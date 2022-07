AP News en bref à 00h04 HAE

Rapport Uvalde: 376 officiers mais des décisions “extrêmement médiocres”

UVALDE, Texas (AP) – Près de 400 responsables de l’application des lois se sont précipités pour une fusillade de masse dans une école primaire d’Uvalde, mais une “prise de décision extrêmement mauvaise” a entraîné plus d’une heure de chaos avant que le tireur qui a coûté la vie à 21 personnes ne soit finalement confronté et tués, selon un rapport d’enquête accablant publié dimanche.

Le rapport de près de 80 pages a été le premier à critiquer les forces de l’ordre étatiques et fédérales, et pas seulement les autorités locales de la ville du sud du Texas, pour l’inaction déconcertante d’officiers lourdement armés alors qu’un homme armé tirait dans deux salles de classe de quatrième année de Robb Elementary School. , tuant 19 étudiants et deux enseignants.

Au total, le rapport et plus de trois heures de nouvelles images de caméras corporelles de la tragédie du 24 mai constituaient le récit le plus complet à ce jour de l’une des pires fusillades dans les écoles de l’histoire des États-Unis. Certaines familles ont traité la police de lâches et ont exigé des démissions.

“À Robb Elementary, les forces de l’ordre n’ont pas suivi leur formation de tireur actif et n’ont pas donné la priorité au sauvetage de vies innocentes plutôt qu’à leur propre sécurité”, indique le rapport.

Le tireur a tiré environ 142 coups à l’intérieur du bâtiment – ​​et il est “presque certain” qu’au moins 100 coups de feu ont été tirés avant qu’un officier n’entre, selon le rapport, qui décrit en détail de nombreux échecs. Parmi eux:

“Le mal ne peut pas gagner”: Tuée par un missile russe, Liza est enterrée

VINNYTSIA, Ukraine (AP) – Belle et sereine dans une couronne de fleurs blanches, Liza Dmytrieva, 4 ans, qui a été tuée par une frappe de missile russe, a été enterrée dimanche dans le centre de l’Ukraine alors qu’un prêtre orthodoxe fondait en larmes et disait pleurer parents que « le mal ne peut pas gagner ».

Liza, atteinte du syndrome de Down, était en route pour voir un orthophoniste avec sa mère lorsque des missiles russes ont frappé jeudi la ville de Vinnytsia, loin des lignes de front. Au moins 24 personnes ont été tuées, dont Liza et deux garçons âgés de 7 et 8 ans, et plus de 200 ont été blessées, dont la mère de Liza.

« Regarde, ma fleur ! Regardez combien de personnes sont venues vous voir », a déclaré la grand-mère de Liza, Larysa Dmytryshyna, en caressant Liza alors qu’elle était allongée dans un cercueil ouvert avec des fleurs et des ours en peluche dans la cathédrale de la Transfiguration du XVIIIe siècle de Vinnytsia.

Le père de Liza, Artem Dmytriev, est resté silencieux, les larmes coulant sur son visage.

La mère de Liza, Iryna Dmytrieva, 33 ans, est restée dans une unité de soins intensifs dans un état grave. La famille ne lui a pas dit que Liza était enterrée dimanche, craignant que cela n’affecte son état.

L’ukrainien Zelenskyy limoge le chef de la sécurité et le procureur

VINNYTSIA, Ukraine (AP) – Alors que les troupes russes poursuivaient leur offensive dans l’est de l’Ukraine, le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a limogé dimanche son chef de la sécurité de l’État et procureur général, citant des centaines de poursuites pénales pour trahison et collaboration par des personnes au sein de leurs départements et d’autres forces de l’ordre. agences.

“En particulier, plus de 60 employés du bureau du procureur et du SBU (service de sécurité de l’Etat) sont restés dans le territoire occupé et travaillent contre notre Etat”, a déclaré Zelenskyy.

“Un tel éventail de crimes contre les fondements de la sécurité nationale de l’État et les liens enregistrés entre les forces de sécurité ukrainiennes et les services spéciaux russes soulèvent de très sérieuses questions sur leurs dirigeants respectifs”, a-t-il déclaré dans son discours vidéo nocturne à la nation.

Zelenskyy a renvoyé Ivan Bakanov, un ami d’enfance et ancien partenaire commercial qu’il avait nommé à la tête du SBU. Bakanov avait fait l’objet de critiques croissantes concernant les atteintes à la sécurité depuis le début de la guerre; Le mois dernier, Politico a cité plusieurs sources ukrainiennes et occidentales non identifiées affirmant que Zelenskyy cherchait à le remplacer.

Il a également limogé le procureur général Iryna Venediktova et l’a remplacée par son adjoint Oleksiy Symonenko. Venediktova a aidé à mener des enquêtes sur des crimes de guerre.

Chef : 3 morts dans une fusillade dans un centre commercial de l’Indiana ; un témoin tue un tireur

GREENWOOD, Ind. (AP) – Trois personnes ont été tuées par balle et deux ont été blessées dimanche soir dans un centre commercial de l’Indiana après qu’un homme avec un fusil a ouvert le feu dans une aire de restauration et qu’un civil armé l’a tué, a annoncé la police.

L’homme est entré dans le centre commercial de Greenwood Park avec un fusil et plusieurs chargeurs de munitions et a commencé à tirer dans l’aire de restauration, a déclaré le chef du département de police de Greenwood, Jim Ison.

Un homme de 22 ans du comté voisin de Bartholomew qui portait légalement une arme à feu dans le centre commercial a tiré et tué le tireur, a déclaré Ison lors d’une conférence de presse.

Quatre des personnes touchées par des coups de feu étaient des femmes et une était un homme, a déclaré Ison. Il ne savait pas immédiatement le sexe ou l’âge précis de ceux qui avaient été tués.

Il a ajouté qu’une fillette de 12 ans faisait partie des deux blessés, tous deux dans un état stable.

Panel: Audience pour montrer le “manquement à ses devoirs” de Trump le 6 janvier

WASHINGTON (AP) – L’audience aux heures de grande écoute d’un comité de la Chambre jeudi offrira la preuve la plus convaincante à ce jour du «manquement à ses devoirs» du président de l’époque, Donald Trump, le jour de l’insurrection du 6 janvier, avec de nouveaux témoins détaillant son échec à endiguer un foule en colère prenant d’assaut le Capitole, ont déclaré dimanche les membres du comité.

“Cela va ouvrir les yeux des gens de manière considérable”, a déclaré le représentant Adam Kinzinger, R-Ill., membre du comité de la Chambre chargé d’enquêter sur l’émeute, qui aidera à diriger la session de jeudi avec la représentante Elaine Luria, D-Va. « Le président n’a rien fait.

Après une enquête d’un an, le panel de la Chambre du 6 janvier cherche à conclure ce qui pourrait être sa dernière audience, alors même que son enquête continue de se réchauffer.

Le comité dit qu’il continue de recevoir de nouvelles preuves chaque jour et n’exclut pas des audiences ou des entretiens supplémentaires avec une multitude de personnes supplémentaires proches du président. L’un de ces personnages est Steve Bannon, dont le procès commence cette semaine pour outrage criminel au Congrès pour avoir refusé de se conformer à l’assignation du comité de la Chambre.

Le comité a également émis une citation à comparaître extraordinaire la semaine dernière aux services secrets pour produire des textes d’ici mardi du 5 janvier au 6 janvier 2021, à la suite de rapports contradictoires quant à savoir s’ils ont été supprimés.

Aucun problème majeur avec les urnes en 2020, selon AP

ATLANTA (AP) – L’utilisation étendue des boîtes de dépôt pour les bulletins de vote par la poste lors des élections de 2020 n’a entraîné aucun problème généralisé, selon une enquête de l’Associated Press auprès des responsables électoraux des États à travers les États-Unis qui n’a révélé aucun cas de fraude, de vandalisme ou de vol. aurait pu affecter les résultats.

Les conclusions des États contrôlés par les républicains et les démocrates vont à l’encontre des affirmations de l’ancien président Donald Trump et de ses alliés qui ont intensément critiqué leur utilisation et prétendu à tort qu’ils étaient la cible de fraudes.

Les boîtes de dépôt sont considérées par de nombreux responsables électoraux comme sûres et sécurisées et ont été utilisées à des degrés divers par les États de tous les horizons politiques. Pourtant, les théories du complot et les efforts des républicains pour les éliminer ou les restreindre depuis les élections de 2020 persistent. Ce mois-ci, la majorité conservatrice de la Cour suprême du Wisconsin a statué que les boîtes de dépôt ne sont pas autorisées en vertu de la loi de l’État et ne peuvent plus être largement utilisées.

Les boîtes de dépôt sont également au centre du film “2 000 mules”, qui a utilisé une analyse erronée des données de localisation des téléphones portables et des images de surveillance des urnes pour jeter le doute sur les résultats de l’élection présidentielle de 2020.

En réponse à la législation et aux théories du complot entourant les urnes, l’AP a envoyé une enquête en mai au bureau électoral supérieur de chaque État pour savoir si les urnes étaient liées à des votes frauduleux ou à des bulletins de vote volés, ou si les urnes et les bulletins de vote qu’ils contenus ont été endommagés.

L’approche réaliste de Biden se heurte à la pression libérale

WASHINGTON (AP) – Sur le rétablissement de l’accès à l’avortement, le président Joe Biden dit que ses mains sont liées sans plus de sénateurs démocrates. Déclarer une urgence de santé publique sur la question a des inconvénients, disent ses collaborateurs. Et en ce qui concerne la violence armée, Biden a été clair sur les limites de ce qu’il peut faire par lui-même.

“Il y a une Constitution”, a déclaré Biden depuis la pelouse sud fin mai. “Je ne peux pas dicter ce genre de choses.”

Tout au long de ce siècle, les présidents ont souvent exercé des pressions agressives pour étendre les limites du pouvoir exécutif. Biden parle davantage de ses limites.

En ce qui concerne les problèmes les plus épineux auxquels son administration est confrontée, l’instinct de Biden et de sa Maison Blanche est souvent de parler de ce qu’il ne peut pas faire, invoquant des contraintes imposées par les tribunaux ou un soutien insuffisant dans un Congrès contrôlé par son propre parti – bien qu’à peine.

Il injecte une forte dose de réalité en s’adressant à une base démocrate de plus en plus rétive, qui a exigé une action sur des questions telles que l’avortement et le droit de vote avant les élections de novembre.

Des chercheurs affirment que des militants pro-démocratie thaïlandais ont été touchés par des logiciels espions

BANGKOK (AP) – Des chercheurs en cybersécurité affirment que des militants thaïlandais impliqués dans les manifestations pro-démocratie du pays ont vu leurs téléphones portables ou d’autres appareils infectés et attaqués avec des logiciels espions parrainés par le gouvernement.

Les enquêteurs des groupes de recherche sur la cybersécurité Citizen Lab et iLaw ont découvert qu’au moins 30 personnes – dont des militants, des universitaires et des personnes travaillant avec des groupes de la société civile – étaient ciblées pour être surveillées avec Pegasus, un logiciel espion produit par la société de cybersécurité basée en Israël NSO Group.

Ceux dont les appareils ont été attaqués étaient soit impliqués dans les manifestations pro-démocratie qui ont eu lieu entre 2020 et 2021, soit ont publiquement critiqué la monarchie thaïlandaise. Les deux groupes ont déclaré que les avocats qui défendaient les militants faisaient également l’objet d’une telle surveillance numérique.

Le logiciel espion Pegasus est connu pour ses “exploits sans clic”, ce qui signifie qu’il peut être installé à distance sur le téléphone d’une cible, sans que la cible n’ait à cliquer sur des liens ou à télécharger un logiciel.

Les produits du groupe NSO, y compris le logiciel Pegasus, ne sont généralement concédés sous licence qu’aux agences gouvernementales de renseignement et d’application de la loi pour enquêter sur le terrorisme et les crimes graves, selon le site Web de la société.

La victoire du British Open fait du golfeur LE Cameron Smith en Australie

BRISBANE, Australie (AP) – Oui, le père de Cameron Smith se donnait des coups de pied, il n’a pas fait le voyage à St. Andrews pour voir son fils remporter le 150e British Open.

Smith a mentionné lors de la conférence de presse de son vainqueur du championnat que son père, Des, avait pris la décision tardive de ne pas faire tout le trajet depuis l’Australie juste pour une semaine et «il se donne définitivement des coups de pied maintenant. J’aimerais vraiment qu’il soit ici aussi.

Au lieu de cela, Des Smith a dû regarder à la télévision depuis l’autre bout du monde alors que son fils commençait le tour final avec quatre coups de retard avant de terminer le meilleur tour de clôture que le Old Course ait jamais vu pour remporter son premier titre majeur d’un coup.

Père et fils se sont parlé au téléphone juste après que le nouveau champion ait signé sa carte.

“Je lui ai juste dit que j’étais fier de lui et que c’était une grande réussite pour lui”, a déclaré Des Smith au programme Sunrise de 7 Network. “Puis je me suis mis à pleurer, donc je ne pouvais pas trop parler.

Jennifer Lopez et Ben Affleck se sont mariés au drive-in de Las Vegas

NEW YORK (AP) – Jennifer Lopez et Ben Affleck se sont mariés samedi dans une chapelle au volant de Las Vegas tard dans la nuit, culminant une relation qui s’est étendue sur deux décennies dans deux romances distinctes et a fait la une d’innombrables couvertures de tabloïd.

Lopez a annoncé leur mariage dimanche dans sa newsletter pour les fans avec le titre “Nous l’avons fait”. Lopez a initialement rendu public ses fiançailles en avril sur la même newsletter, “On the J Lo”.

“L’amour est beau. L’amour est gentil. Et il s’avère que l’amour est patient. Vingt ans de patiente”, a écrit Lopez dans un message signé Jennifer Lynn Affleck.

Lopez a écrit que le couple s’est envolé pour Las Vegas samedi, a fait la queue pour sa licence avec quatre autres couples et s’est marié juste après minuit à A Little White Wedding Chapel, une chapelle dotée d’un “tunnel d’amour” au volant. Lopez a déclaré qu’un haut-parleur Bluetooth a joué leur brève marche dans l’allée. Elle l’a appelée la meilleure nuit de leur vie.

“Rester assez longtemps et peut-être que vous trouverez le meilleur moment de votre vie dans un drive à Las Vegas à 12h30 du matin dans le tunnel de l’amour avec vos enfants et celui avec qui vous passerez pour toujours “, a déclaré López.

