AP News en bref à 00h04 HAE

Comment des soldats russes ont mené une opération de “nettoyage” à Bucha

BUCHA, Ukraine (AP) – Le premier homme est arrivé à 7 h 27. Des soldats russes se sont couvert la tête et l’ont fait monter dans l’allée vers un immeuble de bureaux quelconque.

Deux minutes plus tard, une voix suppliante et bâillonnée perça le silence matinal. Puis la réponse impitoyable : « Parlez ! Parle, putain de mère-f-er !”

Les femmes et les enfants sont venus plus tard, agrippant des sacs emballés à la hâte, leurs chiens de compagnie en remorque.

C’était un matin froid et gris, le 4 mars à Bucha, en Ukraine. Les corbeaux croassent. À la tombée de la nuit, au moins neuf hommes marcheraient jusqu’à la mort au 144 rue Yablunska, un complexe immobilier que les Russes ont transformé en quartier général et le centre névralgique de la violence qui choquerait le monde.

Plus tard, lorsque tous les corps furent retrouvés éparpillés dans les rues et entassés dans des tombes précipitées, il serait facile de penser que le carnage était aléatoire. Les résidents demandant comment cela s’est produit se verraient dire de faire la paix, car certaines questions n’ont tout simplement pas de réponse.

___

Netanyahu s’apprête à revenir au pouvoir en Israël après la concession du Premier ministre

JERUSALEM (AP) – L’ancien Premier ministre Benjamin Netanyahu a semblé sur le point de revenir au pouvoir à la tête du gouvernement le plus à droite d’Israël après avoir remporté les élections nationales de cette semaine, l’actuel Premier ministre par intérim ayant concédé sa défaite.

Les résultats finaux ont montré que le parti Likud de Netanyahu et ses partenaires ultranationalistes et religieux ont obtenu une solide majorité à la Knesset ou au parlement israélien.

Cette solide performance promettait de mettre fin à l’impasse politique qui a paralysé Israël au cours des trois dernières années et demie. Mais le programme prévu par le nouveau gouvernement qui devrait entrer en fonction – y compris une refonte du système juridique du pays et une ligne dure contre les Palestiniens – promet de polariser davantage une nation profondément divisée et risque de contrarier les alliés les plus proches d’Israël à l’étranger.

Israël a tenu mardi sa cinquième élection depuis 2019 dans une course, comme les quatre précédentes, qui a été largement considérée comme un référendum sur l’aptitude de Netanyahu à gouverner alors qu’il fait face à des accusations de corruption. Alors que les courses précédentes se sont soldées par une impasse, Netanyahu a mené une campagne disciplinée qui lui a donné l’avantage sur une opposition divisée et désorganisée.

Le Premier ministre par intérim, Yair Lapid, a reconnu sa défaite et a appelé Netanyahu pour le féliciter peu de temps avant la publication des résultats définitifs. Lapid a déclaré qu’il avait chargé son personnel de préparer une transition organisée du pouvoir.

___

Biden tente de sauver les démocrates sortants lors d’un sprint de campagne

ALBUQUERQUE, NM (AP) – Le président Joe Biden a lancé jeudi un sprint de campagne personnel des derniers jours qui reflète les principales préoccupations des démocrates avant les élections de mi-mandat de la semaine prochaine, appelant les électeurs du Nouveau-Mexique à vaincre les républicains «téméraires et irresponsables» et à réélire les démocrates La gouverneure du Nouveau-Mexique Michelle Lujan Grisham.

Le Nouveau-Mexique est normalement un territoire démocrate sûr, mais Lujan Grisham fait face à un défi déterminé de la part de son adversaire républicain, l’ancien météorologue de la télévision Mark Ronchetti.

Lors d’un rassemblement titré par le président, elle a averti que les démocrates de l’État étaient “un peu en retard” mais a assuré aux partisans “nous nous rattrapons rapidement”.

En fait, les vents contraires auxquels Lujan Grisham est confronté sont révélateurs des difficultés rencontrées par les démocrates dans de nombreuses régions du pays alors que Biden se lançait dans une campagne multi-États largement axée sur le renforcement du soutien dans les bastions habituels du parti.

“N’oubliez pas que ce n’est pas un référendum. C’est un choix », a-t-il dit, pointant les enjeux mardi prochain.

___

Le FBI met en garde contre une « large » menace contre les synagogues du New Jersey

HOBOKEN, NJ (AP) – Le FBI a déclaré jeudi avoir reçu des informations crédibles sur une menace « large » contre les synagogues du New Jersey, un avertissement qui a incité certaines municipalités à envoyer des policiers supplémentaires pour garder les lieux de culte.

La nature de la menace était vague. Le bureau du FBI à Newark a publié une déclaration exhortant les synagogues à “prendre toutes les précautions de sécurité pour protéger votre communauté et vos installations”, mais n’a rien dit sur qui a proféré la menace ni pourquoi.

L’alerte a été publiée après que les autorités ont découvert une menace en ligne dirigée largement contre les synagogues du New Jersey, a déclaré un responsable de l’application des lois. La publication ne ciblait aucune synagogue spécifique par son nom, a déclaré le responsable. Le responsable n’a pas pu discuter publiquement des détails de l’enquête et s’est entretenu avec l’Associated Press sous couvert d’anonymat.

Les messages laissés au bureau du FBI à Newark n’ont pas été renvoyés.

Les avertissements publics sur les menaces non spécifiques contre les institutions juives, lancés par divers groupes, y compris les suprémacistes chrétiens et les extrémistes islamistes, ne sont pas inhabituels dans la région métropolitaine de New York, et beaucoup s’avèrent être de fausses alertes. Mais la région a également connu des attaques meurtrières.

___

L’équipe de Lula rencontre Bolsonaro alors que la transition du Brésil démarre

BRASILIA, Brésil (AP) – Le président Jair Bolsonaro a brièvement rencontré jeudi l’envoyé chargé de coordonner le transfert de pouvoir à Luiz Inácio Lula da Silva, quatre jours après la défaite électorale serrée de Bolsonaro qui a déclenché les protestations de ses partisans au milieu de son refus de céder publiquement.

La rencontre entre le président sortant d’extrême droite du Brésil et le vice-président élu Geraldo Alckmin a eu lieu au palais présidentiel, selon Alckmin, qui dirige l’équipe de transition de da Silva. L’équipe était arrivée plus tôt dans la capitale de Brasilia, lançant le processus qui culminera avec l’inauguration de da Silva le 1er janvier.

Alors que Bolsonaro a refusé de concéder publiquement sa défaite lors de ses premiers commentaires publics mardi, son chef de cabinet Ciro Nogueira a déclaré aux journalistes qu’il avait reçu l’autorisation du titulaire pour que le processus de transition se poursuive.

“C’était positif”, a déclaré Alckmin aux journalistes après la rencontre de jeudi avec Bolsonaro. Il a refusé de répondre si le titulaire l’avait félicité pour la victoire de dimanche.

Bolsonaro a parlé de “la volonté du gouvernement fédéral de fournir toutes les informations, l’aide, afin que nous ayons une transition guidée par l’intérêt public”, a déclaré le vice-président élu.

___

Les Nets suspendent Kyrie Irving pour au moins 5 matchs sans solde

NEW YORK (AP) – Les Brooklyn Nets ont suspendu Kyrie Irving pour au moins cinq matchs sans solde jeudi, consternés par son échec répété à “dire sans équivoque qu’il n’a aucune croyance antisémite”.

Quelques heures après qu’Irving ait refusé de présenter les excuses demandées par le commissaire de la NBA, Adam Silver, pour avoir publié un lien vers une œuvre antisémite sur son fil Twitter, les Nets ont déclaré qu’Irving était “actuellement inapte à être associé aux Brooklyn Nets”.

“Nous avons été consternés aujourd’hui, lorsqu’on nous a donné l’occasion lors d’une séance médiatique, que Kyrie ait refusé de dire sans équivoque qu’il n’avait aucune croyance antisémite, ni de reconnaître des éléments haineux spécifiques dans le film. Ce n’était pas la première fois qu’il avait l’occasion – mais n’a pas réussi – de clarifier », ont déclaré les Nets dans un communiqué.

« Un tel échec à désavouer l’antisémitisme lorsqu’on en a clairement l’occasion est profondément troublant, va à l’encontre des valeurs de notre organisation et constitue une conduite préjudiciable à l’équipe. En conséquence, nous sommes d’avis qu’il est actuellement inapte à être associé aux Brooklyn Nets.

La réticence d’Irving à s’excuser est survenue quelques heures avant que le FBI ne déclare avoir reçu des informations crédibles sur une menace « large » contre les synagogues du New Jersey, l’État d’origine d’Irving.

___

Le juge dit qu’il nommera un moniteur pour l’entreprise de Donald Trump

NEW YORK (AP) – Un juge de Manhattan a déclaré jeudi qu’il nommerait un contrôleur indépendant “pour s’assurer qu’il n’y a plus de fraude” dans l’entreprise de l’ancien président Donald Trump, restreignant sa capacité à conclure librement des accords, à vendre des actifs et à modifier sa structure d’entreprise.

Le juge Arthur Engoron a ordonné un chien de garde extérieur alors qu’il présidait un procès dans lequel le procureur général de New York allègue que Trump et l’organisation Trump ont trompé les banques et d’autres sur la valeur des actifs précieux, y compris les terrains de golf et les hôtels portant son nom.

Le procureur général Letitia James a déclaré que la société continuait de commettre des fraudes et avait pris des mesures pour éviter les sanctions potentielles de son procès, comme l’incorporation d’une nouvelle entité portant le même nom – Trump Organization LLC – en septembre, juste avant le dépôt du procès.

Engoron a écrit dans une ordonnance de 11 pages que Trump et l’organisation Trump “ont démontré leur propension à se livrer à une fraude persistante” et que la nomination d’un contrôleur extérieur “est le mécanisme le plus prudent et le plus étroitement adapté pour s’assurer qu’il n’y a plus de fraude ou d’illégalité” en attendant le résolution du procès.

James, un démocrate, demande 250 millions de dollars et une interdiction permanente à Trump, un républicain, de faire des affaires dans l’État.

___

La Corée du Nord maintient son barrage de missiles avec le lancement de l’ICBM

SÉOUL, Corée du Sud (AP) – La Corée du Nord a tiré au moins six missiles dans la mer jeudi, dont un missile balistique intercontinental qui a déclenché des avertissements d’évacuation et arrêté des trains dans le nord du Japon, s’ajoutant à un récent barrage de tests d’armes qui a exacerbé les tensions dans la région.

Le test ICBM a été suivi du lancement de deux missiles balistiques à courte portée dans la matinée, provoquant une condamnation rapide par les voisins de la Corée du Nord et les États-Unis, qui ont réagi en prolongeant les exercices conjoints en cours avec la Corée du Sud.

Les militaires sud-coréen et japonais ont déclaré que la Corée du Nord avait ensuite tiré trois autres missiles à courte portée dans les eaux au large de sa côte orientale. Ces lancements ont eu lieu une heure après qu’un haut responsable militaire nord-coréen a publié une déclaration menaçant de représailles pour la prolongation des exercices américano-sud-coréens. Le ministre japonais de la Défense, Yasukazu Hamada, a déclaré que les missiles avaient parcouru jusqu’à 500 kilomètres (300 miles).

L’armée du Sud a déclaré que le Nord avait suivi ces lancements en tirant 80 obus d’artillerie dans les parties orientales des zones tampons maritimes que les rivaux avaient créées au large de leurs côtes est et ouest en 2018 dans le cadre d’accords visant à réduire les tensions.

Mercredi, la Corée du Nord a tiré plus de 20 missiles, le plus qu’elle ait lancé en une seule journée.

___

Flics: le meurtre du journaliste de “Hood CNN” résolu mais pas de poursuites

CHICAGO (AP) – Le meurtre en 2018 de « ZackTV », un pionnier dans un genre périlleux de reportage sur les gangs qu’il a appelé « ‘hood CNN », semblait destiné à rester non résolu, même si des hommes armés l’ont attaqué dans une rue du centre-ville de Chicago bordée de caméras de surveillance .

La police n’a jamais annoncé d’arrestations dans la fusillade de Zachary Stoner, qui a attiré un YouTube national après avoir rempli un créneau médiatique avec des histoires rapprochées sur la vie et la mort de membres de gangs et de rappeurs affiliés d’endroits où d’autres journalistes avaient peur d’aller.

Mais les dossiers de police obtenus par l’Associated Press révèlent que les enquêteurs pensent avoir résolu son homicide il y a des années lorsqu’ils ont arrêté des membres du gang “Perry Avenue” de South Side Chicago. Mais les procureurs en 2019 ont refusé de poursuivre et la police a été forcée de libérer les suspects.

Selon la police, le bureau du procureur de l’État du comté de Cook a évoqué la possibilité que les deux parties impliquées dans la fusillade du 30 mai 2018 soient des «combattants mutuels» – un concept juridique contesté qui rappelle les duels entre nobles ou les fusillades organisées à l’avance dans le Far West.

Le fait que les procureurs aient porté des accusations pour ces motifs soulève la question de savoir si les gangs de Chicago peuvent littéralement s’en tirer avec un meurtre alors qu’il n’est pas clair qui a déclenché une fusillade et qui a riposté en état de légitime défense.

___

John Mellencamp revisite “Scarecrow”, son disque révolutionnaire

NEW YORK (AP) – Une urgence dans la guitare qui sonne et la batterie tonitruante qui a ouvert l’album “Scarecrow” de 1985 a été le premier indice que c’était quelque chose de différent pour l’artiste alors présenté comme John “Cougar” Mellencamp.

Le disque, qui reçoit le traitement de réédition de luxe cette semaine, se présente comme une œuvre rare qui change la réputation. Il a élevé Mellencamp d’un rocker générique du cœur à un artiste sérieux avec quelque chose à dire, aidant à déclencher Farm Aid, un mouvement qui perdure.

Dans cette première chanson, “Rain on the Scarecrow”, Mellencamp décrit la crise financière qui avalait les fermes familiales du Midwest. Le chanteur né en Indiana a embrassé ses racines dans l’hymne “Small Town”. À 34 ans, son écriture dans “Minutes to Memories” a montré une nouvelle maturité sur la vie.

Un niveau élevé est maintenu à travers le plus proche, “ROCK in the USA”, qui résume parfaitement l’approche musicale – même si Mellencamp a dû être convaincu de le mettre sur l’album.

Demandez-lui maintenant, à 71 ans, si “Scarecrow” représentait un standard élevé, et vous découvrirez la puce qui lui reste sur l’épaule. Il vous rappellera des chansons à succès antérieures à l’album.

