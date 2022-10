AP News en bref à 00h04 HAE

11 soldats russes tués au champ de tir alors que les combats font rage

ZAPORIZHZHIA, Ukraine (AP) – Au moins 11 soldats russes ont été tués samedi dans une fusillade qui a souligné les défis posés par la mobilisation précipitée du président russe Vladimir Poutine, tout comme les troupes ukrainiennes ont lancé une offensive pour récupérer les zones du sud du pays qui étaient illégalement annexé par Moscou.

Le ministère russe de la Défense a déclaré que deux hommes avaient ouvert le feu sur des soldats volontaires lors d’une séance d’entraînement à la cible dans l’ouest de la Russie, tuant 11 d’entre eux et en blessant 15 autres avant d’être eux-mêmes tués. Le ministère l’a qualifié d’attaque terroriste.

La Russie a perdu du terrain au cours des près de sept semaines qui se sont écoulées depuis que les forces armées ukrainiennes ont lancé leur contre-offensive dans le sud. Cette semaine, le Kremlin a lancé ce que l’on pense être ses plus grands raids aériens et de missiles coordonnés sur les infrastructures clés de l’Ukraine depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie le 24 février.

Dans la continuité de ces attaques, une frappe de missile samedi a gravement endommagé une installation énergétique clé dans la région de la capitale ukrainienne, a déclaré l’opérateur du réseau du pays. Suite à des revers croissants, l’armée russe s’est efforcée de couper l’électricité et l’eau dans des zones peuplées éloignées tout en repoussant les contre-attaques ukrainiennes dans les zones occupées.

Dans la région de Zaporizhzhia, le gouverneur Oleksandr Starukh a déclaré que l’armée russe avait mené des frappes avec des drones suicides iraniens et des missiles S-300 à longue portée. Certains experts ont déclaré que l’utilisation par l’armée russe des missiles sol-air pourrait refléter une pénurie d’armes de précision dédiées pour atteindre des cibles au sol.

___

La fusillade de Raleigh brise la paix du quartier calme

RALEIGH, Caroline du Nord (AP) – Pour Marvin Judd, résident de Hedingham, Nicole Connors et son chien à poil dur bien-aimé, Sami, faisaient autant partie de sa routine que sa conduite quotidienne pour obtenir un biscuit aux œufs et au fromage pour le petit-déjeuner.

“Je la verrais promener ce chien”, a déclaré Judd, 76 ans, qui vit depuis 20 ans dans le quartier densément développé de la périphérie est de Raleigh. “Et je m’arrêtais et lui parlais en sortant et en rentrant.”

Judd parlait au spécialiste des ressources humaines « du Seigneur ». Lorsqu’elle a subi une microchirurgie à l’épaule gauche, il a offert à l’ancienne écolière catholique de 52 ans un réconfort spirituel.

“Je lui dirais que Dieu va la guérir”, a-t-il dit.

Connors a récemment dit à Judd qu’elle avait presque terminé sa rééducation. Et puis, elle était partie – et la paix de Hedingham a été brisée.

___

La semaine violente est un signe sombre alors que les assassinats ciblés de policiers augmentent

SEATTLE (AP) – La mort par balle de deux officiers du Connecticut et la blessure d’un troisième ont ponctué une semaine particulièrement violente pour la police à travers les États-Unis et s’inscrivent dans un sombre schéma: même si davantage d’officiers ont quitté leur emploi au cours des deux dernières années, le nombre ciblé et tué rose.

Selon des organisations qui suivent la violence contre la police, 56 policiers ont été tués par balle cette année, soit 14 % de plus qu’à la même époque l’an dernier et environ 45 % d’avance sur le rythme de 2020. Le pays est sur la bonne voie pour l’année la plus meurtrière puisque 67 officiers ont été tués en 2016.

Alors que les chiffres incluent quelques officiers tués par des coups de feu accidentels, le nombre d’embuscades dans lesquelles des policiers ont été blessés ou tués lors d’attaques surprises avec peu de chances de se défendre a grimpé en flèche depuis 2020 et représente près de la moitié des officiers tués cette année.

Une telle attaque a apparemment frappé mercredi à Bristol, dans le Connecticut, où la police d’État a déclaré que le sergent de police de Bristol. Dustin Demonte et l’officier Alex Hamzy ont été tués et l’officier Alec Iurato a été blessé lorsqu’ils ont répondu à un appel au 911 qui semble avoir été “un acte délibéré visant à attirer les forces de l’ordre sur les lieux”.

Au moins 11 policiers ont été abattus dans tout le pays cette semaine, dont un mortellement à Greenville, Mississippi, et un autre à Las Vegas.

___

La Chine ouvre un congrès qui devrait donner 5 ans de plus à Xi

BEIJING (AP) – La Chine a ouvert dimanche une conférence du Parti communiste de deux décennies à la fin de laquelle le dirigeant Xi Jinping devrait recevoir un troisième mandat de cinq ans, rompant avec le précédent récent et l’établissant comme sans doute le politicien chinois le plus puissant depuis Mao Zedong.

Xi a présenté un long rapport à l’ouverture dans lequel il a vanté les réalisations des cinq dernières années et a déclaré que le parti s’efforcerait d’atteindre ses objectifs de modernisation pour réaliser ce qu’il appelle le “rajeunissement” de la nation.

“Notre avenir est prometteur, mais nous avons encore un long chemin à parcourir”, a déclaré Xi aux plus de 2 000 délégués présents à l’ouverture, qui s’est tenue dans l’immense Grand Hall du Peuple qui surplombe la place Tiananmen au centre de Pékin.

“Nous devons favoriser un sens plus ferme de l’objectif, du courage et de la confiance en soi dans l’ensemble du parti et du peuple chinois afin que nous ne puissions pas être influencés par des erreurs, dissuadés par l’intimidation ou intimidés par la pression”, a-t-il déclaré.

Avec Xi qui devrait rester, peu de changements sont prévus dans les politiques économiques et étrangères de la Chine, ainsi que dans son intolérance à la critique et son approche intransigeante du COVID-19, y compris les quarantaines et les interdictions de voyager.

___

La poussée tardive de Biden à travers l’Ouest vise à fournir des votes aux Dems

PORTLAND, Oregon (AP) – Le président Joe Biden est entré dans la banque téléphonique d’une salle syndicale bondée et a commencé avec impatience à passer des appels et à manger des beignets – un givré, un glacé – alors qu’il essayait chaque page du livre politique pour fournir des votes pour les démocrates .

“Ce que fait un gouverneur compte”, a déclaré Biden dans un discours d’encouragement aux volontaires qui appelaient vendredi soir l’espoir du poste de gouverneur de l’Oregon, Tina Kotek, et d’autres candidats. “Cela compte! C’est important, c’est important, c’est important !”

Avant de quitter Portland samedi, le président a assisté à une réception dans la salle syndicale pour Kotek alors qu’il tentait d’augmenter ses chances dans une course à trois qui pourrait coûter aux démocrates un siège de gouverneur bleu fiable. Il a également prononcé un discours dans un centre communautaire, avertissant que les progrès de son administration “disparaissent, disparaissent” si les républicains prennent le contrôle du Congrès lors des élections de mi-mandat.

Portland a été la dernière étape d’un voyage de quatre jours à travers l’Oregon, la Californie et le Colorado qui a résumé la stratégie de Biden pour faire voter les électeurs le jour du scrutin, le 8 novembre : fléchir les leviers du gouvernement pour aider à stimuler les candidats, promouvoir un programme visant à renforcer une économie incertaine et une récolte de fonds de campagne.

Et ceci : présentez-vous aux candidats lorsque Biden peut être utile, évitez les endroits où la visite d’un président avec des taux d’approbation inférieurs à 50 % n’est pas nécessairement une bonne chose.

___

Stockton, Californie, la police arrête un suspect dans des meurtres en série

STOCKTON, Californie (AP) – Un homme soupçonné d’avoir tué six hommes et blessé une femme dans une série de fusillades dans le nord de la Californie a été arrêté avant l’aube samedi alors qu’il conduisait dans les rues de Stockton, armé d’une arme de poing et peut-être à la recherche d’un autre victime, a annoncé la police.

Les enquêteurs ont commencé à surveiller le suspect après avoir reçu des informations et l’ont arrêté dans une voiture vers 2 heures du matin dans la ville de Central Valley, où cinq des fusillades ont eu lieu, a déclaré le chef de la police Stanley McFadden lors d’une conférence de presse.

Wesley Brownlee, 43 ans, de Stockton, était vêtu de noir, avait un masque autour du cou, avait une arme à feu et “était à la chasse”, a allégué McFadden.

“Nous sommes sûrs d’avoir arrêté un autre meurtre”, a-t-il ajouté.

Il n’était pas immédiatement clair si Brownlee avait un avocat pour parler en son nom. Il devait être interpellé mardi pour meurtre.

___

Musk a un plan de “super application” pour Twitter. c’est hyper vague

Elon Musk a un penchant pour la lettre « X ». Il appelle son fils avec le chanteur Grimes, dont le vrai nom est une collection de lettres et de symboles, “X”. Il a nommé la société qu’il a créée pour acheter Twitter “X Holdings”. Sa société de fusées est, naturellement, SpaceX.

Maintenant, il a aussi apparemment l’intention de transformer Twitter en une «application tout» qu’il appelle X.

Pendant des mois, le PDG de Tesla et SpaceX a exprimé son intérêt à créer sa propre version de WeChat en Chine – une «super application» qui fait des chats vidéo, de la messagerie, du streaming et des paiements – pour le reste du monde. Du moins, c’est-à-dire une fois qu’il aura fini d’acheter Twitter après des mois de querelles judiciaires concernant le contrat d’achat de 44 milliards de dollars qu’il a signé en avril.

Il n’y a que quelques obstacles. Premièrement, un Twitter appartenant à Musk ne serait pas la seule entreprise mondiale à poursuivre cet objectif et, en fait, rattraperait probablement ses rivaux. Vient ensuite la question de savoir si quelqu’un veut vraiment une application tout basée sur Twitter – ou toute autre super application – pour commencer.

Commencez par la concurrence et la demande des consommateurs. Le parent de Facebook, Meta, a passé des années à essayer de faire de sa plate-forme phare une destination pour tout en ligne, en ajoutant des paiements, des jeux, des achats et même des fonctionnalités de rencontres à son réseau social. Jusqu’à présent, il a eu peu de succès ; presque tous ses revenus proviennent encore de la publicité.

___

Les Amérindiens se souviennent de la torture et de la haine dans les internats

MISSION, SD (AP) – Après la mort de sa mère alors que Rosalie Whirlwind Soldier n’avait que quatre ans, elle a été placée dans un pensionnat amérindien du Dakota du Sud et a dit que sa langue natale Lakota était «le langage du diable».

Elle se souvient avoir été enfermée dans un sous-sol de l’école St. Francis Indian Mission pendant des semaines en guise de punition pour avoir enfreint les règles strictes de l’école. Ses longues tresses ont été tondues dans un effort délibéré pour éradiquer son identité culturelle. Et lorsqu’elle s’est cassé la jambe dans un accident, Whirlwind Soldier a déclaré qu’elle avait reçu des soins de mauvaise qualité, la laissant avec une douleur et une boiterie qui l’entravent encore des décennies plus tard.

“Je pensais qu’il n’y avait pas de Dieu, juste de la torture et de la haine”, a témoigné Whirlwind Soldier lors d’un événement samedi sur la réserve Rosebud Sioux dirigé par la secrétaire américaine à l’Intérieur Deb Haaland, alors que l’agence affronte l’héritage amer d’un système d’internat qui fonctionnait dans le États-Unis depuis plus d’un siècle.

Aujourd’hui âgée de 78 ans et vivant toujours dans la réserve, Whirlwind Soldier a déclaré qu’elle diffusait ses horribles expériences dans l’espoir de les dépasser enfin.

“La seule chose qu’ils n’ont pas faite a été de nous mettre dans (un four) et de nous gazer”, a-t-elle déclaré, comparant le traitement des Amérindiens aux États-Unis aux 19e et 20e siècles à l’Holocauste juif pendant la Seconde Guerre mondiale.

___

Les États-Unis et le Canada envoient des véhicules blindés pour renforcer la police d’Haïti

SAN JUAN, Porto Rico (AP) – Les États-Unis et le Canada ont envoyé samedi des véhicules blindés et d’autres fournitures en Haïti pour aider la police à combattre un gang puissant au milieu d’une demande en attente du gouvernement haïtien pour le déploiement immédiat de troupes étrangères.

Un communiqué du Département d’État américain a déclaré que l’équipement avait été acheté par le gouvernement haïtien, mais il n’a pas fourni plus de détails sur les fournitures transportées par avion militaire vers la capitale de Port-au-Prince.

Un porte-parole du Commandement sud de l’armée américaine a déclaré qu’il ne pouvait pas fournir plus de détails sur les fournitures envoyées, bien qu’il ait ajouté qu’il s’agissait d’une opération conjointe impliquant l’US Air Force et l’Aviation royale canadienne.

“Cet équipement aidera (la Police nationale d’Haïti) dans sa lutte contre les acteurs criminels qui fomentent la violence et perturbent le flux d’aide humanitaire indispensable, entravant les efforts pour arrêter la propagation du choléra”, a déclaré le Département d’État.

L’Organisation panaméricaine de la santé a déclaré qu’il y avait plus de 560 cas suspects de choléra, quelque 300 hospitalisations et au moins 35 décès, les experts avertissant que les chiffres sont probablement beaucoup plus élevés que ce qui est rapporté.

___

Le n ° 6 du Tennessee bat le n ° 3 de l’Alabama 52-49 à la fin du FG

KNOXVILLE, Tenn. (AP) – Après 15 ans à être un rival de l’Alabama de nom seulement, le Tennessee a mis fin à une séquence de défaites humiliante, s’est qualifié de prétendant au championnat et a célébré de manière spectaculaire.

Chase McGrath a inscrit un panier de 40 verges à la fin du temps imparti pour donner au n ° 6 du Tennessee une victoire de 52-49 sur le n ° 3 de l’Alabama samedi.

Dès que le coup de pied a traversé les montants, certains des plus de 100 000 fans ont pris d’assaut le terrain pour rejoindre la fête alors que les Volontaires (6-0, 3-0 Southeastern Conference) ont mis fin à une sécheresse de 15 matchs contre le Crimson Tide. (6-1, 3-1).

Des feux d’artifice ont éclaté au-dessus du stade Neyland et il a brillé en orange alors que la chanson “Dixieland Delight” du groupe Alabama – un favori de Crimson Tide – a retenti sur les haut-parleurs du stade.

Et il n’a pas fallu longtemps pour que les poteaux de but tombent.

The Associated Press