AP News en bref à 00h04 HAE

Les électeurs du GOP ont dit de conserver les bulletins de vote par correspondance jusqu’au jour du scrutin

ATLANTA (AP) – Les militants républicains qui pensent que les élections de 2020 ont été volées à l’ancien président Donald Trump ont élaboré un plan qui, selon eux, empêchera la tricherie lors des élections de mi-mandat de cette année.

La stratégie : votez en personne le jour du scrutin ou, pour les électeurs qui reçoivent un bulletin de vote par la poste, conservez-le et remettez-le dans un bureau de vote ou un bureau électoral le 8 novembre.

Le plan est basé sur des théories du complot infondées selon lesquelles les fraudeurs manipuleront les systèmes de vote pour truquer les résultats des démocrates une fois qu’ils auront vu combien de votes républicains ont été rendus tôt. Il n’y a aucune preuve d’une telle fraude généralisée.

Si suffisamment d’électeurs sont dissuadés de voter tôt, cela pourrait entraîner de longues files d’attente le jour du scrutin et retarder le traitement de ces bulletins de vote postés arrivés en retard. Ces bulletins de vote ne seraient probablement pas comptés avant le lendemain ou plus tard.

“Cela ne fait que tout ralentir”, a déclaré Noah Praetz, l’ancien greffier électoral du comté de Cook, dans l’Illinois, qui conseille désormais les bureaux électoraux locaux sur les meilleures pratiques et la sécurité. “Dans de nombreux endroits, si vous ne recevez pas de bulletins de vote par correspondance avant le jour du scrutin, vous ne les comptez qu’après le jour du scrutin.”

___

Les autorités russes conseillent aux civils de quitter la région ukrainienne

KYIV, Ukraine (AP) – Les autorités installées par la Russie en Ukraine ont dit à tous les habitants de la ville de Kherson de partir “immédiatement” samedi avant une avancée attendue des troupes ukrainiennes menant une contre-offensive pour reprendre l’une des premières zones urbaines prises par la Russie après l’invasion le pays.

Dans un message sur le service de messagerie Telegram, l’administration régionale pro-Kremlin a vivement exhorté les civils à utiliser les traversées en bateau sur un grand fleuve pour s’enfoncer plus profondément dans le territoire sous contrôle russe, citant une situation tendue sur le front et la menace de bombardements et de plans présumés. pour « attentats terroristes » par Kyiv.

Kherson est aux mains des Russes depuis les premiers jours de la guerre de près de 8 mois en Ukraine. La ville est la capitale d’une région du même nom, l’une des quatre que le président russe Vladimir Poutine a illégalement annexées le mois dernier et soumises jeudi à la loi martiale russe.

Vendredi, les forces ukrainiennes ont bombardé des positions russes dans toute la province, ciblant les routes de ravitaillement des forces pro-Kremlin à travers le Dniepr et se préparant à une dernière poussée pour reprendre la ville.

L’armée ukrainienne a récupéré de vastes zones dans le nord de la région depuis le lancement d’une contre-offensive fin août. Il a fait état de nouveaux succès samedi, affirmant que les troupes russes avaient été contraintes de se retirer des villages de Charivne et Chkalove dans le district de Beryslav.

___

Les passages frontaliers illégaux vers les États-Unis depuis le Mexique atteignent un sommet annuel

SAN DIEGO (AP) – Une augmentation de la migration en provenance du Venezuela, de Cuba et du Nicaragua en septembre a porté le nombre de passages illégaux au niveau le plus élevé jamais enregistré au cours d’un exercice, selon le US Customs and Border Protection.

Les chiffres de fin d’année reflètent la détérioration des conditions économiques et politiques dans certains pays, la force relative de l’économie américaine et l’application inégale des restrictions d’asile de l’ère Trump.

Les migrants ont été arrêtés 227 547 fois en septembre à la frontière américaine avec le Mexique, le troisième mois le plus élevé de la présidence de Joe Biden. Il a augmenté de 11,5 % par rapport à 204 087 fois en août et de 18,5 % par rapport à 192 001 fois en septembre 2021.

Au cours de l’exercice qui s’est terminé le 30 septembre, les migrants ont été arrêtés 2,38 millions de fois, en hausse de 37% par rapport à 1,73 million de fois l’année précédente, selon les chiffres publiés tard vendredi soir. Le total annuel a dépassé les 2 millions pour la première fois en août et est plus du double du niveau le plus élevé de la présidence de Donald Trump en 2019.

Près de 78 000 migrants du Venezuela, de Cuba et du Nicaragua ont été arrêtés en septembre, contre environ 58 000 du Mexique et de trois pays du nord de l’Amérique centrale qui ont historiquement représenté la majeure partie du flux.

___

Les manifestations en Iran déclenchent des rassemblements de solidarité aux États-Unis et en Europe

WASHINGTON (AP) – Des foules chantantes ont défilé samedi dans les rues de Berlin, Washington DC et Los Angeles lors d’une manifestation de soutien international aux manifestants confrontés à une violente répression gouvernementale en Iran, déclenchée par la mort de Mahsa Amini, 22 ans, en la garde à vue de la police des mœurs de ce pays.

Sur le National Mall américain, des milliers de femmes et d’hommes de tous âges – vêtus de vert, de blanc et de rouge, les couleurs du drapeau iranien – ont crié en rythme. “Avoir peur. Avoir peur. Nous ne faisons qu’un », ont crié les manifestants avant de marcher vers la Maison Blanche. “Dites son nom ! Mahsa ! »

Les manifestations, organisées par des organisateurs locaux de partout aux États-Unis, ont attiré des Iraniens de toute la région de Washington DC, certains venant de Toronto pour rejoindre la foule.

À Los Angeles, qui abrite la plus grande population d’Iraniens en dehors de l’Iran, une foule de manifestants a formé une procession lente le long des pâtés de maisons d’une rue fermée du centre-ville. Ils ont chanté pour la chute du gouvernement iranien et agité des centaines de drapeaux iraniens qui ont transformé l’horizon en une vague ondulante de rouge, de blanc et de vert.

« Nous voulons la liberté », ont-ils tonné.

___

Les manifestations contre l’inflation à travers l’Europe menacent les troubles politiques

LONDRES (AP) – En Roumanie, les manifestants ont soufflé des cornes et frappé des tambours pour exprimer leur consternation face à la hausse du coût de la vie. Partout en France, les gens sont descendus dans la rue pour exiger des augmentations de salaire qui suivent le rythme de l’inflation. Les manifestants tchèques se sont rassemblés contre la gestion par le gouvernement de la crise énergétique. Le personnel des chemins de fer britanniques et les pilotes allemands ont organisé des grèves pour réclamer de meilleurs salaires à mesure que les prix augmentaient.

Dans toute l’Europe, la flambée de l’inflation est à l’origine d’une vague de protestations et de grèves qui souligne le mécontentement croissant face à la spirale du coût de la vie et menace de déclencher des troubles politiques. Alors que la Première ministre britannique Liz Truss a été forcée de démissionner moins de deux mois après que ses plans économiques ont provoqué le chaos sur les marchés financiers et ont davantage meurtri une économie en difficulté, le risque pour les dirigeants politiques est devenu plus clair alors que les gens exigent une action.

Les Européens ont vu leurs factures d’énergie et les prix des denrées alimentaires monter en flèche à cause de la guerre de la Russie en Ukraine. Malgré la chute des prix du gaz naturel par rapport aux sommets records de l’été et les gouvernements allouant 576 milliards d’euros (plus de 566 milliards de dollars) d’aide énergétique aux ménages et aux entreprises depuis septembre 2021, selon le groupe de réflexion Bruegel à Bruxelles, cela ne suffit pas pour certains manifestants.

Les prix de l’énergie ont poussé l’inflation dans les 19 pays qui utilisent l’euro à un niveau record de 9,9 %, ce qui rend plus difficile pour les gens d’acheter ce dont ils ont besoin. Certains ne voient pas d’autre choix que de descendre dans la rue.

“Aujourd’hui, les gens sont obligés d’utiliser des moyens de pression pour obtenir une augmentation” de salaire, a déclaré Rachid Ouchem, un médecin qui faisait partie des plus de 100 000 personnes qui ont rejoint les marches de protestation cette semaine dans plusieurs villes françaises.

___

Catégorie 4 Rosyln effleurant Vallarta en route vers la côte mexicaine

MEXICO CITY (AP) – L’ouragan Roslyn a déferlé sur le Pacifique sous la forme d’une puissante tempête de catégorie 4 juste au large de la station balnéaire mexicaine de Puerto Vallarta alors qu’il se dirigeait vers un débarquement dimanche un peu au nord.

Le National Hurricane Center des États-Unis a déclaré que Roslyn avait des vents maximums soutenus de 130 mph (215 km/h) tard samedi, mais pourrait perdre de la puissance pendant la nuit.

Le noyau de Roslyn était à environ 65 miles (105 kilomètres) à l’ouest-sud-ouest de Cabo Corrientes – le point de terre s’avançant dans le Pacifique au sud de Puerto Vallarta – et se déplaçant vers le nord à 12 mph (19 km/h).

Les prévisionnistes ont déclaré que Roslyn passerait probablement près de Cabo Corrientes et de la région de Puerto Vallarta pendant la nuit, mais ont averti que ces zones connaîtraient toujours des vents violents, de fortes pluies et des vagues agitées.

La tempête devait toucher terre dans l’État de Nayarit dimanche matin. L’ouragan Orlene a touché terre le 3 octobre un peu plus au nord dans à peu près la même région, à environ 75 kilomètres au sud-est de la station balnéaire de Mazatlan.

___

La ville où George Floyd a été tué peine à recruter des flics

MINNEAPOLIS (AP) – À l’intérieur du campus tentaculaire de l’Académie de police de Minneapolis, du côté nord de la ville, six personnes se sont assises sobrement et ont écouté une poignée d’officiers et de responsables de la ville parler de rejoindre un département en sous-effectif qui est synonyme du meurtre de George Floyd.

Les officiers vivraient dans une région métropolitaine animée et dynamique avec une qualité de vie élevée, ont-ils déclaré, travaillant dans un grand département où ils pourraient choisir une grande variété de cheminements de carrière avec des avantages complets.

Mais ceux qui prêtent serment doivent comprendre qu’il s’agit d’un travail dangereux et qu’on s’attend à ce qu’ils protègent le caractère sacré de la vie humaine – même si cela signifie freiner un collègue officier. Et tout ce qu’ils font doit viser à rétablir la confiance dans une ville laissée en lambeaux par le meurtre de Floyd et d’autres hommes noirs.

“Il y a encore des gens qui nous apprécient encore”, a déclaré le Sgt. Vanessa Anderson l’a dit aux recrues potentielles. « La communauté nous apprécie toujours. Je le pense vraiment.

La criminalité a augmenté à Minneapolis pendant la pandémie, comme dans de nombreuses villes américaines. Les homicides ont presque doublé de 2019 à 2021, les voies de fait graves ont bondi d’un tiers et les détournements de voitures – que la ville n’a commencé à suivre qu’à l’automne 2020 – ont explosé. Et le problème de la criminalité dans la ville a été aggravé par un exode massif d’officiers qui ont cité le stress post-traumatique après la mort de Floyd, éviscérant le département d’environ un tiers de son personnel.

___

EXPLAINER: Pourquoi le public britannique ne choisit pas son chef

LONDRES (AP) – Les observateurs de la structure gouvernementale britannique peuvent être pardonnés de se gratter la tête ces dernières semaines alors qu’ils regardent le pays traverser une succession de premiers ministres sans tenir d’élections. Alors que le Parti travailliste d’opposition réclame des élections, les conservateurs au pouvoir poussent à choisir un autre Premier ministre dans leurs propres rangs, ce qu’ils ont le droit de faire en raison du fonctionnement de la démocratie parlementaire britannique.

LES BRITANNIQUES NE VOTENT JAMAIS POUR LEUR PREMIER MINISTRE

La Grande-Bretagne est divisée en 650 circonscriptions locales, et les gens cochent une case pour le représentant qu’ils veulent devenir leur député local, ou député. Dans la plupart des cas, il s’agira d’un membre de l’un des principaux partis politiques du pays.

Le parti qui remporte la majorité des sièges forme un gouvernement et le chef de ce parti devient automatiquement premier ministre. Bien que des coalitions soient possibles, le système électoral britannique favorise les deux plus grands partis et, dans la plupart des cas, un seul parti obtiendra la majorité absolue des sièges, comme c’est le cas pour les conservateurs au Parlement actuel.

COMMENT LES PARTIS CHOISISSENT-ILS LEURS DIRIGEANTS ?

___

Dietrich Mateschitz, propriétaire de Red Bull Formula One, décède à 78 ans

AUSTIN, Texas (AP) – Le milliardaire autrichien Dietrich Mateschitz, co-fondateur de la société de boissons énergisantes Red Bull et fondateur et propriétaire de l’équipe de course Red Bull Formula One, est décédé. Il avait 78 ans.

Les responsables de l’équipe de course Red Bull au Grand Prix des États-Unis à Austin, au Texas, ont annoncé samedi la mort de Mateschitz. Il n’y avait aucun mot immédiat où il est mort, ou une cause de décès.

Mohammed Ben Sulayem, président de l’instance dirigeante du sport automobile FIA, a déclaré que Mateschitz était “une figure dominante du sport automobile”.

“Les pensées de toute la famille FIA ​​vont à ses proches en ce moment et il nous manquera beaucoup.”

Mateschitz est devenu célèbre en tant que visage public de Red Bull, un conglomérat austro-thaïlandais qui affirme avoir vendu près de 10 milliards de canettes de sa boisson à base de caféine et de taurine dans 172 pays du monde l’année dernière.

___

Les Phillies ont frappé 4 circuits, rallier Padres 10-6, mener NLCS 3-1

PHILADELPHIE (AP) – Rhys Hoskins a réussi deux circuits, Kyle Schwarber a frappé un tir en solo dans les arbustes et Bryce Harper a doublé pour mettre les Phillies de Philadelphie devant pour de bon dans une victoire sauvage de 10-6 contre les Padres de San Diego samedi soir pour un 3-1 mener la série de championnats de la Ligue nationale.

Harper s’est tenu au deuxième but après son coup sûr et a déclaré avec insistance que le stade était sa maison.

Avec une victoire de plus, ce sera une maison pour les World Series.

JT Realmuto a également réussi un circuit pour les Phillies, qui tentent de devenir la première équipe à la troisième place à atteindre la Classique d’automne.

Les Phillies envoient l’as Zack Wheeler au monticule lors du match 5 dimanche au Citizens Bank Park pour tenter de décrocher leur premier fanion de la Ligue nationale depuis 2009. Ils n’ont pas remporté la Série mondiale depuis 2008.

The Associated Press