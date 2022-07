AP News en bref à 00h04 HAE

Biden rencontre les pays arabes du Golfe pour contrer la menace iranienne

JEDDAH, Arabie saoudite (AP) – Le président Joe Biden exposera samedi sa stratégie pour le Moyen-Orient alors qu’il clôture la dernière étape d’un voyage de quatre jours destiné à renforcer le positionnement américain et à souder la région contre l’Iran.

Dans la ville portuaire de Djeddah, sur la mer Rouge, Biden rencontrera les chefs d’État de six pays arabes du Golfe, ainsi que l’Égypte, la Jordanie et l’Irak pour un sommet régional. Cela survient un jour après qu’il a défendu les mesures visant à normaliser les relations entre Israël et l’Arabie saoudite, et a cherché à reconstruire la coopération avec le roi et le prince héritier saoudiens après avoir promis une fois de faire du royaume un « paria » pour ses violations des droits de l’homme.

Lorsqu’il s’adressera au Conseil de coopération du Golfe et à ses alliés arabes, a déclaré la Maison Blanche, Biden offrira sa vision la plus complète à ce jour pour la région et comment les États-Unis peuvent coopérer avec elle.

Son premier voyage au Moyen-Orient intervient 11 mois après le retrait chaotique des États-Unis d’Afghanistan, et alors que Biden vise à redéfinir les priorités des États-Unis loin des guerres ruineuses du Moyen-Orient et des conflits en cours qui s’étendent de la Libye à la Syrie.

“C’est une stratégie adaptée à l’objectif de 2022 par opposition aux deux décennies de guerres terrestres majeures que les États-Unis ont menées dans cette région au cours des années 2000”, a déclaré aux journalistes le conseiller à la sécurité nationale de Biden, Jake Sullivan, dans un aperçu du discours.

Des missiles de croisière russes pleuvent sur une ville du sud de l’Ukraine

VINNYTSIA, Ukraine (AP) – Des missiles de croisière tirés par des bombardiers stratégiques russes ont frappé une ville du sud-est de l’Ukraine vendredi soir, tuant au moins trois personnes et en blessant 15, alors que des sirènes de raid aérien se sont déclenchées à travers le pays, ont déclaré des responsables.

L’attaque contre Dnipro est survenue un jour après qu’une frappe de missile russe a tué au moins 23 personnes et en a blessé plus de 200 à Vinnytsia, une ville au sud-ouest de Kyiv, la capitale.

La campagne militaire de la Russie s’est concentrée sur le Donbass, dans l’est de l’Ukraine, mais les forces russes ont également pilonné d’autres parties du pays dans une poussée incessante pour arracher des territoires à l’Ukraine et adoucir le moral de ses dirigeants, civils et soldats à l’approche de la guerre. marque de cinq mois.

L’armée de l’air ukrainienne a déclaré que plusieurs missiles de croisière Kh-101 tirés par des bombardiers stratégiques Tu-95MS au-dessus de la mer Caspienne ont touché une usine vers 22 heures à Dnipro, une grande ville sur le fleuve Dniepr. Quatre missiles entrants ont été interceptés, a-t-il ajouté. Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux montraient des explosions enflammées et d’imposants panaches de fumée noire.

Le gouverneur régional, Valentyn Reznichenko, a déclaré que les missiles avaient touché l’usine et les rues voisines, tuant au moins trois personnes et en blessant 15.

Biden dit aux démocrates d’adopter rapidement un paquet économique simplifié

WASHINGTON (AP) – Le président Joe Biden a semblé s’incliner vendredi devant la demande du sénateur Joe Manchin pour un paquet économique allégé, disant aux démocrates de faire passer rapidement la mesure de l’année électorale au Congrès afin que les familles puissent «dormir plus facilement» et profiter des soins de santé économies qu’il propose.

La déclaration de Biden est intervenue quelques heures après que Manchin, le Virginie-Occidental qui est l’un des démocrates les plus conservateurs du Congrès, a déclaré que si les chefs de parti voulaient adopter une mesure avant les vacances du mois prochain, elle devrait se limiter à des dispositions limitant les prix des médicaments sur ordonnance, prolongeant les subventions pour les personnes l’achat d’une assurance-maladie et la réduction du déficit fédéral.

Même ainsi, la directive de Biden signifierait reporter l’action du Congrès pour atténuer le changement climatique et augmenter les impôts sur les hauts revenus et les grandes entreprises, des éléments que lui et les démocrates souhaitent depuis longtemps dans le paquet économique. Cela représenterait un revers choquant pour des objectifs qui figurent parmi les aspirations les plus profondes du parti et retarderait une confrontation risquée sur le plan jusqu’à l’aube des élections de novembre.

Les remarques du président ont souligné un sentiment croissant parmi les démocrates qu’après des mois de négociations avec Manchin qui n’ont fait que réduire de plus en plus la priorité nationale de premier plan du président, il était temps de déclarer la victoire. Réduire les coûts pharmaceutiques, aider les consommateurs à acheter une couverture santé et réduire l’encre rouge fédérale sont des priorités démocrates et leur passage leur permettrait de montrer aux électeurs des réalisations auxquelles les républicains sont sur la bonne voie pour s’opposer fermement.

“Les familles de tout le pays dormiront plus facilement si le Congrès prend cette mesure. Le Sénat devrait aller de l’avant, l’adopter avant les vacances d’août et le remettre à mon bureau pour que je puisse le signer », a déclaré Biden dans un communiqué publié par la Maison Blanche.

Médecin légiste: Jayland Walker a été abattu des dizaines de fois

AKRON, Ohio (AP) – Jayland Walker, l’homme noir de 25 ans décédé le mois dernier aux mains de la police à Akron, Ohio, a été abattu des dizaines de fois, avec 26 balles récupérées sur son corps, selon un préliminaire rapport d’autopsie publié vendredi.

Le Dr Lisa Kohler, médecin légiste du comté de Summit, a déclaré qu’il était impossible pour son bureau de dire quelle balle avait tué Walker ou le nombre de coups de feu tirés.

Walker “a eu plusieurs blessures très dévastatrices qui entraîneraient la mort”, y compris des blessures au cœur, aux poumons et aux artères, a déclaré Kohler. Elle a compté 41 blessures par entrée et cinq blessures par balles qui ont effleuré Walker.

Les résultats préliminaires publiés plus tôt indiquaient que le corps de Walker avait plus de 60 blessures. Greta Johnson, directrice des communications du comté de Summit, a déclaré vendredi qu’il était “très possible” qu’une balle puisse causer plusieurs blessures d’entrée, par exemple en traversant le bras de Walker et dans son torse.

Walker a eu cinq blessures dans le dos, mais il est impossible de dire si celles-ci sont survenues alors qu’il s’enfuyait ou s’il s’est retourné alors qu’il se faisait tirer dessus, a déclaré Kohler.

6 personnes meurent après qu’une tempête provoque un carambolage sur l’autoroute du Montana

Six personnes sont mortes après qu’une tempête de poussière alimentée par des rafales de vent dépassant 60 mph a provoqué un carambolage vendredi soir sur l’Interstate 90 dans le Montana, ont annoncé les autorités.

Vingt et un véhicules se sont écrasés et le Montana Highway Patrol Sgt. Jay Nelson a déclaré que les autorités pensaient que la météo en était la cause.

“Il semble qu’il y ait eu des vents violents, provoquant une tempête de poussière avec une visibilité nulle”, a-t-il déclaré.

Bien que la patrouille routière n’ait pas eu de décompte immédiat du nombre de blessés, Nelson a déclaré que des ambulances supplémentaires devaient être appelées depuis Billings pour aider.

Le gouverneur Greg Gianforte a déclaré sur Twitter: “Je suis profondément attristé par la nouvelle d’un accident de masse près de Hardin. Veuillez vous joindre à moi dans la prière pour élever les victimes et leurs proches. Nous sommes reconnaissants à nos premiers intervenants pour leur service.

La Chambre vote pour rétablir le droit à l’avortement, les chances du Sénat diminuent

WASHINGTON (AP) – La Chambre a voté pour rétablir les droits à l’avortement dans tout le pays dans la première réponse législative des démocrates à la décision historique de la Cour suprême annulant Roe v. Wade.

Le projet de loi a peu de chances de devenir loi, le soutien nécessaire faisant défaut au Sénat 50-50. Pourtant, le vote marque le début d’une nouvelle ère dans le débat alors que les législateurs, les gouverneurs et les législatures sont aux prises avec l’impact de la décision du tribunal.

La législation adoptée 219-210. La Chambre a également adopté un deuxième projet de loi interdisant de punir une femme ou un enfant qui décide de se rendre dans un autre État pour se faire avorter, 223-205.

“Il y a à peine trois semaines, la Cour suprême a balayé les droits fondamentaux en annulant Roe v. Wade”, a déclaré la présidente de la Chambre Nancy Pelosi avant les votes, réunie avec d’autres femmes démocrates sur les marches du Capitole. “Il est scandaleux que 50 ans plus tard, les femmes doivent à nouveau se battre pour nos droits les plus élémentaires contre un tribunal extrémiste.”

Les républicains se sont prononcés avec force contre les deux projets de loi, louant la décision de la Cour suprême et avertissant que la législation irait plus loin que Roe ne l’a jamais fait en matière de légalisation de l’avortement.

Le Mexique capture le tristement célèbre baron de la drogue Rafael Caro Quintero

MEXICO CITY (AP) – Le tristement célèbre baron de la drogue Rafael Caro Quintero, qui était à l’origine du meurtre d’un agent américain de la DEA en 1985, a été capturé vendredi par les forces mexicaines près d’une décennie après avoir quitté une prison mexicaine et être retourné au trafic de drogue, la marine mexicaine a dit.

Caro Quintero a été arrêté après qu’un chien de recherche nommé “Max” l’ait trouvé caché dans des broussailles dans la ville de San Simon, dans l’État de Sinaloa, lors d’une opération conjointe de la marine et du bureau du procureur général, selon un communiqué de la marine. Le site se trouvait dans les montagnes près de la frontière de Sinaloa avec l’État frontalier nord de Chihuahua.

Le registre national des arrestations du Mexique a indiqué l’heure de l’arrestation de Caro Quintero vers midi. Il y avait deux ordres d’arrestation en attente pour lui ainsi qu’une demande d’extradition du gouvernement américain.

Le bureau du procureur général du Mexique a déclaré vendredi dans un communiqué que Caro Quintero avait été arrêtée pour extradition et serait détenue à la prison à sécurité maximale de l’Altiplano, à environ 80 km à l’ouest de Mexico.

Un très court segment vidéo diffusé par la marine montrait Caro Quintero – le visage flouté – vêtu d’un jean, d’une chemise bleue trempée et d’une veste ample kaki tenue par les deux bras par des hommes portant des uniformes de camouflage et portant des fusils d’assaut.

Responsables américains: les États recevront bientôt plus de vaccin contre la variole du singe

NEW YORK (AP) – Plus de 100 000 doses de vaccin contre la variole du singe seront envoyées aux États dans les prochains jours, et plusieurs millions d’autres sont en commande dans les mois à venir, ont annoncé vendredi des responsables américains de la santé.

Ils ont également reconnu que l’approvisionnement en vaccins n’avait pas suivi la demande observée à New York, en Californie et ailleurs.

Les responsables ont prédit que les cas continueraient d’augmenter pendant au moins quelques semaines de plus alors que le gouvernement essaie de faire face à une épidémie internationale surprenante représentant des centaines de nouveaux cas signalés chaque jour.

Certains experts en santé publique ont commencé à se demander si l’épidémie se généralise suffisamment pour que le monkeypox devienne une maladie sexuellement transmissible enracinée.

“Tout notre travail en ce moment consiste à empêcher que cela ne se produise”, a déclaré le Dr Rochelle Walensky, directrice des Centers for Disease Control and Prevention.

Un mot de 5 lettres pour s’amuser ? Hasbro et NYT créent un jeu de société Wordle

La société qui fabrique certains des jeux de société les plus emblématiques au monde, notamment Scrabble, Monopoly et Clue, en développe un nouveau basé sur Wordle, le jeu de devinettes numérique obsessionnellement populaire.

Hasbro Inc. et le New York Times – qui ont acheté Wordle plus tôt cette année – ont annoncé jeudi que Wordle: The Party Game sera disponible à l’achat en Amérique du Nord en octobre, les précommandes étant déjà acceptées.

“Depuis que Wordle a fait irruption sur la scène, c’est sans aucun doute un incontournable du vocabulaire de la culture sociale et pop”, a déclaré Adam Biehl, Pawtucket, directeur général des jeux de Hasbro, basé à Rhode Island, dans un communiqué. “Nous sommes plus que ravis de travailler avec New York Times Games pour rassembler nos mondes de jeu et étendre Wordle de nouvelles façons.”

Dans la version en ligne gratuite, les joueurs obtiennent six essais pour deviner un mot de cinq lettres, seule la supposition précédente fournissant des indices.

L’appel est sa facilité de jeu. Commencez par taper un mot de cinq lettres. Si un carré devient vert, c’est la bonne lettre au bon endroit. S’il devient jaune, la lettre est dans le mot mais au mauvais endroit. Les carrés gris signifient que les lettres ne sont pas dans le mot du jour.

Tiger Woods reçoit un envoi émotionnel de St. Andrews

ST. ANDREWS, Écosse (AP) – Tiger Woods a retiré sa casquette à quelques pas de Swilcan Bridge, sachant que vendredi pourrait être la dernière fois qu’il traverserait un British Open à St. Andrews.

C’est là que les légendes s’arrêtent, posent et disent au revoir.

“Arrêt! Arrêt!” ont crié quelques photographes en se positionnant pour un autre moment historique au berceau du golf.

Woods a continué à marcher, même lorsque des larmes ont commencé à se former dans ses yeux.

“C’est à ce moment-là que j’ai commencé à réaliser – c’est à ce moment-là que j’ai commencé à penser – la prochaine fois que cela arrivera ici, je ne serais peut-être pas là”, a déclaré Woods.

