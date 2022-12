AP News en bref à 00h04 HNE

La Cour suprême des États-Unis maintient les limites d’asile en place pour l’instant

WASHINGTON (AP) – La Cour suprême maintient pour l’instant les limites de l’asile en période de pandémie, anéantissant les espoirs des migrants qui ont fui la violence et les inégalités en Amérique latine et ailleurs pour atteindre les États-Unis.

La décision de mardi préserve une politique majeure de l’ère Trump qui devait expirer sur ordonnance d’un juge le 21 décembre. L’affaire sera débattue en février et un sursis imposé la semaine dernière par le juge en chef John Roberts restera en place jusqu’à ce que les juges fassent une décision.

Les limites, souvent connues sous le nom de Titre 42 en référence à une loi de santé publique de 1944, ont été mises en place sous le président de l’époque, Donald Trump, au début de la pandémie, mais leur déroulement a emprunté une voie tortueuse devant les tribunaux. Les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis ont tenté de mettre fin à la politique en avril 2022, mais un juge fédéral de Louisiane s’est rangé du côté de 19 États dirigés par les républicains en mai pour ordonner son maintien. Un autre juge fédéral à Washington a déclaré en novembre que le titre 42 devait prendre fin, renvoyant le différend à la Cour suprême. Les autorités ont expulsé des demandeurs d’asile à l’intérieur des États-Unis 2,5 millions de fois au motif d’empêcher la propagation du COVID-19.

Les défenseurs de l’immigration ont intenté une action en justice pour mettre fin à la politique, affirmant qu’elle allait à l’encontre des obligations américaines et internationales envers les personnes fuyant vers les États-Unis pour échapper à la persécution. Ils ont également fait valoir que la politique est obsolète à mesure que les traitements contre les coronavirus s’améliorent.

La décision 5-4 de la Cour suprême intervient alors que des milliers de migrants se sont rassemblés du côté mexicain de la frontière, remplissant des abris et des avocats inquiétants qui se démènent pour savoir comment prendre soin d’eux.

___

La police militaire fait respecter l’interdiction de conduire à Buffalo enneigée

BUFFALO, NY (AP) – La police d’État et militaire a été envoyée mardi pour éloigner les gens des routes enneigées de Buffalo, et les responsables ont continué à compter les morts trois jours après la tempête la plus meurtrière de l’ouest de New York depuis au moins deux générations.

Alors même que les routes de banlieue et la plupart des autoroutes principales de la région rouvraient, le directeur du comté d’Erie, Mark Poloncarz, a averti que la police serait stationnée aux entrées de Buffalo et aux principales intersections, car certains conducteurs bafouaient l’interdiction de conduire dans la deuxième ville la plus peuplée de New York.

Plus de 30 personnes seraient mortes dans la région, ont indiqué des responsables, dont sept décès liés à la tempête annoncés mardi par le bureau du maire de Buffalo, Byron Brown. Le bilan dépasse celui du Blizzard historique de 1977, accusé d’avoir tué jusqu’à 29 personnes dans une région connue pour ses hivers rigoureux.

Greg Monett s’est tourné vers les médias sociaux pour demander de l’aide pour pelleter un tas de neige de 6 pieds (1,8 mètre) au bout de son allée Buffalo afin qu’il puisse obtenir un traitement de dialyse mardi.

“Cela a été un cauchemar”, a-t-il déclaré dans une interview lundi. L’électricité était coupée depuis un certain temps chez sa famille, a-t-il dit, alors les proches ont fait fonctionner une cuisinière à gaz pour se réchauffer, une pratique qu’il a reconnue dangereuse.

___

Southwest annule plus de vols et déclenche une enquête fédérale

DALLAS (AP) – Southwest Airlines a de nouveau supprimé des milliers de vols mardi à la suite de la tempête hivernale massive qui a détruit les plans de voyage de Noël à travers les États-Unis, et le gouvernement fédéral a déclaré qu’il enquêterait sur les raisons pour lesquelles la compagnie était si loin derrière les autres transporteurs.

Un jour après que la plupart des compagnies aériennes américaines se soient remises de la tempête, Southwest a annulé environ 2 600 vols supplémentaires sur la côte est en fin d’après-midi. Ces vols représentaient plus de 80% des 3 000 voyages annulés dans tout le pays mardi, selon le service de suivi FlightAware.

Et le chaos semblait certain de continuer. La compagnie aérienne a également supprimé 2 500 vols pour mercredi et près de 1 400 pour jeudi alors qu’elle tentait de rétablir l’ordre dans son horaire mutilé.

Dans les aéroports avec des opérations majeures dans le sud-ouest, les clients faisaient la queue dans l’espoir de trouver un siège sur un autre vol. Ils ont décrit des heures d’attente pour obtenir de l’aide, avant d’être interrompus. Certains ont essayé de louer des voitures pour arriver plus tôt à leur destination. D’autres ont trouvé des endroits pour dormir par terre. Bagages entassés en tas énormes.

Conrad Stoll, un ouvrier du bâtiment à la retraite de 66 ans dans le Missouri, prévoyait de voler de Kansas City à Los Angeles pour la fête du 90e anniversaire de son père jusqu’à ce que son vol vers le sud-ouest soit annulé tôt mardi. Il a dit qu’il ne verrait pas non plus sa mère de 88 ans.

___

Le co-chef du complot d’enlèvement de Whitmer écope de 16 ans de prison

GRAND RAPIDS, Michigan (AP) – Le co-chef d’un complot visant à kidnapper la gouverneure du Michigan, Gretchen Whitmer, a été condamné mardi à 16 ans de prison pour avoir conspiré en vue d’enlever le démocrate et de faire sauter un pont pour faciliter une évasion.

La peine d’Adam Fox est la plus longue de toutes les personnes condamnées dans le complot jusqu’à présent, bien qu’elle soit nettement plus courte que la peine à perpétuité demandée par les procureurs.

Fox, 39 ans, est retourné devant le tribunal fédéral quatre mois après que lui et Barry Croft Jr. aient été reconnus coupables de complot lors d’un deuxième procès à Grand Rapids, Michigan.

Ils ont été accusés d’avoir organisé un complot sauvage pour attiser les extrémistes antigouvernementaux juste avant l’élection présidentielle de 2020. Leur arrestation, ainsi que la capture de 12 autres, a été une coda étonnante pour une année tumultueuse de conflits raciaux et de troubles politiques aux États-Unis.

Le gouvernement a déclaré que Croft offrait des compétences et une idéologie de fabrication de bombes tandis que Fox était «la force motrice exhortant leurs recrues à prendre les armes, à kidnapper le gouverneur et à tuer ceux qui se dressaient sur leur chemin».

___

Rendre les foies de porc humains dans le but de réduire la pénurie d’organes

EDEN PRAIRIE, Minnesota (AP) – La forme fantomatique flottant dans un grand bocal avait été le robuste brun rougeâtre d’un organe sain quelques heures auparavant. Maintenant, ce sont des tubes blancs semi-translucides comme des branches d’arbre qui transparaissent.

Il s’agit d’un foie de porc qui se transforme progressivement pour ressembler et agir comme un humain, dans le cadre de la longue quête des scientifiques pour atténuer la pénurie de greffes du pays par la bio-ingénierie d’organes de remplacement.

La première étape pour les travailleurs de ce laboratoire de banlieue de Minneapolis consiste à éliminer par shampooing les cellules de porc qui ont permis à l’organe de faire son travail, sa couleur s’estompant progressivement au fur et à mesure que les cellules se dissolvent et sont éliminées. Ce qui reste est un échafaudage caoutchouteux, une structure en nid d’abeille du foie, ses vaisseaux sanguins maintenant vides.

Ensuite, des cellules hépatiques humaines – prélevées sur des organes donnés qui ne peuvent pas être transplantés – seront repiquées à l’intérieur de cette coquille. Ces cellules vivantes se déplacent dans les coins et recoins de l’échafaudage pour relancer les fonctions de l’organe.

“Nous régénérons essentiellement l’organe”, a déclaré Jeff Ross, PDG de Miromatrix. “Nos corps ne le verront plus comme un organe de porc.”

___

Le représentant élu de New York, Santos, admet avoir menti sur sa carrière et ses études

WASHINGTON (AP) – Le représentant élu George Santos, RN.Y., a admis lundi qu’il avait menti sur son expérience professionnelle et ses études universitaires lors de sa campagne réussie pour un siège à la Chambre des États-Unis.

Dans une interview avec le New York Post, Santos a déclaré : « Mes péchés ici embellissent mon CV. Je suis désolé.”

Il a également déclaré au journal: “J’ai fait campagne en parlant des préoccupations des gens, pas de mon CV” et a ajouté: “J’ai l’intention de tenir les promesses que j’ai faites pendant la campagne.”

Le New York Times a posé des questions la semaine dernière sur l’histoire de la vie que Santos, 34 ans, avait présentée lors de sa campagne.

Le résident du Queens avait déclaré qu’il avait obtenu un diplôme du Baruch College de New York, mais l’école a déclaré que cela ne pouvait pas être confirmé.

___

Les médecins israéliens rejettent les remarques anti-LGBTQ des alliés de Netanyahu

JERUSALEM (AP) – Le plus grand centre médical d’Israël et les travailleurs de la santé des hôpitaux du pays se sont prononcés contre les remarques des alliés de Benjamin Netanyahu appelant à une loi autorisant la discrimination contre les personnes LGBTQ dans les hôpitaux et les entreprises.

Cela faisait partie d’un retour plus large contre les remarques faites cette semaine par des politiciens du sionisme religieux appelant à une discrimination légale contre les personnes LGBTQ.

Le nouveau gouvernement de Netanyahu – le plus religieux et le plus dur de l’histoire d’Israël – est composé de partis ultra-orthodoxes, d’une faction religieuse ultranationaliste et de son parti, le Likoud. Il doit prêter serment jeudi.

Plus tôt cette semaine, deux alliés de Netanyahu du parti ultranationaliste du sionisme religieux ont déclaré que leur faction cherchait à modifier une loi anti-discrimination de manière à permettre aux entreprises et aux médecins de refuser des services aux personnes LGBTQ sur la base de croyances religieuses.

Orit Struck, une législatrice sioniste religieuse, a déclaré que son parti souhaitait une modification de la loi anti-discrimination du pays, qui permettrait notamment aux prestataires de soins de santé religieux de refuser de traiter les patients LGBTQ « tant qu’il y a suffisamment d’autres médecins pour prodiguer des soins ».

___

Après la présidence, sort incertain pour l’impétueux Bolsonaro du Brésil

BRASILIA, Brésil (AP) – Jair Bolsonaro a déclaré à ses partisans que l’avenir ne pouvait lui apporter que trois possibilités : l’arrestation, la mort ou un second mandat à la présidence du Brésil.

Aucun de ces résultats ne s’est produit. Et sa défaite le 30 octobre face à Luiz Inácio Lula da Silva a déclenché deux mois de silence relatif pour le porte-drapeau autoproclamé du mouvement conservateur brésilien.

La devise souvent citée de Bolsonaro est “Dieu, famille, pays”, et en tant que président, il a donné plus de pouvoir aux forces armées et assoupli les restrictions sur les armes à feu. De nombreux partisans d’extrême droite de Bolsonaro restent sous son joug et ont campé devant des bâtiments militaires, plaidant en vain pour une intervention de l’armée qui maintiendrait le président au pouvoir.

Mais Bolsonaro a autorisé son chef de cabinet à présider le processus de transition, et des camions de déménagement ont commencé à apparaître au palais présidentiel et à la résidence. Des objets personnels ont été repérés en train d’être enlevés, en particulier des œuvres d’art offertes en cadeau par des supporters – notamment des sculptures en bois grandeur nature de Bolsonaro et une moto.

Législateur marginal de sept mandats avant de remporter sa campagne présidentielle en 2018, Bolsonaro a évoqué la possibilité d’occuper un poste salarié dans son parti libéral, a déclaré à l’Associated Press un dirigeant du parti impliqué dans les discussions, demandant à ne pas être identifié car les plans n’ont pas été annoncés.

___

Biden arrive dans les îles Vierges américaines pour se détendre entre les vacances

KINGSHILL, Îles Vierges américaines (AP) – Le président Joe Biden s’est rendu mardi dans un endroit qui lui est très familier – les îles Vierges américaines – pour profiter de temps d’arrêt et d’un temps plus chaud et pour sonner une nouvelle année en famille.

Le président et son épouse, la première dame Jill Biden, se sont envolés mardi de Washington pour Sainte-Croix, l’une des trois îles qui composent le territoire américain dans les Caraïbes. St. John et St. Thomas sont les deux autres îles. Les Bidens ont été rejoints par leur fille Ashley et son mari, Howard Krein, ainsi que les petits-enfants Natalie et Hunter, dont le père était le défunt fils du président, Beau.

Sainte-Croix est une escapade tropicale dans laquelle Biden s’éloigne au moins depuis qu’il a été vice-président, de 2009 à 2017.

“Il nous a manqué ces deux dernières années”, a déclaré Beth Moss Mahar, avocate à la retraite et résidente de l’île depuis près de trois décennies, lors d’un entretien téléphonique.

Biden a passé les vacances chez lui dans le Delaware en 2020 et 2021, principalement à cause de la pandémie de COVID-19. La visite de cette semaine à Sainte-Croix sera sa première en tant que président des îles Vierges américaines.

___

Le sport féminin a connu une croissance charnière des transactions et de l’intérêt en 2022

L’entraîneur de Caroline du Sud, Dawn Staley, est dans le basket féminin depuis assez longtemps pour voir les difficultés de croissance d’une jeune ligue WNBA se transformer progressivement en un intérêt accru pour le sport à tous les niveaux.

“Nous sommes probablement en train de déborder pour que les personnes qui prennent les décisions dans notre jeu nous permettent d’être exactement cela”, a déclaré Staley, qui a mené les Gamecocks à leur deuxième titre au cerceau féminin cette année.

La popularité des sports féminins n’a cessé d’augmenter au cours des dernières années, mais 2022 a marqué un moment charnière, car plusieurs sports ont vu leur nombre de téléspectateurs et d’audience augmenter, leurs accords de parrainage et leur couverture aux heures de grande écoute.

Cette dernière saison régulière de la WNBA a été la plus regardée depuis 2006. Et les intrigues étaient nombreuses alors que la ligue faisait face à la détention du centre de Phoenix Mercury et de la double médaillée d’or olympique Brittney Griner et à la retraite de l’un des joueurs les plus populaires de la ligue à Seattle Storm. meneur de jeu Sue Bird.

Selon ESPN, qui a diffusé 25 matchs de saison régulière et toute la post-saison, les séries éliminatoires de 2022 ont attiré en moyenne 456 000 téléspectateurs – en hausse de 22% par rapport à la post-saison de 2021 – ce qui en fait la post-saison WNBA la plus regardée depuis 2007. Le repêchage de la WNBA a attiré en moyenne 403 000 téléspectateurs, ce qui était le plus depuis que Diana Taurasi a été le premier choix en 2004.

The Associated Press