AP News en bref à 00h04 HAE

Crush tue au moins 151 personnes lors des festivités d’Halloween à Séoul

SÉOUL, Corée du Sud (AP) – Une masse de jeunes pour la plupart parmi des dizaines de milliers qui se sont rassemblés pour célébrer Halloween à Séoul a été piégée et écrasée alors que la foule déferlait dans une ruelle étroite, tuant au moins 151 personnes et en blessant 82 autres en Corée du Sud. la pire catastrophe depuis des années.

Les secouristes et les piétons ont désespérément pratiqué la RCR sur des personnes allongées dans les rues après l’écrasement dans le quartier de la vie nocturne d’Itaewon samedi soir.

Les personnes tuées ou blessées étaient principalement des adolescents et des personnes dans la vingtaine, selon Choi Seong-beom, chef des pompiers de Yongsan à Séoul. Les morts comprenaient 19 étrangers, a-t-il dit, dont les nationalités n’ont pas été immédiatement révélées. Le nombre de morts pourrait encore s’alourdir, 19 des blessés étant dans un état critique.

On estime que 100 000 personnes s’étaient rassemblées à Itaewon pour les plus grandes festivités d’Halloween en plein air du pays depuis le début de la pandémie et des règles strictes sur les rassemblements ont été appliquées. Le gouvernement sud-coréen a assoupli les restrictions liées au COVID-19 ces derniers mois et c’était la première grande occasion de sortir et de faire la fête pour de nombreux jeunes.

Bien qu’Halloween ne soit pas une fête traditionnelle en Corée du Sud, où les enfants vont rarement faire des tours de passe-passe, c’est toujours une attraction majeure pour les jeunes adultes, et les soirées costumées dans les bars et les clubs sont devenues extrêmement populaires ces dernières années.

___

La Russie suspend l’accord sur les céréales avec l’Ukraine suite à une allégation d’attaque de navire

KYIV, Ukraine (AP) – La Russie a annoncé samedi qu’elle suspendrait immédiatement sa mise en œuvre d’un accord sur les céréales négocié par l’ONU qui a vu plus de 9 millions de tonnes de céréales exportées d’Ukraine pendant la guerre et a fait chuter les prix mondiaux des denrées alimentaires. L’Ukraine a accusé la Russie de créer un monde des “jeux de la faim”.

Le ministère russe de la Défense a cité une attaque de drone ukrainien présumée samedi contre les navires de la flotte russe de la mer Noire amarrés au large des côtes de la Crimée occupée comme raison de cette décision. L’Ukraine a nié l’attaque, affirmant que les Russes avaient mal géré leurs propres armes.

La déclaration russe est intervenue un jour après que le chef de l’ONU, Antonio Guterres, a exhorté la Russie et l’Ukraine à renouveler l’accord d’exportation de céréales, qui devait expirer le 19 novembre. Guterres a également exhorté d’autres pays, principalement occidentaux, à accélérer la suppression des obstacles bloquant Exportations russes de céréales et d’engrais.

Le chef de l’ONU a déclaré que l’accord sur les céréales – négocié par les Nations Unies et la Turquie en juillet – aide à “atténuer les souffrances que cette crise mondiale du coût de la vie inflige à des milliards de personnes”, a déclaré son porte-parole.

Des responsables de l’ONU étaient en contact avec les autorités russes au sujet de la suspension annoncée.

___

L’attaque de Pelosi choque le pays à propos des menaces pour la démocratie

WASHINGTON (AP) – Une Amérique qui peut déjà avoir l’impression de se précipiter vers la désintégration politique a été secouée une fois de plus, cette fois par la violente attaque contre le mari de la présidente de la Chambre Nancy Pelosi moins de deux semaines avant le jour du scrutin.

Saisissant un marteau et laissant une traînée de verre brisé, un intrus est entré par effraction dans la maison du couple à San Francisco tôt vendredi et a frappé à plusieurs reprises Paul Pelosi, 82 ans. Il a subi une intervention chirurgicale pour réparer une fracture du crâne et de graves blessures au bras et aux mains droits, et son les médecins s’attendent à un rétablissement complet, a déclaré le bureau du conférencier.

L’agresseur a confronté Paul Pelosi en criant “Où est Nancy”, selon une autre personne familière avec la situation qui a obtenu l’anonymat pour en discuter. La députée démocrate était à Washington à l’époque.

L’appel de son nom était un signe que l’agression aurait pu viser la législatrice, qui, en tant que présidente, est en deuxième ligne après la présidence. L’embuscade était un rappel particulièrement brutal de l’extrémisme qui a traversé la politique américaine ces dernières années, ajoutant à un sentiment d’appréhension avec les élections du 8 novembre à portée de main.

Des observateurs armés jalonnent les urnes en Arizona pour se prémunir contre les faux complots concernant la fraude électorale. Les menaces contre des membres du Congrès ont atteint des niveaux historiques. Les sondages d’opinion montrent des craintes pour une démocratie fragile et même d’une guerre civile. L’ancien président Donald Trump continue de nier avoir perdu les élections de 2020 face au président Joe Biden, et ses acolytes tentent de consolider leur pouvoir sur les futures élections.

___

Que sait-on de l’attaque contre le mari de la présidente Pelosi

SAN FRANCISCO (AP) – Un homme est entré par effraction dans la maison de la présidente de la Chambre Nancy Pelosi à San Francisco et a sévèrement battu son mari de 82 ans, Paul Pelosi, avec un marteau tôt vendredi alors que le législateur démocrate était à Washington.

Paul Pelosi a subi une intervention chirurgicale pour réparer une fracture du crâne et des blessures graves au bras et aux mains droits, et ses médecins s’attendent à un rétablissement complet, a déclaré le bureau du conférencier. Dans une lettre adressée à ses collègues du Congrès samedi soir, Nancy Pelosi a déclaré que l’état de son mari “continue de s’améliorer”.

David DePape, 42 ans, a été arrêté pour suspicion de tentative de meurtre, de maltraitance de personnes âgées et de cambriolage, a annoncé la police.

“Ce n’était pas un acte au hasard. C’était intentionnel. Et c’est faux », a déclaré le chef de la police de San Francisco, William Scott.

La violence a été la dernière secousse d’un système politique de plus en plus éclaté et déchiré par l’extrémisme.

___

Les lois sur le port sans permis soulèvent de nouveaux dilemmes pour les policiers

LOUISVILLE, Ky. (AP) – La police a vu Carmon Tussey marcher vivement vers un bar bondé de Louisville portant une arme semi-automatique.

Alors que les gens s’enfuyaient, les officiers sont arrivés, les armes de service dégainées. Ils ont mis les menottes au jeune homme de 26 ans et lui ont confisqué son arme. Tussey a ensuite été accusé de menaces terroristes, de mise en danger gratuite et de conduite désordonnée, ont déclaré les procureurs, et pourrait encourir jusqu’à 20 ans de prison.

Son avocat a déclaré qu’il “s’était engagé dans un comportement parfaitement légal” lors de l’incident de l’année dernière, soulevant un argument juridique relativement nouveau aux États-Unis qui doit maintenant être réglé devant les tribunaux.

C’est parce que le Kentucky a rendu légal en 2019 le port d’une arme à feu en public sans permis, rejoignant ce qui est maintenant une majorité d’États dotés de lois similaires.

Beaucoup célèbrent la fin de la bureaucratie érigée autour de ce qu’ils considèrent comme le droit constitutionnel de chaque Américain de porter n’importe quelle arme à feu. Mais les lois sur le port sans permis ont créé un dilemme pour les agents travaillant dans la rue : ils doivent maintenant décider, parfois en quelques secondes, si quelqu’un ayant le droit de porter une arme à feu est un danger.

___

Oz-Mastriano: Une paire maladroite au sommet du ticket GOP de Pennsylvanie

MALVERN, Pennsylvanie (AP) – Par un samedi matin froid de la mi-octobre, les dirigeants de l’État et du Parti républicain national se sont rendus dans un restaurant-terrasse d’hôtel dans la banlieue extrêmement importante de Philadelphie pour dynamiser les loyalistes avant les élections du mois prochain qui présentent un maladroitement paire de montage en haut du billet de Pennsylvanie.

Après avoir cité ce qu’ils ont dit être les échecs des démocrates, les responsables du parti ont présenté l’orateur principal : le Dr Mehmet Oz, le candidat du Sénat contre le démocrate John Fetterman dans une course qui pourrait décider du contrôle de la chambre et du sort de l’agenda du président Joe Biden.

“Je suis ravie de retirer le nom de médecin et assurons-nous qu’il est sénateur”, a déclaré à la foule Ronna McDaniel, présidente du Comité national républicain.

Nulle part en vue – et même pas mentionné – se trouvait Doug Mastriano, le candidat du GOP au poste de gouverneur contre le démocrate Josh Shapiro.

Oz, le chirurgien cardiaque devenu célébrité de la télévision, et Mastriano ont des vents politiques nationaux derrière eux. Mais ils mènent des campagnes radicalement différentes et ciblent deux types d’électeurs très différents – d’une manière qui peut gêner, plutôt que d’aider, l’autre.

___

Une action positive menacée alors que la Haute Cour entend l’affaire UNC

CHAPEL HILL, Caroline du Nord (AP) – Autrefois un bastion de la ségrégation, l’Université de Caroline du Nord tient désormais compte de la race pour compenser son histoire sordide et pour augmenter le nombre d’étudiants noirs et d’autres minorités sous-représentées sur le campus.

Son programme d’action positive, utilisant la race parmi de nombreux facteurs pour constituer un corps étudiant diversifié, est similaire aux plans en place dans d’autres établissements publics et privés sélectifs.

Mais une Cour suprême qui a béni à deux reprises des programmes d’admission à l’université soucieux de la race au cours des 19 dernières années semble maintenant sur le point de restreindre leur utilisation ou de les interdire complètement.

L’affaire, à la suite de l’annulation du précédent de près de 50 ans de Roe contre Wade en juin, offre un autre test pour savoir si le tribunal désormais dominé par les conservateurs déplacera les politiques de la nation vers la droite sur une autre de ses questions culturelles les plus controversées.

Le tribunal entend deux affaires lundi, impliquant respectivement l’UNC et Harvard, les plus anciennes universités publiques et privées du pays.

___

Arizona AG donne l’accord au comté pour le décompte complet des bulletins de vote

PHOENIX (AP) – Le procureur général républicain de l’Arizona a émis un avis selon lequel les responsables du comté peuvent compter à la main tous les bulletins de vote dans au moins cinq courses à partir des élections du 8 novembre, une décision qui donne le feu vert aux responsables du GOP dans au moins deux comtés qui ont réclamé des décomptes manuels.

Les efforts pour compter les bulletins de vote à la main sont motivés par des inquiétudes infondées chez certains républicains selon lesquelles des problèmes avec les machines de comptage des votes ou la fraude électorale ont conduit à la défaite de l’ancien président Donald Trump en 2020.

La nouvelle opinion du procureur général a conduit les deux républicains du conseil de surveillance composé de trois membres du comté de Cochise à renforcer leur plan de décompte manuel de certaines courses lors des scrutins anticipés et le jour du scrutin. Ils s’étaient engagés à réduire l’effort mercredi.

En vertu de la loi de l’État, les dirigeants locaux des partis démocrate et républicain devraient fournir des centaines de volontaires pour effectuer les décomptes.

Lors d’une réunion enflammée vendredi, la superviseure démocrate Ann English a déclaré qu’elle ferait tout son possible pour empêcher le président du parti démocrate du comté de fournir ces travailleurs.

___

Survivants de la tempête aux États-Unis : nous avons besoin d’argent plus rapidement, moins de formalités administratives

MIDDLETOWN, NJ (AP) – Les survivants des tempêtes qui ont frappé plusieurs États américains disent que le système d’aide aux sinistrés du pays est en panne et qu’ils veulent des réformes pour que l’argent entre les mains des victimes plus rapidement, avec moins de bureaucratie.

À l’occasion du 10e anniversaire de l’arrivée de Superstorm Sandy sur la côte du New Jersey, dévastant des communautés dans tout le nord-est, des survivants se sont réunis samedi avec d’autres personnes qui ont traversé les ouragans Harvey, Irma, Maria et Ida, ainsi que des groupes de défense des victimes du New Jersey, de la Floride, du Texas, de la Louisiane et Porto Rico.

Robert Lukasiewicz a déclaré que Sandy ressemblait à “une centaine de trains de marchandises” alors qu’il passait devant sa maison d’Atlantic City, dans le New Jersey, le 29 octobre 2012.

La fraude de l’entrepreneur a retardé ses efforts de récupération et le travail d’un deuxième entrepreneur a été bloqué en raison d’un manque de fonds, a déclaré Lukasiewicz. Après avoir attendu deux ans pour un programme d’aide gouvernementale, il a déclaré qu’il avait finalement découvert qu’il devait d’abord souscrire une assurance contre les inondations – dont le prix avait alors atteint des niveaux inabordables.

“Si toutes ces choses avaient été des pas au lieu de faux pas, j’aurais pu être à la maison il y a des années”, a-t-il déclaré. “Vous avez différents systèmes qui se cognent tous la tête et blâment l’autre côté, alors que les propriétaires et les familles pour lesquels tout cela a été conçu souffrent.”

___

La Géorgie n ° 1 s’éloigne tard et remporte “Cocktail Party” 42-20

JACKSONVILLE, Floride (AP) – La Géorgie, la mieux classée, s’attend à bénéficier éventuellement d’un match comme celui-ci. Cela pourrait arriver l’année prochaine. Ou peut-être la semaine prochaine.

Daijun Edwards et Kenny McIntosh ont couru pour deux touchés chacun, et les Bulldogs se sont éloignés de la Floride après une frayeur en seconde période pour gagner 42-20 samedi soir dans la rivalité surnommée «le plus grand cocktail en plein air au monde».

Ensuite: le n ° 3 du Tennessee, un match qui pourrait avoir des implications sur les éliminatoires de la conférence du sud-est et du football universitaire. La Géorgie pourrait ne pas avoir la même marge d’erreur contre les Volontaires que contre la Floride.

Les Bulldogs, champions nationaux en titre (8-0, 5-0 SEC), semblaient en difficulté lorsque les Gators (4-4, 1-4) ont marqué les 17 premiers points du troisième quart et transformé un déficit de 28-3 en un jeu d’un score.

Mais les Dawgs ont répondu de manière retentissante avec des touchés consécutifs pour sceller leur 10e victoire consécutive. C’était la cinquième victoire de la Géorgie contre la Floride au cours des six dernières saisons.

The Associated Press