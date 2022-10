AP News en bref à 00h04 HAE

Fetterman affronte Oz lors d’un débat au Sénat 5 mois après un AVC

HARRISBURG, Pennsylvanie (AP) – Plus de cinq mois après avoir subi un accident vasculaire cérébral, le démocrate de Pennsylvanie John Fetterman a parfois eu du mal à expliquer ses positions et a souvent parlé avec hésitation tout au long d’un débat très attendu mardi contre le républicain Dr Mehmet Oz alors qu’ils se disputaient une critique. Siège du Sénat.

Dans les premières minutes du débat, Fetterman a parlé de ce qu’il a appelé “l’éléphant dans la pièce”.

« J’ai fait un AVC. Il ne m’a jamais laissé oublier cela », a déclaré Fetterman à propos d’Oz, qui a constamment remis en question sa capacité à siéger au Sénat. “Et je pourrais manquer quelques mots pendant ce débat, mêler deux mots ensemble, mais cela m’a renversé et je vais continuer à revenir.”

Lorsqu’il a été pressé de divulguer son dossier médical plus tard dans le débat, il a refusé de s’engager.

Oz, un célèbre chirurgien cardiaque, a ignoré les problèmes de santé de son adversaire tout au long du débat, s’emparant à la place des politiques de Fetterman en matière d’immigration et de criminalité et de son soutien au président Joe Biden. À un moment donné, Oz a déclaré que Fetterman, le lieutenant-gouverneur de l’État, “essayait de faire sortir de prison autant de meurtriers que possible”.

___

Le tireur de l’école avait une arme de type AR-15, 600 cartouches

ST. LOUIS (AP) – Un jeune de 19 ans qui a tué un enseignant et une fille de 15 ans dans un lycée de St. Louis était armé d’un fusil de type AR-15 et de ce qui semblait être plus de 600 cartouches de munitions, a déclaré mardi un responsable de la police.

Orlando Harris a également laissé une note manuscrite expliquant la fusillade de lundi au Central Visual and Performing Arts High School, a déclaré aux journalistes le commissaire de police de Saint-Louis, Michael Sack. Alexzandria Bell, élève de dixième année, et Jean Kuczka, professeur d’éducation physique de 61 ans, sont morts et sept élèves ont été blessés avant que la police ne tue Harris dans un échange de coups de feu.

Sack a lu la note de Harris dans laquelle le jeune homme déplorait qu’il n’avait pas d’amis, pas de famille, pas de petite amie et une vie d’isolement. Harris l’a qualifié de “tempête parfaite pour un tireur de masse”.

Sack a déclaré que Harris avait des munitions attachées à sa poitrine et dans un sac, et que des chargeurs supplémentaires avaient été trouvés jetés dans les cages d’escalier.

“Cela aurait pu être bien pire”, a déclaré Sack.

___

Les médecins disent que la “dépendance aux combustibles fossiles” tue et affame des millions de personnes

Les conditions météorologiques extrêmes dues au changement climatique ont déclenché la faim chez près de 100 millions de personnes et augmenté les décès dus à la chaleur de 68% dans les populations vulnérables du monde entier, car la «dépendance aux combustibles fossiles» dans le monde dégrade la santé publique chaque année, ont rapporté des médecins dans une nouvelle étude.

Dans le monde, la combustion du charbon, du pétrole, du gaz naturel et de la biomasse forme une pollution de l’air qui tue 1,2 million de personnes par an, dont 11 800 aux États-Unis, selon un rapport publié mardi dans la prestigieuse revue médicale Lancet.

“Notre santé est à la merci des combustibles fossiles”, a déclaré Marina Romanello, chercheuse en santé et climat à l’University College de Londres, directrice exécutive du Lancet Countdown. “Nous constatons une dépendance persistante aux combustibles fossiles qui non seulement amplifie les effets du changement climatique sur la santé, mais qui s’aggrave également à ce stade avec d’autres crises simultanées auxquelles nous sommes confrontés à l’échelle mondiale, y compris la pandémie de COVID-19 en cours. , la crise du coût de la vie, la crise énergétique et la crise alimentaire déclenchées après la guerre en Ukraine.

Dans le compte à rebours annuel du Lancet, qui examine le changement climatique et la santé, près de 100 chercheurs du monde entier ont mis en évidence 43 indicateurs où le changement climatique rend les gens plus malades ou plus faibles, avec un nouveau regard sur la faim ajouté cette année.

“Et les impacts du changement climatique sur la santé augmentent rapidement”, a déclaré Romanello.

___

Esquiver, nier ou mentir : les candidats restent vagues sur les plans 2024

WASHINGTON (AP) – Ils esquivent. Ils se couvrent. Et, oui, ils font parfois même des mensonges – ou du moins des volte-face.

Les aspirants présidentiels rêvant de la Maison Blanche tout en se présentant pour une réélection à des postes du Congrès ou de l’État sont souvent confrontés à une question inconfortable : quels que soient vos espoirs les plus élevés – et le moment qu’ils pourraient exiger – vous engagerez-vous à servir un mandat complet pour les gens qui votent pour vous à présent?

Certains, comme le gouverneur républicain de Floride, Ron DeSantis, éludent la question, comme il l’a fait lors d’un débat lundi soir. Plutôt que de répondre directement s’il pourrait quitter l’État, il a fouillé à la fois le président Joe Biden et son propre adversaire démocrate, le représentant Charlie Crist, qu’il a appelé “le seul vieil âne usé que je cherche à sortir”. pâturage.”

D’autres, comme la gouverneure du Dakota du Sud, Kristi Noem, laissent une marge de manœuvre, affirmant que ses “plans” sont de servir encore quatre ans.

Il n’y a pas si longtemps, il y avait aussi le sénateur de l’Illinois, Barack Obama, qui s’est engagé de manière célèbre : « Je remplirai mon mandat de six ans », pour annoncer sa candidature présidentielle 13 mois plus tard. Il venait de gagner son siège lorsqu’il a fait le vœu et n’était pas confronté à une réélection imminente.

___

La police de LA enquête si un enregistrement raciste a été enregistré illégalement

LOS ANGELES (AP) – Les détectives de Los Angeles enquêtent pour savoir si un enregistrement l’année dernière qui a capturé les remarques racistes des membres du conseil municipal a été fait illégalement, a déclaré mardi le chef de la police.

La divulgation de l’enregistrement au début du mois a déclenché un scandale croissant dans la deuxième plus grande ville du pays quelques semaines seulement avant le jour du scrutin. La discussion sectaire des membres du conseil – chargée d’insultes grossières – a mis à nu la représentation inégale et divisé le pouvoir politique selon des critères raciaux à Los Angeles.

Le président du conseil, Nury Martinez, a démissionné en disgrâce, tandis que deux autres membres du conseil ont résisté aux appels généralisés – de la Maison Blanche vers le bas – pour leur éviction.

Le tumulte a commencé avec la sortie il y a près de deux semaines d’un enregistrement jusqu’alors inconnu d’une réunion privée de 2021 impliquant Martinez et les conseillers Kevin de León et Gil Cedillo, ainsi que le puissant dirigeant syndical Ron Hererra, chef de la Fédération du travail du comté de Los Angeles.

“Le département a ouvert une enquête criminelle sur une allégation d’écoute clandestine”, a déclaré mardi le chef de la police de Los Angeles, Michel Moore, lors d’une conférence de presse en réponse à une question de l’Associated Press.

___

L’Ukraine accuse la Russie d’avoir trompé une bombe sale dans une usine nucléaire

KYIV, Ukraine (AP) – L’opérateur ukrainien de l’énergie nucléaire a déclaré mardi que les forces russes effectuaient des travaux secrets dans la plus grande centrale nucléaire d’Europe, une activité qui pourrait faire la lumière sur les affirmations de la Russie selon lesquelles l’armée ukrainienne prépare une “provocation” impliquant un dispositif radioactif.

Le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, a fait une allégation non fondée selon laquelle l’Ukraine se préparait à lancer une soi-disant bombe sale. Shoigu a nivelé la charge au cours du week-end lors d’appels à ses homologues britanniques, français, turcs et américains. La Grande-Bretagne, la France et les États-Unis l’ont rejetée d’emblée comme “transparente fausse”.

L’Ukraine a également rejeté l’affirmation de Moscou comme une tentative de détourner l’attention des propres plans présumés du Kremlin de faire exploser une bombe sale, qui utilise des explosifs pour disperser les déchets radioactifs dans le but de semer la terreur.

Energoatom, l’entreprise publique ukrainienne qui exploite les quatre centrales nucléaires du pays, a déclaré que les forces russes avaient effectué des travaux de construction secrets au cours de la semaine dernière à la centrale nucléaire occupée de Zaporizhzhia en Ukraine.

Les officiers russes contrôlant la zone ne donneront pas accès au personnel ukrainien qui gère l’usine ou aux moniteurs du chien de garde de l’énergie atomique de l’ONU qui leur permettrait de voir ce que font les Russes, a déclaré mardi Energoatom dans un communiqué.

___

Le panel du 6 janvier interroge l’ancien assistant de Trump, Hope Hicks

WASHINGTON (AP) – Le comité de la Chambre du 6 janvier interroge Hope Hicks, un assistant de longue date de l’ancien président Donald Trump, selon une personne proche de la réunion.

L’interview de mardi intervient alors que l’enquête tire à sa fin et que le panel a assigné Trump à comparaître dans les semaines à venir. La personne a requis l’anonymat pour discuter de la réunion à huis clos.

Hicks n’a pas joué un rôle majeur dans la réponse de la Maison Blanche à l’insurrection du 6 janvier 2021, au cours de laquelle des centaines de partisans de Trump ont fait irruption dans le Capitole américain et interrompu la certification de la victoire du président Joe Biden. L’assistant de communication de longue date de Trump y travaillait toujours à l’époque, mais a quitté la Maison Blanche dans les jours qui ont suivi.

Pourtant, Hicks avait été l’un des assistants les plus fiables de Trump. Et elle a été mise au courant de certains textes et e-mails ce jour-là avant le discours du président de l’époque devant la Maison Blanche et avant que la violence ne se déroule, selon CNN, qui a obtenu des copies de textes remis par l’ancien chef de cabinet de la Maison Blanche, Mark Meadows.

Hicks n’est pas étrangère aux enquêtes sur son ancien patron. Elle a été un témoin clé dans l’enquête sur la Russie de l’ancien avocat spécial Robert Mueller, fournissant des informations importantes au bureau de l’avocat spécial sur les tentatives de Trump d’entraver cette enquête. Mais elle a refusé de répondre aux questions sur son séjour à la Maison Blanche aux démocrates de la Chambre qui enquêtaient sur l’ancien président en 2019, après la publication du rapport de Mueller, invoquant des problèmes de privilège.

___

Le rappel des appareils d’apnée du sommeil s’éternise, attisant la frustration

WASHINGTON (AP) – Un rappel massif de millions d’appareils d’apnée du sommeil a attisé la colère et la frustration des patients, et les responsables américains envisagent une action en justice sans précédent pour accélérer un effort de remplacement qui devrait se prolonger l’année prochaine.

La mousse insonorisante des appareils respiratoires sous pression peut se décomposer avec le temps, ce qui conduit les utilisateurs à potentiellement inhaler de minuscules particules noires ou des produits chimiques dangereux pendant leur sommeil, a averti le fabricant Philips en juin 2021.

Philips a d’abord estimé qu’il pourrait réparer ou remplacer les unités dans un délai d’un an. Mais avec l’extension du rappel à plus de 5 millions d’appareils dans le monde, la société néerlandaise affirme maintenant que l’effort s’étendra jusqu’en 2023.

Cela a laissé de nombreux patients à choisir entre utiliser un appareil potentiellement nocif ou essayer des remèdes risqués, notamment retirer la mousse eux-mêmes, acheter des machines d’occasion en ligne ou simplement se passer de la thérapie.

Les appareils sont appelés machines à pression positive continue ou CPAP. Ils forcent l’air à travers un masque pour garder les passages ouverts pendant le sommeil.

___

“Ils ont pris mon grand amour”: une Ukrainienne cherche des réponses

OZERA, Ukraine (AP) – Tetiana Boikiv a regardé depuis la porte de la cave les soldats russes interrogeant son mari sur son téléphone.

« Montez », lui a crié son mari, Mykola Moroz. “N’ayez pas peur.”

Moroz – Kolia à ses amis – essayait d’expliquer que la vidéo de surveillance qu’ils avaient trouvée provenait de son travail d’électricien, toutes prises avant l’invasion du 24 février.

“Je suis une personne religieuse”, a déclaré Kolia. “Je n’ai blessé personne.”

Mais les deux soldats et leur commandant n’écoutaient pas. Ils lui ont mis un sac sur la tête. Désespéré, Boikiv a exigé de savoir ce qu’ils feraient de l’homme qu’elle appelait son grand, grand amour.

___

L’état d’un adolescent du Texas abattu en train de manger un hamburger ‘touch and go’

Un adolescent abattu par un policier de San Antonio il y a trois semaines alors qu’il mettait sa voiture en marche arrière en mangeant un hamburger est toujours hospitalisé et son état reste “très fragile”, a déclaré son père mardi dans les premiers commentaires publics de la famille depuis la fusillade. .

“Il va un peu mieux, ses blessures guérissent, mais les blessures qu’il a endurées, elles sont grandes, il y en a beaucoup”, a déclaré Eric Cantu lors d’une conférence de presse.

L’avocat de la famille Ben Crump – qui a assumé certains des meurtres de Noirs par la police les plus médiatisés du pays – a déclaré que la famille avait été informée que l’officier maintenant licencié qui avait tiré sur Erik Cantu, 17 ans, l’avait profilé racialement alors qu’il cherchait un suspect hispanique.

Cantu a été abattu le 2 octobre par l’agent James Brennand dans le parking d’un McDonald’s. Après la fusillade, l’officier recrue de 27 ans a été licencié et inculpé de deux chefs de voies de fait graves par un agent public. La police a déclaré que Brennand avait enfreint sa formation et les procédures policières après s’être approché de la voiture.

Dans les images de la caméra corporelle diffusées par la police, Brennand ouvre la portière de la voiture et dit à Cantu de sortir. La voiture recule avec la porte ouverte et l’agent tire plusieurs fois dans le véhicule. Il continue de tirer alors que la voiture s’éloigne.

The Associated Press