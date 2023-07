AP News en bref à 00h04 HAE

7 corps retirés d’un tunnel inondé en Corée du Sud alors que de fortes pluies provoquent des crues soudaines et des glissements de terrain

SÉOUL, Corée du Sud (AP) – Des secouristes sud-coréens ont retiré sept corps d’un tunnel inondé où environ 15 véhicules étaient piégés dans de l’eau boueuse, alors que des jours de fortes pluies ont déclenché des crues soudaines et des glissements de terrain et détruit des maisons, faisant au moins 33 morts et forçant des milliers de personnes à évacuer, ont annoncé dimanche des responsables.

Près de 400 secouristes, dont des plongeurs, fouillaient le tunnel dans la ville centrale de Cheongju, où les véhicules, dont un bus, ont été submergés par une crue éclair samedi soir, a déclaré Seo Jeong-il, chef des pompiers de la ville. un briefing.

Des photos et des vidéos de la scène ont montré des secouristes établissant un périmètre et pompant de l’eau brune hors du tunnel alors que des plongeurs utilisaient des canots pneumatiques pour entrer et sortir de la zone.

Yang Chan-mo, un responsable du service d’incendie de la province du Chungcheong du Nord, a déclaré qu’il pourrait falloir plusieurs heures pour pomper toute l’eau du tunnel, qui était encore rempli de 4 à 5 mètres (13 à 16,4 pieds) d’eau dense avec boue et autres débris. Les travailleurs procédaient lentement au travail pour éviter que des victimes ou des survivants ne soient emportés, a déclaré Yang.

Neuf survivants ont été secourus du tunnel et 11 autres seraient portés disparus sur la base de rapports de familles ou d’autres personnes, mais le nombre exact de passagers piégés dans des véhicules n’était pas immédiatement clair, a déclaré Seo.

___

Les autorités recherchent un homme soupçonné d’avoir tué 4 personnes en Géorgie

HAMPTON, Géorgie (AP) – Les autorités géorgiennes ont recherché samedi un homme qui est resté de longues heures après avoir été soupçonné d’avoir abattu trois hommes et une femme dans un quartier de banlieue au sud d’Atlanta.

Andre Longmore, 40 ans, serait armé et dangereux, a déclaré le chef de la police de Hampton, James Turner, lors d’une conférence de presse. La fusillade s’est produite samedi en fin de matinée dans un lotissement de Hampton, une ville d’environ 8 500 habitants.

Les responsables ont publié peu de détails sur les meurtres. Turner a déclaré que les détectives enquêtaient sur au moins quatre scènes de crime proches les unes des autres dans le même quartier. Il a dit que Longmore est un résident de Hampton, mais a refusé de discuter d’un motif possible.

Le suspect est resté en liberté plus de cinq heures après le meurtre, et les autorités ont juré de poursuivre les recherches jusqu’à ce qu’il soit en garde à vue.

« Nous avons effectué une recherche exhaustive dans la zone générale et nous l’élargissons maintenant un peu », a déclaré Turner aux journalistes.

___

Le sud-ouest des États-Unis étouffe sous une vague de chaleur dangereuse, avec de nouveaux records en bonne voie

PHOENIX (AP) – Une vague de chaleur dangereuse a menacé une large bande du sud-ouest avec des températures potentiellement mortelles à trois chiffres samedi alors que certains centres de refroidissement ont prolongé leurs heures et que les salles d’urgence se sont préparées à traiter davantage de personnes souffrant de maladies liées à la chaleur.

« Des températures proches des records sont attendues ce week-end ! » le Service météorologique national de Phoenix a averti dans un tweet, conseillant aux gens de suivre ses conseils de sécurité tels que boire beaucoup d’eau et vérifier les parents et les voisins.

« Ne soyez pas une statistique ! » a conseillé le service météorologique de Tucson, notant que la chaleur extrême peut être mortelle. « Ça peut vous arriver! »

Plus de 110 millions de personnes, soit environ un tiers des Américains, étaient sous le coup d’avis, de veilles et d’avertissements de chaleur extrême samedi alors que la vague de chaleur torride devait s’aggraver ce week-end pour le Nevada, l’Arizona et la Californie. Les températures dans certaines zones désertiques devraient dépasser 120 degrés Fahrenheit (48,8 degrés Celsius) pendant la journée et rester dans les années 90 F (au-dessus de 32,2 C) pendant la nuit.

Environ 200 stations d’hydratation distribuant des bouteilles d’eau et des centres de refroidissement où potentiellement des milliers de personnes peuvent se reposer dans des espaces climatisés ont ouvert samedi dans des espaces publics comme des bibliothèques, des églises et des entreprises de la région de Phoenix.

___

Des centaines de migrants dans le sud du Mexique forment un groupe pour se diriger vers les États-Unis

SUCHIATE, Mexique (AP) – Près d’un millier de migrants récemment passés du Guatemala au Mexique ont formé un groupe samedi pour se diriger ensemble vers le nord dans l’espoir d’atteindre la frontière avec les États-Unis.

Le groupe, composé en grande partie de migrants vénézuéliens, a marché le long d’une autoroute dans le sud du Mexique, mené par un drapeau vénézuélien avec la phrase « Paix, liberté. SOS. » Les hommes, les femmes, les enfants et les adolescents ont été suivis par des patrouilles de la Garde nationale mexicaine.

Des migrants ont déclaré à l’Associated Press qu’ils étaient entrés illégalement au Mexique par une rivière séparant les deux pays. Ils ont dit qu’ils avaient décidé d’organiser le groupe et de commencer parce que beaucoup dormaient dans la rue et n’avaient plus d’argent pour acheter de la nourriture.

« Nous voulons juste aller de l’avant, réaliser notre rêve américain et travailler, car nous sommes tous des travailleurs ici », a déclaré une Vénézuélienne, Roseli Gloria, en prenant une brève pause le long de l’autoroute.

Elle portait un sac à dos et un morceau de mousse enroulée pour dormir. Elle a dit qu’elle était au Mexique depuis une semaine avant de rejoindre le groupe.

___

Yellen se rend à nouveau en Inde pour promouvoir des liens plus étroits et s’attaquer aux problèmes économiques mondiaux

WASHINGTON (AP) – Dans la foulée d’un voyage à Pékin, la secrétaire au Trésor américaine Janet Yellen est de retour en Inde pour la troisième fois en neuf mois, cette fois pour rencontrer les ministres des Finances du Groupe des 20 sur les défis économiques mondiaux comme l’augmentation menace de défaut de paiement qui pèse sur les pays à faible revenu.

Yellen utilisera son temps à Gandhinagar pour tenter de favoriser le réchauffement des relations entre les États-Unis et l’Inde. Elle prévoit également une escale à Hanoï, au Vietnam, pour aborder la fiabilité de la chaîne d’approvisionnement, la transition énergétique propre et d’autres questions de résilience économique.

Les objectifs de Yellen pour son séjour en Inde : faire pression pour la restructuration de la dette dans les pays en développement en difficulté économique, pousser à moderniser les banques de développement mondiales pour les rendre plus axées sur le climat et approfondir les relations toujours croissantes entre les États-Unis et l’Inde.

Les fréquentes escales de Yellen dans le pays témoignent de l’importance de cette relation à une époque de tensions avec la Chine.

La relation de longue date de l’Inde avec la Russie se profilera également alors que l’invasion de l’Ukraine par le Kremlin se poursuit malgré les efforts des États-Unis et des pays alliés pour sanctionner et matraquer économiquement l’économie russe. L’Inde n’a pas pris part aux efforts visant à punir la Russie et maintient le commerce de l’énergie avec ce pays malgré un plafonnement des prix du pétrole russe convenu par le Groupe des Sept, qui a connu un certain succès dans le ralentissement de l’économie russe.

___

Le représentant américain George Santos se rembourse 85 000 $ collectés grâce à une collecte de fonds terne pour la réélection

NEW YORK (AP) – Le représentant américain de première année assiégé George Santos, un républicain de New York accusé d’une foule de crimes financiers, y compris le détournement d’argent de sa campagne, a retiré 85 000 $ de sa campagne pour aider à rembourser des centaines de milliers de dollars qu’il s’était prêté être élu en 2022.

Les archives de la campagne du Congrès publiées vendredi montrent que Santos a collecté 138 000 dollars relativement dérisoires au cours des trois derniers mois pour une candidature à la réélection qui devrait être l’une des courses les plus regardées et les plus disputées du pays en 2024.

Les dossiers montrent qu’il a dépensé près de 118 000 $, la majeure partie pour commencer à rembourser les plus de 700 000 $ qu’il s’est prêtés pour sa victoire réussie mais surprenante l’année dernière.

La collecte de fonds décevante suggère des difficultés potentielles pour repousser un défi de son compatriote républicain Kellen Curry, un vétéran de la guerre en Afghanistan et ancien banquier de JP Morgan, qui a collecté plus de 200 000 dollars et dépensé 36 000 dollars au cours de la même période.

Pendant ce temps, le principal démocrate en lice pour le troisième district du Congrès de New York, le législateur du comté de Nassau, Joshua Lafazan, a levé plus de 345 000 $, dont une grande partie est toujours en banque.

___

Le FBI ouvre des enquêtes criminelles sur des rencontres violentes avec des adjoints du comté de Los Angeles

LOS ANGELES (AP) – Le FBI a ouvert des enquêtes criminelles sur des rencontres violentes impliquant des adjoints du shérif du comté de Los Angeles, dont une au cours de laquelle un adjoint a frappé une femme au visage alors qu’elle tenait son bébé.

Les autorités fédérales se sont rendues au siège du département du shérif du comté de Los Angeles pour prendre des documents liés aux enquêtes, selon un e-mail obtenu par le journal, a rapporté samedi le Los Angeles Times.

Les responsables du département ont confirmé la visite et ont déclaré au journal qu’ils prévoyaient de coopérer avec les enquêteurs.

Le deuxième cas examiné par le FBI concerne un adjoint qui a jeté une femme par le cou le mois dernier dans le parking d’une épicerie après avoir commencé à enregistrer une arrestation avec son téléphone portable.

En plus des enquêtes fédérales, le ministère de la Justice de Californie a accepté d’examiner le cas d’Andres Guardado, 18 ans, qui a été abattu dans le dos il y a trois ans par un adjoint du shérif dans la ville de Gardena, au sud de Los Angeles. , dit l’e-mail.

___

La Corée du Sud élargira son soutien à l’Ukraine alors que le président Yoon Suk Yeol effectue une visite surprise

KYIV, Ukraine (AP) – Le président sud-coréen Yoon Suk Yeol a effectué samedi une visite surprise en Ukraine, offrant son soutien au pays envahi dans sa guerre contre la Russie tout en démontrant la coopération de son propre pays avec l’OTAN.

Le bureau de Yoon a déclaré qu’il s’était rendu en Ukraine avec sa femme, Kim Keon Hee, après des voyages en Lituanie pour un sommet de l’OTAN et en Pologne. C’est sa première visite depuis que la Russie a envahi l’Ukraine en février 2022.

Yoon a visité Bucha et Irpin, deux petites villes près de Kiev où des corps de civils ont été retrouvés dans les rues et des fosses communes après le retrait des troupes russes de la région de la capitale l’année dernière. Il a déposé des fleurs devant un monument aux morts de la guerre du pays, avant de s’asseoir pour un sommet avec le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy.

La Corée du Sud, un allié clé des États-Unis en Asie, a rejoint les sanctions internationales contre la Russie et a fourni à l’Ukraine un soutien humanitaire et financier à l’Ukraine. Mais la nation asiatique, un exportateur d’armes en pleine croissance, n’a pas fourni d’armes à l’Ukraine conformément à sa politique de longue date de ne pas fournir d’armes aux pays activement engagés dans un conflit.

Lors d’une conférence de presse conjointe avec Zelenskyy plus tard samedi, Yoon a annoncé son intention d’étendre les livraisons de soutien à l’Ukraine, mais n’a pas abordé les fournitures d’armes.

___

Des milliers de personnes défilent à Budapest Pride alors que la communauté LGBTQ + exprime son inquiétude face aux lois restrictives de la Hongrie

BUDAPEST, Hongrie (AP) – Des milliers de participants à la marche des fiertés de Budapest ont parcouru samedi les rues de la capitale hongroise, les marcheurs exprimant leur inquiétude face à la pression croissante exercée sur la communauté LGBTQ + par le gouvernement de droite du pays.

Le 28e événement annuel intervient alors que les lois du pays, qui interdisent la représentation de l’homosexualité ou de la transition de genre, aux mineurs de moins de 18 ans ont commencé à être appliquées avec une régularité croissante, entraînant des amendes et autres sanctions pour ceux qui diffusent du contenu LGBTQ+.

Avant la marche, qui a commencé dans le parc de la ville de Budapest, l’organisateur de la Pride, Jojo Majercsik, a déclaré que si les lois, adoptées en 2021, n’avaient pas d’effets pratiques immédiats, elles sont désormais de plus en plus utilisées pour réprimer la visibilité LGBTQ+.

« Vous pouvez maintenant voir comment la loi sur la propagande adoptée il y a deux ans est appliquée dans la pratique et comment le discours public est devenu plus en colère », a déclaré Majercsik, faisant référence à la loi de 2021. « Il est maintenant évident qu’ils essaient de limiter les droits des personnes LGBTQ dans le monde des médias, dans le monde des films, des films et des livres. »

Majercsik a souligné un certain nombre d’exemples récents de contenu médiatique décrivant des restrictions pour les personnes LGBTQ+. Cette semaine, un libraire national a été condamné à une amende d’environ 36 000 $ pour avoir placé un roman graphique LGBTQ+ populaire dans sa section de littérature jeunesse et pour ne pas l’avoir placé dans un emballage fermé comme l’exige la loi.

___

Musk dit que Twitter perd de l’argent parce que la publicité est en panne et que l’entreprise est lourdement endettée

Elon Musk dit que Twitter perd toujours de l’argent parce que la publicité a diminué de moitié.

Dans une réponse à un tweet offrant des conseils commerciaux, Musk a tweeté samedi : « Nous avons toujours un flux de trésorerie négatif, en raison d’une baisse (d’environ) 50 % des revenus publicitaires et d’un lourd endettement. »

« Nous devons atteindre un flux de trésorerie positif avant d’avoir le luxe de quoi que ce soit d’autre », a-t-il conclu.

Depuis qu’il a repris Twitter dans le cadre d’un accord de 44 milliards de dollars l’automne dernier, Musk a tenté de rassurer les annonceurs qui s’inquiétaient de l’éviction des cadres supérieurs, des licenciements généralisés et d’une approche différente de la modération du contenu. Certains utilisateurs de haut niveau qui avaient été bannis ont été autorisés à revenir sur le site.

En avril, Musk a déclaré que la plupart des annonceurs qui étaient partis étaient revenus et que la société pourrait devenir positive au niveau des flux de trésorerie au deuxième trimestre.

