AP News en bref à 00h04 HAE

Un homme armé ouvre le feu au hasard dans les rues de Philadelphie, tuant 4 personnes avant d’être arrêté, selon la police

PHILADELPHIE (AP) – Un homme armé portant un gilet pare-balles a ouvert le feu dans les rues de Philadelphie lundi soir, tuant quatre hommes et blessant deux garçons lors de la dernière flambée de violence armée aux États-Unis, a annoncé la police. Les victimes étaient apparemment aléatoires, sans lien immédiatement connu entre elles et le tireur.

Les tirs ont eu lieu dans plusieurs pâtés de maisons du quartier sud-ouest de Kingsessing. Les agents qui ont répondu ont poursuivi le suspect alors qu’il continuait à tirer, et il a été arrêté dans une ruelle après s’être rendu, a déclaré la commissaire de police Danielle Outlaw lors d’une conférence de presse.

« À ce stade, tout ce que nous savons, c’est que cette personne a décidé de quitter son domicile et de cibler des individus », a déclaré Outlaw.

Il avait un gilet pare-balles, un « fusil de type AR », plusieurs chargeurs, une arme de poing et un scanner de police, a-t-elle déclaré.

Les officiers ont été signalés vers 20h30 et plusieurs appels de coups de feu sont venus du Kingsessing. La police a trouvé des victimes par balle, et pendant qu’ils s’occupaient d’eux, ils ont entendu plus de coups de feu, a déclaré Outlaw.

___

La légitimité du «client» dans l’affaire des droits des homosexuels devant la Cour suprême soulève des drapeaux éthiques et juridiques

Une graphiste chrétienne qui, selon la Cour suprême, peut refuser de créer des sites Web de mariage pour les couples homosexuels a pointé au cours de son procès une demande d’un homme nommé « Stewart » et de son futur mari. La torsion? Stewart dit que cela ne s’est jamais produit.

La révélation a soulevé des questions sur la façon dont l’affaire de Lorie Smith a été autorisée à se poursuivre jusqu’au plus haut tribunal du pays avec une fausse déclaration aussi apparente et si l’État du Colorado, qui a perdu l’affaire la semaine dernière, dispose d’un recours légal.

Cela a servi de distraction supplémentaire à la fin d’un mandat très polarisant pour une Cour suprême marquée par des questions éthiques et des décisions litigieuses selon des lignes idéologiques qui ont rejeté l’action positive dans l’enseignement supérieur et le plan de 400 milliards de dollars du président Joe Biden pour annuler ou réduire les dettes fédérales de prêt étudiant. .

Voici un aperçu des questions juridiques entourant le mystérieux client potentiel, « Stewart : »

Environ un mois après que le groupe juridique conservateur Alliance Defending Freedom a déposé l’affaire devant le tribunal fédéral du Colorado en 2016, les avocats de l’État ont déclaré qu’il devrait être rejeté en partie parce que Smith n’avait pas été lésé par la loi anti-discrimination de l’État. Smith – qui n’envisageait pas de commencer à créer des sites Web de mariage tant que son cas n’était pas résolu – devrait d’abord recevoir une demande d’un couple gay et refuser, déclenchant une éventuelle plainte contre elle, a fait valoir l’État.

___

La police de Hong Kong offre des récompenses pour les arrestations de 8 militants pro-démocratie qui vivent à l’étranger

HONG KONG (AP) – La police de Hong Kong a accusé lundi huit militants pro-démocratie auto-exilés d’avoir violé la dure loi sur la sécurité nationale du territoire et a offert des récompenses de 1 million de dollars de Hong Kong (127 600 $) chacun pour les informations menant à leur arrestation. Les États-Unis et la Grande-Bretagne ont fermement condamné cette décision.

Les récompenses sont les premières pour les suspects accusés d’avoir violé la législation imposée par Pékin depuis son entrée en vigueur en juin 2020. Elle interdit la subversion, la sécession, la collusion avec les forces étrangères et le terrorisme.

Les huit militants sont les anciens législateurs pro-démocratie Nathan Law, Ted Hui et Dennis Kwok, l’avocat Kevin Yam, le syndicaliste Mung Siu-tat et les militants Finn Lau, Anna Kwok et Elmer Yuen, a annoncé la police lors d’une conférence de presse.

Ils vivent actuellement aux États-Unis, en Grande-Bretagne, au Canada et en Australie après que certains aient été accusés auparavant de diverses autres infractions.

Steven Li, surintendant en chef du département de la sécurité nationale de la police, a déclaré que des mandats d’arrêt avaient été émis contre les huit personnes en vertu de la loi sur la sécurité nationale. Il a reconnu que la police ne serait pas en mesure de les arrêter s’ils restaient à l’étranger, mais les a exhortés à retourner à Hong Kong et à se rendre pour obtenir une réduction de leur peine.

___

Une année de combats entre Israël et les Palestiniens vient de s’intensifier. Est-ce un soulèvement ?

TEL AVIV, Israël (AP) — Frappes aériennes ciblant des militants palestiniens dans un quartier résidentiel surpeuplé. Des bulldozers blindés traversant des rues étroites, écrasant des voitures et empilant des débris. Les manifestants brûlent des pneus. Un nombre de morts qui s’alourdit.

Le raid militaire à grande échelle d’Israël dans le camp de réfugiés de Jénine en Cisjordanie occupée lundi avait des similitudes indéniables avec le deuxième soulèvement palestinien du début des années 2000 – une période qui a fait des milliers de morts.

Mais les combats actuels sont également différents de ces années intenses de violence. Sa portée est plus limitée, avec des opérations militaires israéliennes concentrées sur plusieurs bastions de militants palestiniens.

C’est aussi le symptôme d’un conflit sans fin prévisible. La direction palestinienne est affaiblie et le gouvernement israélien a accéléré l’expansion des colonies qui ont érodé toute chance d’un État palestinien.

QU’EST-CE QU’UNE INTIFADA ?

___

Un homme du Texas qui a disparu à l’adolescence en 2015 a été retrouvé vivant, selon sa famille et la police

HOUSTON (AP) – Un homme du Texas qui a disparu à l’adolescence en 2015 après avoir été vu pour la dernière fois en train de promener ses chiens à Houston a été retrouvé vivant, ont annoncé lundi sa famille et la police.

La police et les pompiers ont retrouvé Rudolph « Rudy » Farias IV vers 22 heures jeudi après avoir reçu un appel d’une personne allongée sur le sol devant une église dans le sud-est de Houston, a déclaré le porte-parole de la police John Cannon.

On ne savait pas immédiatement où Farias avait été ces huit dernières années, a déclaré Cannon. Les enquêteurs de la police n’avaient pas encore parlé avec Farias, 25 ans, qui restait hospitalisé.

«Ce que nous savons, c’est qu’au moment de son rétablissement, un bon samaritain l’a trouvé insensible et a immédiatement appelé la police et le 911. Mon fils Rudy reçoit les soins dont il a besoin pour surmonter son traumatisme, mais en ce moment, il est non verbal et non capable de communiquer avec nous », a déclaré Janie Santana, la mère de Farias, dans un communiqué.

Dans un tweet lundi après-midi, la police de Houston a déclaré qu’elle prévoyait de parler avec Farias et sa famille mercredi.

___

Elon Musk a imposé de nouvelles limites aux tweets. Les utilisateurs et les annonceurs peuvent aller ailleurs

Les utilisateurs de TikTok et d’Instagram peuvent faire défiler avec abandon. Mais le propriétaire de Twitter, Elon Musk, a imposé de nouveaux couvre-feux sur sa place numérique, le dernier changement radical apporté à la plate-forme de médias sociaux qui pourrait encore éloigner les annonceurs et saper son influence culturelle en tant que pionnier.

Suivre un match de sport, des conditions météorologiques extrêmes ou un événement d’actualité majeur devient de plus en plus difficile en vertu des nouvelles règles de Musk, qui limitent le nombre de tweets que vous pouvez afficher dans le cadre d’une tentative apparente de soulager l’infrastructure Web surchargée de l’entreprise.

« La blague sur Twitter est que les gens vont plutôt sortir, mais la réalité est qu’ils vont aller sur une autre application », a déclaré Jasmine Enberg, analyste chez Insider Intelligence. « En envoyant des utilisateurs ailleurs, Musk tue la principale proposition que Twitter avait pour les annonceurs – une base d’utilisateurs très engagée, en particulier autour des actualités et des événements. »

Musk a récemment embauché Linda Yaccarino, cadre de longue date de NBC Universal, en tant que PDG de Twitter pour tenter de reconquérir les annonceurs agacés par une multitude de changements depuis que Musk a acheté la plate-forme pour 44 milliards de dollars l’année dernière. Mais elle est restée silencieuse sur les nouvelles restrictions qui verrouillent les utilisateurs s’ils voient trop de tweets en une journée, laissant Musk les annoncer et les expliquer.

Selon une déclaration de Mike Proulx, analyste chez Forrester, ces mesures sont « remarquablement mauvaises pour les utilisateurs et les annonceurs de Twitter », décimant la portée et l’engagement dont dépendent les annonceurs.

___

Leandro De Niro Rodriguez, petit-fils de Robert De Niro, décède à 19 ans

NEW YORK (AP) – Leandro De Niro Rodriguez, petit-fils de Robert De Niro, est décédé à 19 ans.

Sa mère, Drena De Niro, a annoncé la nouvelle lundi dans un post Instagram.

« Je ne sais pas comment vivre sans toi, mais je vais essayer de continuer et de répandre l’amour et la lumière que tu m’as tant fait ressentir en devenant ta maman », a-t-elle écrit. « Tu étais si profondément aimée et appréciée et j’aurais aimé que l’amour seul puisse te sauver. »

Drena De Niro a partagé Leandro avec l’artiste Carlos Mare, qui a publié des carrés noirs sans légende sur ses comptes Instagram.

« Je suis profondément bouleversé par le décès de mon petit-fils bien-aimé Leo. Nous apprécions grandement les condoléances de tout le monde. Nous demandons qu’on nous accorde de l’intimité pour pleurer notre perte de Leo », a déclaré Robert De Niro dans un communiqué.

___

L’ancien parti au pouvoir mexicain se fracture après la défaite électorale

MEXICO CITY (AP) – L’ancien parti au pouvoir au Mexique s’est fracturé lundi, avec la démission de quatre sénateurs de premier plan au milieu de conflits internes et la perte du dernier grand État gouverné par le parti.

Les partis révolutionnaires institutionnels ont occupé la présidence et presque toutes les maisons d’État du Mexique sans interruption pendant 70 ans.

Mais le PRI, comme le parti est connu, a été réduit à l’ombre de lui-même par la montée en puissance du parti Morena du président Andrés Manuel López Obrador, qui a remporté le mois dernier le poste de gouverneur du dernier grand bastion du PRI, l’État de Mexico. .

Morena s’est emparé de la combinaison de programmes de charité et de nationalisme que le PRI avait autrefois épousé, et l’a largement remplacé.

Lundi, quatre sénateurs éminents du PRI et des dizaines de partisans ont annoncé qu’ils quittaient le parti. Les sénateurs dirigés par l’ancien secrétaire à l’Intérieur Miguel Osorio Chong ont annoncé qu’ils formeraient un nouveau groupe appelé « Congruence pour le Mexique ». Le nouveau groupe ne pourra pas concourir aux élections présidentielles de 2024.

___

Les militants stimulés par la décision d’action positive contestent les admissions héritées à Harvard

WASHINGTON (AP) – Un groupe de défense des droits civiques conteste les admissions héritées à l’Université de Harvard, affirmant que la pratique est discriminatoire à l’égard des étudiants de couleur en donnant un coup de pouce injuste aux enfants majoritairement blancs des anciens élèves.

La pratique consistant à donner la priorité aux enfants des anciens élèves a été de plus en plus repoussée à la suite de la décision de la Cour suprême de la semaine dernière mettant fin à l’action positive dans l’enseignement supérieur. La NAACP a ajouté son poids derrière l’effort lundi, demandant à plus de 1 500 collèges et universités d’égaliser les chances d’admission, notamment en mettant fin aux admissions héritées.

La plainte pour droits civiques a été déposée lundi par Lawyers for Civil Rights, une organisation à but non lucratif basée à Boston, au nom de groupes communautaires noirs et latinos de la Nouvelle-Angleterre, alléguant que le système d’admission de Harvard viole la loi sur les droits civils.

« Pourquoi récompensons-nous les enfants pour les privilèges et les avantages accumulés par les générations précédentes ? » a déclaré Ivan Espinoza-Madrigal, directeur exécutif du groupe. « Le nom de famille de votre famille et la taille de votre compte bancaire ne sont pas une mesure du mérite et ne devraient pas avoir d’incidence sur le processus d’admission à l’université. »

Les opposants disent que la pratique n’est plus défendable sans une action positive fournissant un contrepoids. La décision du tribunal stipule que les collèges doivent ignorer la race des candidats, soulignent les militants, mais les écoles peuvent toujours donner un coup de pouce aux enfants des anciens élèves et des donateurs.

___

Les décès maternels aux États-Unis ont plus que doublé en deux décennies. Les mères noires sont mortes au taux le plus élevé

Les décès maternels aux États-Unis ont plus que doublé au cours de deux décennies, et la tragédie s’est déroulée de manière inégale.

Les mères noires sont décédées aux taux les plus élevés du pays, tandis que les plus fortes augmentations de décès ont été observées chez les mères amérindiennes et autochtones de l’Alaska. Et certains États – et les groupes raciaux ou ethniques en leur sein – ont moins bien réussi que d’autres.

Les résultats ont été présentés dans une nouvelle étude publiée lundi dans le Journal de l’American Medical Association. Les chercheurs ont examiné les décès maternels entre 1999 et 2019 – mais pas le pic de la pandémie – pour chaque État et cinq groupes raciaux et ethniques.

«C’est un appel à l’action pour nous tous de comprendre les causes profondes – de comprendre qu’une partie concerne les soins de santé et l’accès aux soins de santé, mais une grande partie concerne le racisme structurel et les politiques et procédures et les choses que nous ont en place qui peuvent empêcher les gens d’être en bonne santé », a déclaré le Dr Allison Bryant, l’un des auteurs de l’étude et directeur médical principal pour l’équité en santé au Mass General Brigham.

Parmi les pays riches, les États-Unis ont le taux de mortalité maternelle le plus élevé, défini comme un décès pendant la grossesse ou jusqu’à un an après. Les causes courantes comprennent les saignements excessifs, les infections, les maladies cardiaques, le suicide et les surdoses de drogue.

