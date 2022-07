AP News en bref à 00h04 HAE

L’ex-dirigeant japonais Shinzo Abe assassiné lors d’un discours

TOKYO (AP) – L’ancien Premier ministre Shinzo Abe a été assassiné vendredi dans une rue de l’ouest du Japon par un homme armé qui a ouvert le feu sur lui par derrière alors qu’il prononçait un discours de campagne – une attaque qui a stupéfié une nation avec certaines des lois les plus strictes sur le contrôle des armes à feu partout.

Abe, 67 ans, qui était le dirigeant le plus ancien du Japon lorsqu’il a démissionné en 2020, s’est effondré en saignant et a été transporté par avion vers un hôpital voisin de Nara, bien qu’il ne respire pas et que son cœur se soit arrêté. Il a ensuite été déclaré mort après avoir reçu des transfusions sanguines massives, ont indiqué des responsables.

Un corbillard transportant le corps d’Abe a quitté l’hôpital tôt samedi pour rentrer chez lui à Tokyo. L’épouse d’Abe, Akie, a baissé la tête alors que le véhicule passait devant une foule de journalistes.

Le chef du service des urgences de l’Université médicale de Nara, Hidetada Fukushima, a déclaré qu’Abe avait subi des dommages importants au cœur, ainsi que deux blessures au cou qui ont endommagé une artère. Il n’a jamais retrouvé ses signes vitaux, a déclaré Fukushima.

La police sur les lieux de la fusillade a arrêté Tetsuya Yamagami, 41 ans, ancien membre de la marine japonaise, soupçonné de meurtre. La police a déclaré qu’il avait utilisé une arme à feu qui était manifestement artisanale – environ 15 pouces (40 centimètres) de long – et ils ont confisqué des armes similaires et son ordinateur personnel lorsqu’ils ont fait une descente dans son appartement d’une pièce à proximité.

___

Les lois strictes du Japon sur les armes à feu ajoutent au choc de l’assassinat d’Abe

TOKYO (AP) – L’assassinat de l’ancien Premier ministre Shinzo Abe en plein jour vendredi a choqué un monde qui en est venu à associer le Japon à une criminalité relativement faible et à un contrôle strict des armes à feu.

Abe, le plus ancien Premier ministre du Japon, a reçu une balle dans le dos alors qu’il faisait campagne dans la ville de Nara pour les candidats parlementaires. Il est décédé dans un hôpital, deux jours avant les élections.

Le suspect a apparemment contourné la réglementation nationale ultra-serrée sur les armes à feu en construisant sa propre arme. La police a déclaré que l’appareil de 15 pouces (40 centimètres) était manifestement fait maison, et un expert l’a comparé à un pistolet à chargement par la bouche. Les autorités ont confisqué des armes similaires lors d’une descente dans l’appartement d’une pièce voisin du suspect.

Le mobile de l’homme, qui a été placé en garde à vue sur place, reste flou.

La violence mortelle par arme à feu est pratiquement inconnue au Japon, et la plupart des Japonais traversent la vie sans jamais manipuler, ni même voir, une vraie arme à feu. Les coups de couteau sont plus fréquents dans les meurtres.

___

Musk abandonne l’accord pour acheter Twitter; l’entreprise dit qu’elle portera plainte

Elon Musk a annoncé vendredi qu’il abandonnerait son offre tumultueuse de 44 milliards de dollars pour acheter Twitter après que la société n’ait pas fourni suffisamment d’informations sur le nombre de faux comptes. Twitter a immédiatement riposté, affirmant qu’il poursuivrait le PDG de Tesla pour faire respecter l’accord.

Le dénouement probable de l’acquisition n’était que le dernier rebondissement d’une saga entre l’homme le plus riche du monde et l’une des plateformes de médias sociaux les plus influentes, et cela pourrait laisser présager une bataille juridique titanesque à venir.

Twitter aurait pu réclamer des frais de rupture d’un milliard de dollars que Musk a accepté de payer dans ces circonstances. Au lieu de cela, il semble prêt à se battre pour finaliser l’achat, que le conseil d’administration de la société a approuvé et le PDG Parag Agrawal a insisté sur le fait qu’il voulait le réaliser.

Dans une lettre adressée au conseil d’administration de Twitter, l’avocat de Musk, Mike Ringler, s’est plaint que son client avait pendant près de deux mois recherché des données pour juger de la prévalence des comptes “faux ou spam” sur la plate-forme de médias sociaux.

“Twitter a omis ou refusé de fournir ces informations. Parfois, Twitter a ignoré les demandes de M. Musk, parfois il les a rejetées pour des raisons qui semblent injustifiées, et parfois il a prétendu s’y conformer tout en donnant à M. Musk des informations incomplètes ou inutilisables », indique la lettre.

___

L’avocat de Trump WH Cipollone donne 1/6 témoignage, de nouvelles informations

WASHINGTON (AP) – L’ancien avocat de la Maison Blanche Pat Cipollone “n’a pas contredit” le témoignage des témoins précédents lors de sa comparution vendredi devant le comité du 6 janvier, une séance privée exténuante d’une journée qui a produit de nouvelles informations à divulguer lors de futures audiences publiques, un législateur a dit.

Cipollone était un témoin très recherché, en particulier après un témoignage explosif selon lequel il avait tenté d’empêcher Donald Trump de contester les résultats des élections de 2020 et avait travaillé pour empêcher le président vaincu de rejoindre la foule violente qui assiégeait le Capitole, ont-ils déclaré.

“Il n’a pas contredit le témoignage d’autres témoins”, a déclaré la représentante Zoe Lofgren, D-Californie, vendredi soir sur CNN.

Lofgren, membre du comité, a précisé que “ne pas contredire n’est pas la même chose que confirmer”. Dans certains cas, l’ancien avocat de la Maison Blanche n’était pas présent pour les événements décrits ou “n’a pas pu se souvenir avec précision” de certains détails, a-t-elle déclaré.

“Il a été franc avec le comité, il a été prudent dans ses réponses”, a déclaré Lofgren. “Et je pense que nous avons appris quelques choses, que nous allons déployer lors des audiences à venir.”

___

À l’ère de la transparence, la loi de l’Arizona limite le tournage de la police

PHOENIX (AP) – Le gouverneur de l’Arizona a signé une loi qui restreint la façon dont le public peut filmer la police à un moment où il y a une pression croissante à travers les États-Unis pour une plus grande transparence des forces de l’ordre.

Les groupes de défense des droits civiques et des médias se sont opposés à la mesure que le gouverneur républicain Doug Ducey a signée jeudi. La loi interdit en Arizona de filmer sciemment des policiers à 8 pieds (2,5 mètres) ou moins sans l’autorisation d’un agent.

Quelqu’un sur une propriété privée avec le consentement du propriétaire peut également se voir ordonner d’arrêter l’enregistrement si un policier découvre qu’il interfère ou que la zone n’est pas sûre. La peine est un délit qui entraînerait probablement une amende sans peine de prison.

Il doit y avoir une loi qui protège les officiers des personnes qui “ont soit un très mauvais jugement, soit des motifs sinistres”, a déclaré le représentant républicain John Kavanagh, parrain du projet de loi.

“Je suis heureux qu’une loi très raisonnable qui favorise la sécurité des policiers et des personnes impliquées dans les contrôles de police et les passants ait été promulguée”, a déclaré Kavanagh vendredi. “Cela favorise la sécurité de tous tout en permettant aux gens de filmer raisonnablement les activités de la police, comme c’est leur droit.”

___

EXPLAINER: 5 points clés à retenir du rapport sur l’emploi de juin

WASHINGTON (AP) – L’inflation fait rage. La bourse s’effondre et les taux d’intérêt augmentent. Les consommateurs américains sont déprimés et en colère. Les économistes mettent en garde contre des temps potentiellement sombres à venir.

Mais les employeurs ? Ils ne font que continuer à embaucher.

Le département du Travail a rapporté vendredi que l’économie américaine en berne et bosselée avait réussi à créer 372 000 emplois vigoureux en juin, bien au-dessus des 275 000 attendus par les économistes. Et le taux de chômage est resté à 3,6%, juste un tic au-dessus du creux de 50 ans enregistré juste avant que la pandémie de coronavirus n’aplatisse l’économie au début de 2020.

“La force continue du marché du travail est tout simplement étonnante, malgré tous les vents contraires auxquels les nouvelles embauches sont confrontées”, a déclaré Christopher Rupkey, économiste en chef de la société de recherche FWDBONDS LLC, écartant les craintes que l’économie ne se dirige vers un ralentissement dans un avenir proche. “Ce n’est pas à quoi ressemble une récession.”

Le marché du travail américain a effectué un retour remarquable depuis les profondeurs de la récession du COVID-19 au printemps 2020 : en mars et avril de cette année-là, les États-Unis ont perdu 22 millions d’emplois.

___

‘Papa, c’est ça. Elle est morte’ : Un autre jour de perte en Ukraine

KHARKIV, Ukraine (AP) – Elle était sortie pour nourrir les chats lorsque les bombardements ont commencé.

C’était l’après-midi, un quartier résidentiel, le temps de faire des courses. Mais il n’y a rien de routinier dans la vie près de la ligne de front en Ukraine.

Kharkiv, la deuxième plus grande ville du pays et à une courte distance en voiture de la frontière russe, vit avec le tonnerre sourd de l’artillerie lointaine et les boums écœurants des obus qui explosent beaucoup plus près de chez nous.

Natalia Kolesnik, comme d’autres résidents, a appris à vivre avec les risques. Puis, dans une cour herbeuse par un jeudi chaud et moite, le bombardement l’a rattrapée.

Elle était l’un des trois corps sur le sol jonché.

___

Un enfant de 8 ans paralysé lors d’une attaque de défilé s’est réveillé, demandant un jumeau

Un garçon de 8 ans dont la colonne vertébrale a été sectionnée lors de la fusillade lors d’un défilé du 4 juillet est conscient pour la première fois depuis l’attaque et demande à voir son frère jumeau, a annoncé vendredi sa famille.

Les médecins ne pensent pas que Cooper Roberts ait subi des lésions cérébrales à cause des balles qui l’ont touché à la poitrine, a annoncé vendredi la famille dans un communiqué confirmant qu’il était paralysé de la taille aux pieds.

Le garçon a été retiré du ventilateur. Il est dans un état grave et souffre beaucoup, mais il s’améliore.

Lui et son frère jumeau, Luke, qui a été touché par des éclats d’obus et qui est à la maison, ont adoré le défilé du 4 juillet dans leur banlieue de Chicago.

Mais maintenant, la famille envisage une “nouvelle normalité” pour Cooper qui a été blessé dans une pluie de coups de feu qui a fait des dizaines de blessés et sept morts à Highland Park, a déclaré Tony Loizzi, un porte-parole de la famille, lors d’un appel Zoom avec des journalistes jeudi.

___

L’acteur des “Sopranos” Tony Sirico, “Paulie Walnuts”, décède à 79 ans

LOS ANGELES (AP) – Tony Sirico, qui a joué le gangster impeccablement soigné Paulie Walnuts dans “The Sopranos” et a apporté sa fanfaronnade de dur à cuire à des films dont “Goodfellas”, est décédé vendredi. Il avait 79 ans.

Sirico est décédé dans une résidence-services à Fort Lauderdale, en Floride, a déclaré son directeur, Bob McGowen. Il n’y avait aucune information immédiate sur la cause du décès.

Une déclaration de la famille de Sirico a confirmé la mort de Gennaro Anthony “Tony” Sirico “avec une grande tristesse, mais avec une fierté, un amour et beaucoup de bons souvenirs”.

McGowan, qui a représenté Sirico pendant plus de deux décennies, l’a qualifié de “fidèle et généreux”, avec une forte tendance philanthropique. Cela comprenait l’aide aux causes des anciens soldats, ce qui a touché le vétéran de l’armée, a déclaré son manager.

Steven Van Zandt, qui a joué aux côtés de Sirico en tant que gangster Silvio Dante dans “The Sopranos”, l’a salué sur Twitter comme “légendaire”.

___

Le feu de forêt à Yosemite est la dernière menace pour les séquoias géants

PARC NATIONAL DE YOSEMITE, Californie (AP) – Le plus grand bosquet de séquoias géants du parc national de Yosemite a été fermé vendredi et des centaines de personnes ont été évacuées à proximité alors qu’un incendie de forêt brûlant à travers une forêt dense est devenu le dernier ces dernières années à menacer les plus grands arbres du monde.

Une équipe a été envoyée à Mariposa Grove pour envelopper certains des troncs massifs dans du papier d’aluminium résistant au feu afin de les protéger lorsque l’incendie est devenu incontrôlable, a déclaré Nancy Phillipe, porte-parole des informations sur les incendies à Yosemite.

Plus de 500 séquoias matures ont été menacés, mais aucun dommage grave n’a été signalé à des arbres nommés, tels que le Grizzly Giant, âgé de 3 000 ans.

La cause de l’incendie faisait l’objet d’une enquête et le reste du parc est resté ouvert alors que près de 300 pompiers tentaient de contrôler les flammes à l’aide de deux hélicoptères larguant de l’eau et d’un camion-citerne déversant un retardateur de flamme, a déclaré Phillipe.

Les séquoias géants, originaires de seulement environ 70 bosquets répartis le long du versant ouest de la chaîne de montagnes de la Sierra Nevada en Californie, étaient autrefois considérés comme imperméables aux flammes, mais sont devenus de plus en plus vulnérables à mesure que les incendies de forêt sont alimentés par une accumulation de sous-bois après un siècle de suppression des incendies et de sécheresse exacerbée par les changements climatiques sont devenus plus intenses et destructeurs.

The Associated Press