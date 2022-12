AP News en bref à 00h04 HNE

Les déclarations de Trump mettent en lumière les compensations fiscales et les comptes étrangers

Les démocrates au Congrès ont publié vendredi des milliers de pages des déclarations de revenus de l’ancien président Donald Trump, fournissant l’image la plus détaillée à ce jour de ses finances sur une période de six ans, y compris son séjour à la Maison Blanche, lorsqu’il s’est battu pour garder les informations privées dans une rupture avec des décennies de précédent.

Les documents comprennent des déclarations individuelles de Trump et de sa femme, Melania, ainsi que des entités commerciales de Trump de 2015 à 2020. Ils montrent comment Trump a utilisé le code des impôts pour réduire son obligation fiscale et révéler des détails sur les comptes étrangers, les contributions caritatives et les performances de certaines de ses entreprises commerciales les plus en vue, qui étaient restées largement à l’abri de l’examen public.

La divulgation marque le point culminant d’une lutte juridique de plusieurs années qui s’est déroulée partout, de la campagne présidentielle au Congrès et à la Cour suprême, alors que Trump a constamment rejeté les efforts pour partager des détails sur son histoire financière – contrairement à la pratique de la transparence suivie par tous ses prédécesseurs en l’ère post-Watergate. La publication des dossiers intervient quelques jours seulement avant que les républicains ne reprennent le contrôle de la Chambre et des semaines après que Trump a annoncé une autre campagne pour la Maison Blanche.

Les dossiers montrent comment Trump a limité son assujettissement à l’impôt en compensant ses revenus par des pertes d’entreprise ainsi que des millions de dollars de dépenses d’entreprise, d’amortissement d’actifs et d’autres déductions.

Alors que Trump a payé 641 931 $ d’impôts fédéraux sur le revenu en 2015, l’année où il a commencé sa campagne présidentielle, il n’a payé que 750 $ en 2016 et 2017, selon un rapport publié la semaine dernière par le Comité mixte non partisan sur la fiscalité du Congrès. Il a payé près d’un million de dollars en 2018, mais seulement 133 445 dollars en 2019 et rien en 2020, l’année où il a cherché à se faire réélire sans succès.

Barbara Walters, pionnière de l’information et créatrice de “The View”, est décédée

NEW YORK (AP) – Barbara Walters, l’intrépide intervieweuse, présentatrice et animatrice de programmes qui a ouvert la voie en tant que première femme à devenir une superstar de l’information télévisée au cours d’une carrière remarquable par sa durée et sa variété, est décédée. Elle avait 93 ans.

ABC a fait irruption dans son émission pour annoncer la mort de Walters à l’antenne vendredi soir.

« Elle a vécu sa vie sans regrets. Elle était une pionnière non seulement pour les femmes journalistes, mais pour toutes les femmes », a également déclaré sa publiciste Cindi Berger dans un communiqué, ajoutant que Walters est décédée paisiblement dans sa maison de New York.

Un porte-parole d’ABC n’a pas fait de commentaire immédiat vendredi soir au-delà du partage d’une déclaration de Bob Iger, le PDG de la société mère d’ABC, The Walt Disney Company.

“Barbara était une véritable légende, une pionnière non seulement pour les femmes dans le journalisme mais pour le journalisme lui-même”, a déclaré Iger.

Le suspect des meurtres d’un collège de l’Idaho est un étudiant au doctorat en criminologie

HARRISBURG, Pennsylvanie (AP) – Un étudiant diplômé en justice pénale de 28 ans a été arrêté vendredi dans l’est de la Pennsylvanie en tant que suspect dans la mystérieuse mort par arme blanche de quatre étudiants de l’Université de l’Idaho le mois dernier, ont annoncé les autorités.

Les preuves ADN ont joué un rôle clé dans l’identification de Bryan Christopher Kohberger comme suspect dans les meurtres, et les responsables ont pu faire correspondre son ADN au matériel génétique récupéré au cours de l’enquête, a déclaré un responsable de l’application des lois. Le responsable a parlé sous couvert d’anonymat car ils n’étaient pas autorisés à discuter publiquement des détails de l’enquête en cours.

Les étudiants – Kaylee Goncalves, Madison Mogen, Xana Kernodle et Ethan Chapin – ont été poignardés à mort dans une maison de location près du campus de Moscou, Idaho, aux petites heures du matin du 13 novembre.

Le chef de la police de Moscou, James Fry, a déclaré que Kohberger fréquentait l’Université de l’État de Washington, qui n’est qu’à quelques kilomètres de Moscou.

Les enquêteurs sont toujours à la recherche d’une arme, a déclaré Fry lors d’une conférence de presse. Il était ému en annonçant l’arrestation, appelant les victimes par leurs prénoms.

Ginni Thomas dit qu’elle regrette les textes post-électoraux à Meadows

WASHINGTON (AP) – Virginia Thomas, l’épouse du juge de la Cour suprême des États-Unis, Clarence Thomas, a déclaré qu’elle regrettait d’avoir envoyé des SMS au chef de cabinet de la Maison Blanche de l’époque, Mark Meadows, après les élections de 2020, déclarant au comité de la Chambre le 6 janvier que “je prendrais tous de retour si je le pouvais aujourd’hui.

Thomas – connu sous le nom de Ginni – est un militant conservateur de longue date. Dans une transcription de l’interview publiée par le panel vendredi, elle a déclaré aux enquêteurs qu’elle était “émotive” après les élections lorsqu’elle a envoyé plusieurs textes à Meadows l’exhortant à rester ferme avec le président de l’époque, Donald Trump, alors qu’il affirmait à tort qu’il y avait une fraude électorale.

Dans les textes, elle a déploré l’état de la politique américaine et a qualifié l’élection de “casse”. Thomas a déclaré au panel qu’elle pensait toujours qu’il y avait eu des irrégularités électorales, mais elle croyait que Joe Biden était le président des États-Unis.

“Vous savez, c’était une période émouvante”, a déclaré Thomas au comité. “Je suis désolé que ces textes existent.”

Le panel de neuf membres a demandé l’interview de Thomas, et elle est apparue volontairement. Alors que Thomas a exhorté Meadows à agir et qu’elle est mariée à l’un des neuf juges de la Cour suprême qui examinaient à l’époque les défis électoraux de Trump, les enquêteurs ne pensaient pas qu’elle avait joué un rôle majeur dans les efforts de Trump pour annuler l’élection ou son inaction en tant que violent. l’insurrection s’est déroulée. Son nom n’apparaît pas une seule fois dans le rapport final du comité publié la semaine dernière.

Des responsables disent que Bolsonaro a peut-être quitté le Brésil pour la Floride

SAO PAULO (AP) – Le bureau du vice-président du Brésil a déclaré qu’il était devenu président par intérim, ce qui indique que le président Jair Bolsonaro a quitté le pays et rompra la tradition en sautant l’investiture dimanche de son ennemi politique, Luiz Inácio Lula da Silva.

Le bureau de presse du vice-président de Bolsonaro, le général Hamilton Mourão, a confirmé aux journalistes qu’il agissait en tant que président. La passation de pouvoir au vice-président a lieu chaque fois que le président brésilien se rend à l’étranger.

L’édition de vendredi du journal officiel indique que Bolsonaro se dirige vers la Floride, et que plusieurs responsables ont été autorisés à accompagner “le futur ex-président” à Miami entre le 1er et le 30 janvier, pour offrir “des conseils, une sécurité et des informations personnelles”. Support.”

Selon des sites Internet de suivi des vols, l’avion officiel de l’armée brésilienne a quitté la capitale, Brasilia, vers 14 heures pour Orlando.

En l’absence de Bolsonaro, on ne sait pas qui remettra l’écharpe présidentielle à Lula dimanche. Le bureau de presse de Mourão a déclaré que cela ne faisait pas partie des fonctions du vice-président.

La Corée du Nord tire 3 missiles au milieu des tensions sur les vols de drones

SÉOUL, Corée du Sud (AP) – La Corée du Nord a tiré trois missiles balistiques à courte portée vers ses eaux orientales lors de sa dernière exposition d’armes samedi, un jour après que son rival sud-coréen a lancé une fusée à combustible solide dans le cadre de ses efforts pour construire un espace capacité de surveillance basée sur le Nord pour mieux surveiller le Nord.

Les tensions entre les Corées rivales ont augmenté plus tôt cette semaine lorsque la Corée du Sud a accusé la Corée du Nord d’avoir fait voler cinq drones à travers la frontière tendue des rivaux pour la première fois en cinq ans et a répondu en envoyant ses propres drones vers le Nord.

Les chefs d’état-major interarmées sud-coréens ont déclaré dans un communiqué avoir détecté les trois lancements depuis une zone intérieure au sud de Pyongyang, la capitale du Nord, samedi matin. Il a indiqué que les trois missiles ont parcouru environ 350 kilomètres (220 miles) avant d’atterrir dans les eaux entre la péninsule coréenne et le Japon. La portée estimée suggère que les missiles testés ciblent la Corée du Sud.

Les chefs d’état-major interarmées ont qualifié ces lancements de “grave provocation” qui sape la paix internationale. Il a déclaré que la Corée du Sud surveillait de près les mouvements nord-coréens en coordination avec les États-Unis et restait prête à dissuader « de manière écrasante » toute provocation de la part de la Corée du Nord.

Le Commandement américain de l’Indo-Pacifique a déclaré que les lancements mettaient en évidence “l’impact déstabilisateur” des programmes d’armement illégaux de la Corée du Nord et que les engagements américains pour la défense de la Corée du Sud et du Japon “restaient à toute épreuve”. Plus tôt samedi, le ministère japonais de la Défense a également signalé des tirs de missiles balistiques présumés par la Corée du Nord.

L’ONU demande l’avis d’un tribunal sur la “violation” des droits des Palestiniens

NATIONS UNIES (AP) – L’Assemblée générale des Nations Unies a demandé à la plus haute instance judiciaire de l’ONU de donner son avis sur la légalité des politiques israéliennes en Cisjordanie occupée et à Jérusalem-Est.

L’Assemblée a voté à une large majorité, mais avec plus de 50 pays s’abstenant, vendredi soir pour envoyer l’un des différends les plus longs et les plus épineux au monde à la Cour internationale de Justice, une demande promue par les Palestiniens et combattue avec véhémence par Israël.

Bien que les décisions de la Cour ne soient pas contraignantes, elles influencent l’opinion internationale. Il a abordé le conflit pour la dernière fois en 2004, lorsque l’Assemblée lui a demandé d’examiner la légalité d’une barrière de séparation construite par Israël.

L’ambassadeur palestinien Riyad Mansour a remercié les pays qui ont soutenu la mesure.

“Nous sommes convaincus que, quel que soit votre vote aujourd’hui, si vous croyez au droit international et à la paix, vous soutiendrez l’avis de la Cour internationale de Justice, lorsqu’il sera prononcé”, a déclaré Mansour, en exhortant les pays à “se dresser” contre la décision d’Israël. nouveau gouvernement radical.

La tempête provoque des inondations et des glissements de terrain à travers la Californie

SACRAMENTO, Californie (AP) – Des glissements de terrain de roches et de boue ont fermé les routes vendredi à travers la Californie alors que de fortes pluies ont déclenché ce qui sera une série de tempêtes sur le point d’inaugurer la nouvelle année avec des averses et des inondations potentielles dans une grande partie de l’état et plusieurs pieds de neige dans la Sierra Nevada.

La tempête atmosphérique de la rivière, un long et large panache d’humidité tiré de l’océan Pacifique, a commencé à balayer la partie nord de l’État vendredi et devrait apporter plus de pluie jusqu’à samedi, selon le National Weather Service à Sacramento.

Un avertissement de tempête hivernale était en vigueur dimanche pour les hautes altitudes de la Sierra, du sud du parc national de Yosemite au nord du lac Tahoe, où jusqu’à 1,5 mètre de neige est possible au sommet des montagnes, le National Weather Service dit à Reno, Nevada.

Une veille d’inondation était en vigueur dans une grande partie du nord de la Californie jusqu’au réveillon du Nouvel An. Les responsables ont averti que les rivières et les ruisseaux pourraient déborder et ont exhorté les habitants à préparer des sacs de sable.

Les glissements de terrain avaient déjà fermé des itinéraires dans la région de la baie de San Francisco, entre Fremont et Sunol, ainsi que dans le comté de Mendocino près de la communauté non constituée en société de Piercy et dans la forêt nationale de Mendocino, où les équipes ont dégagé les débris vendredi soir.

Cour: les médecins de l’avortement ne peuvent pas être inculpés en vertu de la loi de l’Arizona

PHOENIX (AP) – Un tribunal de l’Arizona a statué que les médecins pratiquant l’avortement ne peuvent être poursuivis en vertu d’une loi pré-étatique qui criminalise presque tous les avortements mais qui a été interdite d’application pendant des décennies.

Mais la Cour d’appel de l’Arizona a refusé vendredi d’abroger la loi de 1864, qui entraîne une peine de deux à cinq ans de prison pour quiconque assiste à un avortement et ne prévoit aucune exception en cas de viol ou d’inceste.

Pourtant, le tribunal a déclaré que les médecins ne pouvaient pas être poursuivis pour avoir pratiqué des avortements au cours des 15 premières semaines de grossesse, car d’autres lois de l’Arizona adoptées au fil des ans leur permettaient d’effectuer la procédure, bien que les non-médecins soient toujours susceptibles d’être inculpés en vertu de l’ancienne loi. .

“Les lois, lues ensemble, indiquent clairement que les médecins sont autorisés à pratiquer des avortements conformément à la réglementation” par d’autres lois sur l’avortement, a écrit la cour d’appel.

La loi pré-étatique, qui n’autorise les avortements que si la vie d’un patient est en danger, avait été bloquée peu de temps après que la Cour suprême des États-Unis eut rendu sa décision Roe v. Wade de 1973 garantissant aux femmes un droit constitutionnel à l’avortement.

Les restaurants sud-asiatiques essaient de « devenir locaux » comme stratégie de relance

NEW DELHI (AP) – Les hôtels et les restaurants d’Asie du Sud ont dû s’adapter et réinventer les restaurants depuis que la pandémie a ravagé la région, forçant de nombreuses personnes à fermer leurs portes.

Ceux qui ont survécu exploitent des sources locales et se connectent en ligne.

En Inde, des restaurants décontractés troués dans le mur à la gastronomie, les restaurants ont été dévastés par les fermetures et les épidémies de virus, des millions de personnes ayant perdu leur emploi depuis que COVID-19 a frappé au début de 2020.

Au Sri Lanka voisin, où l’économie axée sur le tourisme a également été martelée par des bouleversements politiques et des pénuries, la situation reste désastreuse.

Saman Nayanananda, responsable de la restauration dans une chaîne d’hôtels de la capitale sri-lankaise, Colombo, affirme qu’il est essentiel de se tourner vers les produits locaux pour l’approvisionnement en nourriture et les offres de menus.

