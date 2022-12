AP News en bref à 00h04 HNE

Le nombre de morts dans l’ouest de New York s’élève à 28 à cause du chaos du froid et de la tempête

BUFFALO, NY (AP) – Les habitants de Buffalo ont plané autour des radiateurs, ont chassé des voitures enfouies dans des congères et ont cherché d’autres victimes lundi, après la mort de 28 personnes dans l’une des pires catastrophes météorologiques jamais survenues dans l’ouest de New York.

Le reste des États-Unis était également sous le choc de la féroce tempête hivernale, avec au moins deux douzaines de décès supplémentaires signalés dans d’autres parties du pays.

Jusqu’à 9 pouces de neige supplémentaires (23 centimètres) pourraient tomber dans certaines régions de l’ouest de New York jusqu’à mardi, a annoncé le National Weather Service.

“Ce n’est pas encore la fin”, a déclaré le directeur du comté d’Erie, Mark Poloncarz, qualifiant le blizzard de “probablement la pire tempête de notre vie”, même pour une région habituée à punir la neige.

Certaines personnes, a-t-il noté, sont restées bloquées dans leur voiture pendant plus de deux jours.

L’interview de l’AP : Ukraine FM vise le sommet de paix de février

KYIV, Ukraine (AP) – Le ministre ukrainien des Affaires étrangères a déclaré lundi que son pays souhaitait un sommet pour mettre fin à la guerre, mais qu’il ne prévoyait pas la participation de la Russie, une déclaration rendant difficile la prévision de la fin prochaine de l’invasion dévastatrice.

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, a déclaré à l’Associated Press que son gouvernement souhaitait un sommet de « paix » dans les deux mois aux Nations Unies avec le secrétaire général António Guterres comme médiateur.

L’ONU a donné une réponse très prudente.

“Comme le secrétaire général l’a dit à plusieurs reprises dans le passé, il ne peut servir de médiateur que si toutes les parties le souhaitent”, a déclaré lundi la porte-parole adjointe de l’ONU, Florencia Soto Nino-Martinez.

Kuleba a déclaré que la Russie devait faire face à un tribunal pour crimes de guerre avant que son pays ne s’entretienne directement avec Moscou. Il a cependant déclaré que les autres nations devraient se sentir libres de s’engager avec les Russes, comme cela s’est produit avant un accord sur les céréales entre la Turquie et la Russie.

Le jackpot Mega Millions Tuesday dépasse les 565 millions de dollars estimés

La saison des achats des fêtes – pour les acheteurs de billets de loterie Mega Millions, au moins – s’accélère alors que les responsables affirment que le jackpot estimé pour le tirage de mardi soir a dépassé le demi-milliard de dollars.

Lundi soir, les responsables de la loterie estimaient le prix de mardi à 565 millions de dollars – ou plus de 293 millions de dollars s’il était livré en espèces – après qu’aucun heureux gagnant ne détenait un billet correspondant aux six numéros lors du dernier tirage de vendredi.

Le tirage de mardi aura lieu à 23 h HNE.

Les billets vendus en Californie et en Floride pour un tirage du 14 octobre ont partagé le dernier jackpot du Mega Millions de 502 millions de dollars. Le premier prix de la loterie a reconstitué plus de 20 dessins organisés depuis lors.

Les responsables de la loterie affirment qu’il y a eu 11 jackpots gagnants de 500 millions de dollars ou plus depuis le début de Mega Millions en 2002. Le jackpot record de Mega Millions est de plus de 1,5 milliard de dollars, remporté en 2018, et un jackpot dépassant 1,3 milliard de dollars a été remporté dans l’Illinois en juillet.

Long COVID : Le monovirus ou les cellules graisseuses pourraient-ils jouer un rôle ?

Un historien britannique, un archéologue italien et un enseignant préscolaire américain ne se sont jamais rencontrés en personne, mais ils partagent un lien pandémique important.

En proie à des symptômes étrangement similaires, les trois femmes sont créditées d’avoir décrit, nommé et aidé à amener le long COVID dans la conscience du public au début de 2020.

Rachel Pope, de Liverpool, s’est rendue sur Twitter fin mars 2020 pour décrire ses symptômes troublants, alors sans nom, après une infection à coronavirus. Elisa Perego en Italie a utilisé pour la première fois le terme « long COVID », dans un tweet de mai cette année-là. Amy Watson à Portland, Oregon, s’est inspirée de nommer son groupe de soutien Facebook à partir de la casquette de camionneur qu’elle portait, et «long courrier» est rapidement devenu une partie du lexique de la pandémie.

Près de trois ans après le début de la pandémie, les scientifiques essaient toujours de comprendre pourquoi certaines personnes contractent un long COVID et pourquoi une petite partie – y compris les trois femmes – présente des symptômes durables.

Des millions de personnes dans le monde ont eu un long COVID, signalant divers symptômes, notamment la fatigue, des problèmes pulmonaires, un brouillard cérébral et d’autres symptômes neurologiques. Les preuves suggèrent que la plupart se rétablissent sensiblement en un an, mais des données récentes montrent que cela a contribué à plus de 3 500 décès aux États-Unis.

La Russie affirme avoir abattu un drone ukrainien près d’une base aérienne

KYIV, Ukraine (AP) – L’armée russe a annoncé lundi qu’elle avait abattu un drone ukrainien s’approchant d’une base aérienne au cœur de la Russie, la deuxième fois que l’installation était ciblée ce mois-ci – révélant à nouveau des faiblesses dans les défenses aériennes russes.

Le ministère russe de la Défense a déclaré que des débris avaient tué trois militaires sur la base aérienne d’Engels, qui abrite des bombardiers stratégiques à capacité nucléaire Tu-95 et Tu-160 qui ont frappé l’Ukraine avec des missiles au cours de la guerre de 10 mois.

Le média russe Baza a rapporté que quatre personnes avaient été blessées et a déclaré qu’un incendie s’était déclaré, avec des explosions, des sirènes et des flashs sur une vidéo publiée sur sa chaîne Telegram. Le ministère de la Défense a affirmé qu’aucun avion russe n’avait été endommagé. Il n’était pas clair si le drone avait été lancé depuis l’Ukraine ou le territoire russe.

Si le drone avait été lancé depuis l’Ukraine, il aurait parcouru plus de 600 kilomètres (370 miles) pour atteindre Engels, situé dans la région russe de Saratov sur la Volga. Abattre le drone après un si long voyage à l’intérieur de la Russie soulève à nouveau des questions sur l’efficacité des défenses aériennes russes, en particulier celles destinées à protéger ses moyens militaires les plus stratégiques tels que les avions de guerre capables de transporter des armes nucléaires.

Conformément à la pratique de longue date du gouvernement de Kyiv de ne pas confirmer les attaques transfrontalières mais de saluer leurs résultats, le porte-parole de l’armée de l’air ukrainienne Yurii Ihnat n’a pas directement reconnu l’implication de son pays dans l’incident de lundi dans une interview à la télévision ukrainienne, mais a déclaré : ” Ce sont les conséquences de l’agression russe.

Un homme de Manhattan accusé de 2 meurtres au couteau au hasard

NEW YORK (AP) – Deux meurtres en plein air apparemment isolés et aléatoires au plus fort de la saison des fêtes et du genre que les New-Yorkais craignent de plus en plus depuis le début de la pandémie ont été imputés lundi par des responsables de la police à un habitant de la ville avec un casier judiciaire.

James Essig, chef des détectives du département de police de New York, a souligné lors d’une conférence de presse à quel point les rencontres que Roland Codrington est accusé d’avoir avec deux hommes tués la nuit à trois jours d’intervalle ont été brèves et imprévues, ce qui a entraîné deux accusations de meurtre.

Il n’était pas immédiatement clair qui représenterait Codrington lors des premières comparutions devant le tribunal.

Les meurtres surviennent à un moment d’anxiété accrue dans toute la ville face à la violence aléatoire. Le maire Eric Adams a récemment annoncé des plans pour que les autorités interviennent de manière plus agressive pour aider les personnes qui ont besoin d’un traitement de santé mentale, notamment en forçant les individus à quitter les rues et les métros et à suivre un traitement.

Au début de cette année après son entrée en fonction, Adams a déclaré qu’il ne se sentait même pas en sécurité dans le métro, malgré les patrouilles de police renforcées.

Le GOP trébuche avec des indépendants qui ont contribué aux malheurs de mi-mandat

EAGAN, Minnesota (AP) – Alors que la publicité de clôture du républicain Tyler Kistner était diffusée le mois dernier dans l’un des districts du Congrès les plus compétitifs des États-Unis, Vickie Klang a estimé qu’il manquait quelque chose.

Le technicien vétérinaire de 58 ans et électeur indépendant autoproclamé a regardé le spot de 30 secondes montrer des images granuleuses en noir et blanc du président Joe Biden avec la représentante démocrate à deux mandats Angie Craig superposées à ses côtés. Le narrateur a décrit de manière inquiétante la vie en Amérique comme “dangereuse et inabordable” en raison d’une alliance entre les deux démocrates.

Absent de l’annonce, pensait Klang, il y avait quelque chose de proche d’une solution au-delà de l’élection de Kistner.

« Vous ne me dites jamais ce que vous allez faire pour l’État ou le pays », se souvient Klang. “C’est une énorme sortie.”

Klang a finalement soutenu Craig, contribuant à une victoire de 5 points de pourcentage pour un titulaire démocrate que les républicains ont dépensé plus de 12 millions de dollars pour renverser. Du Maine à la Californie, les républicains ont fait face à des revers inattendus similaires avec la petite mais cruciale tranche d’électeurs qui ne s’identifient à aucun des principaux partis, selon AP VoteCast, une vaste enquête nationale sur l’électorat.

La 4e sous-station électrique de l’État de Washington vandalisée

TACOMA, Washington (AP) – Une quatrième sous-station électrique a été vandalisée tard le jour de Noël dans l’État de Washington, laissant les maisons de Kapowsin et Graham temporairement sans électricité, selon le bureau du shérif du comté de Pierce.

Lundi à 7 heures du matin, plus de 10 500 clients de Puget Sound Energy étaient sans électricité dans la région, a rapporté KOMO-TV.

Les suspects sont entrés par effraction dans une zone clôturée et ont vandalisé du matériel, provoquant un incendie, ont indiqué des responsables. L’incendie a été éteint et le courant a ensuite été rétabli, mais aucun suspect n’est en garde à vue, ont indiqué des responsables.

Les attaques surviennent alors que les responsables fédéraux avertissent que le réseau électrique américain a besoin d’une meilleure sécurité pour prévenir le terrorisme intérieur et après une panne importante en Caroline du Nord au début du mois qui a pris des jours à réparer.

La première sous-station a été vandalisée vers 5 h 30 dimanche, suivie d’une deuxième sous-station, selon Tacoma Public Utilities. Les pannes ont touché environ 7 300 clients dans une zone au sud-est de Tacoma. Juste avant midi, le service public avait rétabli le courant à tous sauf 2 700 clients dont le courant devait être rétabli vers 18h30 dimanche.

Les États-Unis laisseront les stars de la MLB jouer pour Cuba lors de la Classique mondiale de baseball

LA HAVANE (AP) – Les États-Unis permettront aux joueurs de la Ligue majeure de baseball de Cuba de représenter leur pays d’origine lors de la Classique mondiale de baseball l’année prochaine.

La décision annoncée samedi dans un communiqué de presse par la Fédération de baseball de Cuba (FCB) pourrait être un grand pas en avant pour transformer une fois de plus l’équipe nationale cubaine en poids lourds sur la scène internationale.

La Major League Baseball a confirmé lundi que les États-Unis avaient accordé la licence au FCB. Cela ouvre la voie à des stars de la MLB telles que José Abreu, Yordan Alvarez, Randy Arozarena, Yoán Moncada et Luis Robert pour jouer pour Cuba dans le WBC en mars s’ils choisissent d’accepter une invitation potentielle.

Il appartient à l’instance dirigeante nationale de chaque pays de choisir les joueurs de son équipe WBC. Les listes finales de 30 joueurs sont attendues le 7 février pour le WBC, qui commence le 8 mars avec Cuba face aux Pays-Bas à Taiwan.

Alors que le football est le sport de prédilection d’une grande partie de l’Amérique latine, le baseball domine à Cuba. L’île est devenue célèbre dans le monde entier pour son talent de baseball.

Zach Bryan sort l’album “All My Homies Hate Ticketmaster”

LOS ANGELES (AP) – Le chœur contre les pratiques controversées de tarification des concerts de Ticketmaster grandit, comptant parmi eux Zach Bryan et ses amis.

L’artiste de musique country a sorti un album live, “All My Homies Hate Ticketmaster”, dimanche. Avec cela est venu une déclaration publiée sur les réseaux sociaux dans laquelle il a dénoncé “un énorme problème avec des prix équitables des billets pour les spectacles en direct ces derniers temps”.

“J’ai décidé de jouer un nombre limité de grands titres l’année prochaine pour lesquels j’ai fait tout mon possible pour que les prix soient aussi bas que possible et pour prouver aux gens que les billets ne doivent pas nécessairement coûter 450 $ pour voir un bon et honnête spectacle », a écrit Bryan, avertissant qu’il n’avait pas le contrôle des prix des billets pour les festivals qu’il jouera.

La déclaration ne mentionne pas Ticketmaster par son nom, sauf dans le titre du nouvel album, bien qu’il ait tagué la société dans une publication Instagram distincte affichant la liste des pistes. Un message sollicitant un commentaire de Ticketmaster n’a pas été immédiatement renvoyé.

Ticketmaster a fait face à une multitude de mauvaises presses et d’examens minutieux ces dernières semaines, notamment autour du déploiement bâclé de billets pour la prochaine tournée Eras de la superstar Taylor Swift.

The Associated Press