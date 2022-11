AP News en bref à 00h04 HAE

L’érosion de la confiance dans les élections américaines taxe les enquêteurs d’État

SALEM, Oregon (AP) – Alors que les plaintes concernant les élections, dont beaucoup sont infondées, s’accumulent dans tout le pays, les enquêteurs chargés de les traiter se retrouvent en première ligne pour défendre l’intégrité du système américain de choix des élections locales, étatiques et nationales. dirigeants.

Dans les États bleus comme l’Oregon et les États rouges comme l’Idaho, les responsables électoraux affirment qu’il est essentiel d’enquêter sur les plaintes pour maintenir la confiance des électeurs. Beaucoup font face à une forte augmentation des plaintes à l’approche des élections de mi-mandat de 2022 après des allégations infondées de fraude électorale endémique en 2020.

Dans l’Oregon, la ligne de front croise le bureau d’Alma Whalen, une femme de 28 ans qui supervise les enquêtes sur la loi électorale, les divulgations du financement des campagnes et la conformité de la division électorale de l’État.

Au moins 204 accusations ont été déposées cette année, selon un registre des plaintes obtenu grâce à une demande de documents publics. Les plaintes incluent des accusations de violations du financement de la campagne, des employés publics faisant campagne au travail et quelqu’un criant à propos de panneaux sur les pelouses.

Près de 20% des accusations concernent des crimes présumés. Les détails sur ceux-ci sont exemptés de divulgation en vertu de la loi de l’Oregon et n’ont pas été inclus dans le document.

___

Des soldats russes entrent dans les maisons de Kherson et creusent pour une guerre urbaine

KYIV, Ukraine (AP) – Des soldats russes forcent des civils ukrainiens à quitter leurs appartements dans la capitale occupée de la région de Kherson et à emménager eux-mêmes, a déclaré vendredi un habitant alors que la ville du sud devenait un foyer de guerre croissant en Ukraine.

Son récit de soldats répartis dans toute la ville de Kherson suggérait que la Russie pourrait se préparer à une guerre urbaine intense en prévision des avancées ukrainiennes.

Les autorités installées par la Russie à Kherson ont continué d’exhorter les civils à quitter la ville, qui se trouve sur la rive ouest du Dniepr et a été coupée de l’approvisionnement et de la nourriture par les bombardements ukrainiens.

Kirill Stremousov, le chef adjoint de l’administration régionale nommée par le Kremlin, a réitéré ses appels pour que les civils partent vers l’autre rive du fleuve. Stremousov a déclaré jeudi que les forces russes pourraient bientôt se retirer de la ville de Kherson. Vendredi, il a déclaré que la déclaration n’était qu’une tentative d’encourager les évacuations.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a suggéré que les Russes simulaient un retrait de Kherson afin d’attirer l’armée ukrainienne dans une bataille retranchée. Zelenskyy a qualifié de « théâtre » les tentatives visant à convaincre les civils de pénétrer plus profondément dans le territoire contrôlé par la Russie.

___

Source AP : un allié de Trump comparaît devant le grand jury de Mar-a-Lago

WASHINGTON (AP) – Un proche allié de l’ancien président Donald Trump, qui a déclaré qu’il était présent lorsque Trump a déclassifié de grandes catégories de documents, a comparu devant un grand jury fédéral après avoir obtenu l’immunité pour son témoignage, selon une personne proche du dossier.

Kash Patel a témoigné jeudi après que le ministère de la Justice lui a accordé l’immunité de poursuites et après qu’un juge fédéral à Washington a rendu une ordonnance scellée à cet effet.

Il avait invoqué son droit au cinquième amendement contre l’auto-incrimination lors d’une comparution antérieure devant le grand jury, mais le ministère de la Justice – dans une reconnaissance apparente de son importance en tant que témoin – lui a accordé plus tard une forme limitée d’immunité qui le protège d’avoir son témoignage utilisé contre lui.

Dans une déclaration publiée vendredi par l’intermédiaire d’un porte-parole, Patel a précisé que sa comparution n’était pas volontaire et a nié avoir conclu une sorte d'”accord” d’immunité avec le ministère de la Justice.

“Au contraire, son témoignage a été contraint malgré son objection par le seul moyen légal dont dispose le gouvernement – une immunité limitée”, indique le communiqué.

___

Nike se sépare de Kyrie Irving au milieu des retombées de l’antisémitisme

Nike a suspendu sa relation avec Kyrie Irving et annulé son projet de sortir sa prochaine chaussure signature, le dernier chapitre des retombées en cours depuis que le garde des Brooklyn Nets a tweeté un lien vers un film contenant du matériel antisémite.

Le géant de la chaussure a annoncé vendredi soir qu’il mettrait fin à sa relation avec Irving, qui a été suspendu par les Nets pour ce que l’équipe a appelé un échec répété à “dire sans équivoque qu’il n’a aucune croyance antisémite”.

Les Nets ont pris cette décision jeudi, interdisant Irving sans salaire pendant au moins cinq matchs, et un jour plus tard, Nike a pris sa décision. Ces actions ont fait suite à de nombreuses critiques – de la part, entre autres, de la Ligue anti-diffamation et du commissaire de la NBA, Adam Silver.

“Chez Nike, nous pensons qu’il n’y a pas de place pour les discours de haine et nous condamnons toute forme d’antisémitisme”, a déclaré la société basée à Beaverton, dans l’Oregon. “À cette fin, nous avons pris la décision de suspendre notre relation avec Kyrie Irving avec effet immédiat et de ne plus lancer le Kyrie 8.”

Irving a une ligne de signature avec Nike depuis 2014.

___

Pelosi fait ses premières remarques publiques depuis l’agression de son mari

SAN FRANCISCO (AP) – La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, lors de sa première apparition publique depuis l’attaque brutale contre son mari, a rallié des militants de base vendredi, affirmant que les élections de mi-mandat pour le contrôle du Congrès sont un combat pour la démocratie et “très gagnables”.

« Les gens me disent : ‘Que puis-je faire pour que tu te sentes mieux ?’ Je dis: “Votez!” », A déclaré Pelosi à ceux qui ont téléphoné.

“Je crois que cette course est très gagnable”, a déclaré Pelosi.

Sa voix se cassait parfois lorsqu’elle parlait du rétablissement de son mari : “Ça va être long.”

Pelosi a remercié les personnes lors d’un appel vidéo pour l’élan de soutien à Paul Pelosi, 82 ans, qui a subi une fracture du crâne et d’autres blessures après qu’un intrus est entré par effraction dans leur maison de San Francisco à la fin de la semaine dernière et l’a matraqué avec un marteau dans ce que les autorités disent était un attaque intentionnelle et politique.

___

Twitter réduit son personnel alors que l’ère Musk s’installe sur la plate-forme

Twitter a commencé vendredi des licenciements généralisés alors que le nouveau propriétaire Elon Musk réorganise l’entreprise, soulevant de graves inquiétudes quant au chaos enveloppant la plate-forme de médias sociaux et sa capacité à lutter contre la désinformation à quelques jours des élections américaines de mi-mandat.

La rapidité et la taille des coupes ont également ouvert Musk et Twitter à des poursuites. Au moins un a été déposé alléguant que Twitter avait violé la loi fédérale en ne fournissant pas aux employés licenciés l’avis requis.

L’entreprise basée à San Francisco a déclaré jeudi aux travailleurs par courrier électronique qu’ils apprendraient vendredi s’ils avaient été licenciés. Environ la moitié des 7 500 employés de l’entreprise ont été licenciés, a confirmé Yoel Roth, responsable de la sécurité et de l’intégrité de Twitter, dans un tweet.

Musk a tweeté vendredi soir qu’il n’y avait pas d’autre choix que de supprimer les emplois “lorsque l’entreprise perd plus de 4 millions de dollars par jour”. Il n’a pas fourni de détails sur les pertes quotidiennes de l’entreprise et a déclaré que les employés qui perdaient leur emploi se voyaient offrir trois mois de salaire à titre d’indemnité de départ.

Aucune autre plate-forme de médias sociaux ne se rapproche de Twitter en tant qu’endroit où les agences publiques et autres fournisseurs de services vitaux – commissions électorales, services de police, services publics, écoles et organes de presse – tiennent les gens informés de manière fiable. Beaucoup craignent que les licenciements de Musk ne l’éventrent et le rendent anarchique.

___

Le poisson géant et durable de la forêt tropicale est désormais à la mode en Amérique

TRES RIOS, Brésil (AP) – Parfois, vous commencez quelque chose et vous ne savez pas où cela vous mènera. C’était donc avec Eduardo Filgueiras, un guitariste en difficulté dont la famille travaillait dans une entreprise inhabituelle à Rio de Janeiro : ils élevaient des crapauds. Filgueiras a trouvé un moyen de prendre les petites peaux de crapaud et de les fusionner, créant quelque chose d’assez grand pour être vendu.

Pendant ce temps, à des kilomètres de là, en Amazonie, un pêcheur et un scientifique proposaient une innovation qui aiderait à sauver un poisson géant clé qui prospère dans les lacs d’eau douce le long des affluents du fleuve Amazone.

L’ingéniosité de ces trois hommes est la raison pour laquelle vous pouvez désormais trouver un cuir de poisson durable magnifique et inhabituel dans des sacs new-yorkais haut de gamme, des bottes de cow-boy texanes et dans une image saisissante de la séance photo de grossesse Vogue de Rihanna, où une veste rouge à écailles de poisson est ouverte. au-dessus de son ventre. Les ventes fournissent un revenu de subsistance à des centaines de familles amazoniennes qui maintiennent également la forêt debout et saine tout en protégeant leurs moyens de subsistance.

GÉRER UN GÉANT

Le cuir est un sous-produit de la viande de pirarucu, un aliment de base en Amazonie qui gagne de nouveaux marchés dans les plus grandes villes du Brésil.

___

La mort dans une étude américaine sur la thérapie génique déclenche la recherche de réponses

Le seul volontaire d’une étude unique impliquant une technique d’édition de gènes est décédé, et ceux qui sont à l’origine de l’essai essaient maintenant de comprendre ce qui l’a tué.

Terry Horgan, un homme de 27 ans atteint de dystrophie musculaire de Duchenne, est décédé le mois dernier, selon Cure Rare Disease, une organisation à but non lucratif basée dans le Connecticut fondée par son frère, Rich, pour tenter de le sauver de cette maladie mortelle.

Bien que l’on sache peu de choses sur la façon dont il est décédé, sa mort est survenue au cours de l’une des premières études visant à tester un traitement d’édition de gènes conçu pour une seule personne. Cela soulève des questions sur la perspective globale de ces thérapies, qui ont nourri l’espoir de nombreuses familles confrontées à des maladies rares et dévastatrices.

“Toute cette idée que nous pouvons faire des thérapies génétiques sur mesure est, je dirais, incertaine”, a déclaré Arthur Caplan, un éthicien médical à l’Université de New York qui n’est pas impliqué dans l’étude. “Nous sommes à la limite de l’expérimentation.”

L’étude de sécurité à un stade précoce a été parrainée par l’organisation à but non lucratif, dirigée par le Dr Brenda Wong de la faculté de médecine Chan de l’Université du Massachusetts et approuvée par la Food and Drug Administration. L’espoir était d’utiliser un outil d’édition de gènes appelé CRISPR pour traiter la forme particulière de dystrophie musculaire de Duchenne de Horgan. Cette rare maladie génétique de fonte musculaire est causée par une mutation du gène nécessaire à la production d’une protéine appelée dystrophine. La plupart des personnes atteintes de Duchenne meurent de problèmes pulmonaires ou cardiaques causés par celle-ci.

___

L’allié de Trump, Tom Barrack, acquitté des accusations d’agent étranger

NEW YORK (AP) – Le président du comité inaugural de Donald Trump, Tom Barrack, a été acquitté de tous les chefs d’accusation vendredi lors d’un procès fédéral dans lequel il était accusé d’avoir utilisé son accès personnel à l’ancien président pour promouvoir secrètement les intérêts des Émirats arabes unis.

Le jury de Brooklyn a délibéré trois jours avant de déclarer Barrack non coupable d’avoir agi en tant qu’agent non enregistré d’un gouvernement étranger, d’entrave à la justice et de fausses déclarations. Barrack avait nié avec véhémence les accusations.

Barrack, un milliardaire californien de 75 ans, est un vieil ami de Trump et a présidé le comité inaugural du républicain. Il faisait partie d’une longue lignée d’associés de Trump pour faire face à diverses accusations criminelles.

Le verdict a déclenché une célébration en larmes parmi Barrack et ses partisans, qui ont pris des photos de groupe dans la salle d’audience. À l’extérieur du tribunal, Barrack a proclamé «Que Dieu bénisse l’Amérique» et a déclaré qu’il avait l’intention de prendre un verre et d’aller voir la Statue de la Liberté.

Il a déclaré aux journalistes qu’il était reconnaissant que le jury comprenne «des faits aussi complexes et crédibles devant eux. … Je suis fier d’être américain.

___

C’est l’heure : l’heure d’été s’éteint, l’heure d’hiver arrive

WASHINGTON (AP) – Une transition se produit dans la plupart des États-Unis, et cela n’a rien à voir avec les élections.

L’heure d’été est dépassée, l’heure d’hiver est passée ce week-end.

L’heure normale commence à 2 heures du matin, heure locale, le dimanche et dure jusqu’au 12 mars.

Savourez la chance de rattraper votre retard de sommeil et n’oubliez pas de reculer les horloges d’une heure avant d’aller vous coucher le samedi soir. Le changement d’heure signifie que l’obscurité arrivera plus tôt dans la soirée mais qu’elle sera plus claire plus tôt le matin qu’aujourd’hui.

Hawaï, les Samoa américaines, Guam, Porto Rico, les îles Vierges américaines et la majeure partie de l’Arizona n’observent pas l’heure d’été.

The Associated Press