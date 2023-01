AP News en bref à 00h04 HNE

Benoît XVI, pape réticent qui a choisi de prendre sa retraite, décède à 95 ans

CITÉ DU VATICAN (AP) – Il était le pape réticent, un rat de bibliothèque timide qui préférait les promenades solitaires dans les Alpes et les concertos pour piano de Mozart à l’éclat public et à la majesté de l’apparat du Vatican. Lorsque le cardinal Joseph Ratzinger est devenu le pape Benoît XVI et a été propulsé sur les traces de son prédécesseur bien-aimé et charismatique, il a déclaré qu’il avait l’impression qu’une guillotine lui était tombée dessus.

Il n’aurait donc pas dû être surprenant qu’avec quelques mots prononcés en latin lors d’un jour férié au Vatican en 2013, Benoît ait tout mis fin, annonçant qu’il deviendrait le premier pape en 600 ans à démissionner.

Sa sortie dramatique a ouvert la voie à l’élection du pape François et a créé l’arrangement sans précédent de deux papes, vivant côte à côte dans les jardins du Vatican. Et ce ne sera probablement pas unique, étant donné que François a dit que Benoît “avait ouvert la porte” pour que d’autres papes suivent son exemple.

François a fait l’éloge de Benoît dans des commentaires samedi lors d’un service du Nouvel An tenu à la basilique Saint-Pierre.

“Seul Dieu connaît la valeur et la force de son intercession, de ses sacrifices offerts pour le bien de l’Église”, a déclaré François.

___

Fuseau horaire par fuseau horaire, une autre nouvelle année se profile

NEW YORK (AP) – Les célébrations du Nouvel An ont balayé le monde, inaugurant 2023 avec des comptes à rebours et des feux d’artifice – et marquant la fin d’une année qui a apporté la guerre en Europe, un nouveau chapitre dans la monarchie britannique et les inquiétudes mondiales concernant l’inflation.

La nouvelle année a commencé dans le petit atoll de Kiribati dans le Pacifique central, puis s’est déplacée à travers la Russie et la Nouvelle-Zélande avant de se diriger plus profondément, fuseau horaire par fuseau horaire, à travers l’Asie et l’Europe et dans les Amériques.

Au moins pendant une journée, les pensées se sont concentrées sur les possibilités, même les plus insaisissables comme la paix dans le monde, et ont finalement rassemblé la résolution de tenir la prochaine série de résolutions.

En signe de cet espoir, des enfants ont rencontré Saint-Nicolas dans une station de métro bondée à Kharkiv, en Ukraine.

Pourtant, les attaques russes se sont poursuivies le soir du Nouvel An. A minuit, les rues de la capitale, Kyiv, étaient désolées. Le seul signe d’une nouvelle année est venu des résidents locaux criant depuis leurs balcons : « Bonne année ! et “Gloire à l’Ukraine!” Et seulement une demi-heure après le début de 2023, des sirènes de raid aérien ont retenti dans la capitale ukrainienne, suivies du bruit d’explosions.

___

Le conflit en Ukraine jette une ombre sur la Russie à l’aube de 2023

MOSCOU (AP) – Le discours du Nouvel An du président russe Vladimir Poutine à la nation est généralement plutôt anodin et soutenu par une vue apaisante d’un Kremlin enneigé. Cette année, avec des soldats en arrière-plan, il s’en est pris à l’Occident et à l’Ukraine.

Le conflit en Ukraine a jeté une longue ombre alors que la Russie entrait en 2023. Les villes ont réduit les festivités et les feux d’artifice. Moscou a annoncé des représentations spéciales pour les enfants de soldats mettant en vedette l’équivalent russe du Père Noël. Un média russe en exil a déterré une vidéo de Volodymyr Zelenskyy, aujourd’hui président ukrainien méprisé par le Kremlin, racontant des blagues lors de l’émission du Nouvel An d’une chaîne de télévision d’État russe il y a à peine dix ans.

Poutine, dans une vidéo de neuf minutes diffusée à la télévision alors que chaque région du fuseau horaire russe décompte les dernières minutes de 2022 samedi, a dénoncé l’Occident pour agression et a accusé les pays d’essayer d’utiliser le conflit en Ukraine pour saper la Russie.

“Ce fut une année de décisions difficiles et nécessaires, les étapes les plus importantes vers l’obtention de la pleine souveraineté de la Russie et la consolidation puissante de notre société”, a-t-il déclaré, faisant écho à son affirmation répétée selon laquelle Moscou n’avait d’autre choix que d’envoyer des troupes en Ukraine parce qu’elle menaçait La sécurité de la Russie.

« L’Occident a menti sur la paix, mais se préparait à l’agression, et aujourd’hui il l’admet ouvertement, sans plus se gêner. Et ils utilisent cyniquement l’Ukraine et son peuple pour affaiblir et diviser la Russie », a déclaré Poutine. “Nous n’avons jamais permis à personne et ne permettrons à personne de faire cela.”

___

Juge en chef : la sécurité des juges est « essentielle » au système judiciaire

WASHINGTON (AP) – Alors que les menaces à la sécurité des juges de la Cour suprême sont encore de nouveaux souvenirs, le juge en chef John Roberts a fait l’éloge samedi des programmes qui protègent les juges, déclarant que “nous devons soutenir les juges en assurant leur sécurité”.

Roberts et d’autres juges conservateurs de la Cour suprême ont fait l’objet de manifestations, certaines à leur domicile, après la fuite en mai de la décision du tribunal qui a finalement supprimé les protections constitutionnelles pour l’avortement. Le juge Samuel Alito a déclaré que la fuite avait fait des juges conservateurs des “cibles d’assassinat”. Et en juin, un homme portant une arme à feu, un couteau et des fermetures à glissière a été arrêté près de la maison du juge Brett Kavanaugh après avoir menacé de tuer le juge, dont le vote a été essentiel pour annuler la décision du tribunal Roe v. Wade.

Roberts, écrivant dans un rapport annuel de fin d’année sur la justice fédérale, n’a pas spécifiquement mentionné la décision d’avortement, mais l’affaire et la réaction à celle-ci semblaient clairement dans son esprit.

« Les opinions judiciaires parlent d’elles-mêmes, et il n’y a aucune obligation dans notre pays libre de les accepter. En effet, nous, juges, sommes souvent en désaccord – parfois fortement – ​​avec les opinions de nos collègues, et nous expliquons pourquoi dans des écrits publics sur les affaires dont nous sommes saisis », a écrit Roberts.

Les sondages qui ont suivi la décision sur l’avortement montrent que la confiance du public dans le tribunal est à son plus bas historique. Et deux des collègues libéraux de Roberts qui ont exprimé leur dissidence dans l’affaire de l’avortement, les juges Elena Kagan et Sonia Sotomayor, ont déclaré que le tribunal devait se préoccuper de renverser le précédent et de paraître politique.

___

Le suspect des meurtres de l’Idaho prévoit de renoncer à l’audience d’extradition

BOISE, Idaho (AP) – Un suspect arrêté en lien avec le meurtre de quatre étudiants de l’Université de l’Idaho prévoit de renoncer à une audience d’extradition afin qu’il puisse être rapidement amené en Idaho pour faire face à des accusations de meurtre, a déclaré samedi son avocat.

Bryan Kohberger, un doctorat de 28 ans. étudiant et assistant d’enseignement au Département de justice pénale et de criminologie de l’Université de l’État de Washington, a été placé en garde à vue tôt vendredi matin par la police de l’État de Pennsylvanie au domicile de ses parents dans le canton de Chestnuthill, ont annoncé les autorités.

“Nous pensons que nous avons notre homme”, a déclaré samedi le capitaine du département de police de Moscou, Anthony Dahlinger, à l’Associated Press.

Les enquêteurs ont obtenu des échantillons d’ADN de Kohberger directement du suspect après son arrestation, a déclaré Dahlinger.

“C’est lui que nous croyons responsable des quatre meurtres”, a-t-il déclaré.

___

Kim de NKorea ordonne une expansion “exponentielle” de l’arsenal nucléaire

SÉOUL, Corée du Sud (AP) – Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a ordonné l’expansion “exponentielle” de l’arsenal nucléaire de son pays, le développement d’un missile balistique intercontinental plus puissant et le lancement de son premier satellite espion, ont rapporté dimanche les médias d’État, après il est entré en 2023 avec un autre tir d’armes après un nombre record d’activités de test l’année dernière.

Les mesures de Kim sont conformes à l’orientation générale de son programme de développement d’armes nucléaires, car il a promis à plusieurs reprises d’augmenter à la fois la qualité et la quantité de son arsenal pour faire face à ce qu’il appelle l’hostilité américaine. Certains experts disent que les efforts de Kim pour produire plus d’armes nucléaires et de nouveaux systèmes d’armes reflètent ses espoirs de solidifier son futur pouvoir de négociation alors qu’il se dirige vers des tensions prolongées avec les États-Unis et ses alliés.

“Ils sont maintenant désireux d’isoler et d’étouffer (la Corée du Nord), sans précédent dans l’histoire de l’humanité”, a déclaré Kim lors d’une réunion du parti au pouvoir qui s’est récemment terminée, selon l’agence officielle coréenne Central News Agency. “La situation qui prévaut appelle à redoubler d’efforts pour renforcer massivement le muscle militaire.”

Kim a accusé la Corée du Sud d’être « déterminée à accumuler des armements imprudents et dangereux » et de claironner ouvertement ses préparatifs de guerre avec la Corée du Nord. Cela, a déclaré Kim, met en évidence la nécessité de produire en masse des armes nucléaires tactiques sur le champ de bataille et de faire pression pour “une augmentation exponentielle de l’arsenal nucléaire du pays”, a déclaré KCNA.

Kim a également défini une tâche pour développer un autre système ICBM “dont la mission principale est une contre-attaque nucléaire rapide”, a déclaré KCNA. Il a déclaré que Kim a accusé les États-Unis de déployer fréquemment des moyens de frappe nucléaire en Corée du Sud et de faire pression pour établir un bloc militaire régional de type OTAN.

___

Les impôts baissent, les salaires augmentent et le jaywalking est autorisé par les nouvelles lois de l’État

Les impôts vont baisser et le salaire minimum augmenter pour les résidents de nombreux États alors qu’une variété de nouvelles lois entreront en vigueur dimanche qui pourraient avoir un impact sur les finances des gens et, dans certains cas, sur leurs libertés personnelles.

Certaines nouvelles lois pourraient affecter l’accès à l’avortement. D’autres assoupliront les restrictions sur la marijuana et les armes dissimulées, ou élimineront la nécessité de payer pour sortir de prison.

Les Jaywalkers bénéficieront d’un sursis en Californie, grâce à une nouvelle loi interdisant à la police d’arrêter les piétons pour infraction à la circulation à moins qu’ils ne soient en danger immédiat d’être heurtés par un véhicule.

Voici un aperçu de certaines des lois qui entrent en vigueur au cours de la nouvelle année.

AVORTEMENT

___

Le TCU n ° 3 surprend le Michigan n ° 2 51-45 en demi-finale sauvage du CFP

GLENDALE, Arizona (AP) – La course folle de TCU a un arrêt de plus.

Les Horned Frogs se dirigent vers le stade Sofi à Inglewood, en Californie, à environ 10 miles d’Hollywood, à peu près l’endroit idéal pour terminer une saison de contes pour l’équipe la plus improbable des éliminatoires de football universitaire.

Max Duggan a marqué quatre touchés, TCU a renvoyé deux interceptions pour les scores et les grenouilles cornues, troisièmes au classement, ont résisté à une poussée frénétique en seconde période du n ° 2 du Michigan pour remporter la demi-finale du Fiesta Bowl 51-45 samedi soir.

TCU (13-1) affrontera la Géorgie n ° 1 ou l’État de l’Ohio n ° 4 le 9 janvier pour le championnat national.

Après une saison 2021 perdante et choisis pour terminer septième du Big 12 lors de la première année de Sonny Dykes en tant qu’entraîneur, les Horned Frogs joueront désormais pour le premier championnat national du programme depuis 1938.

___

Le mandat du gouverneur de l’Arizona défini par la poussée à droite et la querelle de Trump

PHOENIX (AP) – Le gouverneur de l’Arizona, Doug Ducey, a rayonné lorsque la lourde griffe d’une excavatrice a brisé les fenêtres d’un ancien immeuble de bureaux de l’État et a commencé à arracher la façade.

Lors de l’une de ses dernières apparitions publiques à la mi-décembre, le gouverneur républicain sortant a assisté à la manifestation physique d’un projet qui a défini son mandat de huit ans : démolir le gouvernement de l’État.

Ducey a également réduit les impôts, élargi considérablement le choix des écoles, restreint l’avortement et construit un mur de fortune à la frontière américano-mexicaine au mépris d’un président démocrate, cochant à peu près toutes les cases conservatrices.

À une époque où le mouvement conservateur est presque singulièrement orienté autour de « posséder les libs », Ducey a passé ses deux mandats à déjouer les démocrates pour faire avancer les priorités républicaines, remodelant son État dans une direction résolument conservatrice.

Pourtant, il quitte ses fonctions lundi avec un profil national limité et l’inimitié des fantassins du GOP moins intéressés par la pile de choses qu’il a accomplies que par la seule chose qu’il ne ferait pas : annuler la défaite du président de l’époque, Donald Trump, aux élections de 2020.

___

La «rivière atmosphérique» déverse de fortes pluies et de la neige à travers la Californie

SACRAMENTO, Californie (AP) – Une puissante tempête a apporté des pluies torrentielles ou de fortes chutes de neige sur une grande partie de la Californie samedi, grondant la circulation et fermant les autoroutes alors que l’État se préparait à inaugurer une nouvelle année.

Dans la haute Sierra Nevada, pas moins de 2 pieds (0,6 mètre) de neige pourraient s’accumuler jusqu’au début de dimanche. Le Service météorologique national de Sacramento a mis en garde contre les conditions de conduite dangereuses et a publié sur Twitter des photos montrant la circulation sur des cols de montagne enneigés, où les véhicules devaient être équipés de chaînes ou de quatre roues motrices.

La soi-disant tempête fluviale atmosphérique attirait un long et large panache d’humidité de l’océan Pacifique. Les inondations et les glissements de terrain ont fermé des portions de routes dans le nord de la Californie.

“Trop de fermetures de routes pour compter à ce stade”, a déclaré l’agence météorologique de Sacramento dans un tweet de l’après-midi. Le comté de Sacramento a exhorté les habitants de la communauté non constituée en société de Wilton à évacuer, avertissant que les routes inondées pourraient “couper l’accès pour quitter la zone”.

Les précipitations dans le centre-ville de San Francisco samedi ont dépassé 12,7 centimètres en milieu d’après-midi, ce qui en fait la deuxième journée la plus humide jamais enregistrée, derrière un déluge de novembre 1994. Avec la pluie qui continue de tomber, cela pourrait menacer le record vieux de près de trois décennies.

The Associated Press