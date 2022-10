AP News en bref à 00h04 HAE

Le panel du 6 janvier assigne à comparaître Trump, exigeant un témoignage historique

WASHINGTON (AP) – Le comité de la Chambre chargé d’enquêter sur l’attaque du 6 janvier contre le Capitole des États-Unis a officiellement délivré vendredi une citation à comparaître extraordinaire à Donald Trump, exigeant le témoignage de l’ancien président qui, selon les législateurs, a “personnellement orchestré” un effort en plusieurs parties pour renverser le résultats des élections de 2020.

Le panel de neuf membres a envoyé une lettre aux avocats de Trump disant qu’il devait témoigner, soit au Capitole, soit par vidéoconférence, “à partir du 14 novembre ou vers” et se poursuivant pendant plusieurs jours si nécessaire.

La lettre décrivait également une vaste demande de documents, y compris des communications personnelles entre Trump et des membres du Congrès ainsi que des groupes extrémistes. Ceux-ci doivent être rendus avant le 4 novembre, bien que les délais du comité soient généralement sujets à négociation.

“Nous reconnaissons qu’une assignation à comparaître à un ancien président est une action importante et historique”, ont écrit le président Bennie Thompson et la vice-présidente Liz Cheney dans la lettre à Trump. “Nous ne prenons pas cette mesure à la légère.”

Le panel a ancré son action dans l’histoire, énumérant les anciens présidents de John Quincy Adams à Gerald Ford, qui ont témoigné devant le Congrès après avoir quitté leurs fonctions – et a noté que même les présidents en exercice ont répondu aux assignations à comparaître du Congrès.

___

Le tribunal bloque temporairement l’annulation du prêt étudiant de Biden

ST. LOUIS (AP) – Une cour d’appel fédérale a émis vendredi soir une suspension administrative bloquant temporairement le plan du président Joe Biden d’annuler des milliards de dollars de prêts étudiants fédéraux, jetant le programme dans les limbes quelques jours seulement après que les gens ont commencé à demander une remise de prêt.

La Cour d’appel du huitième circuit a prononcé la suspension pendant qu’elle examine une requête de six États dirigés par les républicains pour bloquer le programme. La suspension a ordonné à l’administration Biden de ne pas agir sur le programme pendant qu’elle examine l’appel.

On ne sait pas ce que la décision signifie pour les 22 millions d’emprunteurs qui ont déjà demandé l’allégement. L’administration Biden avait promis de ne pas effacer de dette avant le 23 octobre alors qu’elle luttait contre les contestations judiciaires, mais le plus tôt elle devait commencer à effacer la dette était à la mi-novembre.

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a encouragé les emprunteurs à continuer de demander l’allégement, affirmant que l’ordonnance temporaire du tribunal n’empêchait pas les demandes ou l’examen des demandes.

“Nous continuerons à avancer à toute vitesse dans nos préparatifs conformément à cet ordre”, a-t-elle déclaré dans un communiqué. “Et, l’administration continuera à lutter contre les responsables républicains qui poursuivent pour bloquer nos efforts pour venir en aide aux familles qui travaillent.”

___

Les forces ukrainiennes bombardent la traversée de la rivière ; Kherson une forteresse

KYIV, Ukraine (AP) – Les forces ukrainiennes ont bombardé des positions russes dans la région sud occupée et illégalement annexée de Kherson, ciblant des routes de réapprovisionnement à travers un fleuve majeur tout en se rapprochant vendredi d’un assaut complet sur l’une des premières zones urbaines capturées par la Russie après avoir envahi le pays .

Des responsables installés par la Russie auraient tenté désespérément de transformer la ville de Kherson, un objectif primordial pour les deux parties en raison de ses industries clés et de son important port fluvial et maritime, en une forteresse tout en tentant d’évacuer des dizaines de milliers d’habitants.

Selon l’état-major de l’armée ukrainienne, le Kremlin a envoyé jusqu’à 2 000 recrues dans la région de Kherson – l’une des quatre Moscou illégalement annexées et soumises à la loi martiale russe – pour reconstituer les pertes et renforcer les unités de première ligne.

Le fleuve Dniepr occupe une place prépondérante dans la bataille régionale car il remplit des fonctions essentielles – passages pour le ravitaillement, les troupes et les civils ; l’eau potable pour le sud de l’Ukraine et la péninsule de Crimée annexée ; et la production d’électricité à partir d’une centrale hydroélectrique. Une grande partie de la zone, y compris la centrale électrique et un canal alimentant la Crimée en eau, est sous contrôle russe.

Des responsables de Kherson installés au Kremlin ont déclaré que le bombardement ukrainien d’un ferry sur le Dniepr avait tué deux journalistes travaillant pour une chaîne de télévision locale qu’ils avaient créée sous l’occupation. Au moins deux autres personnes auraient été tuées et 10 membres de l’équipe de diffusion et leurs proches ont été blessés, a rapporté l’agence de presse russe Tass.

___

“Le changement est arrivé”: le Mississippi dévoile la statue d’Emmett Till

GREENWOOD, Miss. (AP) – Des centaines de personnes ont applaudi – et certaines ont essuyé des larmes – alors qu’une communauté du Mississippi a dévoilé vendredi une statue plus grande que nature d’Emmett Till, non loin de l’endroit où des hommes blancs ont kidnappé et tué l’adolescent noir. accusations selon lesquelles il avait flirté avec une femme blanche dans un magasin de campagne.

“Le changement est arrivé et il continuera de se produire”, a déclaré Madison Harper, une élève du lycée du comté de Leflore, à un public de diverses races lors de l’inauguration de la statue. “Il y a des décennies, nos parents et grands-parents ne pouvaient pas imaginer qu’un moment comme aujourd’hui se produirait.”

Le lynchage de 1955 est devenu un catalyseur pour le mouvement des droits civiques. La mère de Till, Mamie Till-Mobley, a insisté pour des funérailles à ciel ouvert à Chicago afin que le monde puisse voir les horreurs infligées à son fils de 14 ans. Le magazine Jet a publié des photos de son corps mutilé, qui a été retiré de la rivière Tallahatchie dans le Mississippi.

La statue en bronze de 9 pieds (2,7 mètres) de haut dans le Rail Spike Park de Greenwood est une représentation désinvolte du Till vivant en pantalon, chemise et cravate avec une main sur le bord d’un chapeau.

La chanson rythmique et blues «Wake Up, Everybody» a joué alors que les travailleurs retiraient une bâche de la silhouette. Des dizaines de personnes ont fait un bond en avant, prenant des photos et des vidéos sur des téléphones portables.

___

Boris Johnson, évincé par le scandale, envisage de revenir en tant que leader britannique

LONDRES (AP) – L’ancien Premier ministre britannique Boris Johnson – évincé par des scandales éthiques il y a à peine trois mois – s’est efforcé de faire son retour vendredi en tant que l’un des nombreux candidats cherchant à remplacer Liz Truss, dont la chute rapide a semé le désarroi à la fois dans les dirigeants du pays. de graves difficultés économiques.

Le Parti conservateur au pouvoir a ordonné une course ultra-rapide qui vise à finaliser les nominations lundi et à installer un nouveau Premier ministre, son troisième cette année, d’ici une semaine.

Johnson n’a pas déclaré publiquement qu’il se présentait, mais un allié politique qui s’est entretenu avec lui a déclaré à Sky News qu’il était « partant » et les bookmakers ont fait de lui l’un des favoris pour remporter le concours.

Un retour de Johnson serait une reprise étonnante pour une figure polarisante expulsée par une multitude de scandales éthiques. Les opposants disent que lui donner une autre chance ne ferait que susciter plus de controverse et de déception.

L’incertitude du leadership survient à un moment de faible croissance économique et alors que des millions de personnes sont aux prises avec des coûts d’emprunt plus élevés et la hausse des prix de l’épicerie, du carburant et d’autres produits de base. Une vague croissante de grèves des cheminots et des postiers, des avocats et d’autres a révélé un mécontentement croissant alors qu’une récession se profile.

___

Pfizer dit que le vaccin COVID-19 coûtera entre 110 et 130 dollars par dose

Pfizer facturera 110 $ à 130 $ pour une dose de son vaccin COVID-19 une fois que le gouvernement américain aura cessé d’acheter les vaccins, mais le fabricant de médicaments dit qu’il s’attend à ce que de nombreuses personnes continuent à le recevoir gratuitement.

Les dirigeants de Pfizer ont déclaré que la tarification commerciale des doses pour adultes pourrait commencer au début de l’année prochaine, selon le moment où le gouvernement mettra fin à son programme d’achat et de distribution des vaccins.

Le fabricant de médicaments a déclaré qu’il s’attend à ce que les personnes bénéficiant d’une assurance maladie privée ou d’une couverture par le biais de programmes publics tels que Medicare ou Medicaid ne paient rien. La loi sur les soins abordables oblige les assureurs à couvrir de nombreux vaccins recommandés sans facturer de frais remboursables.

Un porte-parole a déclaré que la société disposait également d’un programme d’aide basé sur le revenu qui aide les résidents américains éligibles sans assurance à se faire vacciner.

Le prix rendrait le vaccin à deux doses plus cher pour les clients qui paient en espèces que les vaccins annuels contre la grippe. Selon CVS Health, qui gère l’une des plus grandes chaînes de pharmacies du pays, leur prix peut varier d’environ 50 $ à 95 $, selon le type.

___

L’Occident et la Russie s’affrontent à propos d’une enquête sur des drones en Ukraine

NATIONS UNIES (AP) – Les États-Unis et leurs principaux alliés occidentaux ont accusé vendredi la Russie d’avoir utilisé des drones iraniens pour attaquer des civils et des centrales électriques en Ukraine, en violation d’une résolution du Conseil de sécurité de l’ONU de 2015 et du droit international humanitaire.

La Russie a répliqué en accusant l’Ukraine d’avoir attaqué des infrastructures et des civils pendant huit ans dans les régions séparatistes orientales de Donetsk et Louhansk, que le président russe Vladimir Poutine a illégalement annexées plus tôt cette année.

Les États-Unis, la France, l’Allemagne et la Grande-Bretagne ont soutenu l’appel de l’Ukraine au secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, d’envoyer une équipe pour enquêter sur l’origine des drones.

L’ambassadeur russe Vassily Nebenzia a déclaré que les drones sont russes et a averti qu’une enquête violerait la Charte des Nations unies et affecterait gravement les relations entre la Russie et les Nations unies.

L’ambassadeur adjoint des États-Unis, Jeffrey DeLaurentis, a déclaré que “l’ONU doit enquêter sur toute violation des résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU – et nous ne devons pas permettre à la Russie ou à d’autres d’empêcher ou de menacer l’ONU de s’acquitter des responsabilités qui lui incombent”.

___

Cardi B absous dans un procès pour illustration de mixtape racée

SANTA ANA, Californie (AP) – Un jury s’est rangé du côté de Cardi B vendredi dans une affaire de violation du droit d’auteur impliquant un homme qui a affirmé que le rappeur lauréat d’un Grammy avait abusé de ses tatouages ​​​​dos pour sa couverture sexuellement suggestive de mixtape 2016.

Le jury fédéral du sud de la Californie a jugé que Kevin Michael Brophy n’avait pas prouvé que Cardi B avait détourné son image. Après que la présidente du jury eut lu le verdict, la rappeuse serra ses avocats dans ses bras et parut joyeuse.

Cardi B a remercié les jurés, admettant qu’elle était “assez nerveuse” avant d’entendre le verdict.

“Je ne savais pas si j’allais perdre ou non”, a-t-elle déclaré après avoir quitté le palais de justice. Elle a été envahie par plusieurs journalistes, photographes et plus de 40 lycéens qui ont scandé son nom. Un fan a brandi une pancarte lui demandant si elle pouvait l’emmener à son bal de retour, auquel elle a répondu “Oui, je vais voir ce que je peux faire.”

«Je me suis dit que si je gagnais, j’allais insulter M. Brophy. Mais je n’ai pas à cœur de l’insulter », a-t-elle déclaré. Dans la salle d’audience, Cardi B a eu une brève conversation cordiale avec Brophy et lui a serré la main.

___

Plaidoyer de culpabilité dû dans une fusillade dans une école du Michigan qui a tué 4 personnes

DETROIT (AP) – Un adolescent accusé d’avoir tué quatre camarades de classe et d’en avoir blessé d’autres dans un lycée du Michigan devrait plaider coupable de meurtre la semaine prochaine, ont annoncé vendredi les autorités.

Ethan Crumbley avait créé des images de violence lors d’un devoir en classe en novembre dernier, mais n’a pas été renvoyé chez lui du lycée d’Oxford, dans le sud-est du Michigan. Il a sorti une arme quelques heures plus tard et a commis une fusillade de masse.

Les autorités ont attribué une certaine responsabilité aux parents de Crumbley, les décrivant comme un couple dysfonctionnel qui a ignoré les besoins de santé mentale de leur fils et a joyeusement offert une arme à feu en cadeau quelques jours avant l’attaque. Ils font également face à des accusations.

Crumbley, 16 ans, doit comparaître devant le tribunal lundi.

“Nous pouvons confirmer que le tireur devrait plaider coupable des 24 chefs d’accusation, y compris le terrorisme, et le procureur a informé les victimes”, a déclaré David Williams, procureur adjoint en chef du comté d’Oakland.

___

Review: Taylor Swift devient sombre et électrique sur “Midnights”

Taylor Swift “Midnights” (Republic Records)

“Tout de moi a changé comme minuit”, avoue Taylor Swift à mi-chemin de son dernier album, le bien nommé et maussade “Midnights”. C’est un moment sur l’électrique “Midnight Rain” qui trouve la parolière Swift à son meilleur, vous rappelant sa capacité inégalée à rendre n’importe quelle émotion universelle.

Le refrain de la chanson commence : « Il était soleil, j’étais pluie de minuit. Et de poursuivre : “Il voulait que ce soit confortable, je voulais cette douleur. Il voulait une épouse, je faisais mon propre nom. À la poursuite de cette renommée. Il est resté le même. Puis, cette parole: “Tout de moi a changé comme minuit.” Le son semble expérimental pour Swift, s’ouvrant avec sa propre voix artificiellement réduite à un ton presque méconnaissable. C’est l’un des sons les plus intéressants de l’album, un rythme indie-pop qui rappelle le travail de son producteur Jack Antonoff sur “Melodrama” de Lorde, mais aussi frais et captivant.

Les paroles de la chanson, de Swift et Antonoff, sont régulières et détaillées, mais pas gênantes – vous permettant de vous enfoncer dans le rythme, de couler et de le ressentir avec elle.

Sur les 13 titres de “Midnights”, une Swift consciente d’elle-même montre sa capacité à évoluer à nouveau. Et à la manière typique de Swift, elle avait plus de surprises dans sa manche – laissant tomber sept pistes bonus supplémentaires et un clip vidéo pour “Anti-Hero” quelques heures après la sortie de “Midnights”.

The Associated Press