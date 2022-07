AP News en bref à 00h04 HAE

Enquête du 6 janvier: Trump organise un rassemblement après une réunion WH “désordonnée”

WASHINGTON (AP) – Dans un différend houleux et «déséquilibré», Donald Trump a combattu les objections de ses avocats de la Maison Blanche à un plan, finalement rejeté, visant à saisir les machines à voter des États, puis, dans un ultime effort pour sauver sa présidence, convoqué partisans de marcher sur le Capitole américain pour ce qui s’est transformé en émeute meurtrière, a révélé mardi le comité de la Chambre le 6 janvier.

Dans une autre divulgation, soulevant la question de la falsification de témoins, le vice-président du panel a déclaré que Trump lui-même avait tenté de contacter une personne qui parlait au comité d’un témoignage potentiel. Et encore plus de nouvelles informations ont révélé que Trump était tellement déterminé à faire une démonstration au Capitole que ses assistants ont secrètement planifié une deuxième étape de rallye là-bas le jour de l’attaque.

La représentante Liz Cheney, vice-présidente du panel, a déclaré avoir informé le ministère de la Justice que Trump avait contacté le témoin qui n’a pas encore comparu en public.

“Nous prendrons très au sérieux tout effort pour influencer les témoignages des témoins”, a déclaré Cheney, un républicain du Wyoming.

Un porte-parole de Trump n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Le porte-parole du ministère de la Justice, Anthony Coley, a refusé de commenter lorsqu’on lui a demandé si le ministère enquêtait sur l’appel.

Plats à emporter du 6 janvier: ‘Screaming’ et un tweet de Trump jamais envoyés

WASHINGTON (AP) – Un tweet présidentiel que certains ont vu comme un “appel aux armes”. Une réunion « détraquée » à la Maison Blanche. Des extrémistes violents prévoient de prendre d’assaut le Capitole alors que le président Donald Trump pousse des mensonges sur la fraude électorale.

Lors de sa septième audience, le panel de la Chambre du 6 janvier a montré mardi de nouvelles preuves que Trump s’était fait dire, à plusieurs reprises, que ses allégations de fraude étaient fausses – mais qu’il continuait quand même à les pousser. Et en même temps, il s’est tourné vers le public le plus large possible sur Twitter, appelant ses partisans, dont certains violents, à Washington le 6 janvier 2021, non seulement pour protester mais “être sauvage” alors que le Congrès certifiait la victoire du président Joe Biden. .

« UN APPEL À L’ACTION… UN APPEL AUX ARMES »

L’un des principaux sujets de l’audience était le tweet de Trump du 19 décembre au sujet d’une “grande manifestation” lors de la prochaine session conjointe du Congrès : “Soyez là, ça va être sauvage !”

La représentante de Floride, Stephanie Murphy, membre démocrate du panel, a déclaré que le tweet “servait d’appel à l’action et, dans certains cas, d’appel aux armes”. Elle a déclaré que le président “avait appelé à des renforts” car il affirmait que le vice-président Mike Pence et d’autres républicains n’avaient pas assez de courage pour essayer de bloquer la certification de Biden alors qu’il présidait la session conjointe.

Le président sri-lankais fuit le pays en pleine crise économique

COLOMBO, Sri Lanka (AP) – Le président du Sri Lanka a fui le pays tôt mercredi, s’éclipsant au milieu de la nuit quelques heures seulement avant de démissionner au milieu d’une crise économique dévastatrice qui a provoqué de graves pénuries de nourriture et de carburant.

Le président Gotabaya Rajapaksa, sa femme et deux gardes du corps sont partis à bord d’un avion de l’armée de l’air sri-lankaise à destination de la ville de Malé, la capitale des Maldives, selon un responsable de l’immigration qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat en raison de la sensibilité de la situation.

Rajapaksa avait accepté de démissionner sous la pression. Le Premier ministre Ranil Wickremesinghe a déclaré qu’il partirait une fois qu’un nouveau gouvernement serait en place.

Le départ du président fait suite à des mois de manifestations qui ont culminé samedi lorsque des manifestants ont pris d’assaut son domicile et son bureau ainsi que la résidence officielle de son Premier ministre. Les manifestations ont pratiquement démantelé la dynastie politique de sa famille, qui a gouverné le Sri Lanka pendant la majeure partie des deux dernières décennies.

Mercredi matin, les Sri Lankais continuaient d’affluer vers le palais présidentiel. Une file croissante de personnes attendait pour entrer dans la résidence, dont beaucoup étaient venues de l’extérieur de Colombo en transports en commun.

Twitter poursuit pour forcer Musk à finaliser son acquisition de 44 milliards de dollars

Twitter a poursuivi mardi le PDG de Tesla, Elon Musk, en essayant de le forcer à achever son rachat de 44 milliards de dollars de la société de médias sociaux en l’accusant d’actions «étranges» et de «mauvaise foi» qui ont causé à la plate-forme un préjudice irréparable et «fait des ravages» sur son cours de bourse.

En avril, Musk s’est engagé à payer 54,20 $ par action pour Twitter, qui a accepté ces conditions après avoir renversé son opposition initiale à l’accord. Mais les deux parties se préparent à une bataille juridique depuis que le milliardaire a déclaré vendredi qu’il renonçait à son accord d’achat de la société.

Le procès de Twitter s’ouvre sur une accusation cinglante : « Musk refuse d’honorer ses obligations envers Twitter et ses actionnaires parce que l’accord qu’il a signé ne sert plus ses intérêts personnels.

“Ayant organisé un spectacle public pour mettre Twitter en jeu, et ayant proposé puis signé un accord de fusion favorable aux vendeurs, Musk croit apparemment qu’il – contrairement à toutes les autres parties soumises au droit des contrats du Delaware – est libre de changer d’avis, jeter le entreprise, perturber ses opérations, détruire la valeur des actionnaires et s’en aller », a déclaré le costume.

Twitter a déposé sa plainte auprès de la Cour de chancellerie du Delaware, qui traite fréquemment des différends commerciaux entre les nombreuses sociétés, y compris Twitter, qui y sont constituées.

La nouvelle angoisse d’Uvalde : une vidéo montre des policiers attendant à l’école

UVALDE, Texas (AP) – Une nouvelle vague de colère a balayé Uvalde mardi à cause des images de surveillance de policiers en gilets pare-balles dans le couloir de l’école élémentaire Robb tandis qu’un homme armé a perpétré un massacre dans une classe de quatrième année où 19 enfants et deux enseignants ont été tués.

La vidéo publiée mardi par l’Austin American-Statesman est un enregistrement troublant de 80 minutes de ce que l’on sait depuis des semaines sur l’une des fusillades les plus meurtrières dans les écoles de l’histoire des États-Unis : des policiers lourdement armés, certains armés de fusils et de boucliers pare-balles, massés dans le couloir et ont attendu plus d’une heure avant d’entrer et d’arrêter les tueries du 24 mai.

Mais les images, qui jusqu’à présent n’avaient pas fait surface publiquement, ont de nouveau angoissé les habitants d’Uvalde et ont redoublé d’appels dans la petite ville du sud du Texas pour demander des comptes et des explications qui ont été incomplètes – et parfois inexactes – au cours des sept semaines qui ont suivi le tournage. Quelques heures après la publication de la vidéo, certains habitants lors d’une réunion du conseil municipal d’Uvalde ont déclaré qu’ils n’avaient pas pu se résoudre à la regarder.

Jesus Rizo a déclaré que les officiers qui sont payés avec l’argent des contribuables pour protéger les gens n’auraient pas dû “s’asseoir là” quand les enfants étaient en danger.

« Vous auriez pu sauver des vies. Vous auriez pu tenir la main de quelqu’un alors qu’il était en train de mourir », a-t-il déclaré. “Les parents auraient pu les voir une dernière fois alors qu’ils mouraient.”

Bébés étoiles, galaxies dansantes : la NASA montre de nouvelles vues cosmiques

GREENBELT, Md. (AP) – Un paysage étincelant de bébés étoiles. Une vue mousseuse bleue et orange d’une étoile mourante. Cinq galaxies dans une danse cosmique. Les splendeurs de l’univers brillaient dans un nouveau lot d’images publiées mardi par le puissant nouveau télescope de la NASA.

Le dévoilement du télescope spatial James Webb de 10 milliards de dollars a commencé lundi à la Maison Blanche avec un aperçu du premier tir – un fouillis de galaxies lointaines qui se sont enfoncées plus profondément dans le cosmos que l’humanité n’a jamais vu.

Les communiqués de mardi ont montré des parties de l’univers vues par d’autres télescopes. Mais la puissance pure de Webb, son emplacement éloigné de la Terre et l’utilisation du spectre de la lumière infrarouge les ont montrés sous un nouveau jour qui, selon les scientifiques, était presque autant un art qu’une science.

“C’est la beauté mais aussi l’histoire”, a déclaré John Mather, scientifique principal de Webb à la NASA, lauréat du prix Nobel, après la révélation. “C’est l’histoire d’où venons-nous.”

Et, dit-il, plus il regardait les images, plus il devenait convaincu que la vie existe ailleurs dans ces milliers d’étoiles et ces centaines de galaxies.

Un émeutier du 6 janvier présente ses excuses aux officiers après le témoignage de la Chambre

Un homme qui a rejoint la foule pro-Trump qui a attaqué le Capitole américain a présenté ses excuses mardi aux officiers qui protégeaient le bâtiment après avoir dit aux législateurs qu’il regrettait d’avoir été dupé par les mensonges de l’ancien président sur la fraude électorale.

Lors d’une audience devant le comité de la Chambre des États-Unis qui enquête sur l’insurrection, Stephen Ayres a déclaré qu’il s’était senti appelé par l’ancien président Donald Trump à venir à Washington le 6 janvier 2021.

Il a décrit avoir été balayé par les fausses affirmations de Trump et avoir cru alors qu’il marchait vers le Capitole que Trump les rejoindrait là-bas et qu’il y avait encore une chance que l’élection soit annulée.

«J’avais l’impression d’avoir des oeillères pour chevaux. J’étais enfermé tout le temps », a déclaré Ayres, qui doit être condamné en septembre après avoir plaidé coupable à un délit dans l’émeute.

Son message aux autres : “Enlevez les oeillères, assurez-vous de prendre du recul et de voir ce qui se passe avant qu’il ne soit trop tard.”

Un juge d’État empêche la Louisiane d’appliquer l’interdiction de l’avortement

NOUVELLE-ORLÉANS (AP) – Les autorités de la Louisiane ont de nouveau été empêchées d’appliquer une interdiction quasi totale de l’avortement, cette fois en vertu d’une ordonnance d’un juge rendue mardi par un tribunal d’État de la capitale.

L’ordonnance du juge Donald Johnson suspend temporairement l’application de la loi tandis que les avocats d’une clinique du nord de la Louisiane et d’autres partisans du droit à l’avortement intentent une action en justice pour contester la législation. Johnson a fixé une audience pour lundi prochain.

Le procureur général de l’État, Jeff Landry, a critiqué la décision dans une série de publications sur Twitter.

“Laisser le pouvoir judiciaire créer un cirque juridique est décevant”, a écrit Landry dans un article.

“La primauté du droit doit être respectée, et je n’aurai pas de repos tant qu’elle ne le sera pas. Malheureusement, nous devrons attendre un peu plus longtemps pour que cela se produise », a-t-il ajouté.

Harris promet que les États-Unis renforceront leurs relations avec les îles du Pacifique

SUVA, Fidji (AP) – Le vice-président américain Kamala Harris a assuré aux dirigeants des îles du Pacifique un engagement accru des États-Unis après avoir reconnu mercredi que les États-Unis n’avaient peut-être pas auparavant accordé l’attention diplomatique que la région méritait.

L’adresse virtuelle de Harris au Forum des îles du Pacifique, qui se réunit dans la capitale fidjienne, Suva, intervient alors que la Chine se bat pour plus d’influence dans la région indo-pacifique.

Elle a proposé de nouvelles ambassades aux Tonga et à Kiribati, un État micronésien qui s’est séparé cette semaine du forum des 18 nations, portant un coup majeur à l’harmonie régionale.

Harris a également proposé de demander au Congrès américain de tripler le financement de l’aide à la pêche à 60 millions de dollars par an et de nommer le premier envoyé américain au forum.

“Les États-Unis sont une nation fière du Pacifique et ont un engagement durable envers les îles du Pacifique, c’est pourquoi le président Joe Biden et moi cherchons à renforcer notre partenariat avec vous”, a déclaré Harris.

Emmy surprend: ‘Squid Game’, Dave Chappelle, ‘This Is Us’

NEW YORK (AP) – Les nominations aux Emmy Awards annoncées mardi incluaient quelques rebuffades et surprises. “This Is Us” et “black-ish” s’éloigneront pour toujours mollement et Nathan Lane est entré dans l’histoire en tant que meilleur acteur invité de comédie le plus nominé de l’histoire des Emmy.

Voici notre récapitulatif.

PAS SEULEMENT UN JEU

“Squid Game”, le drame de survie brutal de Netflix sur des adultes désespérés participant à des jeux d’enfants meurtriers pour tenter d’échapper à leurs dettes, a gagné dans sa tentative de devenir la première série dramatique non anglophone jamais nominée pour le meilleur drame.

Dans la série sombre et inquiétante de Corée du Sud, des centaines d’hommes et de femmes au bord de la ruine financière s’affrontent dans une bataille mortelle pour environ 38 millions de dollars en espèces. Chaque jeu est un jeu traditionnel coréen pour enfants tel que Red Light, Green Light, mais la conséquence de la défaite est la mort. Le gagnant est celui qui survit à tous ses adversaires.

