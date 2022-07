AP News en bref à 00h04 HAE

6 janvier: Trump a rejeté les appels des aides à annuler la foule du Capitole

WASHINGTON (AP) – Malgré les appels désespérés d’aides, d’alliés, de dirigeants républicains du Congrès et même de sa famille, Donald Trump a refusé d’annuler l’attaque de foule du 6 janvier contre le Capitole, “versant de l’essence sur le feu” en tweetant agressivement son faux revendications d’une élection volée et célébrant sa foule de partisans comme “très spéciale”.

Le lendemain, il a de nouveau déclaré : « Je ne veux pas dire que les élections sont terminées. C’était dans un extrait inédit d’un discours à la nation qu’il devait prononcer, diffusé jeudi soir lors de l’audience aux heures de grande écoute du comité d’enquête de la Chambre.

Le comité a documenté comment pendant environ 187 minutes, depuis le moment où Trump a quitté une scène de rassemblement en envoyant ses partisans au Capitole jusqu’au moment où il est finalement apparu dans la vidéo Rose Garden, rien ne pouvait obliger le président vaincu à agir. Au lieu de cela, il a regardé la violence se dérouler à la télévision.

“Le président Trump n’a pas manqué d’agir”, a déclaré le représentant Adam Kinzinger, un autre républicain mais critique fréquent de Trump qui a effectué des missions de combat en Irak et en Afghanistan. “Il a choisi de ne pas agir.”

Après des mois de travail et des semaines d’audiences, l’audience aux heures de grande écoute a commencé comme le comité a commencé – rejetant la responsabilité de l’attaque meurtrière sur Trump lui-même pour avoir convoqué la foule à Washington et l’avoir envoyée à Capitol Hill.

___

Mises à jour en direct | Les législateurs tiennent Trump “responsable” du 6 janvier

WASHINGTON (AP) – Les dernières nouvelles de l’audience de jeudi par le comité de la Chambre enquêtant sur l’émeute du Capitole (toutes les heures locales):

22h35

Les membres du comité de la Chambre enquêtant sur l’émeute du Capitole disent sans équivoque que Donald Trump est responsable de la violence et ils disent que les législateurs recommanderont des moyens d’empêcher un autre 6 janvier.

Alors que le comité terminait son audience aux heures de grande écoute jeudi, la représentante démocrate Elaine Luria de Virginie a déclaré: «Le président Trump n’avait pas alors et n’a pas maintenant le caractère ou le courage de dire au peuple américain ce que son propre peuple sait être vrai. Il est responsable de l’attaque du Capitole le 6 janvier.

Et un autre membre du comité, Adam Kinzinger, membre du Congrès républicain de l’Illinois, a déclaré que «quelle que soit votre politique, quoi que vous pensiez du résultat des élections, nous, en tant qu’Américains, devons tous être d’accord là-dessus. La conduite de Donald Trump le 6 janvier était une violation suprême de son serment d’office et un manquement complet à son devoir envers notre nation. C’est une tache sur notre histoire.

___

Plats à emporter du 6 janvier: la Maison Blanche dans le chaos, Trump inamovible

WASHINGTON (AP) – Le comité de la Chambre du 6 janvier clôture sa série d’audiences estivales en se concentrant de manière plus détaillée sur la principale cible de l’enquête: l’ancien président Donald Trump.

Le panel examine les actions de Trump le 6 janvier 2021, alors que des centaines de ses partisans ont fait irruption dans le Capitole américain, guidant les téléspectateurs minute par minute tout au long de l’après-midi meurtrier pour montrer combien de temps il a fallu à l’ancien président pour appeler les émeutiers. . Le panel se concentre sur 187 minutes ce jour-là, entre la fin du discours de Trump appelant les partisans à marcher vers le Capitole à 13h10 et une vidéo qu’il a publiée à 16h17 disant aux émeutiers qu’ils étaient “très spéciaux” mais ils dû rentrer à la maison.

Trump était «la seule personne au monde à pouvoir annuler la foule», mais il a refusé de le faire pendant plusieurs heures, a déclaré le président du comité, le représentant du Mississippi Bennie Thompson, qui participait à l’audience à distance en raison d’un COVID- 19 diagnostic. “Il ne pouvait pas être déplacé.”

LA SALLE A MANGER DE LA MAISON BLANCHE

Le panel a souligné où se trouvait Trump alors que la violence se déroulait – dans une salle à manger de la Maison Blanche, assis à la tête de la table, regardant la violente brèche du Capitole sur Fox News. Il s’est retiré dans la salle à manger à 13 h 25, selon la représentante Elaine Luria, D-Va., L’un des deux membres qui ont dirigé l’audience. C’était après que certains émeutiers avaient déjà franchi les barrières autour du Capitole – et après que Trump eut été informé de la violence dans les 15 minutes suivant son retour à la Maison Blanche.

___

Lee Zeldin, candidat du GOP au poste de gouverneur de New York, agressé lors d’un rassemblement

NEW YORK (AP) – Le représentant américain Lee Zeldin, candidat républicain au poste de gouverneur de New York, a été agressé par un homme qui a apparemment tenté de le poignarder lors d’un événement dans le nord de l’État jeudi, mais le membre du Congrès a échappé à de graves blessures.

“Je vais bien”, a déclaré Zeldin dans un communiqué. “Heureusement, j’ai pu saisir son poignet et l’arrêter quelques instants jusqu’à ce que d’autres le taclent.”

La campagne de Zeldin a déclaré que l’agresseur avait été arrêté et que le membre du Congrès avait poursuivi son discours. Il défie la gouverneure démocrate sortante Kathy Hochul en novembre.

L’attaquant est monté sur une scène basse où le membre du Congrès s’est adressé à une foule de dizaines de personnes à l’extérieur de Rochester, flanquée de balles de foin et de drapeaux américains. Une vidéo publiée sur Twitter montre les deux hommes tombant au sol alors que d’autres personnes tentent d’intervenir.

Parmi ceux qui ont aidé à maîtriser l’agresseur figurait la colistière de Zeldin, l’ancienne inspecteur adjointe du département de police de New York, Alison Esposito, a déclaré le président du GOP, Nick Langworthy.

___

Biden teste positif pour COVID-19, présente des «symptômes très légers»

WASHINGTON (AP) – Le président Joe Biden a été testé positif au COVID-19 jeudi et s’est isolé avec des symptômes légers. Les responsables de la Maison Blanche ont tout mis en œuvre pour montrer que le dirigeant américain de 79 ans pouvait traverser le virus et continuer à travailler parce qu’il avait été vacciné et renforcé.

Dans un blazer bleu marine et une chemise Oxford, Biden a enregistré une vidéo sur un balcon de la Maison Blanche pour envoyer le message qu’il irait bien et que le pays devrait rester calme et continuer. Il reconnaît la pandémie comme un traumatisme national qui a tué plus d’un million d’Américains et alarmé des millions d’autres, et ses paroles dans la vidéo publiée sur Twitter se voulaient rassurantes.

“Je vais bien, j’ai beaucoup de travail”, a déclaré Biden, le faible bruit d’un camion de crème glacée tintant au loin. « Et en attendant, merci pour votre sollicitude. Et gardez la foi. Ça va être correct.”

Jeudi a démontré l’un des risques inévitables qui attendent un président qui a insisté pour essayer de renouer avec le monde et les Américains de tous les jours après un verrouillage prolongé. C’était un rappel que le COVID-19, avec ses mutations et ses sous-souches, continue d’être une menace ; la Maison Blanche y a également vu une chance de démontrer des progrès dans la lutte contre la maladie.

Les responsables de l’administration ont rappelé aux gens que le pronostic de Biden est fort car il a reçu toutes les doses de vaccin auxquelles il est éligible, y compris deux injections originales et deux rappels. Il est également traité avec Paxlovid, un médicament antiviral utilisé pour prévenir des symptômes plus graves.

___

HIMARS et obusiers : West aide l’Ukraine avec des armes clés

Le message aux législateurs américains de la première dame d’Ukraine, livré au milieu d’images crues et graphiques d’effusion de sang civile, n’aurait pas pu être plus clair : Après près de cinq mois complets depuis que la Russie a lancé son invasion, Olena Zelenska a déclaré que son pays avait besoin de plus d’armes occidentales.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy l’a envoyée à Washington pour faire appel directement au Congrès américain pour les systèmes de défense aérienne.

L’appel est intervenu mercredi alors que la Russie a suggéré qu’elle prévoyait de s’emparer de zones plus larges au-delà de la région industrielle de l’est de l’Ukraine connue sous le nom de Donbass, le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov soulignant que Moscou revendique également la région de Kherson et une partie de Zaporizhzhia et s’étendra “de manière continue et persistante”. ses gains ailleurs.

Les milliards de dollars d’aide militaire occidentale ont été cruciaux pour les efforts de l’Ukraine pour repousser les attaques russes, mais les responsables à Kyiv affirment que les chiffres sont encore trop faibles pour renverser le cours de la guerre.

Un aperçu de ce que l’Ukraine a reçu jusqu’à présent :

___

La Cour suprême ne laissera pas Biden mettre en œuvre la politique d’immigration

WASHINGTON (AP) – La Cour suprême n’autorisera pas l’administration Biden à mettre en œuvre une politique qui donne la priorité à l’expulsion des personnes illégalement dans le pays qui présentent le plus grand risque pour la sécurité publique.

L’ordonnance du tribunal jeudi laisse la politique gelée à l’échelle nationale pour l’instant. Le vote a été de 5 à 4, la juge conservatrice Amy Coney Barrett rejoignant les juges libéraux Sonia Sotomayor, Elena Kagan et Ketanji Brown Jackson en disant qu’ils auraient permis à l’administration Biden de mettre en place les directives.

Le tribunal a également annoncé qu’il entendrait les arguments dans l’affaire, affirmant qu’ils le seraient fin novembre.

L’ordonnance est le premier vote public de Jackson depuis qu’elle a rejoint le tribunal le 30 juin à la suite du départ à la retraite du juge Stephen Breyer.

Les juges agissaient sur la demande d’urgence de l’administration au tribunal à la suite de décisions contradictoires des cours d’appel fédérales concernant une directive de septembre du Département de la sécurité intérieure qui suspendait l’expulsion à moins que des individus n’aient commis des actes de terrorisme, d’espionnage ou de «menaces flagrantes pour la sécurité publique».

___

Une descente de la police de Rio dans une favela fait au moins 18 morts et suscite la colère

RIO DE JANEIRO (AP) – Une opération de police jeudi ciblant des membres de gangs dans le plus grand complexe de favelas de Rio de Janeiro, ou communautés à faible revenu, a fait au moins 18 morts dans l’un des raids les plus meurtriers que la ville ait connu récemment et qui a déjà fait plus de critiques sur les violences policières.

Les autorités de Rio ont déclaré que 16 criminels présumés avaient été tués lors d’affrontements avec la police à Complexo do Alemao, ainsi qu’un policier et une femme. Un porte-parole de la police a déclaré que le raid visait un groupe criminel qui volait des voitures et cambriolait des banques, et envahissait les quartiers voisins.

Des vidéos circulant sur les réseaux sociaux montraient des fusillades intenses entre criminels ainsi qu’un hélicoptère de la police volant à basse altitude au-dessus des petites maisons en briques. La police de Rio a utilisé des hélicoptères pour tirer sur des cibles, même dans des zones résidentielles densément peuplées, et une vidéo a montré des coups de feu tirés depuis la favela sur l’avion.

Sur le site du raid, les journalistes de l’Associated Press ont vu des habitants portant une dizaine de corps alors que des passants criaient : « Nous voulons la paix ! Les habitants ont déclaré que ceux qui tentaient d’aider les blessés risquaient d’être arrêtés.

“C’est un massacre à l’intérieur, que la police appelle une opération”, a déclaré une femme à AP, s’exprimant sous le couvert de l’anonymat car elle craignait des représailles de la part des autorités. “Ils ne nous laissent pas aider (les victimes)”, a-t-elle ajouté, affirmant avoir vu un homme arrêté pour avoir tenté de le faire.

___

New York signale le premier cas de poliomyélite aux États-Unis en près d’une décennie

NEW YORK (AP) – Un jeune adulte non vacciné de New York a récemment contracté la poliomyélite, le premier cas américain en près d’une décennie, ont déclaré jeudi des responsables de la santé.

Les responsables ont déclaré que le patient, qui vit dans le comté de Rockland, avait développé une paralysie. La personne a développé des symptômes il y a un mois et n’a pas récemment voyagé à l’extérieur du pays, ont déclaré les responsables de la santé du comté.

Il semble que le patient avait une souche du virus dérivée d’un vaccin, peut-être de quelqu’un qui a reçu un vaccin vivant – disponible dans d’autres pays, mais pas aux États-Unis – et l’a propagé, ont déclaré des responsables.

La personne n’est plus considérée comme contagieuse, mais les enquêteurs tentent de comprendre comment l’infection s’est produite et si d’autres personnes ont été exposées au virus.

La plupart des Américains sont vaccinés contre la poliomyélite, mais cela devrait servir de signal d’alarme pour les non vaccinés, a déclaré Jennifer Nuzzo, chercheuse sur la pandémie à l’Université Brown.

___

La sécheresse pousse Las Vegas à limiter la taille des piscines résidentielles

LAS VEGAS (AP) – Limiter la taille des nouvelles piscines à Las Vegas et dans ses environs pourrait sauver une goutte dans le seau proverbial au milieu de la sécheresse historique et du changement climatique en Occident.

Les autorités franchissent quand même le pas, plafonnant la taille des nouvelles piscines dans les maisons unifamiliales à environ la taille d’un garage pour trois voitures.

Citant des inquiétudes concernant la diminution des allocations d’eau potable du réservoir du lac Mead en voie d’assèchement sur le fleuve Colorado appauvri, les responsables du comté de Clark ont ​​voté cette semaine pour limiter la taille des nouvelles piscines à 600 pieds carrés (56 mètres carrés) de surface.

“Avoir une piscine à Las Vegas, c’est comme avoir une deuxième voiture. C’est si courant », a déclaré Kevin Kraft, propriétaire d’une entreprise familiale de conception de piscines personnalisées en activité depuis 1942.

Les chiffres du comté de Clark montrent qu’il y a environ 200 000 piscines résidentielles dans la région de 2,4 millions de personnes. 1 300 autres sont ajoutés chaque année.

The Associated Press