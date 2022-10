AP News en bref à 00h04 HAE

Le débat houleux de Fetterman suscite l’anxiété chez les démocrates

HARRISBURG, Pennsylvanie (AP) – La performance du débat houleux du démocrate de Pennsylvanie John Fetterman a alimenté l’inquiétude au sein de son parti mercredi, alors que les dirigeants ont évalué si cela changerait considérablement une course qui pourrait décider du contrôle du Sénat américain et de l’avenir de la présidence de Joe Biden.

Apparaissant sur scène cinq mois après son accident vasculaire cérébral, Fetterman, le lieutenant-gouverneur de Pennsylvanie âgé de 53 ans, a eu du mal à terminer ses phrases et il a mélangé des mots tout au long de l’événement télévisé d’une heure.

Ce n’était pas une surprise pour les professionnels de la santé, qui ont noté que le format, y compris les délais de réponse, était à l’opposé de ce dont une personne se remettant d’un AVC aurait besoin pour soutenir sa communication. Et pour ceux qui connaissent Fetterman depuis des années, le débat a rappelé qu’il n’a jamais été un orateur fluide, même avant l’AVC.

Mais avec tant de choses sur sa campagne, certains démocrates ont exprimé leur inquiétude quant au fait que la comparution de Fetterman au débat de mardi soir était une erreur. Bien qu’il aurait été critiqué pour avoir sauté le forum, ils ont estimé que cela aurait peut-être été mieux que de l’exposer dans un environnement aussi difficile – pour une performance que son adversaire républicain, le Dr Mehmet Oz, peut exploiter dans des publicités et des clips de médias sociaux dans le jours de clôture du concours.

“Rétrospectivement, il n’aurait probablement pas dû débattre”, a déclaré l’ancien gouverneur de Pennsylvanie Ed Rendell, un démocrate, dans une interview. “Mais la clé est qu’il se remet d’un accident vasculaire cérébral.”

___

Le repêchage chaotique de la Russie laisse certains dans le froid, sans équipement

Les réservistes mobilisés que le président russe Vladimir Poutine a visités la semaine dernière sur un champ de tir au sud-est de Moscou semblaient parfaits.

Une vidéo du Kremlin des jeunes hommes se rendant à la guerre en Ukraine les montrait en uniformes à l’état neuf, équipés de tout l’équipement nécessaire au combat : casques, gilets pare-balles et sacs de couchage. Lorsque Poutine leur a demandé s’ils avaient des problèmes, ils ont secoué la tête.

Cela contraste fortement avec les plaintes largement diffusées dans les organes d’information et les réseaux sociaux russes concernant le manque d’équipement, les mauvaises conditions de vie et le manque de formation des nouvelles recrues.

Depuis que Poutine a annoncé la mobilisation le 21 septembre, les médias indépendants, les militants des droits de l’homme et les personnes appelées ont brossé un sombre tableau d’un effort aléatoire, chaotique et biaisé sur le plan ethnique pour rassembler autant d’hommes que possible et les pousser rapidement vers les lignes de front, indépendamment des compétences, de la formation et de l’équipement.

Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux russes montraient des conscrits se plaignant de logements exigus et insalubres, de toilettes débordant d’ordures et d’un manque de nourriture et de médicaments. Certains montraient des hommes exhibant des armes rouillées.

___

3 hommes reconnus coupables d’avoir soutenu un complot visant à kidnapper le gouverneur Whitmer

Trois hommes accusés de soutenir le terrorisme dans le complot visant à kidnapper le gouverneur du Michigan ont été reconnus coupables de toutes les charges mercredi lors d’un procès axé sur les exercices paramilitaires et le mépris féroce du gouvernement avant les élections de 2020.

Joe Morrison, son beau-père Pete Musico et Paul Bellar ont été reconnus coupables d’avoir fourni un “soutien matériel” à un acte terroriste en tant que membres d’un groupe connu sous le nom de Wolverine Watchmen.

Ils ont organisé une formation sur les armes à feu dans le comté rural de Jackson avec un chef du plan d’enlèvement, Adam Fox, qui était dégoûté par la gouverneure démocrate Gretchen Whitmer et d’autres responsables et a déclaré qu’il voulait l’enlever.

Le procès devant un tribunal d’État était une émanation de l’affaire principale devant un tribunal fédéral, qui a produit des résultats mitigés : Fox et un allié ont été reconnus coupables de complot, deux autres hommes ont plaidé coupable mais deux autres ont été acquittés.

Les jurés de Jackson, dans le Michigan, ont lu et entendu des chapes violentes et anti-gouvernementales ainsi que le soutien au « boogaloo », une guerre civile qui pourrait être déclenchée par un enlèvement choquant. Les procureurs ont déclaré que les restrictions COVID-19 ordonnées par Whitmer se sont avérées utiles pour recruter plus de personnes pour les Watchmen.

___

Aucun joueur noir né aux États-Unis sur les listes attendues des World Series

En regardant autour du Memorial Stadium avant le premier match de la Série mondiale de 1983, la star des Phillies de Philadelphie, Gary Matthews, a vu beaucoup de talents noirs.

Jo Morgan. Eddie Murray. Garry Madox. Ken Singleton. Al Bumbry. Disco Dan Ford. Et bien plus cette nuit à Baltimore.

“Nous étions plusieurs”, se souvient Matthews.

Lorsque les fans regarderont les Astros et les Phillies de Houston s’aligner cette semaine pour commencer la Classique d’automne, ce sera une image bien différente.

Certes, Jose Altuve de Houston et Jean Segura de Philadelphie font partie des dizaines de joueurs latins qui aident à maintenir la diversité des alignements des grandes ligues.

___

Meta condamné à une amende de 24,7 millions de dollars pour violation de la divulgation du financement de la campagne

SEATTLE (AP) – Un juge de l’État de Washington a infligé mercredi une amende de près de 25 millions de dollars à la société mère de Facebook, Meta, pour avoir violé de manière répétée et intentionnelle la loi sur la divulgation du financement des campagnes, dans ce qui serait la plus grande sanction de financement de campagne de l’histoire des États-Unis.

La peine prononcée par le juge de la Cour supérieure du comté de King, Douglass North, était le maximum autorisé pour plus de 800 violations de la loi sur les pratiques de campagne équitables de Washington, adoptée par les électeurs en 1972 et renforcée plus tard par la législature. Le procureur général de Washington, Bob Ferguson, a fait valoir que le maximum était approprié étant donné que son bureau avait précédemment poursuivi Facebook en 2018 pour avoir enfreint la même loi.

Meta, basé à Menlo Park, en Californie, n’a pas immédiatement répondu à un e-mail demandant un commentaire.

La loi sur la transparence de Washington oblige les vendeurs de publicités tels que Meta à conserver et à rendre publics les noms et adresses de ceux qui achètent des publicités politiques, la cible de ces publicités, la manière dont les publicités ont été payées et le nombre total de vues de chaque publicité. Les vendeurs d’annonces doivent fournir les informations à toute personne qui en fait la demande. Les chaînes de télévision et les journaux respectent la loi depuis des décennies.

Mais Meta s’est opposé à plusieurs reprises aux exigences, arguant sans succès devant les tribunaux que la loi est inconstitutionnelle parce qu’elle “alourdit indûment le discours politique” et qu’il est “pratiquement impossible de se conformer pleinement”. Bien que Facebook conserve une archive des publicités politiques diffusées sur la plate-forme, l’archive ne divulgue pas toutes les informations requises par la loi de Washington.

___

La Russie pourrait à nouveau bloquer les protections marines de l’Antarctique

WELLINGTON, Nouvelle-Zélande (AP) – Des délégations de Russie et d’Ukraine font partie de celles qui se sont réunies en Australie cette semaine pour décider de l’avenir des eaux cristallines de l’Antarctique.

Les écologistes disent que de nouvelles zones marines protégées et des règles pour empêcher la surpêche sont désespérément nécessaires, mais que la Russie pourrait utiliser ses pouvoirs de veto pour bloquer à nouveau les progrès.

Parvenir au consensus nécessaire pour agir au sein de ce groupe diversifié de 27, qui comprend également la Chine, les États-Unis et l’Union européenne, a toujours été un immense défi.

Et lorsque deux des membres sont en guerre – et que les relations entre la Chine et de nombreux pays occidentaux se sont détériorées – le consensus apparaît comme un obstacle encore plus grand. Ce mois-ci seulement, les bombardements russes dans la capitale ukrainienne, Kyiv, ont partiellement détruit le centre de recherche ukrainien sur l’Antarctique.

Pourtant, malgré les énormes obstacles politiques, certains gardent espoir que les arguments scientifiques l’emporteront. Les États-Unis accordent plus d’attention à la région sous le président Joe Biden et ont envoyé cette année une délégation de niveau relativement élevé dirigée par Monica Medina, secrétaire adjointe au département d’État.

___

Le juge envisage d’arrêter les observateurs des urnes de Phoenix

PHOENIX (AP) – Un juge fédéral de l’Arizona a déclaré qu’il espérait décider d’ici vendredi s’il devait ordonner aux membres d’un groupe de cesser de surveiller les urnes de vote en plein air dans la région de Phoenix dans un effort qui a suscité des allégations d’intimidation des électeurs.

Les groupes Arizona Alliance for Retired Americans et Voto Latino ont demandé au juge de district américain Michael Liburdi lors d’une audience mercredi d’empêcher les membres de Clean Elections USA de se rassembler à la vue des boîtes de dépôt dans le comté de Maricopa, le plus peuplé de l’État, et de suivre les électeurs et de prendre des photos. et des vidéos d’eux et de leurs voitures.

L’avocat de Clean Elections USA a déclaré qu’une ordonnance d’interdiction aussi large serait inconstitutionnelle.

Liburdi a déclaré qu’il espérait rendre une décision d’ici vendredi mais qu’il pourrait continuer à peser la question jusqu’au week-end.

La League of Women Voters a déposé une plainte similaire mardi devant un tribunal fédéral en Arizona, alléguant que Clean Elections USA intimidait les électeurs.

___

Les pattes de Musk s’enfoncent dans le siège de Twitter alors que la date limite de l’accord de 44 milliards de dollars approche

Elon Musk, le milliardaire sur le point d’acquérir Twitter plus tard cette semaine, s’est rendu mercredi au siège de la société avec un évier en porcelaine et a tweeté “En entrant dans le siège social de Twitter – laissez-le couler!”

L’accord de 44 milliards de dollars de Musk pour privatiser Twitter fait face à une date limite vendredi, bien que la vidéo qu’il a publiée n’ait fourni aucune preuve que l’acquisition est terminée. Les représentants de Twitter et de Musk n’ont fait aucun commentaire sur cette question, bien que Twitter ait confirmé que le tweet vidéo de Musk était réel. Musk a également changé son profil Twitter pour se désigner comme “Chief Twit” et son emplacement au siège social de Twitter à San Francisco.

La vidéo éclatante – une production vintage de Musk – a également ramené l’attention sur l’homme le plus riche du monde et sa quête récurrente de la plate-forme sociale.

La date limite de vendredi pour conclure l’accord a été ordonnée par le tribunal de la chancellerie du Delaware début octobre. C’est la dernière étape d’une bataille épique au cours de laquelle Musk a signé un accord pour acquérir Twitter, puis a tenté de s’en retirer, ce qui a conduit Twitter à poursuivre le PDG de Tesla pour le forcer à conclure l’accord. Si les deux parties ne respectent pas la date limite de vendredi, la prochaine étape pourrait être un procès en novembre.

Robert Anderson, professeur de droit à l’Université de Pepperdine, a déclaré qu’il s’attendait à ce que l’accord soit conclu d’ici la date limite de vendredi, mais n’a pas vu beaucoup de substance dans la vidéo de Musk. “Je ne vois rien d’inhabituel à cela, à part qu’il a apporté un évier”, a-t-il déclaré.

___

Le dirigeant français s’engage à relever l’âge de la retraite à 65 ans, contre 62 auparavant

PARIS (AP) – Le président français Emmanuel Macron s’est engagé mercredi à mettre en œuvre une réforme des retraites qui finirait par repousser l’âge de la retraite de trois ans à 65 ans, faisant travailler les jeunes générations plus longtemps.

Dans une interview à la télévision France 2, Macron a déclaré que les changements commenceraient à être appliqués l’année prochaine.

« Il n’y a qu’une seule façon de le faire si nous sommes lucides. Puisqu’on vit plus longtemps, c’est pour travailler plus longtemps », a-t-il dit.

L’âge minimum de la retraite pour obtenir une pension à taux plein serait progressivement relevé de 62 ans aujourd’hui à 65 ans d’ici 2031, a-t-il déclaré.

Pourtant, Macron s’est dit “ouvert” pour discuter de l’âge de la retraite avec les syndicats et apporter d’éventuels amendements.

___

“Tuer tout le monde”: la violence russe en Ukraine était stratégique

ZDVYZHIVKA, Ukraine (AP) – Même selon les normes des officiers militaires importants qui allaient et venaient dans ce petit village, l’homme qui marchait derrière le camion Kamaz se démarquait.

Les soldats assurant la sécurité regardaient derrière les clôtures, leurs fusils se hérissant dans toutes les directions. Deux hélicoptères d’attaque Ka-52 Alligator ont survolé le ciel, fournissant une couverture supplémentaire au colonel général Alexander Chaiko alors qu’il escortait un convoi d’aide en mars depuis l’école de la rue Tsentralna que les officiers russes ont réquisitionnée comme quartier général.

A un quart d’heure de là, dans le village d’Ozera, la vie de trois hommes allait basculer de façon dramatique. Alors que Chaiko dirigeait l’attaque de la Russie sur Kyiv depuis Zdvyzhivka, les hommes ont été amenés au village par les troupes russes, qui les ont interrogés et torturés, puis les ont abattus dans le jardin d’une grande maison à environ un kilomètre (moins d’un mile) d’où le général maintenant debout.

La mort de ces hommes faisait partie d’un schéma de violence qui a laissé des centaines de civils battus, torturés et exécutés sur le territoire sous le commandement de Chaiko.

Ce n’était pas le travail de soldats voyous, une enquête de l’Associated Press et de la série PBS “Frontline” montre. Il s’agissait d’une brutalité stratégique et organisée, perpétrée dans des zones sous contrôle russe étroit où des officiers militaires – dont Chaiko lui-même – étaient présents.

