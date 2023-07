AP News en bref à 00h04 HAE

Zelenskyy salue les soldats ukrainiens d’une île symbolique de la mer Noire pour marquer 500 jours de guerre

KYIV, Ukraine (AP) – Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a marqué samedi le 500e jour de la guerre en saluant les soldats du pays dans une vidéo d’une île de la mer Noire qui est devenue le symbole de la résilience de l’Ukraine face à l’invasion russe.

S’exprimant depuis Snake Island, Zelenskyy a rendu hommage aux soldats ukrainiens qui se sont battus pour l’île et tous les autres défenseurs du pays, affirmant que reprendre le contrôle de l’île « est une grande preuve que l’Ukraine retrouvera chaque parcelle de son territoire ».

« Je tiens à remercier – d’ici, de ce lieu de victoire – chacun de nos soldats pour ces 500 jours », a déclaré Zelenskyy. « Merci à tous ceux qui se battent pour l’Ukraine ! »

On ne sait pas quand la vidéo a été filmée. Zelenskyy revenait de Turquie samedi.

Il a annoncé que cinq commandants de la défense de l’usine sidérurgique d’Azovstal, un siège exténuant de plusieurs mois au début de la guerre, revenaient avec lui dans l’avion.

___

Biden se dirige vers l’Europe. Un roi et une guerre sont à son agenda

WASHINGTON (AP) – Le président Joe Biden part dimanche pour l’Europe, où il passera du temps dans trois nations tendant à des alliances qui ont été mises à l’épreuve par l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Arrivé de nuit à Londres, Biden rencontrera le lendemain le roi Charles III pour la première fois depuis son couronnement. Vient ensuite la pièce maîtresse du voyage, le sommet de l’OTAN à Vilnius, en Lituanie. Les dirigeants de l’Alliance débattront de la guerre et réviseront les plans pour faire face à l’agression russe.

La dernière étape est à Helsinki, où Biden devrait célébrer jeudi l’expansion de l’alliance, avec la Finlande comme nouveau membre de l’OTAN.

Son conseiller à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a déclaré que le voyage « mettrait en valeur le leadership du président sur la scène mondiale ».

Un aperçu de l’agenda de Biden et des problèmes auxquels il sera confronté:

___

Les meilleurs républicains se préparent à enquêter sur l’affaire Hunter Biden. Voici ce qu’il faut savoir.

WASHINGTON (AP) – Les républicains qui dirigent trois comités clés de la Chambre unissent leurs forces pour enquêter sur le traitement par le ministère de la Justice des accusations portées contre Hunter Biden après avoir fait de vastes allégations d’inconduite à l’agence.

Les chefs des comités de la magistrature, de la surveillance et de la responsabilité et des voies et moyens de la Chambre ont ouvert une enquête conjointe sur l’affaire fédérale du plus jeune fils du président Joe Biden quelques jours après l’annonce le mois dernier qu’il plaiderait coupable des délits fiscaux dans le cadre d’un accord avec le ministère de la Justice.

Les représentants Jim Jordan de l’Ohio, James Comer du Kentucky et Jason Smith du Missouri ont depuis émis une série de demandes de témoignage volontaire de hauts fonctionnaires du ministère de la Justice, du FBI et de l’Internal Revenue Service alors qu’ils enquêtent sur ce qu’ils prétendent être une ingérence inappropriée. Les républicains ont également demandé un examen par un avocat spécial des représailles supposées contre les lanceurs d’alerte qui ont présenté les allégations.

L’enquête du Congrès a été lancée après que le House Ways and Means Committee, dirigé par Smith, a voté le mois dernier pour divulguer publiquement des centaines de pages de témoignages d’employés de l’IRS qui ont travaillé sur l’affaire Hunter Biden.

Les transcriptions de Greg Shapley et d’un agent non identifié détaillent ce qu’ils ont appelé un schéma d ‘«étapes d’enquête lentes» et retardant les mesures d’application dans les mois précédant les élections de 2020 remportées par Joe Biden.

___

Bob Huggins dit qu’il n’a jamais démissionné de son poste d’entraîneur de Virginie-Occidentale et veut récupérer son emploi, affirme l’avocat

Bob Huggins dit qu’il n’a jamais démissionné de son poste d’entraîneur de basket-ball de Virginie-Occidentale à la suite d’une arrestation pour conduite en état d’ébriété et qu’il veut retrouver son emploi, selon une lettre de son avocat à l’université.

L’avocat de Huggins basé à Cleveland, David A. Campbell, a écrit à l’université vendredi que Huggins « n’a jamais signé de lettre de démission et n’a jamais communiqué de démission à qui que ce soit à WVU », selon la lettre, qui a été obtenue par l’Associated Press samedi. .

La lettre menace d’un procès si Huggins n’est pas réintégré. Les demandes de Huggins ont été signalées pour la première fois par le réseau de Virginie-Occidentale MetroNews.

Huggins a été accusé de conduite sous influence à Pittsburgh le 16 juin. Un alcootest a déterminé que le taux d’alcoolémie de Huggins était plus du double de la limite légale. Sa démission a été annoncée par l’université la nuit suivante. Une semaine plus tard, l’entraîneur adjoint Josh Eilert a été promu entraîneur-chef par intérim pour la saison 2023-24.

La lettre de Campbell indique que l’université a annoncé la démission de Huggins « sur la base d’un message texte de la femme de l’entraîneur Huggins » à Steve Uryasz, directeur adjoint des sports de Virginie-Occidentale.

___

Un homme armé en scooter tire au hasard à New York, selon la police, tuant un homme de 87 ans et en blessant 3 autres

NEW YORK (AP) – Un homme armé en scooter a tué un homme de 87 ans et en a blessé trois autres dans une série de fusillades aléatoires qui se sont étendues à deux arrondissements de New York, a annoncé samedi la police.

Un homme de 25 ans a été placé en garde à vue sans incident et son identité n’a pas été révélée par la police, a déclaré le chef adjoint de la police Joseph Kenny lors d’une conférence de presse. Une arme de poing de 9 mm avec un chargeur étendu et un scooter ont été récupérés.

Le département de police de New York a extrait une image du tireur de la vidéo et l’a envoyée aux téléphones des officiers, dont certains ont repéré le suspect environ deux heures après le premier coup de feu.

« Nous ne connaissons pas le motif. Il semble que ses actes étaient aléatoires », a déclaré Kenny.

Au total, le NYPD a déclaré qu’il y avait eu cinq fusillades pendant la fête par quelqu’un sur un scooter, une à Brooklyn et quatre dans le Queens. Personne n’a été blessé dans l’une des fusillades.

___

Iowa GOP prévoit le 15 janvier pour les premiers caucus présidentiels. C’est le jour de Martin Luther King Jr.

DES MOINES, Iowa (AP) – Les républicains de l’Iowa ont annoncé samedi que les caucus de nomination présidentielle du parti se tiendraient le 15 janvier, lors de la fête fédérale en l’honneur de Martin Luther King Jr., plaçant les premiers votes de l’élection de 2024 un peu plus de six mois loin alors que le GOP tente de récupérer la Maison Blanche.

Les candidats à la Maison Blanche font campagne dans l’Iowa depuis l’hiver dernier, mais il y a eu une certaine incertitude quant à la date des caucus qui, par tradition, ont lancé le processus de sélection républicain pour un candidat. Ce qui a changé, c’est le calendrier électoral du Comité national démocrate, abandonnant l’Iowa comme premier concours.

Le comité central de l’État du Parti républicain de l’Iowa a voté à l’unanimité pour le troisième lundi de janvier – une date qui est plus tôt de plusieurs semaines que les trois derniers caucus, mais pas aussi tôt qu’en 2008, lorsqu’ils se sont tenus seulement trois jours après le début de la nouvelle année.

Le président du Parti républicain de l’Iowa, Jeff Kaufmann, lors d’un appel avec des journalistes plus tard, a rapporté que le vote avait été unanime et qu’il « n’avait jamais senti que quelqu’un pensait même à voter non » à la date proposée.

« En tant que républicains, nous pouvons, je, nous voyons cela comme honorer l’héritage de Martin Luther King en termes d’avoir un caucus ici », a déclaré Kaufmann, notant également que les membres du comité n’avaient pas envisagé la possibilité que le concours tombe sur le gouvernement fédéral. vacances avant d’arriver à la date.

___

Un météorologue de l’Iowa a commencé à parler du changement climatique dans les bulletins de nouvelles. Puis vint le harcèlement

DES MOINES, Iowa (AP) – Le harcèlement a commencé à s’intensifier lorsque le météorologue de la télévision Chris Gloninger a fait davantage de reportages sur le changement climatique lors des bulletins de nouvelles locaux – des courriels indignés et même une menace de se présenter chez lui.

Gloninger a déclaré qu’il avait été recruté, en partie, pour « faire bouger les choses » à la gare de l’Iowa où il travaillait, mais les réactions négatives se faisaient sentir. L’homme qui lui a envoyé une série de courriels menaçants a été accusé de harcèlement au troisième degré. La station Des Moines lui a demandé de réduire sa couverture, face à ce qu’il a appelé une pression compréhensible pour maintenir les notes.

« J’ai commencé à faire le lien entre les conditions météorologiques extrêmes et le changement climatique, puis le volume de refoulement a commencé à augmenter de façon assez spectaculaire », a-t-il déclaré dans une interview à l’Associated Press.

Ainsi, le 21 juin, il a annoncé qu’il quittait KCCI-TV – et sa carrière de 18 ans dans le journalisme audiovisuel.

L’expérience de Gloninger n’est que trop courante parmi les météorologues à travers le pays qui rencontrent des réactions de téléspectateurs alors qu’ils associent le changement climatique à des températures extrêmes, des blizzards, des tornades et des inondations dans leurs bulletins météorologiques locaux. Pour les météorologues à l’antenne, la tendance anti-science qui a émergé ces dernières années aggrave un scepticisme croissant à l’égard des médias d’information.

___

Une frappe aérienne dans une ville soudanaise fait au moins 22 morts, selon des responsables, au milieu de combats entre généraux rivaux

LE CAIRE (AP) – Une frappe aérienne dans une ville soudanaise samedi a tué au moins 22 personnes, ont annoncé les autorités sanitaires, dans l’une des attaques aériennes les plus meurtrières à ce jour au cours des trois mois de combats entre les généraux rivaux du pays.

L’agression a eu lieu dans le quartier de Dar es Salaam à Omdurman, la ville voisine de la capitale, Khartoum, selon un bref communiqué du ministère de la Santé. L’attaque a blessé un nombre indéterminé de personnes, a-t-il ajouté.

Le ministère a publié des séquences vidéo montrant des cadavres au sol recouverts de draps et des personnes essayant de retirer les morts des décombres. D’autres ont tenté d’aider les blessés. On entendait les gens pleurer.

L’attaque a été l’une des plus meurtrières des combats dans les zones urbaines de la capitale et ailleurs au Soudan. Le conflit oppose l’armée à un puissant groupe paramilitaire connu sous le nom de Rapid Support Forces. Le mois dernier, une frappe aérienne a tué au moins 17 personnes dont 5 enfants à Khartoum.

Les RSF ont accusé l’armée d’être responsable de l’attaque de samedi et d’autres frappes contre des zones résidentielles d’Omdurman, où des combats ont fait rage entre les factions belligérantes, selon des habitants. L’armée aurait tenté de couper une ligne d’approvisionnement cruciale pour la force paramilitaire là-bas.

___

Six morts lorsqu’un petit avion s’écrase et prend feu dans un champ près de l’aéroport de Californie du Sud

MURRIETA, Californie (AP) – Six personnes ont été tuées lorsqu’un petit avion s’est écrasé dans un champ et a pris feu lors de la deuxième des deux tentatives d’atterrissage dans le brouillard juste avant l’aube samedi dans un aéroport du sud de la Californie, ont annoncé les autorités.

L’accident de l’avion d’affaires Cessna C550 s’est produit vers 04h15 à Murrieta, à environ 80 miles (130 kilomètres) au sud-est de Los Angeles, selon la Federal Aviation Administration.

Il a fallu plus d’une heure aux pompiers pour éteindre les flammes, qui ont carbonisé environ un acre de végétation au bord de l’aéroport de French Valley, a déclaré le service d’incendie du comté de Riverside.

L’avion, qui peut accueillir jusqu’à 13 personnes, s’est écrasé à environ 150 mètres de la piste prévue, a déclaré Elliott Simpson, enquêteur du National Transportation Safety Board.

« La majeure partie de l’avion, à l’exception de la queue, a été consumée par le feu », a déclaré Simpson aux journalistes lors d’un briefing l’après-midi. Les enquêteurs parcouraient un champ de débris d’environ 200 pieds (60 mètres) de long, a-t-il déclaré.

___

Megan Rapinoe dit qu’elle prendra sa retraite après la saison NWSL et sa 4e Coupe du monde

SAN JOSE, Californie (AP) – La star américaine du football féminin Megan Rapinoe est prête à prendre sa retraite après une illustre carrière au cours de laquelle elle a remporté une médaille d’or olympique, deux Coupes du monde et n’a jamais hésité à utiliser sa plateforme pour mettre en lumière les problèmes sociaux.

Rapinoe, 38 ans, a annoncé samedi que sa quatrième Coupe du monde sera sa dernière et qu’elle prendra officiellement sa retraite avec l’OL Reign à la fin de la saison de la National Women’s Soccer League.

Rapinoe et l’équipe américaine visent un troisième titre consécutif lors du coup d’envoi de la Coupe du monde féminine le 20 juillet en Australie et en Nouvelle-Zélande. Les États-Unis affrontent le Pays de Galles lors d’un dernier match de mise au point dimanche en Californie avant de partir pour la Coupe du monde.

« Je suis vraiment reconnaissant de pouvoir le faire de cette manière », a déclaré Rapinoe à San Jose, en Californie, avant le match. «Je comprends qu’il est incroyablement rare pour les athlètes de toute stature de pouvoir sortir à leur manière, selon leurs propres conditions, au moment qu’ils veulent, d’une manière qui leur semble vraiment paisible et réglée.

« Donc, je voulais juste le faire maintenant et honnêtement, en quelque sorte le mettre à l’écart avant de descendre en Nouvelle-Zélande afin que nous puissions nous concentrer sur la tâche à accomplir, qui est de gagner une autre Coupe du monde. »

The Associated Press