AP News en bref à 00h04 HNE

Une tempête de monstres glacials à travers les États-Unis fait au moins 34 morts

BUFFALO, NY (AP) – Des millions de personnes se sont accroupies contre un gel profond dimanche pour surmonter la tempête hivernale qui a tué au moins 34 personnes à travers les États-Unis et devrait faire plus de morts après avoir piégé certains résidents à l’intérieur des maisons avec des tas de neige des dérives et des coupures de courant dans des dizaines de milliers de foyers et d’entreprises.

L’ampleur de la tempête a été presque sans précédent, s’étendant des Grands Lacs près du Canada au Rio Grande le long de la frontière avec le Mexique. Environ 60% de la population américaine a fait face à une sorte d’avis ou d’avertissement météorologique hivernal, et les températures ont chuté considérablement en dessous de la normale de l’est des montagnes Rocheuses aux Appalaches, a déclaré le National Weather Service.

Les malheurs météorologiques des voyageurs devraient se poursuivre, avec des centaines d’annulations de vols déjà et davantage attendues après un cyclone à la bombe – lorsque la pression atmosphérique chute très rapidement lors d’une forte tempête – s’est développé près des Grands Lacs, provoquant des conditions de blizzard, notamment des vents violents et neige . Quelque 1 707 vols intérieurs et internationaux ont été annulés dimanche vers 14 heures HAE, selon le site de suivi FlightAware.

La tempête a déchaîné toute sa fureur sur Buffalo, avec des vents de force ouragan et de la neige provoquant des conditions de voile blanc, paralysant les efforts d’intervention d’urgence. La gouverneure de New York, Kathy Hochul, a déclaré que presque tous les camions de pompiers de la ville étaient bloqués samedi et a imploré les gens dimanche de respecter l’interdiction de conduire en cours dans la région. Les responsables ont déclaré que l’aéroport serait fermé jusqu’à mardi matin. Le National Weather Service a déclaré que le total de neige à l’aéroport international de Buffalo Niagara s’élevait à 43 pouces (109 centimètres) à 7 heures du matin dimanche.

La lumière du jour a révélé des voitures presque couvertes de congères de 6 pieds et des milliers de maisons, certaines ornées d’étalages de vacances non éclairés, sombres par manque d’électricité. Avec de la neige tourbillonnant dans des rues intactes et impraticables, les prévisionnistes ont averti qu’un à 2 pieds supplémentaires de neige étaient possibles dans certaines régions jusqu’au début de la matinée de lundi au milieu de rafales de vent de 40 mph. La police a déclaré dimanche soir qu’il y avait eu deux cas “isolés” de pillage pendant la tempête.

___

Certains Ukrainiens avancent Noël pour se séparer de la Russie

BOBRYTSIA, Ukraine (AP) – Les Ukrainiens célèbrent généralement Noël le 7 janvier, tout comme les Russes. Mais pas cette année, ou du moins pas tous.

Certains Ukrainiens orthodoxes ont décidé d’observer Noël le 25 décembre, comme de nombreux chrétiens du monde entier. Oui, cela a à voir avec la guerre, et oui, ils ont la bénédiction de leur église locale.

L’idée de commémorer la naissance de Jésus en décembre était considérée comme radicale en Ukraine jusqu’à récemment, mais l’invasion de la Russie a changé beaucoup de cœurs et d’esprits.

En octobre, la direction de l’Église orthodoxe d’Ukraine, qui n’est pas alignée sur l’Église russe et l’une des deux branches du christianisme orthodoxe du pays, a accepté d’autoriser les fidèles à célébrer le 25 décembre.

Le choix des dates a des connotations politiques et religieuses claires dans une nation avec des églises orthodoxes rivales et où de légères révisions des rituels peuvent avoir une signification puissante dans une guerre culturelle parallèle à la guerre de tir.

___

Poutine affirme que Moscou est prêt pour les pourparlers avec l’Ukraine alors que les attaques se poursuivent

KYIV, Ukraine (AP) – Le président Vladimir Poutine a affirmé que la Russie était prête à des pourparlers pour mettre fin à la guerre en Ukraine alors même que le pays faisait face à de nouvelles attaques de Moscou – un signe clair que la paix n’était pas imminente.

Poutine a déclaré dans une interview à la télévision d’État, dont des extraits ont été diffusés dimanche après-midi, que la Russie est “prête à négocier des résultats acceptables avec tous les participants à ce processus”.

Il a dit que “ce n’est pas nous qui refusons les pourparlers, c’est eux” – ce que le Kremlin a répété à plusieurs reprises ces derniers mois alors que son invasion vieille de 10 mois continuait de perdre de son élan.

Poutine a également répété que Moscou n’avait “pas d’autre choix” et a déclaré qu’il pensait que le Kremlin “agissait dans la bonne direction”.

« Nous défendons nos intérêts nationaux, les intérêts de nos citoyens, de notre peuple », a-t-il déclaré.

___

Des migrants déposés près de la maison du vice-président Harris la veille de Noël glaciale

WASHINGTON (AP) – Trois bus de familles de migrants récents sont arrivés du Texas près du domicile du vice-président Kamala Harris dans un froid record la veille de Noël.

Les autorités du Texas n’ont pas confirmé leur implication, mais les arrêts de bus sont conformes aux actions précédentes des gouverneurs des États frontaliers attirant l’attention sur les politiques d’immigration de l’administration Biden.

Les bus qui sont arrivés samedi soir devant la résidence du vice-président transportaient environ 110 à 130 personnes, selon Tatiana Laborde, directrice générale de SAMU First Response, une agence de secours travaillant avec la ville de Washington pour servir des milliers de migrants qui ont été déposés Ces derniers mois.

Les organisateurs locaux s’attendaient à ce que les bus arrivent dimanche mais ont découvert samedi que le groupe arriverait tôt à Washington, a déclaré Laborde. Les personnes à bord comprenaient de jeunes enfants.

Certains portaient des T-shirts malgré des températures oscillant autour de 15 degrés Fahrenheit (-9 degrés Celsius). C’était le réveillon de Noël le plus froid jamais enregistré à Washington, selon le Washington Post.

___

La flambée de COVID-19 en Chine augmente les chances d’un nouveau mutant de coronavirus

La poussée de COVID-19 en Chine pourrait-elle libérer un nouveau mutant de coronavirus dans le monde ?

Les scientifiques ne le savent pas, mais craignent que cela n’arrive. Cela pourrait être similaire aux variantes d’omicron qui y circulent actuellement. Il pourrait s’agir d’une combinaison de souches. Ou quelque chose de complètement différent, disent-ils.

« La Chine a une population très nombreuse et son immunité est limitée. Et cela semble être le cadre dans lequel nous pourrions voir une explosion d’une nouvelle variante », a déclaré le Dr Stuart Campbell Ray, expert en maladies infectieuses à l’Université Johns Hopkins.

Chaque nouvelle infection offre une chance au coronavirus de muter, et le virus se propage rapidement en Chine. Le pays de 1,4 milliard d’habitants a largement abandonné sa politique « zéro COVID ». Bien que les taux de vaccination globaux déclarés soient élevés, les niveaux de rappel sont plus faibles, en particulier chez les personnes âgées. Les vaccins nationaux se sont révélés moins efficaces contre les infections graves que les versions à ARN messager de fabrication occidentale. Beaucoup ont été administrés il y a plus d’un an, ce qui signifie que l’immunité a diminué.

Le résultat? Un terrain fertile pour que le virus change.

___

Lamentation du pape : les vents glacés de la guerre secouent l’humanité à Noël

CITÉ DU VATICAN (AP) – Le pape François a utilisé son message de Noël dimanche pour déplorer les «vents glacials de la guerre» qui secouent l’humanité et pour lancer un appel passionné à la fin immédiate des combats en Ukraine, un conflit vieux de 10 mois qu’il a décrié comme “insensé.”

À midi, à Rome, François a prononcé le discours traditionnel « Urbi et Orbi » (latin pour « « à la ville et au monde ») depuis le balcon central de la Basilique Saint-Pierre.

Par une journée ensoleillée, avec une température de midi atteignant environ 15 degrés Celsius (près de 60 F), chaude pour un hiver romain, quelque 70 000 touristes, pèlerins et habitants de la ville ont envahi la place Saint-Pierre pour écouter le pontife et recevoir son bénédiction.

François a également cité des conflits de longue date au Moyen-Orient, y compris en Terre Sainte, “où ces derniers mois, la violence et les affrontements ont augmenté, entraînant des morts et des blessés dans leur sillage”. En outre, il a prié pour une trêve durable au Yémen et pour la réconciliation en Iran et au Myanmar, et a cité la violence et les conflits dans la région du Sahel en Afrique.

Il a déploré qu’à Noël, le “chemin de la paix” soit bloqué par des forces sociales qui incluent “l’attachement au pouvoir et à l’argent, l’orgueil, l’hypocrisie, le mensonge”.

___

Le roi Charles salue feu la reine et les fonctionnaires dans un discours

LONDRES (AP) – Le roi Charles III a évoqué dimanche les souvenirs de sa défunte mère, la reine Elizabeth II, alors qu’il diffusait son premier message de Noël en tant que monarque dans un discours qui rendait également hommage au «dévouement désintéressé» des fonctionnaires britanniques, dont beaucoup qui sont en conflit avec le gouvernement au sujet des salaires.

Charles, 74 ans, a également fait preuve d’empathie dans le message préenregistré avec des personnes qui ont du mal à joindre les deux bouts “à une époque de grande anxiété et de difficultés”. Comme certaines autres régions du monde, le Royaume-Uni est aux prises avec une inflation élevée qui a provoqué une crise du coût de la vie pour de nombreux ménages.

Les premières remarques du roi ont cependant rappelé sa mère, décédée en septembre à 96 ans après 70 ans sur le trône.

“Noël est une période particulièrement poignante pour nous tous qui avons perdu des êtres chers”, a déclaré Charles. “Nous ressentons leur absence à chaque tournant familier de la saison et nous nous souvenons d’eux dans chaque tradition chérie.”

Charles monta immédiatement sur le trône à la mort de la reine. Sa cérémonie de couronnement est prévue en mai.

___

Biden et la première dame remercient les membres du service lors des appels de Noël

WASHINGTON (AP) – Le président Joe Biden a célébré un Noël tranquille avec sa famille à la Maison Blanche et s’est entretenu avec des militaires en poste dans le monde entier.

“Ils sont loin de leurs familles pour nous protéger”, a déclaré Biden dans un tweet. “Et ils ont les remerciements d’un président reconnaissant et endetté.”

La Maison Blanche a déclaré que Biden et la première dame, Jill, avaient appelé des membres de l’armée stationnés à Panama City, au Panama ; la Marine à bord de l’USS The Sullivans dans la mer d’Oman ; le Marine Corps au Marine Corps Recruit Depot San Diego; l’Armée de l’Air à Okinawa, Japon ; la Force spatiale en Europe ; et la Garde côtière à bord du cotre Bertholf à Alameda, en Californie.

C’est le deuxième Noël de Biden en tant que président. Samedi, Biden et sa famille ont rejoint une messe la veille de Noël à la Maison Blanche et ont poursuivi leur tradition de vacances d’un dîner italien.

Vendredi, le président et la première dame ont également poursuivi une autre tradition avec leur deuxième visite de vacances à l’hôpital national pour enfants. Biden a été le premier président en exercice à rejoindre sa femme lorsqu’ils ont rendu visite à des enfants hospitalisés et à leurs familles avant Noël l’année dernière, selon la Maison Blanche.

___

Kathy Whitworth, golfeuse la plus titrée de l’histoire, décède à 83 ans

Kathy Whitworth a établi une référence dans le golf que personne n’a jamais touchée, que ce soit Sam Snead ou Tiger Woods, Mickey Wright ou Annika Sorenstam. Ses 88 victoires sont les plus remportées par n’importe quel joueur sur une seule tournée professionnelle.

Whitworth, dont les victoires sur le circuit de la LPGA ont duré près d’un quart de siècle et qui est devenue la première femme à gagner 1 million de dollars pour sa carrière sur la LPGA, est décédée la veille de Noël, a déclaré son partenaire de longue date. Elle avait 83 ans.

Bettye Odle n’a pas révélé la cause du décès, affirmant seulement que Whitworth est décédé subitement samedi soir alors qu’il célébrait avec sa famille et ses amis.

“Kathy a quitté ce monde comme elle a vécu sa vie – aimer, rire et créer des souvenirs”, a déclaré Odle dans un communiqué publié par le LPGA Tour.

Whitworth a remporté le premier de ses 88 titres aux Kelly Girls Open en juillet 1962. Elle a remporté six majors au cours de sa carrière et a battu le record de Mickey Wright de 82 victoires en carrière lorsque Whitworth a capturé le Lady Michelob à l’été 1982.

___

La suite d”Avatar’ navigue vers la 2e semaine au sommet du box-office

LOS ANGELES (AP) – “Avatar: The Way of Water” a atteint le sommet du box-office lors de son deuxième week-end, apportant ce que les studios estiment dimanche à 56 millions de dollars en Amérique du Nord – un signe que la suite peut rester à flot dans la nouvelle année et approchez-vous des attentes massives qui ont répondu à sa sortie.

L’extravagance numérique de James Cameron pour 20th Century Studios a rapporté 253,7 millions de dollars sur le marché intérieur au cours de ses 10 premiers jours de sortie, contre 212,7 millions de dollars dans la même période pour le premier “Avatar” de 2009, qui allait devenir le film le plus rentable de tous les temps. .

Alors que les films de Cameron comme l’original “Avatar” et “Titanic” ont tendance à avoir des jambes sérieuses au box-office, les suites ont tendance à ouvrir grand et à décliner rapidement, ce qui complique les suppositions sur l’endroit où le film finira. Sa baisse du deuxième week-end par rapport aux 134 millions de dollars qu’il a réalisés lors de son premier n’a pas été précipitée, compte tenu de la façon dont les superproductions s’ouvrent.

“C’est la première ouverture de James Cameron à 100 millions de dollars”, a déclaré Paul Dergarabedian, analyste média senior pour Comscore.

À l’échelle mondiale, «The Way of Water» est déjà le troisième film le plus rentable sorti en 2022, rapportant 855 millions de dollars – derrière seulement «Top Gun: Maverick» et «Jurassic World Dominion» – et est un verrou pour dépasser 1 milliard de dollars .

The Associated Press