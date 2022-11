AP News en bref à 00h04 HAE

Le GOP confiant s’unit derrière des candidats autrefois considérés comme risqués

ATKINSON, NH (AP) – Le gouverneur républicain du New Hampshire a décrit Don Bolduc comme un « extrémiste de la théorie du complot » il y a à peine deux mois. Mais maintenant, une semaine avant le jour du scrutin, le gouverneur Chris Sununu promet de le soutenir. Et le chef de la campagne du GOP pour reprendre le Sénat américain s’est tenu aux côtés de Bolduc au cours du week-end et l’a qualifié de “vrai patriote”.

“Je suis ici pour une raison, et c’est pour m’assurer que Don Bolduc est le prochain sénateur américain”, a déclaré Rick Scott, sénateur de Floride et président du Comité sénatorial national républicain, à des dizaines d’électeurs réunis dimanche dans un Atkinson, New York. Hampshire, centre communautaire.

“Voici un gars qui est un vrai patriote”, a déclaré Scott en présentant Bolduc, un général à la retraite de l’armée. « Il a servi son pays. Il croit. Il se soucie.”

La dynamique du New Hampshire reflète la confiance croissante du GOP enhardi dans les candidats qui, selon les chefs de parti, étaient essentiellement inéligibles – ou du moins gravement défectueux – il y a quelques semaines ou quelques mois à peine. Mais à l’approche de la dernière semaine complète des élections de mi-mandat de 2022, les dirigeants républicains parient que les vents contraires politiques anti-démocrates remplaceront ce que le chef républicain du Sénat, Mitch McConnell, a lui-même appelé les problèmes de “qualité des candidats” dans son propre parti.

Les candidats républicains au Sénat de l’Arizona à la Géorgie et de la Caroline du Nord au New Hampshire sont aux prises avec des révélations sur leur vie personnelle, leurs positions extrêmes et leur faible collecte de fonds. Pourtant, ils pourraient être en position de gagner le 8 novembre. Les dirigeants des deux partis pensent que les républicains sont sur le point de remporter la majorité à la Chambre, avec également le contrôle du Sénat en vue.

___

Police: le suspect de Pelosi voulait casser les genoux de l’orateur

SAN FRANCISCO (AP) – L’homme accusé d’avoir attaqué le mari de la présidente de la Chambre Nancy Pelosi avec un marteau a déclaré à la police qu’il voulait prendre en otage la dirigeante démocrate et lui “casser les rotules” pour montrer aux autres membres du Congrès qu’il y avait des “conséquences aux actions”, autorités dit lundi.

Dans une plainte fédérale effrayante, des responsables ont déclaré que David DePape, 42 ans, portant des attaches zippées, du ruban adhésif et une corde dans un sac à dos, est entré par effraction dans la maison du couple à San Francisco tôt vendredi matin, est monté à l’étage où dormait Paul Pelosi, 82 ans, et a demandé à parler à “Nancy”.

“Cette maison et l’oratrice elle-même étaient spécifiquement ciblées”, a déclaré le procureur du district de San Francisco, Brooke Jenkins, lors d’une conférence de presse lundi soir annonçant les accusations portées par l’État contre DePape, notamment pour tentative de meurtre.

“C’était politiquement motivé”, a déclaré Jenkins. Elle a imploré le public de “faire attention aux mots que nous disons et de baisser le volume de notre rhétorique politique”.

Les enquêteurs pensent que DePape avait fait des recherches à l’avance pour cibler Pelosi, a déclaré Jenkins dans une interview avec l’Associated Press.

___

La discrimination positive en danger après que les juges ont soulevé des doutes

WASHINGTON (AP) – La survie de l’action positive dans l’enseignement supérieur semblait être en grave difficulté lundi devant une Cour suprême dominée par les conservateurs après des heures de débat sur des questions épineuses de race.

Le tribunal le plus diversifié de l’histoire du pays – parmi les neuf juges, quatre femmes, deux Noirs et une Latina – évalue les défis des programmes d’admission à l’Université de Caroline du Nord et à Harvard qui utilisent la race parmi de nombreux facteurs dans la recherche d’un corps étudiant diversifié .

Les six juges conservateurs de la cour ont tous exprimé des doutes sur la pratique, qui a été confirmée par des décisions de la Cour suprême remontant à 1978. Les trois libéraux de la cour ont défendu les programmes, qui sont similaires à ceux utilisés par de nombreuses autres universités privées et publiques.

Se débarrasser des admissions à l’université conscientes de la race aurait un effet “déstabilisant” qui ferait chuter les rangs des étudiants noirs et latinos dans les écoles les plus sélectives du pays, a déclaré la solliciteure générale Elizabeth Prelogar, représentant l’administration Biden.

Suite au renversement du précédent d’avortement d’un demi-siècle de Roe contre Wade en juin, les affaires offrent un nouveau test important pour savoir si le tribunal, avec son avantage conservateur 6-3, orientera brusquement la loi vers la droite sur un autre sujet culturel controversé. question que les conservateurs ont dans leur mire depuis des années.

___

La Russie recrute des commandos afghans formés par les États-Unis, selon des vétérinaires

Les soldats des forces spéciales afghanes qui ont combattu aux côtés des troupes américaines puis se sont enfuis en Iran après le retrait chaotique des États-Unis l’année dernière sont maintenant recrutés par l’armée russe pour combattre en Ukraine, ont déclaré trois anciens généraux afghans à l’Associated Press.

Ils ont déclaré que les Russes voulaient attirer des milliers d’anciens commandos d’élite afghans dans une «légion étrangère» avec des offres de paiements réguliers de 1 500 dollars par mois et des promesses de refuges sûrs pour eux-mêmes et leurs familles afin qu’ils puissent éviter d’être expulsés vers ce que beaucoup supposons que ce serait la mort aux mains des talibans.

“Ils ne veulent pas aller se battre – mais ils n’ont pas le choix”, a déclaré l’un des généraux, Abdul Raof Arghandiwal, ajoutant que la douzaine de commandos en Iran avec lesquels il a envoyé des SMS craignent le plus l’expulsion. « Ils me demandent : ‘Donnez-moi une solution. Que devrions nous faire? Si nous retournons en Afghanistan, les talibans vont nous tuer.’ »

Arghandiwal a déclaré que le recrutement était dirigé par la force mercenaire russe Wagner Group. Un autre général, Hibatullah Alizai, le dernier chef de l’armée afghane avant que les talibans ne prennent le pouvoir, a déclaré que l’effort était également aidé par un ancien commandant des forces spéciales afghanes qui vivait en Russie et parle la langue.

Le recrutement russe fait suite à des mois d’avertissements de soldats américains qui ont combattu avec les forces spéciales afghanes que les talibans avaient l’intention de les tuer et qu’ils pourraient se joindre à des ennemis américains pour rester en vie ou par colère contre leur ancien allié.

___

L’impétueux président brésilien Bolsonaro est devenu maman après sa défaite électorale

BRASILIA, Brésil (AP) – Lundi, dans la capitale brésilienne, le silence était assourdissant.

Près d’un jour après que le président Jair Bolsonaro ait perdu sa candidature à la réélection, le dirigeant de droite généralement impétueux n’avait ni reconnu sa défaite ni contesté les résultats de la compétition politique la plus proche du pays depuis plus de trois décennies.

Bolsonaro n’a pas dit un mot aux journalistes campés devant la résidence officielle ou aux supporters qui se rassemblent régulièrement à proximité. Il n’a pas non plus publié sur ses plateformes de médias sociaux autrement prolifiques.

Le seul signe de protestation est venu des camionneurs soutenant Bolsonaro qui ont commencé dimanche à bloquer les routes à travers le pays. Lundi soir, la Federal Highway Police a signalé 236 incidents dans 18 États, contre 136 trois heures auparavant.

Le rival de Bolsonaro, l’ancien président et ex-dirigeant syndical de gauche Luiz Inácio Lula da Silva a remporté le second tour dimanche soir avec 50,9 % des voix, contre 49,1 % pour Bolsonaro. C’était l’élection la plus serrée depuis le retour du Brésil à la démocratie en 1985.

___

Des supporters portant des chemises “Combattez l’antisémitisme” sur le terrain lors du match des Nets

NEW YORK (AP) – Des fans portant des chemises « Fight Antisemitism » ont occupé des sièges au bord du terrain lors du match Brooklyn-Indiana lundi soir, quelques jours après que le garde des Nets Kyrie Irving a tweeté un lien vers un film qui comprend des tropes anti-juifs.

Irving a publié le lien vers le film “Hebrews to Negroes: Wake Up Black America” ​​sur Twitter jeudi. Le synopsis sur Amazon indique que le film “découvre la véritable identité des enfants d’Israël”.

Il a défendu sa décision de le faire samedi, puis a supprimé le tweet dimanche après un tollé massif comprenant des critiques du propriétaire des Nets Joe Tsai et de la Ligue anti-diffamation, ainsi qu’une déclaration de la NBA dénonçant toutes les formes de discours de haine.

Irving a déclaré samedi qu’il embrassait toutes les religions et défendait avec défi son droit de publier tout ce qu’il croyait.

“Je ne vais pas renoncer à tout ce en quoi je crois”, a déclaré Irving. « Je vais seulement devenir plus fort parce que je ne suis pas seul. J’ai toute une armée autour de moi.

___

Musk accélère la désinformation sur l’attaque de Pelosi

Quelques heures après l’attaque contre Paul Pelosi, des théories du complot détournant le blâme pour l’agression contre le mari de la présidente américaine Nancy Pelosi tourbillonnaient déjà en ligne.

Peu importe que les autorités aient déclaré que Paul Pelosi était seul lorsque le suspect est entré par effraction dans la maison du couple à San Francisco. Ou que les enquêteurs ont dit qu’ils ne croyaient pas que les deux hommes se connaissaient.

Peu importait même que le suspect, David DePape, ait avoué aux enquêteurs qu’il était entré par effraction dans la maison des Pelosi pour cibler l’orateur.

De toute façon, des allégations trompeuses sur l’agression se sont propagées rapidement, et pas seulement grâce à des trolls dans d’obscurs salons de discussion sur Internet. Les affirmations ont reçu un coup de pouce majeur de la part de certains républicains éminents et d’Elon Musk, désormais propriétaire de Twitter, l’une des principales plateformes en ligne au monde.

Lundi, des messages suggérant à tort une relation personnelle entre Pelosi et l’agresseur présumé ont grimpé en flèche sur Twitter, un jour après que Musk a tweeté et supprimé un lien vers un article en suggérant un.

___

Le jackpot Powerball de 1 milliard de dollars à gagner lundi soir

Les gens se sont présentés dans les dépanneurs, les épiceries et les stations-service à travers le pays à Halloween dans l’espoir de trouver leur propre friandise : une chance de remporter l’énorme jackpot Powerball de 1 milliard de dollars de lundi soir.

Parmi eux se trouvait Janice Turner, l’une des nombreuses personnes – certaines portant des costumes – achetant des billets Powerball dans un kiosque extérieur du centre de Manhattan.

“J’espère être le prochain milliardaire”, a déclaré Turner. “Je pense que ça va être un Halloween chanceux.”

Dans la même ligne se trouvait Scott Henyan, qui faisait déjà des plans pour gagner un jackpot.

“Je prendrais certainement ma retraite, terminerais ma maison, achèterais probablement une autre maison, peut-être acheter quelques belles voitures, prendre de belles vacances”, a-t-il déclaré. “Et ensuite, j’ai probablement installé tous mes amis et ma famille pour le reste de leur vie et parcouru le monde, vous savez, faire ce que je voulais.”

___

Les citrouilles peuvent être compostées, données aux fermes, nourries à la faune

Attendez avant de jeter cette citrouille de porche à la poubelle avec des emballages de bonbons d’Halloween. Ces citrouilles-lanternes n’ont pas à se retrouver dans la décharge locale.

Envisagez de composter des citrouilles dans le jardin, de les donner à des jardins communautaires, des fermes ou même un zoo, ou simplement de les laisser comme collation pour la faune de votre arrière-cour.

Les jardiniers peuvent ajouter des citrouilles au tas de compost après avoir retiré toutes les graines restantes et en s’assurant de couper les matériaux décoratifs tels que les paillettes, la peinture, les autocollants et la cire de bougie. Coupez la citrouille en petits morceaux, éparpillez-les et enterrez-les dans le tas. Et ne vous inquiétez pas si la citrouille a déjà commencé à moisir – ces micro-organismes facilitent le processus de compostage.

Les citrouilles, les autres restes de légumes et les tontes de gazon dans les tas de compost sont riches en azote. Fournir des quantités égales ou supérieures de matériaux à base de carbone tels que des feuilles, de la sciure de bois, des copeaux de bois ou du carton. Ajoutez de temps en temps de l’eau au tas de compost. Le retourner avec un râteau ou une fourche garantit que l’oxygène est mélangé.

Certains jardins communautaires acceptent les citrouilles et autres restes de nourriture à ajouter à leurs tas de compost.

___

Un traitement par anticorps testé comme nouvel outil contre le paludisme

Des recherches en Afrique ont révélé qu’une dose unique d’un médicament expérimental protégeait les adultes contre le paludisme pendant au moins six mois, la dernière approche dans la lutte contre la maladie transmise par les moustiques.

Le paludisme a tué plus de 620 000 personnes en 2020 et en a rendu 241 millions malades, principalement des enfants de moins de 5 ans en Afrique. L’Organisation mondiale de la santé déploie le premier vaccin antipaludique autorisé pour les enfants, mais il est efficace à environ 30 % et nécessite quatre doses.

La nouvelle étude a testé une approche très différente – donner aux gens une grande dose d’anticorps antipaludiques fabriqués en laboratoire au lieu de dépendre du système immunitaire pour fabriquer suffisamment de ces mêmes bloqueurs d’infection après la vaccination.

“Le vaccin disponible ne protège pas suffisamment de personnes”, a déclaré le Dr Kassoum Kayentao de l’Université des sciences, techniques et technologies de Bamako, au Mali, qui a aidé à diriger l’étude dans les villages de Kalifabougou et Torodo.

Dans ces villages pendant la saison du paludisme, d’autres recherches ont montré que les gens sont piqués par des moustiques infectés en moyenne deux fois par jour.

The Associated Press