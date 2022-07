AP News en bref à 00h04 HAE

Le gouverneur déclare l’urgence face à un incendie de forêt près de Yosemite

WAWONA, Californie (AP) – Un feu de broussailles se déplaçant rapidement près du parc national de Yosemite a explosé samedi en l’un des plus grands incendies de Californie de l’année, provoquant des ordres d’évacuation pour des milliers de personnes et coupant l’électricité à plus de 2 000 foyers et entreprises .

L’Oak Fire a commencé vendredi après-midi au sud-ouest du parc près de la ville de Midpines dans le comté de Mariposa et samedi était passé à près de 19 miles carrés (48 kilomètres carrés), selon le California Department of Forestry and Fire Protection, ou Cal Fire. Il a éclaté alors que les pompiers progressaient contre un incendie antérieur qui avait brûlé jusqu’au bord d’un bosquet de séquoias géants dans la partie la plus au sud du parc de Yosemite.

Des ordres d’évacuation ont été mis en vigueur samedi pour plus de 6 000 personnes vivant sur plusieurs kilomètres dans la zone rurale peu peuplée, a déclaré Daniel Patterson, porte-parole de la Sierra National Forest.

Le gouverneur Gavin Newsom a proclamé samedi l’état d’urgence pour le comté de Mariposa en raison des effets de l’Oak Fire.

Plus de 400 pompiers luttaient contre l’incendie, ainsi que des hélicoptères, d’autres avions et des bulldozers, confrontés à des conditions difficiles, notamment un temps chaud, une faible humidité et une végétation très sèche causée par la pire sécheresse depuis des décennies, a déclaré Patterson.

___

Le chef de l’agence de santé des Nations Unies déclare la variole du singe une urgence mondiale

LONDRES (AP) – L’épidémie croissante de monkeypox dans plus de 70 pays est une situation “extraordinaire” qui se qualifie comme une urgence mondiale, a déclaré samedi le chef de l’Organisation mondiale de la santé, une déclaration qui pourrait stimuler de nouveaux investissements dans le traitement de la maladie autrefois rare et aggraver la ruée vers les rares vaccins.

Une urgence mondiale est le niveau d’alerte le plus élevé de l’OMS, mais la désignation ne signifie pas nécessairement qu’une maladie est particulièrement transmissible ou mortelle. Des déclarations similaires ont été faites pour le virus Zika en 2016 en Amérique latine et les efforts en cours pour éradiquer la poliomyélite, en plus de la pandémie de COVID-19 et de l’épidémie d’Ebola de 2014 en Afrique de l’Ouest.

Le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a pris la décision d’appeler le monkeypox une urgence mondiale malgré l’absence de consensus parmi les experts du comité d’urgence de l’agence de santé des Nations Unies, affirmant qu’il avait agi comme “un bris d’égalité”. C’était la première fois qu’un chef d’agence de santé des Nations Unies prenait unilatéralement une telle décision sans recommandation d’un expert.

“Nous avons une épidémie qui s’est propagée rapidement dans le monde grâce à de nouveaux modes de transmission, dont nous comprenons trop peu”, a déclaré Tedros. “Je sais que cela n’a pas été un processus facile ou direct et qu’il y a des points de vue divergents.”

Le chef des urgences de l’OMS, le Dr Michael Ryan, a déclaré que le directeur général avait déclaré la variole du singe une urgence mondiale pour s’assurer que le monde prend au sérieux les épidémies actuelles.

___

Les audiences du 6 janvier ont retracé un arc de “carnage” provoqué par Trump

WASHINGTON (AP) – Pour comprendre comment le désespoir et les mensonges de Donald Trump sont devenus un puissant danger pour la démocratie, considérons les menthes au gingembre.

Mints figurait dans l’un des épisodes absurdes mais toxiques étoffés lors des audiences du 6 janvier, qui s’interrompent maintenant alors même que le ministère de la Justice poursuit une enquête criminelle parallèle qu’il qualifie de la plus importante de son histoire.

Voici comment une théorie du complot, dans une mer sombre d’entre elles, est née :

Une équipe mère-fille dans un centre électoral de Géorgie a partagé la friandise lors d’une longue nuit électorale. Quelqu’un les a filmés et a choisi de croire que la mère à la menthe a donné à sa fille était un port USB. L’avocat de Trump a répandu l’accusation selon laquelle la vidéo avait surpris les femmes en train d’utiliser l’appareil pour tenter de corrompre l’élection contre le président.

Frénétique pour rester au pouvoir, s’accrochant à n’importe quoi, Trump a couru avec le mensonge. Il a attaqué la mère par son nom, l’a qualifiée d’« escroc de vote professionnel », et bientôt des justiciers se sont présentés dans une maison familiale avec l’intention d’exécuter une « arrestation par des citoyens », a-t-on dit au comité. Pour l’amour des menthes.

___

La Russie frappe le port ukrainien de la mer Noire malgré l’accord sur les céréales

KYIV, Ukraine (AP) – Des missiles russes ont frappé le port ukrainien d’Odessa sur la mer Noire quelques heures seulement après que Moscou et Kyiv ont signé des accords pour permettre la reprise des exportations de céréales à partir de là. Le ministère ukrainien des Affaires étrangères a dénoncé les frappes aériennes de samedi comme un « crachat au visage » à la Turquie et aux Nations Unies, qui ont négocié les accords.

Deux missiles de croisière russes Kalibr ont touché les infrastructures du port et les défenses aériennes ukrainiennes en ont abattu deux autres, a indiqué le commandement sud de l’armée ukrainienne. Le gouverneur régional d’Odessa, Maksym Marchenko, a déclaré qu’un nombre indéterminé de personnes avaient été blessées lors de l’attaque.

La porte-parole du commandement, Nataliya Humenyuk, a déclaré qu’aucune installation de stockage de céréales n’avait été touchée à Odessa. Le ministre turc de la Défense, cependant, a déclaré qu’il avait parlé avec les autorités ukrainiennes et qu’un missile a touché un silo à grains et un autre a atterri à proximité, mais aucun n’a affecté le chargement sur les quais d’Odessa.

“Il a fallu moins de 24 heures à la Russie pour lancer une attaque au missile sur le port d’Odessa, rompant ses promesses et sapant ses engagements devant l’ONU et la Turquie dans le cadre de l’accord d’Istanbul”, a déclaré le porte-parole du ministère ukrainien des Affaires étrangères, Oleg Nikolenko. “En cas de non-respect, la Russie assumera l’entière responsabilité d’une crise alimentaire mondiale.”

“Les envahisseurs ne peuvent plus tromper personne”, a déclaré le président Volodymyr Zelenskyy dans son discours vidéo nocturne.

___

Parents, une fillette de 6 ans tuée par balle dans une tente au parc de l’Iowa

Un garçon de 9 ans qui campait dans un parc d’État de l’Iowa avec ses parents et sa sœur de 6 ans a survécu à une fusillade qui a tué le reste de sa famille.

Le ministère de la Sécurité publique de l’Iowa a identifié les victimes comme étant Tyler Schmidt, 42 ans; sa femme de 42 ans, Sarah Schmidt; et leur fille de 6 ans, Lula Schmidt, tous de Cedar Falls, Iowa. Leurs corps ont été retrouvés dans leur tente vendredi matin au terrain de camping du parc national des grottes de Maquoketa, à environ 290 kilomètres à l’est de Des Moines.

Les autorités ont déclaré que le tireur présumé, Anthony Sherwin, 23 ans, a été retrouvé mort vendredi dans une zone boisée du parc avec une blessure par balle auto-infligée.

Mitch Mortvedt, directeur adjoint de la division des enquêtes criminelles du ministère de la Sécurité publique, a déclaré samedi à l’Associated Press que le motif de l’attaque était encore inconnu.

“Nous ne savons pas ce qui a conduit à cela, ce qui l’a précipité”, a-t-il déclaré, ajoutant que jusqu’à présent, “l’enquête n’a révélé aucune interaction précoce entre la famille Schmidt et lui”.

___

Enquête sur les fuites de la Cour suprême : tant de questions, si peu de réponses

WASHINGTON (AP) – Moins de 24 heures après la fuite sans précédent du projet d’avis qui a annulé Roe v. Wade, le juge en chef John Roberts a ordonné une enquête sur la «violation flagrante». “

Depuis? Le silence.

La Cour suprême ne dira pas si elle enquête toujours.

Le tribunal ne dira pas non plus si le bailleur a été identifié ou si quelqu’un a été sanctionné.

Ou si un cabinet d’avocats extérieur ou le FBI a été appelé.

___

Enquêteurs : L’agresseur “ne savait pas qui” était Zeldin

Un homme accusé d’avoir attaqué le candidat au poste de gouverneur du GOP de New York, Lee Zeldin, lors d’un récent rassemblement de campagne, a déclaré aux enquêteurs qu’il avait bu ce jour-là et ne savait pas qui était le membre du Congrès, ont déclaré les autorités alors que l’homme avait été arrêté samedi sur une accusation d’agression fédérale.

David Jakubonis, 43 ans, a fait une première comparution samedi devant un magistrat fédéral à Rochester, New York, pour un seul chef d’agression contre un membre du Congrès avec une arme dangereuse. L’accusation est passible d’une peine maximale potentielle de 10 ans de prison.

Il a été condamné à être détenu jusqu’à une enquête sur le cautionnement devant le tribunal fédéral mercredi. Les procureurs ont déclaré qu’il devrait rester détenu en raison d’un risque de fuite et qu’il est dangereux, selon un dossier judiciaire. Le défenseur public fédéral adjoint Steven Slawinski, représentant Jakubonis, a déclaré dans un e-mail à l’Associated Press qu’il prévoyait de demander au juge de libérer Jakubonis de sa garde à vue.

Jakubonis a été interpellé vendredi sur une accusation distincte de tentative d’agression au deuxième degré et a été libéré par un juge local. Cela a suscité des critiques de la part de Zeldin et d’autres républicains qui l’ont présenté comme un exemple de la nécessité de réformer les lois sur la libération sous caution de New York, ce que Zeldin a appelé la gouverneure démocrate Kathy Hochul à durcir.

Une loi de réforme de la mise en liberté sous caution de 2019 à New York a éliminé l’incarcération provisoire pour les personnes accusées de la plupart des infractions non violentes. La loi donne aux juges la possibilité de fixer une caution dans presque tous les cas impliquant des crimes violents, mais elle comporte des exceptions pour certaines tentatives de crimes comme les tentatives d’agression.

___

Docteur: Biden a probablement une souche COVID-19 hautement contagieuse

WASHINGTON (AP) – Le président Joe Biden a probablement contracté une variante hautement contagieuse du coronavirus se propageant rapidement à travers les États-Unis, et a maintenant des courbatures et un mal de gorge depuis son test positif, selon une mise à jour de son médecin samedi.

La variante, connue sous le nom de BA.5, est une ramification de la souche omicron qui est apparue à la fin de l’année dernière, et on pense qu’elle est responsable de la grande majorité des cas de coronavirus dans le pays.

Le Dr Kevin O’Connor, médecin du président, a écrit dans sa dernière mise à jour sur l’état de Biden que les symptômes antérieurs de Biden, y compris un nez qui coule et une toux, sont devenus “moins gênants”. Les notes antérieures d’O’Connor ne mentionnaient pas les maux de gorge ou les courbatures.

Les signes vitaux de Biden, tels que la pression artérielle et la fréquence respiratoire, “restent tout à fait normaux”, et ses niveaux de saturation en oxygène sont “excellents” avec “aucun essoufflement du tout”, a écrit le médecin.

O’Connor a déclaré que les résultats du séquençage préliminaire indiquant que la variante BA.5 n’affectent en rien le plan de traitement de Biden “.

___

Marvel taquine les nouveaux films Avengers, la suite de “Black Panther”

Marvel Studios a dévoilé la première bande-annonce de « Black Panther: Wakanda Forever » – définie sur « No Woman No Cry » – aux fans du Comic-Con samedi à San Diego.

Ce n’était qu’une partie de la présentation massive du Hall H, qui comprenait également des premiers aperçus de “Guardians of the Galaxy Vol. 3 », « Ant-Man and the Wasp : Quantumania » et de nouvelles informations sur la phase 6 de l’univers cinématographique Marvel, qui se conclura par deux films Avengers en 2025 : « Avengers : The Kang Dynasty » et « Avengers : Secret Wars ».

Le réalisateur de “Black Panther: Wakanda Foreve r” Ryan Coogler était sur place à San Diego pour prévisualiser le film très attendu, qui devrait arriver dans les salles le 11 novembre et servir de conclusion à la phase 4. Coogler a rendu hommage à Chadwick Boseman , décédé en août 2020.

“L’impact qu’il a eu sur cette industrie se fera sentir pour toujours”, a déclaré Coogler.

Après le succès massif de “Black Panther” en 2018, les plans d’une suite ont été rapidement mis en branle. Mais ceux-ci ont été modifiés après la mort inattendue de Boseman d’un cancer du côlon. Le studio a déclaré qu’il ne refondrait pas le rôle de T’Challa de Boseman. mais très peu de choses sont sorties du film dans les années qui ont suivi. La production s’est terminée en mars après plusieurs retards, dont l’un était dû à une blessure subie par Letitia Wright, qui joue la sœur intelligente de T’Challa, Shuri. Sont également de retour Lupita Nyong’o, Danai Gurira, Winston Duke et Angela Bassett, mais pas Daniel Kaluuya, dont le programme “Non” était en conflit.

___

Florida Man a-t-il enfin rencontré son match? Rencontrez le shérif de Floride

FORT LAUDERDALE, Floride (AP) – Lorsqu’un homme nu du sud-ouest de la Floride a récemment soulevé un chahut devant sa maison et menacé un député avec un couteau de cuisine, l’équipe SWAT est intervenue et l’a appréhendé.

Peu de temps après, le shérif du comté de Lee, Carmine Marceno, se tenait dans l’allée de l’homme en tenue de combat pour une conférence de presse tandis que le suspect se rendait à la prison que le shérif aime appeler le “Marceno Motel”.

“C’est un voleur d’oxygène et un salaud, et je suis content qu’il soit parti d’ici”, a déclaré Marceno aux journalistes. «Je suis fier de dire que dans ce comté, si vous présentez une force physique mortelle… nous vous rencontrons avec une force mortelle à chaque fois, et nous gagnons. C’est assez propre, assez rapide.

Le Sunshine State est devenu internationalement connu pour les mécréants excentriques qui peuplent ses buvards de police et ses reportages locaux – connus collectivement sous le nom de Florida Man. Il y a des meurtres et du chaos, comme partout ailleurs, et puis il y a les seuls incidents en Floride comme l’homme accusé d’agression avec une arme mortelle pour avoir jeté un alligator à travers la fenêtre d’un service au volant de Wendy’s dans le comté de Palm Beach en 2015.

Mais un casting tout aussi excentrique de shérifs durs fait carrière en poursuivant ces gars. Homme de Floride, rencontrez le shérif de Floride.

The Associated Press