AP News en bref à 00h04 HAE

Biden se tourne vers le régime de l’ère Trump pour expulser les migrants vénézuéliens

WASHINGTON (AP) – Il y a deux ans, le candidat Joe Biden a vivement dénoncé le président Donald Trump pour ses politiques d’immigration qui infligeaient «cruauté et exclusion à chaque tournant», y compris envers ceux qui fuyaient le gouvernement «brutal» du socialiste Nicolas Maduro au Venezuela.

Maintenant, avec un nombre croissant de Vénézuéliens arrivant à la frontière américano-mexicaine à l’approche des élections du 8 novembre, Biden s’est tourné vers une source improbable de solution : le manuel de son prédécesseur.

Biden a invoqué la semaine dernière une règle de l’ère Trump connue sous le nom de Titre 42 – que le propre ministère de la Justice de Biden combat devant les tribunaux – pour refuser aux Vénézuéliens fuyant leur pays déchiré par la crise la possibilité de demander l’asile à la frontière.

La règle, invoquée pour la première fois par Trump en 2020, utilise l’autorité de santé publique d’urgence pour permettre aux États-Unis d’empêcher les migrants de demander l’asile à la frontière, sur la base de la nécessité d’aider à prévenir la propagation du COVID-19.

En vertu de la nouvelle politique de l’administration Biden, les Vénézuéliens qui traversent à pied ou à la nage la frontière sud de l’Amérique seront expulsés et tout Vénézuélien qui entre illégalement au Mexique ou au Panama ne sera pas autorisé à venir aux États-Unis. Mais jusqu’à 24 000 Vénézuéliens seront acceptés dans les aéroports américains, de la même manière que les Ukrainiens ont été admis depuis l’invasion de la Russie en février.

___

Ukraine : des roquettes frappent la mairie de Donetsk occupée

KYIV, Ukraine (AP) – Des responsables pro-Kremlin ont accusé dimanche l’Ukraine d’une attaque à la roquette qui a frappé le bureau du maire de Donetsk, une ville contrôlée par les séparatistes, tandis que des responsables ukrainiens ont déclaré que des tirs de roquettes russes avaient frappé une ville en face de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia plante, entre autres cibles.

Les attentats sont survenus alors que la guerre de la Russie en Ukraine approche des huit mois. Kyiv a également déclaré avoir maintenu la ligne dans des combats acharnés autour de Bakhmut, où les forces russes ont revendiqué des gains au cours d’une contre-offensive ukrainienne de sept semaines qui a conduit les troupes russes à battre en retraite dans d’autres régions.

En première ligne, “les principaux points chauds du Donbass sont (les villes voisines) Soledar et Bakhmut, où des combats extrêmement violents se poursuivent”, a déclaré dimanche le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy dans une allocution vidéo.

Ces villes et Donetsk se trouvent dans la région industrialisée du Donbass, où les séparatistes soutenus par la Russie combattent Kyiv depuis 2014. La région de Donetsk fait partie des quatre qui ont été illégalement annexées par la Russie le mois dernier.

Zelenskyy a accusé la Russie d’inclure des condamnés “condamnés à de longues peines pour crimes graves” dans ses troupes de première ligne en échange d’un salaire et d’une amnistie – ce que les responsables des services de renseignement occidentaux ont également affirmé.

___

La dirigeante britannique Liz Truss passe du triomphe aux ennuis en 6 semaines

LONDRES (AP) – Lorsque Liz Truss se présentait à la tête de la Grande-Bretagne cet été, un allié a prédit que ses premières semaines au pouvoir seraient turbulentes.

Mais peu étaient préparés à l’ampleur du bruit et de la fureur – et encore moins Truss elle-même. En seulement six semaines, les politiques économiques libertaires du Premier ministre ont déclenché une crise financière, une intervention d’urgence de la banque centrale, de multiples revirements et le limogeage de son chef du Trésor.

Maintenant, Truss fait face à une mutinerie au sein du Parti conservateur au pouvoir qui laisse son leadership suspendu à un fil.

Le législateur conservateur Robert Halfon a fulminé dimanche que les dernières semaines avaient apporté “une histoire d’horreur après l’autre”.

“Le gouvernement a ressemblé à des djihadistes libertaires et a traité tout le pays comme une sorte de souris de laboratoire sur lesquelles mener des expériences de marché ultra, ultra libre”, a-t-il déclaré à Sky News.

___

Le congrès du parti chinois promet la continuité, pas le changement

BEIJING (AP) – Le thème dominant qui émerge du congrès en cours du Parti communiste chinois est celui de la continuité et non du changement.

La réunion d’une semaine, qui s’est ouverte dimanche, devrait reconduire Xi Jinping à la tête, réaffirmer son engagement envers sa politique pour les cinq prochaines années et peut-être élever encore plus son statut en tant que l’un des dirigeants les plus puissants de l’histoire moderne de la Chine.

Un aperçu de ce qui s’est passé jusqu’à présent et de ce qui s’en vient :

PLUS DU MÊME

Ce n’est pas un point d’inflexion pour le parti. Cela s’est produit il y a 10 ans lorsqu’il a nommé Xi comme chef de file, même si ce n’était pas évident à l’époque.

___

Warnock répond au joker libertaire en Géorgie ; Walker saute

ATLANTA (AP) – Le libertarien Chase Oliver ne remportera pas la course décisive au Sénat américain en Géorgie. Mais l’homme d’affaires d’Atlanta, âgé de 37 ans, pourrait aider à déterminer si les démocrates ou les républicains contrôlent le Sénat au cours des deux dernières années du mandat du président Joe Biden.

Oliver est le troisième nom sur le bulletin de vote dans le match de chapiteau entre le sénateur démocrate Raphael Warnock et le républicain Herschel Walker.

Dans la plupart des États, cela ferait d’Oliver une réflexion après coup. Mais la loi géorgienne exige une majorité absolue pour remporter un mandat à l’échelle de l’État. Les sondages suggérant une lutte serrée entre Warnock et Walker, il ne faudra peut-être pas une part considérable des voix à Oliver pour forcer un second tour, répétant potentiellement le scénario de 2020 lorsque les deux seconds tours de Géorgie ont aidé les démocrates à obtenir un contrôle étroit sur Capitol Hill.

« Je n’ai aucun intérêt dans les querelles partisanes. Je ne dois allégeance à aucune des parties. Je ne dois allégeance qu’à vous, l’électeur », a déclaré Oliver dimanche soir lors d’un débat à Atlanta, alors qu’il exhortait les électeurs géorgiens à« envoyer un message »aux deux principaux partis en refusant à Warnock et à Walker une victoire au premier tour.

Le débat du Atlanta Press Club était probablement la seule opportunité d’Oliver sous les projecteurs. Il a partagé la scène avec Warnock. Un podium vide se tenait entre eux pour représenter Walker, qui a décliné l’invitation du Press Club.

___

Le hold-up des postiers conduit à des arrestations de réseaux de vol de muscle car

DETROIT (AP) – Les voleurs utilisent des porte-clés clonés pour voler des muscle cars Dodge et d’autres véhicules de grande puissance directement auprès des concessionnaires et même des constructeurs automobiles du Michigan, puis les revendent pour des dizaines de milliers de dollars de moins que leur valeur, selon les autorités et le tribunal enregistrements.

Pour un réseau de vol basé dans l’Ohio, tout s’est effondré après qu’un hold-up en janvier d’un postier américain a conduit les autorités à connecter plusieurs hommes à des vols de voitures éhontés dans la région de Detroit, qui abrite depuis longtemps les plus grands constructeurs automobiles du pays, dont Dodge, qui est maintenant détenue par le conglomérat international Stellantis.

Les enquêteurs ont ensuite découvert que de nouvelles camionnettes Chargers, Challengers, Durangos et Ram d’une valeur de 50 000 $ à 100 000 $ arrivaient dans les ports d’expédition de l’Ohio, d’Indianapolis et de la côte Est après avoir été vendues dans la rue pour 3 500 $ à 15 000 $, selon une plainte pénale.

Les voleurs de la région de Detroit s’attaquent principalement aux véhicules Dodge équipés de moteurs Hellcat, y compris les Chargers et les Challengers – «les plus rapides», Sgt. dit Jerry Hanna de la Macomb Auto Theft Squad.

« Si une voiture de patrouille les attrape, ils ne s’arrêtent pas et ils sont plus rapides que les voitures de patrouille. Ils sont à 150 mph toute la journée », a-t-il déclaré.

___

Des déchets radioactifs découverts dans une école primaire du Missouri

FLORISSANT, Mo. (AP) – Il y a une contamination radioactive importante dans une école primaire de la banlieue de Saint-Louis où des armes nucléaires ont été produites pendant la Seconde Guerre mondiale, selon un nouveau rapport de consultants en enquête environnementale.

Le rapport de Boston Chemical Data Corp. a confirmé les craintes de contamination à l’école élémentaire Jana dans le district scolaire de Hazelwood à Florissant soulevées par une précédente étude de l’Army Corps of Engineers.

Le nouveau rapport est basé sur des échantillons prélevés en août dans l’école, selon le St. Louis Post-Dispatch. Boston Chemical n’a pas précisé qui ou quoi avait demandé et financé le rapport.

“J’avais le cœur brisé”, a déclaré Ashley Bernaugh, présidente de l’association parents-enseignants Jana qui a un fils à l’école. “Cela semble tellement cliché, mais cela vous coupe le souffle.”

L’école se trouve dans la plaine inondable de Coldwater Creek, qui a été contaminée par des déchets nucléaires provenant de la production d’armes pendant la Seconde Guerre mondiale. Les déchets ont été déversés sur des sites proches de l’aéroport international de St. Louis Lambert, à côté du ruisseau qui se jette dans la rivière Missouri. Le Corps nettoie le ruisseau depuis plus de 20 ans.

___

Les Brésiliens da Silva et Bolsonaro s’affrontent lors du premier débat en tête-à-tête

SAO PAULO (AP) – L’ancien président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva et le président sortant Jair Bolsonaro se sont affrontés lors de leur premier débat en tête-à-tête dimanche, deux semaines avant le second tour de l’élection présidentielle.

Les débats du premier tour des élections ont mis en vedette plusieurs autres candidats, dont aucun n’a recueilli plus de 5% des voix du 2 octobre. Au cours des débats, ils ont été en grande partie des distractions des deux favoris évidents.

Dimanche, les deux hommes se sont à plusieurs reprises appelés menteurs lors d’une rencontre d’environ 1 heure et demie. Le terme a été utilisé plus d’une douzaine de fois par chacun des candidats dans le débat TV Band qui, par ailleurs, était moins agressif que ne l’avaient prévu de nombreux analystes.

“Tu es un menteur. Vous mentez tous les jours », a déclaré da Silva lors d’un échange. Bolsonaro disait souvent : « Vous ne pouvez pas venir ici pour raconter ces mensonges aux gens.

Plus tôt ce mois-ci, da Silva, universellement connu sous le nom de Lula, a remporté le premier tour des élections avec 48 % des voix contre 43 % pour Bolsonaro. Les sondages indiquent que l’ancien président de gauche, qui a gouverné entre 2003 et 2010, reste le favori, même si son avance s’est considérablement réduite.

___

AP Top 25: Tennessee jusqu’au n ° 3, la séquence de ‘Bama dans le top 5 se termine

Le Tennessee est passé au n ° 3 du sondage sur le football universitaire de l’Associated Press derrière le n ° 1 de la Géorgie et le n ° 2 de l’État de l’Ohio après avoir éliminé l’Alabama.

Le Crimson Tide était l’une des cinq équipes invaincues à tomber au cours d’un week-end sauvage et a perdu trois places au n ° 6 du Top 25 AP présenté par Regions Bank. L’Alabama a échangé ses places avec les Vols après avoir perdu contre eux 52-49 sur un panier alors que le temps expirait samedi.

La Géorgie est restée n ° 1 et a reçu 31 votes de première place et l’État de l’Ohio a obtenu 17 votes de première place.

Les Vols ont reçu 15 votes pour la première place et ont leur meilleur classement depuis le début de la saison 2005 au n ° 3. La dernière fois que le Tennessee a été classé aussi haut dans la seconde moitié de la saison, c’était en 2001, atteignant le top 10 fin octobre et dirigé dans le championnat SEC au n ° 2.

Le n ° 4 du Michigan a gagné une place dimanche, changeant de place avec le n ° 5 Clemson après que les Wolverines aient explosé maintenant. 16 État de Penn.

___

Les Bills se rassemblent pour battre les Chiefs 24-20 lors du match revanche des séries éliminatoires

KANSAS CITY, Mo. (AP) – Von Miller venait de finir de parler de l’importance pour les Bills de Buffalo de battre les Chiefs de Kansas City au Arrowhead Stadium lorsqu’il s’est arrêté dans le couloir à l’extérieur du vestiaire des visiteurs et a attrapé Josh Allen dans une étreinte.

Le quart-arrière des Bills a de nouveau été magistral dimanche.

Cette fois, c’était dans un effort gagnant.

Allen a lancé pour 329 verges et trois touchés, y compris le feu vert à Dawson Knox avec 1:04 à faire, et les Bills ont tenu bon pour une victoire 24-20 pour se venger de leur défaite épique en prolongation contre Patrick Mahomes et les Chiefs lors des séries éliminatoires de l’an dernier.

«Je suis venu dans ce stade un tas de fois. Été à ce même podium. Mais je n’ai pas beaucoup de sourires », a déclaré Miller. “C’est tellement bon d’aller là-bas avec mes coéquipiers, de travailler vers quelque chose comme ça et de sortir vainqueur.”

The Associated Press