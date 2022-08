AP News en bref à 00h04 HAE

La fusée lunaire de la NASA est sur la bonne voie pour le lancement malgré les coups de foudre

CAP CANAVERAL, Floride (AP) – La nouvelle fusée lunaire de la NASA est restée sur la bonne voie pour décoller lors d’un vol d’essai crucial lundi, malgré une série de coups de foudre sur la rampe de lancement.

La fusée Space Launch System de 322 pieds (98 mètres) est la plus puissante jamais construite par la NASA. Il est sur le point d’envoyer une capsule d’équipage vide en orbite lunaire, un demi-siècle après le programme Apollo de la NASA, qui a fait atterrir 12 astronautes sur la lune.

Les astronautes pourraient retourner sur la Lune dans quelques années, si ce vol d’essai de six semaines se passe bien. Les responsables de la NASA préviennent toutefois que les risques sont élevés et que le vol pourrait être écourté.

Au lieu d’astronautes, trois mannequins de test sont attachés à la capsule Orion pour mesurer les vibrations, l’accélération et le rayonnement, l’un des plus grands dangers pour les humains dans l’espace lointain. La capsule compte à elle seule plus de 1 000 capteurs.

Des responsables ont déclaré dimanche que ni la fusée ni la capsule n’avaient subi de dommages lors de l’orage de samedi ; l’équipement au sol n’a pas non plus été affecté. Cinq frappes ont été confirmées, frappant les tours de protection contre la foudre de 600 pieds (183 mètres) entourant la fusée au Kennedy Space Center de la NASA. Les frappes n’étaient pas assez fortes pour justifier un nouveau test majeur.

___

La Russie et l’Ukraine revendiquent des attaques contre des centrales nucléaires

SLOVIANSK, Ukraine (AP) – La Russie et l’Ukraine ont échangé dimanche des allégations de tirs de roquettes et d’artillerie sur ou à proximité de la plus grande centrale nucléaire d’Europe, intensifiant les craintes que les combats ne provoquent une fuite radioactive massive.

L’agence ukrainienne de l’énergie atomique a brossé un tableau inquiétant de la menace dimanche en publiant une carte indiquant où les radiations pourraient se propager à partir de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, que les forces russes contrôlent depuis le début de la guerre.

Des attaques ont été signalées au cours du week-end non seulement dans le territoire sous contrôle russe adjacent à l’usine le long de la rive gauche du Dniepr, mais le long de la rive droite sous contrôle ukrainien, y compris les villes de Nikopol et Marhanets, chacune à environ 10 kilomètres (six miles ) de l’établissement.

Le porte-parole du ministère russe de la Défense, Igor Konashenkov, a déclaré dimanche que les forces ukrainiennes avaient attaqué l’usine à deux reprises au cours de la journée et que des obus étaient tombés près des bâtiments stockant du combustible et des déchets radioactifs.

“Un projectile est tombé dans la zone de la sixième unité de puissance, et les cinq autres devant la station de pompage de la sixième unité, qui assure le refroidissement de ce réacteur”, a déclaré Konashenkov, ajoutant que les niveaux de rayonnement étaient normaux.

___

Démocrates: les décisions sur l’avortement peuvent être «une bénédiction déguisée»

RALEIGH, Caroline du Nord (AP) – Les candidats démocrates ont dénoncé les restrictions à l’avortement récemment rétablies en Caroline du Nord après qu’un juge fédéral a autorisé l’entrée en vigueur d’une loi d’État interdisant presque tous les avortements après 20 semaines de grossesse.

Mais certains démocrates de Caroline du Nord affirment que la décision prise plus tôt ce mois-ci – les dernières retombées de la décision de la Cour suprême des États-Unis en juin éliminant les protections fédérales contre l’avortement – ​​pourrait être le catalyseur dont leur parti avait besoin pour revigorer ses perspectives politiques dans ce qui s’annonçait comme une année perdante.

“Je pense que c’est une bénédiction déguisée pour les démocrates”, a déclaré Morgan Jackson, consultant auprès de puissants démocrates de Caroline du Nord comme le gouverneur Roy Cooper et le procureur général Josh Stein. “C’était une décision politique horrible qui a retardé des décennies et des décennies de progrès pour les femmes, mais en même temps, cela a donné aux démocrates un regain d’optimisme pour cette année.”

Le juge de district américain William Osteen a statué le 17 août que la décision de la Cour suprême des États-Unis annulant Roe v. Wade avait effacé le fondement juridique de sa décision de 2019 qui avait placé une injonction sur la loi de l’État de 1973 interdisant les avortements après 20 semaines. Bien que la loi laisse une marge de manœuvre pour les urgences médicales urgentes qui menacent la vie du patient ou « créent un risque sérieux de déficience physique substantielle et irréversible », elle n’accorde pas d’exceptions pour le viol ou l’inceste.

La décision du juge intervient alors que la Caroline du Nord se prépare à voter cet automne sur l’ensemble de sa législature d’État, deux courses à la Cour suprême de l’État, les 14 sièges de la Chambre des États-Unis et un concours de haut niveau au Sénat américain.

___

Le programme de l’armée donne une seconde chance aux recrues peu performantes

FORT JACKSON, SC (AP) – Chaz Andrews a voulu rejoindre l’armée depuis l’âge de 19 ans, mais il a échoué plus de 10 fois au test académique du service au cours de la dernière décennie.

Maintenant, à 29 ans, Andrews pense qu’il a un vrai coup à passer, grâce à un nouveau programme de l’armée qui donne aux recrues moins performantes jusqu’à 90 jours d’instruction académique ou de conditionnement physique pour les aider à répondre aux normes militaires.

“Je ne voulais pas abandonner”, a-t-il déclaré lors d’une récente pause dans son horaire de classe à Fort Jackson, où il fait partie des plus de 300 recrues autorisées à s’enrôler dans le nouveau cours de préparation de l’armée. Et si Andrews, qui est de Brooklyn, New York, est capable d’augmenter son score au test, il sera autorisé à poursuivre sa formation de base.

Le programme, qui a débuté au début du mois d’août, est l’un des moyens par lesquels l’armée espère remplir les rangs alors qu’elle se débat avec des efforts de recrutement qui devraient être considérablement en deçà des objectifs cette année. Les responsables de l’armée ont décrit la situation comme désastreuse, certains prédisant que le service pourrait manquer de 10 000 à 15 000 soldats à son objectif de recrutement le 1er octobre, soit jusqu’à 18% à 25%.

Les responsables militaires, qui ont parlé sous couvert d’anonymat car les totaux sont préliminaires et pourraient changer, ont déclaré que l’objectif initial de recrutement était de 60 000 cette année, mais des attentes plus réalistes l’ont ensuite fixé à environ 55 000. À un mois de la fin, les responsables prévoient qu’ils arriveront à environ 45 000, bien que cela puisse s’améliorer s’il y a une augmentation à la fin.

___

Jack Harlow et Nicki Minaj se démarquent aux MTV Video Music Awards

Le rappeur Jack Harlow a pris son envol pour ouvrir les MTV Video Music Awards dimanche, tandis que Johnny Depp a fait un flotteur surprise au-dessus du public en tant que Moon Man.

Harlow a commencé sa performance à l’intérieur d’un faux avion marchant dans l’allée tout en interprétant sa chanson à succès “First Class”, qui a été échantillonnée par “Glamorous” de Fergie. La rappeuse a rejoint Fergie sur scène – vêtue d’une robe argentée étincelante avec les mots rouges « First Class » – qui a chanté son jam de 2006.

“Merci à Fergie d’être venue avec moi ce soir et d’avoir effacé cette chanson”, a déclaré Harlow après que “First Class” ait remporté le prix de la chanson de l’été plus tard dans l’émission. “La beauté de cette chanson est que les gens ne réalisent pas que c’est tellement hip-hop à cause de l’échantillonnage. Amener Fergie dans le mix de cette manière signifie le monde pour moi. La boucle est vraiment bouclée. ‘Glamorous’ était l’une des chansons les plus importantes de mon enfance.

Au cours de l’émission, Depp a fait une apparition surprise près de trois mois après le verdict de son procès en diffamation avec son ex-épouse Amber Heard. L’acteur de 59 ans a flotté du plafond tout en portant la tenue emblématique d’astronaute avec son visage inséré numériquement dans le casque de la coutume.

“Et tu sais quoi? J’avais besoin du travail », a déclaré Depp au public du Prudential Center de Newark, New Jersey.

___

La police de Detroit arrête un tireur présumé lors de fusillades « au hasard »

DETROIT (AP) – Quatre personnes ont été abattues, dont trois mortellement, par un homme qui semblait tirer sur des personnes au hasard sur une période d’environ 2 heures et demie dimanche matin à Detroit, a annoncé la police.

La police a arrêté le suspect non identifié dimanche soir après une chasse à l’homme de plusieurs heures avec l’aide du FBI, du Département de la sécurité intérieure et du Bureau de l’alcool, du tabac, des armes à feu et des explosifs.

Le chef de la police de Detroit, James White, a déclaré que des conseils avaient conduit les policiers au suspect, mais n’avait pas divulgué d’autres informations.

« Merci aux hommes et aux femmes qui travaillent dur au DPD et qui se mettent chaque jour en danger. Aussi, un grand merci à nos partenaires des forces de l’ordre », a déclaré le département sur sa page Facebook dimanche soir.

White a déclaré que la police avait retracé les quatre coups de feu à une arme à feu et pensait qu’il y avait un tireur. Il a déclaré que les enquêteurs ne pensaient pas qu’il y avait un lien entre les victimes, notant qu’une personne promenait un chien et une autre attendait un bus lorsqu’elles ont été abattues.

___

Police : un locataire de Houston en tue 3 autres, met le feu pour les leurrer

HOUSTON (AP) – Un homme expulsé d’un immeuble d’appartements à Houston a tiré sur cinq autres locataires – tuant trois d’entre eux – dimanche matin après avoir mis le feu à la maison pour les attirer, a annoncé la police. Les agents ont abattu le tireur.

L’incident s’est produit vers 1 h du matin dimanche dans un quartier mixte industriel-résidentiel du sud-ouest de Houston. La police et les pompiers sont intervenus dans l’immeuble après avoir signalé l’incendie, a déclaré le chef de la police Troy Finner.

Le tireur a ouvert le feu, peut-être avec un fusil de chasse, sur les autres locataires alors qu’ils sortaient de la maison, a déclaré Finner. Deux sont morts sur les lieux et un est décédé à l’hôpital. Les équipes de pompiers ont secouru deux autres hommes blessés, qui ont été hospitalisés avec des blessures ne mettant pas leur vie en danger, a-t-il déclaré.

L’homme a ensuite ouvert le feu alors que les pompiers combattaient l’incendie, les forçant à se mettre à couvert jusqu’à ce que les policiers repèrent le tireur couché et l’abattent, a déclaré Finner.

Aucune identité n’a été révélée et Finner a déclaré qu’aucun pompier ou officier n’avait été blessé.

___

Les inondations au Pakistan dépassent le millier de morts dans une “catastrophe climatique”

ISLAMABAD (AP) – Le nombre de décès dus aux inondations généralisées au Pakistan a dépassé le millier depuis la mi-juin, ont annoncé dimanche des responsables, alors que le ministre du climat du pays a qualifié la saison meurtrière de la mousson de “grave catastrophe climatique”.

Les inondations soudaines causées par les fortes pluies ont emporté les villages et les cultures alors que les soldats et les secouristes ont évacué les résidents bloqués vers la sécurité des camps de secours et ont fourni de la nourriture à des milliers de Pakistanais déplacés.

L’Autorité nationale de gestion des catastrophes du Pakistan a signalé que le nombre de morts depuis le début de la saison de la mousson plus tôt que la normale cette année – à la mi-juin – a atteint 1 061 personnes après que de nouveaux décès ont été signalés dans différentes provinces.

Sherry Rehman, sénatrice pakistanaise et haut responsable du climat du pays, a déclaré dans une vidéo publiée sur Twitter que le Pakistan connaît une “grave catastrophe climatique, l’une des plus difficiles de la décennie”.

“Nous sommes en ce moment au point zéro de la ligne de front des événements météorologiques extrêmes, dans une cascade incessante de vagues de chaleur, d’incendies de forêt, d’inondations soudaines, de multiples explosions de lacs glaciaires, d’inondations et maintenant la mousson monstrueuse de la décennie fait des ravages. – arrêter les ravages dans tout le pays », a-t-elle déclaré. La déclaration filmée a été retweetée par l’ambassadeur du pays auprès de l’Union européenne.

___

La carte Mickey Mantle bat un record, alors que les souvenirs sportifs montent en flèche

NEW YORK (AP) – Une carte de baseball Mickey Mantle en parfait état s’est vendue 12,6 millions de dollars dimanche, explosant dans le livre des records en tant que souvenir sportif le plus payé sur un marché qui a connu une croissance exponentielle plus lucrative ces dernières années.

La rare carte Mantle a éclipsé le record publié il y a quelques mois – 9,3 millions de dollars pour le maillot porté par Diego Maradona lorsqu’il a marqué le but controversé de la “Main de Dieu” lors de la Coupe du monde de football de 1986.

Il a facilement dépassé les 7,25 millions de dollars pour une carte de baseball centenaire Honus Wagner récemment vendue lors d’une vente privée.

Et le mois dernier, la ceinture de boxe poids lourd récupérée par Muhammad Ali lors de “Rumble in the Jungle” en 1974 s’est vendue pour près de 6,2 millions de dollars.

Tous font partie d’un marché en plein essor pour les objets de collection sportifs.

___

Hawaï remporte le titre de la Petite Ligue en battant Curaçao 13-3

SOUTH WILLIAMSPORT, Pennsylvanie (AP) – Pendant une semaine et demie à la Série mondiale de la Petite Ligue, aucune équipe ne s’est approchée d’Hawaï. Le championnat de dimanche n’était pas différent.

Hawaï a obtenu des circuits consécutifs de Kekoa Payanal et Kama Angell lors de la première manche, déclenchant une victoire de 13-3 en seulement quatre manches contre Curaçao.

Le titre LLWS est le quatrième d’Hawaï. Il a gagné en 2018 et cette même équipe d’Honolulu a terminé troisième l’année dernière, lorsque les restrictions de voyage COVID-19 ont empêché les équipes internationales de participer.

À quel point Hawaï était-il bon ? En six matchs, toutes des victoires, la marge la plus proche était de quatre points. Hawaï a dominé ses adversaires 60-5.

“Nous avons de la chance que tout ait cliqué au bon moment”, a déclaré le manager d’Hawaii, Gerald Oda. “Je suis très reconnaissant que ces enfants aient joué librement et détendu.”

The Associated Press