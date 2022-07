AP News en bref à 00h04 HAE

Certains habitants des Appalaches commencent le nettoyage après des inondations meurtrières

PRESTONBURG, Ky. (AP) – Certains habitants des Appalaches sont retournés samedi dans des maisons et des communautés ravagées par les inondations pour pelleter de la boue et des débris et pour récupérer ce qu’ils pouvaient, tandis que le gouverneur du Kentucky a déclaré que des opérations de recherche et de sauvetage étaient en cours dans la région submergée par des torrents des pluies quelques jours plus tôt qui ont provoqué des crues soudaines mortelles.

Les équipes de secours poursuivaient la lutte pour pénétrer dans les zones les plus durement touchées, certaines parmi les plus pauvres d’Amérique. Des dizaines de décès ont été confirmés et le nombre devrait augmenter.

Dans la petite communauté de Wayland, Phillip Michael Caudill travaillait samedi pour nettoyer les débris et récupérer ce qu’il pouvait de la maison qu’il partage avec sa femme et ses trois enfants. Les eaux s’étaient retirées de la maison mais avaient laissé un gâchis avec des questions sur ce que lui et sa famille feraient ensuite.

“Nous espérons juste que nous pourrons obtenir de l’aide”, a déclaré Caudill, qui séjourne avec sa famille au Jenny Wiley State Park dans une chambre gratuite, pour l’instant.

Caudill, un pompier de la communauté voisine de Garrett, est sorti en sauvetage vers 1 heure du matin jeudi mais a dû demander à partir vers 3 heures du matin pour pouvoir rentrer chez lui, où les eaux montaient rapidement.

___

Un billet acheté dans l’Illinois remporte le jackpot Mega Millions de 1,337 milliard de dollars

CHICAGO (AP) – Un seul billet acheté dans une banlieue de Chicago a battu toutes les chances et a remporté un jackpot Mega Millions de 1,337 milliard de dollars.

Selon megamillions.com, il y avait un billet gagnant du jackpot lors du tirage de vendredi soir, et il a été acheté dans une station-service Speedway et un dépanneur à Des Plaines.

Les numéros gagnants étaient : 13-36-45-57-67, Mega Ball : 14.

“Nous sommes ravis d’avoir assisté à l’un des plus gros gains de jackpot de l’histoire du Mega Millions”, a déclaré le directeur de la loterie de l’Ohio, Pat McDonald, actuel directeur principal du consortium Mega Millions, dans un communiqué publié sur le site Web de la loterie. “Nous sommes impatients de savoir qui a gagné et nous avons hâte de féliciter le gagnant bientôt !”

Le jackpot était le troisième plus grand prix de loterie du pays. Il est devenu si important parce que personne n’avait égalé les six numéros sélectionnés du jeu depuis le 15 avril. Cela fait 29 tirages consécutifs sans gagnant de jackpot.

___

Biden teste positif pour COVID-19, retourne à l’isolement

WASHINGTON (AP) – Le président Joe Biden a de nouveau été testé positif au COVID-19 samedi, un peu plus de trois jours après avoir été autorisé à sortir de l’isolement du coronavirus, a déclaré la Maison Blanche, dans un rare cas de « rebond » après un traitement avec un anti- médicament viral.

Le médecin de la Maison Blanche, le Dr Kevin O’Connor, a déclaré dans une lettre que Biden “n’a connu aucune réapparition de symptômes et continue de se sentir assez bien”. O’Connor a déclaré “qu’il n’y a aucune raison de recommencer le traitement pour le moment”.

Conformément aux directives des Centers for Disease Control and Prevention, Biden entrera à nouveau en isolement pendant au moins cinq jours. Il s’isolera à la Maison Blanche jusqu’à ce qu’il soit testé négatif. L’agence affirme que la plupart des cas de rebond restent bénins et qu’aucune maladie grave au cours de cette période n’a été signalée.

Tout comme lorsque Biden a été testé positif pour la première fois, la Maison Blanche a cherché à montrer qu’il travaillait toujours. Le président a envoyé une photo de lui masqué et sans cravate sur Twitter, qui le montrait en train de signer une déclaration qui ajoutait une assistance individuelle aux survivants des inondations dans le Kentucky.

Le président a poursuivi en tweetant une vidéo de 12 secondes de lui sur un balcon de la Maison Blanche avec son chien, Commander.

___

Les incendies de forêt dans l’Ouest explosent en taille dans des conditions chaudes et venteuses

SAN DIEGO (AP) – Les incendies de forêt en Californie et au Montana ont explosé pendant la nuit dans des conditions venteuses et chaudes et ont rapidement empiété sur les quartiers, forçant des ordres d’évacuation pour plus de 100 maisons samedi, tandis qu’un incendie dans l’Idaho se propageait.

Dans la forêt nationale de Klamath en Californie, l’incendie rapide de McKinney, qui a commencé vendredi, est passé d’un peu plus de 1 mile carré (1 kilomètre carré) à brûler jusqu’à 62 miles carrés (160 kilomètres carrés) samedi dans une zone en grande partie rurale. près de la ligne d’état de l’Oregon, selon les pompiers. L’incendie a brûlé au moins une douzaine de résidences et des animaux sauvages ont été vus fuyant la zone pour éviter les flammes.

“Il continue de croître avec des vents irréguliers et des orages dans la région et nous avons des températures à trois chiffres”, a déclaré Caroline Quintanilla, porte-parole de la forêt nationale de Klamath.

Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a déclaré samedi l’état d’urgence alors que l’incendie s’intensifiait. La proclamation donne à Newsom plus de flexibilité pour prendre des décisions d’intervention d’urgence et d’effort de rétablissement et accéder à l’aide fédérale.

Cela permet également aux “ressources de lutte contre les incendies d’autres États d’aider les équipes californiennes à lutter contre les incendies”, selon un communiqué du bureau du gouverneur.

___

La ville de New York déclare la variole du singe une urgence de santé publique

NEW YORK (AP) – Des responsables de la ville de New York ont ​​déclaré samedi une urgence de santé publique en raison de la propagation du virus de la variole du singe, qualifiant la ville «d’épicentre» de l’épidémie.

L’annonce faite samedi par le maire Eric Adams et le commissaire à la santé Ashwin Vasan a déclaré que jusqu’à 150 000 habitants de la ville pourraient être à risque d’infection. La déclaration permettra aux responsables d’émettre des ordonnances d’urgence en vertu du code de la santé de la ville et de modifier les dispositions du code pour mettre en œuvre des mesures visant à ralentir la propagation.

Au cours des deux derniers jours, la gouverneure de New York, Kathy Hochul, a déclaré une déclaration d’urgence en cas de catastrophe et le département de la santé de l’État a qualifié la variole du singe de “menace imminente pour la santé publique”.

New York avait enregistré 1 345 cas vendredi, selon les données compilées par les Centers for Disease Control and Prevention. La Californie avait le deuxième plus grand nombre, avec 799.

“Nous continuerons à travailler avec nos partenaires fédéraux pour obtenir plus de doses dès qu’elles seront disponibles”, ont déclaré Adams et Vasan dans le communiqué. “Cette épidémie doit être traitée de toute urgence, avec des actions et des ressources, tant au niveau national que mondial, et cette déclaration d’urgence de santé publique reflète la gravité du moment.”

___

Le Sénat de l’Indiana adopte de justesse l’interdiction quasi totale de l’avortement

INDIANAPOLIS (AP) – Les sénateurs de l’État de l’Indiana ont adopté de justesse une interdiction quasi totale de l’avortement samedi lors d’une rare session de week-end, envoyant le projet de loi à la Chambre après une semaine controversée d’arguments sur l’opportunité d’autoriser des exceptions pour le viol et l’inceste.

Le Sénat contrôlé par les républicains a voté 26 contre 20 après environ trois heures de débat, adoptant le projet de loi avec le minimum de 26 voix nécessaires pour l’envoyer à la Chambre, que les républicains contrôlent également.

Le projet de loi interdirait les avortements à partir du moment où un ovule fécondé s’implante dans un utérus. Des exceptions seraient autorisées en cas de viol et d’inceste, mais un patient souhaitant avorter pour l’une ou l’autre raison devrait signer un affidavit notarié attestant l’agression.

L’Indiana est l’un des premiers États contrôlés par les républicains à débattre de lois plus strictes sur l’avortement depuis que la Cour suprême des États-Unis a annulé le mois dernier le précédent établissant un droit national à l’avortement.

Mais le GOP s’est scindé après que les exceptions de viol et d’inceste sont restées dans le projet de loi jeudi lorsqu’un amendement a échoué qui aurait supprimé ces exceptions.

___

Des manifestants irakiens prennent d’assaut le Parlement à Bagdad et organisent un sit-in

BAGDAD (AP) – Des milliers de partisans d’un religieux chiite influent ont fait irruption au parlement irakien samedi, pour la deuxième fois cette semaine, pour protester contre les efforts de formation du gouvernement dirigés par ses rivaux, une alliance de groupes soutenus par l’Iran.

L’alliance a montré des signes de division interne, certains appelant à des contre-manifestations – une évolution qui ferait planer le spectre de troubles civils – tandis que d’autres ont ensuite appelé au dialogue.

Les forces de sécurité irakiennes ont d’abord utilisé des gaz lacrymogènes et des grenades assourdissantes pour tenter de repousser les manifestants, partisans du religieux Muqtada al-Sadr. Une fois à l’intérieur, les manifestants ont déclaré un sit-in à durée indéterminée et ont affirmé qu’ils ne se disperseraient pas tant que leurs revendications n’auraient pas été exaucées.

Alors que le nombre de manifestants augmentait, la police a reculé. Une session parlementaire attendue n’a pas eu lieu et aucun législateur n’était dans la salle. En fin d’après-midi, le ministère de la Santé a déclaré qu’environ 125 personnes avaient été blessées dans les violences – 100 manifestants et 25 membres des forces de sécurité.

Le président du Parlement, Mohammed Halbousi, a suspendu les futures sessions jusqu’à nouvel ordre.

___

La Croix-Rouge a du mal à voir la prison où sont morts les prisonniers de guerre ukrainiens

KYIV, Ukraine (AP) – Des responsables ukrainiens et russes se sont accusés samedi de la mort de dizaines de prisonniers de guerre ukrainiens lors d’une attaque contre une prison dans une zone contrôlée par les séparatistes. La Croix-Rouge internationale a demandé à visiter la prison pour s’assurer que les dizaines de prisonniers de guerre blessés recevaient un traitement approprié, mais a déclaré que sa demande n’avait pas été accordée jusqu’à présent.

Pendant ce temps, la Russie a continué à lancer des attaques contre plusieurs villes ukrainiennes, frappant une école et une gare routière.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a déclaré que le CICR et les Nations unies avaient le devoir de réagir au bombardement du complexe pénitentiaire de la province de Donetsk, dans l’est de l’Ukraine, et il a de nouveau demandé que la Russie soit déclarée État terroriste.

“La condamnation au niveau de la rhétorique politique ne suffit pas pour ce meurtre de masse”, a-t-il déclaré.

Les autorités séparatistes et les responsables russes ont déclaré que l’attaque de vendredi avait tué 53 prisonniers de guerre ukrainiens et en avait blessé 75 autres. Le ministère russe de la Défense a publié samedi une liste nommant 48 combattants ukrainiens, âgés de 20 à 62 ans, morts dans l’attaque ; il n’était pas clair si le ministère avait révisé son nombre de décès.

___

Les démocrates semblent se diriger vers le climat, la santé gagne après des hauts et des bas

WASHINGTON (AP) – Cela fait plus d’un an qu’il se prépare et a connu beaucoup de hauts et de bas. Maintenant, un paquet économique démocrate axé sur le climat et les soins de santé fait face à des obstacles, mais semble se diriger vers l’adoption de la ligne du parti par le Congrès le mois prochain.

L’approbation permettrait au président Joe Biden et à son parti de revendiquer un triomphe sur les principales priorités à l’approche des élections de novembre. Ils n’ont pas oublié qu’ils ont failli approuver une version beaucoup plus grandiose du projet de loi l’année dernière, seulement pour voir le sénateur Joe Manchin, DW.Va., l’un de leurs membres les plus conservateurs et anticonformistes, le torpiller à la onzième heure.

Cette fois, le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, DN.Y., a élaboré un compromis avec Manchin, à la surprise générale, transformant le Virginie-Occidental de paria en partenaire. La mesure est plus modeste que les versions précédentes, mais coche toujours des cases sur des questions qui étourdissent les démocrates.

Voici ce à quoi ils sont confrontés :

QU’Y A-T-IL DEDANS ?

___

L’aide fédérale au tourisme finance les stations-service, les poubelles et le jazz

Situé le long d’un tronçon isolé de l’autoroute 395, le Fort Independence Travel Plaza propose une douzaine de pompes à essence, des toilettes propres et des repas préparés sur commande pour les voyageurs visitant la Sierra orientale de Californie.

L’installation, qui fournit des revenus à une tribu indienne Paiute, est sur le point de quadrupler grâce à une subvention fédérale de 8 millions de dollars qui aidera à construire une nouvelle station-service avec de la place pour des expositions culturelles et des produits fabriqués localement.

C’est l’un des centaines de projets liés au tourisme à l’échelle nationale qui reçoivent collectivement environ 2,4 milliards de dollars du plan de sauvetage américain, selon une analyse de l’Associated Press des fonds provenant de la vaste loi de secours contre les coronavirus de l’année dernière.

L’argent sert à payer des poubelles résistantes aux graffitis à Portland, Oregon, des festivals de musique culturellement diversifiés à Nashville, Tennessee, des installations sportives dans diverses villes et de nouvelles campagnes de marketing pour attirer les touristes dans certains États – parfois en concurrence directe les uns avec les autres.

« Notre objectif est de faire voyager à nouveau les gens. Période », a déclaré Dave Lorenz, président du Conseil national des directeurs du tourisme d’État et directeur des voyages du Michigan.

The Associated Press