chambre.

Alors que l’horloge approchait de minuit, les législateurs se sont lancés dans un 15e tour de scrutin.

Dans le bruyant 14, même après que deux résistants républicains clés aient voté pour réduire le décompte dont McCarthy aurait besoin, ce n’était pas suffisant. Il se dirigea vers le fond de la chambre pour affronter Matt Gaetz, assis avec Lauren Boebert et d’autres récalcitrants. Des doigts ont été pointés, des mots échangés et la violence apparemment juste évitée.

À un moment donné, le républicain Mike Rogers de l’Alabama a commencé à charger Gatez avant que Richard Hudson ne le retire physiquement.

« Restez civil ! » cria quelqu’un.

___

Les factures relevées par le rétablissement de Hamlin mettent l’accent sur les Patriots

ORCHARD PARK, NY (AP) – Quoi qu’il arrive dimanche, lorsque les Bills clôtureront la saison régulière accueillant la Nouvelle-Angleterre et au-delà une fois les séries éliminatoires de la NFL commencées, le directeur général de Buffalo, Brandon Beane, ne sera pas déçu.

Au cours d’une année au cours de laquelle les Bills ont enduré une tempête de neige qui a perturbé leur emploi du temps, ont pleuré la mort soudaine du frère cadet de l’ailier rapproché Dawson Knox en août, se sont ralliés au soutien de la communauté à la suite d’une fusillade de masse et ont remporté des matchs avec peu ou pas pratique, Beane ne pourrait pas être plus fier.

Et il a des raisons de croire que la résilience se manifestera une fois de plus après une semaine au cours de laquelle les Bills sont passés de l’étourdissement émotionnel en voyant Damar Hamlin se faire ressusciter sur le terrain de Cincinnati lundi soir, à être joyeusement exaltés après que la sécurité s’est adressée à ses coéquipiers par visioconférence vendredi.

“Je vous aime les garçons”, a déclaré Hamlin d’une voix douce.

“Je deviens probablement émotif si j’en parle trop, mais je suis tellement fier de notre organisation, de notre équipe, de tant de gens, de la façon dont nous avons géré tant de choses cette année”, a déclaré Beane. «Certainement pas la façon dont vous l’écrivez. Je ne sais pas ce qui va se passer le reste de la saison sur le terrain, vraiment pas. C’est un groupe de gagnants, et je me souviendrai toujours de cette équipe, cette saison.

___

Les prix mondiaux des denrées alimentaires en 2022 ont atteint un niveau record dans un contexte de sécheresse et de guerre

ROME (AP) – Les prix mondiaux des produits alimentaires comme les céréales et les huiles végétales ont été les plus élevés jamais enregistrés l’année dernière, même après avoir chuté pendant neuf mois consécutifs, a déclaré l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, alors que la guerre de la Russie en Ukraine, la sécheresse et d’autres facteurs a fait grimper l’inflation et aggravé la faim dans le monde.

L’indice FAO des prix alimentaires, qui suit les variations mensuelles des prix internationaux des produits alimentaires couramment commercialisés, a chuté de 1,9 % en décembre par rapport au mois précédent, a annoncé vendredi l’organisation basée à Rome. Pour l’ensemble de l’année, il s’établit en moyenne à 143,7 points, soit plus de 14 % au-dessus de la moyenne de 2021, qui a également connu de fortes augmentations.

La baisse de décembre a été entraînée par une baisse du prix des huiles végétales dans un contexte de contraction de la demande d’importation, des attentes d’augmentation de la production d’huile de soja en Amérique du Sud et de la baisse des prix du pétrole brut. Les céréales et la viande ont également baissé, tandis que les produits laitiers et le sucre ont légèrement augmenté.

“Le calme des prix des denrées alimentaires est le bienvenu après deux années très volatiles”, a déclaré l’économiste en chef de la FAO, Maximo Torero, dans un communiqué préparé. « Il est important de rester vigilant et de se concentrer sur l’atténuation de l’insécurité alimentaire mondiale étant donné que les prix mondiaux des denrées alimentaires restent à des niveaux élevés, avec de nombreux produits de base proches de niveaux record, et avec des prix du riz en augmentation, et encore de nombreux risques associés aux approvisionnements futurs. ”

L’année dernière, l’indice des prix alimentaires de l’organisation des Nations Unies a atteint son plus haut niveau depuis le début de ses relevés en 1961, selon les données de la FAO.

___

EXPLAINER: Comment les véhicules blindés aident l’Ukraine à un moment critique

WASHINGTON (AP) – Dans la perspective d’une offensive probable au printemps, les États-Unis et l’Allemagne envoient à l’Ukraine une gamme de véhicules blindés, dont 50 Bradley tueurs de chars, pour étendre sa capacité à déplacer des troupes vers les lignes de front et à renforcer ses forces contre La Russie alors que la guerre approche de son premier anniversaire.

Les véhicules ne répondent pas à la demande ukrainienne de chars de combat. Mais ils fournissent une capacité de combat stratégique alors que le changement de saison apporte un terrain boueux et que l’Ukraine lance une campagne agressive pour récupérer le territoire pris par la Russie, en particulier à l’est.

Un regard sur le Bradley et d’autres transporteurs blindés, et ce qu’ils apportent au combat :

QUELS SONT-ILS ET COMMENT VONT-ILS AIDER ?

Non, ce ne sont pas des chars.

___

Police : un enfant de 6 ans tire sur un enseignant dans une classe de Virginie

NORFOLK, Virginie (AP) – Un élève de 6 ans a blessé par balle un enseignant de son école en Virginie lors d’une altercation dans une classe de première année vendredi, ont déclaré la police et les responsables de l’école de la ville de Newport News.

Les experts ont déclaré qu’une fusillade dans une école impliquant un enfant de 6 ans est extrêmement rare, mais pas inconnue, tandis que la loi de Virginie limite les façons dont un enfant de cet âge peut être puni pour un tel crime.

Aucun élève n’a été blessé dans la fusillade à l’école primaire de Richneck, a indiqué la police. L’enseignante, une femme dans la trentaine, a subi des blessures mettant sa vie en danger. Son état s’était quelque peu amélioré en fin d’après-midi, a déclaré le chef de la police de Newport News, Steve Drew.

“Nous n’avons pas eu de situation où quelqu’un tournait autour de l’école en train de tirer”, a déclaré Drew aux journalistes, ajoutant plus tard que le coup de feu n’était pas un accident.

Drew a déclaré que l’élève et l’enseignant s’étaient connus dans une salle de classe.

___

L’arrestation d’un capodastre mexicain est un geste pour les États-Unis, pas un signe de changement

MEXICO CITY (AP) – La capture par le Mexique d’un fils de l’ancien chef du cartel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán cette semaine, était un clin d’œil isolé à une stratégie de guerre contre la drogue que l’administration actuelle du Mexique a abandonnée plutôt qu’un signe que la pensée du président Andrés Manuel López Obrador a changé, disent les experts.

L’arrestation d’Ovidio Guzmán jeudi dans le bastion du cartel de Sinaloa, à Culiacan, a coûté la vie à au moins 30 personnes, dont 11 membres de l’armée et des forces de l’ordre et 19 hommes armés présumés du cartel. Mais les analystes prédisent que cela n’aura aucun impact sur le flux de drogue vers les États-Unis.

C’était une démonstration de force – des hélicoptères de combat, des centaines de soldats et de véhicules blindés – au début d’un éventuel processus d’extradition plutôt qu’une étape importante dans un effort mexicain local pour démanteler l’une des organisations criminelles les plus puissantes du pays. Peut-être par coïncidence, cela s’est produit quelques jours seulement avant que le président américain Joe Biden ne fasse la première visite d’un dirigeant américain en près d’une décennie.

López Obrador a clairement indiqué au cours des quatre premières années de son mandat de six ans que la poursuite des capos de la drogue n’était pas sa priorité. Lorsque les forces militaires ont acculé le jeune Guzmán à Culiacan en 2019, le président a ordonné sa libération pour éviter la mort après que des hommes armés ont commencé à tirer sur la ville.

La seule autre grande capture sous son administration a été l’arrestation d’un Rafael Caro Quintero gériatrique en juillet dernier – quelques jours seulement après la rencontre de López Obrador avec Biden à la Maison Blanche. À ce moment-là, Caro Quintero avait plus de signification symbolique pour avoir ordonné le meurtre d’un agent de la DEA il y a des décennies que le poids réel dans le monde de la drogue d’aujourd’hui.

___

L’éruption d’Hawaï n’est pas dangereuse mais offre une vue spectaculaire

HONOLULU (AP) – La lave du Kilauea a jailli haut dans les airs et s’est répandue sur environ 300 acres (120 hectares) du sol du cratère sommital du volcan d’Hawaï, créant une vue spectaculaire alors que la montagne a recommencé à éclater après quelques semaines d’interruption.

Jillian Marohnic a déclaré que la piscine de lave qui s’est formée à l’intérieur du cratère Halemaumau était “la plus belle” qu’elle ait jamais vue au cours de ses 25 années d’observation du volcan.

« Le lac était si haut. Et tellement plein. C’est étincelant », a déclaré Marohnic, qui exploite l’entreprise de location de vacances Volcano Hideaways avec son mari dans le village voisin de Volcano.

“La surface du lac ressemble à du vitrail”, a-t-elle déclaré.

Le Kilauea est l’un des volcans les plus actifs au monde. Cette dernière éruption a commencé jeudi, moins d’un mois après le silence du Kilauea et de son plus grand voisin, le Mauna Loa. Kilauea a éclaté pour la dernière fois de septembre 2021 à la mi-décembre. Le Mauna Loa a pris vie pour la première fois en 38 ans lorsqu’il a éclaté pendant environ deux semaines à partir de fin novembre.

___

La famille d’une famille tuée dans l’Utah dit que son mari a pris des armes à feu à la maison

ENOCH, Utah (AP) – Un homme de l’Utah qui a tué par balle ses cinq enfants, sa belle-mère et sa femme, puis s’est suicidé, a retiré des armes à feu appartenant à lui et à sa femme quelques jours avant le meurtre-suicide, laissant la famille “vulnérable”. a déclaré vendredi un proche.

L’épouse, Tausha Haight, a dit à sa famille élargie que son mari, Mike Haight, avait pris les armes au domicile familial cette semaine, deux semaines seulement après avoir demandé le divorce, a déclaré sa belle-sœur Jennie Earl à l’Associated Press.

Elle a dit qu’elle ne savait pas ce que Tausha Haight pensait du retrait, mais a déclaré que cela “laissait la famille vulnérable”, notant que Tausha et sa mère, Gail Earl, avaient été formées à la sécurité des armes à feu et à la protection personnelle. Les commentaires de Jennie Earl sont intervenus après que la famille Earl a publié une déclaration déplorant la tragédie et révélant que des armes à feu avaient été retirées.

“Les armes de protection ont été délibérément retirées de la maison avant l’incident car tous les adultes ont été correctement formés pour protéger la vie humaine”, a déclaré la famille Earl dans un communiqué. “C’est le type de perte qui continuera à se produire dans les familles, les communautés et cette nation lorsque les armes de protection ne seront plus accessibles.”

Le directeur de la ville d’Enoch, Rob Dotson, a déclaré que les forces de l’ordre locales n’étaient pas impliquées, affirmant dans un communiqué envoyé par courrier électronique que la police “n’a jamais eu de raison et n’a jamais eu à retirer des armes à feu”.

___

Un ancien satellite de la NASA tombe du ciel ce week-end, faible menace

CAP CANAVERAL, Floride (AP) – Un satellite de la NASA à la retraite âgé de 38 ans est sur le point de tomber du ciel.

La NASA a déclaré vendredi que le risque que l’épave tombe sur qui que ce soit est “très faible”. La majeure partie du satellite de 5 400 livres (2 450 kilogrammes) brûlera à sa rentrée, selon la NASA. Mais certaines pièces devraient survivre.

L’agence spatiale a estimé les risques de blessures causées par la chute de débris à environ 1 sur 9 400.

Le satellite scientifique devrait descendre dimanche soir, à plus ou moins 17 heures, selon le département de la Défense.

La société californienne Aerospace Corp. vise cependant lundi matin, à plus ou moins 13 heures, le long d’une piste passant au-dessus de l’Afrique, de l’Asie, du Moyen-Orient et des régions les plus occidentales de l’Amérique du Nord et du Sud.

___

EXPLICATION : Qu’est-ce que ChatGPT et pourquoi les écoles le bloquent-elles ?

Demandez au nouvel outil d’intelligence artificielle ChatGPT d’écrire un essai sur la cause de la guerre de Sécession et vous pourrez le regarder rédiger un article convaincant en quelques secondes.

C’est l’une des raisons pour lesquelles les responsables de l’école de New York ont ​​commencé cette semaine à bloquer l’outil d’écriture impressionnant mais controversé qui peut générer des paragraphes de texte de type humain.

La décision du plus grand district scolaire américain de restreindre le site Web ChatGPT sur les appareils et les réseaux scolaires pourrait avoir des effets d’entraînement sur d’autres écoles, et les enseignants se démènent pour comprendre comment empêcher la triche. Les créateurs de ChatGPT disent qu’ils recherchent également des moyens de détecter les abus.

L’outil gratuit n’existe que depuis cinq semaines mais soulève déjà des questions difficiles sur l’avenir de l’IA dans l’éducation, l’industrie technologique et une foule de professions.

QU’EST-CE QUE CHATGPT ?

The Associated Press