AP News en bref à 00h04 HAE

Poutine qualifie l’attaque du pont de Kertch “d’acte terroriste” par Kyiv

ZAPORIZHZHIA, Ukraine (AP) – Le président russe Vladimir Poutine a qualifié dimanche l’attaque qui a endommagé l’immense pont reliant la Russie à son territoire annexé de Crimée “d’acte terroriste” orchestré par les services spéciaux ukrainiens.

Le pont de Kertch, qui a une valeur stratégique et symbolique importante pour la Russie dans sa guerre défaillante en Ukraine, a été touché un jour plus tôt par ce que Moscou a qualifié d’un camion piégé. Le trafic routier et ferroviaire sur le pont a été temporairement interrompu, endommageant une voie d’approvisionnement vitale pour les forces du Kremlin.

“Il ne fait aucun doute qu’il s’agissait d’un acte terroriste visant à la destruction d’infrastructures civiles d’importance critique de la Fédération de Russie”, a déclaré Poutine lors d’une réunion avec le président de la commission d’enquête russe, Alexander Bastrykin. “Et les auteurs, les auteurs et ceux qui l’ont ordonné sont les services spéciaux de l’Ukraine.”

Bastrykin a déclaré que les services spéciaux ukrainiens et des citoyens de Russie et d’autres pays avaient pris part à l’attaque. Il a déclaré qu’une enquête pénale avait été ouverte pour un acte de terreur.

“Nous avons déjà établi l’itinéraire du camion”, a-t-il déclaré, précisant qu’il s’était rendu en Bulgarie, en Géorgie, en Arménie, en Ossétie du Nord et à Krasnodar, une région du sud de la Russie.

___

‘Crime de guerre’ : Destruction à l’échelle industrielle de la culture ukrainienne

KYIV, Ukraine (AP) – L’exquise tiare dorée, incrustée de pierres précieuses par des maîtres artisans il y a environ 1 500 ans, était l’un des artefacts les plus précieux au monde du règne sanglant d’Attila le Hun, qui se déchaînait avec des guerriers à cheval profondément dans L’Europe au Ve siècle.

Le diadème Hun a maintenant disparu du musée ukrainien qui l’abritait – peut-être, craignent les historiens, pour toujours. Les troupes russes ont emporté la couronne inestimable et un trésor d’autres trésors après avoir capturé la ville ukrainienne de Melitopol en février, selon les autorités du musée.

L’invasion russe de l’Ukraine, qui en est maintenant à son huitième mois, s’accompagne de la destruction et du pillage de sites historiques et de trésors à l’échelle industrielle, selon les autorités ukrainiennes.

Dans une interview avec l’Associated Press, le ministre ukrainien de la Culture a affirmé que les soldats russes se sont servis d’artefacts dans près de 40 musées ukrainiens. Le pillage et la destruction de sites culturels ont causé des pertes estimées à des centaines de millions d’euros (dollars), a ajouté le ministre Oleksandr Tkachenko.

“L’attitude des Russes envers le patrimoine culturel ukrainien est un crime de guerre”, a-t-il déclaré.

___

La Corée du Nord confirme les tests de missiles nucléaires pour “anéantir” les ennemis

SÉOUL, Corée du Sud (AP) – La Corée du Nord a déclaré lundi que son récent barrage de lancements de missiles était des tests de ses armes nucléaires tactiques pour « frapper et anéantir » des cibles potentielles sud-coréennes et américaines, ont rapporté lundi les médias officiels. Le chef Kim Jong Un a signalé qu’il effectuerait des tests plus provocateurs dans les semaines à venir.

La déclaration du Nord, publiée à l’occasion du 77e anniversaire de son Parti des travailleurs au pouvoir, est considérée comme une tentative de renforcer une unité publique derrière Kim alors qu’il fait face à des difficultés économiques liées à la pandémie, une menace pour la sécurité posée par l’alliance militaire renforcée entre les États-Unis et la Corée du Sud. et autres difficultés.

“Au cours de sept exercices de lancement des unités d’opérations nucléaires tactiques, les capacités de guerre réelles… des forces de combat nucléaires prêtes à frapper et à anéantir les objets fixés à n’importe quel endroit et à tout moment ont été pleinement affichées,” a déclaré l’agence de presse centrale coréenne officielle.

KCNA a déclaré que les essais de missiles étaient en réponse aux récents exercices navals entre les forces américaines et sud-coréennes, qui impliquaient le porte-avions à propulsion nucléaire USS Ronald Reagan.

Considérant les exercices comme une menace militaire, la Corée du Nord a décidé de mettre en scène “la simulation d’une guerre réelle” pour vérifier et améliorer sa dissuasion de guerre et envoyer un avertissement à ses ennemis, a déclaré KCNA.

___

20 ans plus tard, les survivants de l’attentat de Bali sont toujours aux prises avec un traumatisme

JAKARTA, Indonésie (AP) – Thiolina Marpaung panique toujours chaque fois qu’elle sent la fumée, se rappelant immédiatement l’explosion d’une bombe qui a bouleversé sa vie il y a 20 ans.

Marpaung, aujourd’hui âgée de 48 ans, était dans une voiture avec ses collègues sur l’île balnéaire indonésienne de Bali en 2002 lorsque l’explosion a secoué leur véhicule par derrière. Marpaung a été temporairement aveuglée lorsque des éclats de verre ont percé ses yeux. Elle se souvient d’avoir appelé à l’aide et quelqu’un l’a amenée sur le trottoir, avant qu’une ambulance ne la transporte à l’hôpital avec d’autres victimes.

“J’ai été traumatisé par le son des sirènes d’ambulance”, a déclaré Marpaung.

Elle fait partie des dizaines de survivants indonésiens qui se trouvaient à l’extérieur du Sari Club dans la nuit du 12 octobre 2002, lorsqu’un attentat à la voiture piégée et l’attentat suicide presque simultané au Paddy’s Pub voisin ont tué 202 personnes, principalement des touristes étrangers, dont 88 Australiens et sept américains.

Marpaung a ensuite subi une intervention chirurgicale en Australie pour retirer le verre de ses yeux, mais la douleur la dérange toujours et nécessite un traitement à ce jour. À la demande de son psychologue, elle a jeté et brûlé des photographies, des articles de journaux, des vêtements et d’autres souvenirs de cette journée. Elle a même jeté les éclats de verre qui lui avaient été retirés des yeux sur la plage de Kuta à Bali, non loin du lieu de l’attaque.

___

« Une bombe à retardement » : la colère monte dans un point chaud des manifestations en Iran

SULIMANIYAH, Irak (AP) – Ayant grandi sous un système répressif, Sharo, une diplômée universitaire de 35 ans, n’aurait jamais pensé qu’elle entendrait des mots de rébellion ouverte prononcés à haute voix. Maintenant, elle scande elle-même des slogans comme “Mort au dictateur !” avec une fureur qu’elle ne savait pas qu’elle avait, alors qu’elle se joint aux manifestations appelant au renversement des dirigeants du pays.

Sharo a déclaré qu’après trois semaines de manifestations, déclenchées par la mort d’une jeune femme sous la garde de la redoutée police des mœurs, la colère contre les autorités ne fait que monter, malgré une répression sanglante qui a fait des dizaines de morts et des centaines de détenus.

“La situation ici est tendue et instable”, a-t-elle déclaré, faisant référence à la ville de Sanandaj, dans le district d’origine à majorité kurde du même nom dans le nord-ouest de l’Iran, l’un des points chauds des manifestations.

“Nous attendons juste que quelque chose se produise, comme une bombe à retardement”, a-t-elle déclaré, s’adressant à l’Associated Press via le service de messagerie Telegram.

Les manifestations anti-gouvernementales à Sanandaj, à 500 kilomètres de la capitale, sont un microcosme des manifestations sans chef qui ont secoué l’Iran.

___

Le numéro d’équilibriste de Noem : grandes ambitions, réélection dans le Dakota du Sud

SCOTTSDALE, Arizona (AP) – Ils avaient attendu dans la chaleur du désert dans une ligne qui faisait le tour du pâté de maisons et maintenant l’excitation était palpable lorsque la gouverneure du Dakota du Sud, Kristi Noem, est montée sur scène dans une salle de congrès de la banlieue de Phoenix. “C’est notre gouverneur!” cria quelqu’un.

Kari Lake, le candidat républicain au poste de gouverneur de l’Arizona qui a accueilli l’événement la semaine dernière, s’est tenu aux côtés de Noem et s’est joint aux éloges. Elle a qualifié Noem d ‘«inspiration» qui a défendu les familles contre les mandats intrusifs du gouvernement pendant la pandémie de COVID-19.

L’accueil chaleureux était familier à Noem, qui a fait de telles apparitions une partie de la construction de son profil national en tant que candidate potentielle à la Maison Blanche en 2024.

“J’aimerais pouvoir voter pour une femme comme ça”, a déclaré Lake. “Mais je ne vis pas dans le Dakota du Sud.”

Si Noem a des ambitions au-delà de son état, elle doit d’abord s’occuper des affaires politiques chez elle : remporter un second mandat en novembre.

___

Le tireur d’une école de Floride a peut-être été son pire témoin

FORT LAUDERDALE, Floride (AP) – Il est possible que le tireur de l’école de Floride, Nikolas Cruz, se soit prononcé en faveur d’une condamnation à mort.

Les procureurs ont diffusé la semaine dernière une vidéo lors du procès de Cruz sur les entretiens en prison qu’il a réalisés cette année avec deux de leurs experts en santé mentale. Avec des détails francs et parfois graphiques, il a répondu à leurs questions sur son massacre de 17 personnes à l’école secondaire Marjory Stoneman Douglas de Parkland le 14 février 2018 – sa planification, sa motivation, la fusillade.

Bien qu’on ne puisse pas savoir ce que pensent les 12 jurés, s’il y en a qui hésitent entre voter pour la mort ou la perpétuité sans libération conditionnelle, ses déclarations au Dr Charles Scott, un psychiatre médico-légal, et à Robert Denney, un neuropsychologue, n’ont pas aidé son cause.

“Tout cela a fait de Cruz lui-même peut-être l’un des meilleurs témoins de l’État”, a déclaré David S. Weinstein, avocat de la défense de Miami et ancien procureur qui a suivi le procès.

Le jury décidera probablement du sort de Cruz cette semaine. Pour que le jeune homme de 24 ans soit condamné à mort, le jury doit être unanime sur au moins une victime. Mais si les 17 chefs d’accusation reviennent avec au moins un vote en faveur de la prison à vie, alors ce serait sa peine. Les plaidoiries finales sont prévues mardi, les délibérations commençant mercredi.

___

Un glissement de terrain alimenté par la pluie balaie la ville de Venezuela ; 22 morts

LAS TEJERÍAS, Venezuela (AP) – Un glissement de terrain alimenté par des inondations et des jours de pluies torrentielles a balayé une ville du centre du Venezuela, faisant au moins 22 morts alors qu’il traînait de la boue, des rochers et des arbres dans les quartiers, ont annoncé dimanche les autorités. Des dizaines de personnes sont portées disparues.

Les habitants de Las Tejerías à Santos Michelena, une ville agro-industrielle de l’État d’Aragua à 87 kilomètres au sud-ouest de Caracas, n’avaient que quelques secondes pour se mettre en sécurité samedi soir alors que des débris dévalaient une montagne sur eux.

Le bilan officiel est passé à 22 morts après la récupération de 20 corps dimanche, a déclaré la vice-présidente Delcy Rodríguez à la société publique Venezolana de Televisión.

“Il y a eu un grand glissement de terrain dans la zone centrale de Las Tejerías” où cinq ruisseaux ont débordé, a-t-elle déclaré depuis le lieu de la catastrophe. « Nous avons déjà trouvé 22 morts ; il y a plus de 52 disparus.

“Il y a encore des gens enfermés”, a déclaré Rodríguez. “Nous essayons de les sauver, de les sauver vivants.”

___

L’ONU réfléchit à une force armée rapide pour aider à mettre fin à la crise en Haïti

SAN JUAN, Porto Rico (AP) – Le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a soumis dimanche une lettre au Conseil de sécurité proposant l’activation immédiate d’une force d’action rapide à la suite d’un appel à l’aide d’Haïti alors que les gangs et les manifestants paralysent le pays.

La lettre, qui a été vue par l’Associated Press mais n’a pas été rendue publique, indiquait que la force d’action rapide serait déployée par un ou plusieurs États membres pour aider la police nationale d’Haïti. Cette force “supprimerait la menace posée par les gangs armés et fournirait une protection immédiate aux infrastructures et services essentiels”, tout en garantissant la “libre circulation de l’eau, du carburant, de la nourriture et des fournitures médicales des principaux ports et aéroports vers les communautés et les établissements de soins de santé”. .”

La lettre indique également que le secrétaire général peut déployer « des capacités supplémentaires de l’ONU pour soutenir un cessez-le-feu ou des arrangements humanitaires ».

Cependant, la lettre note qu'”un retour à un engagement plus robuste des Nations Unies sous la forme de maintien de la paix reste un dernier recours si aucune mesure décisive n’est prise d’urgence par la communauté internationale conformément aux options décrites et si la capacité nationale d’application de la loi s’avère incapable de inverser la détérioration de la situation sécuritaire.

Un responsable canadien qui n’était pas autorisé à s’exprimer publiquement sur la question a déclaré à l’AP sous couvert d’anonymat que “nous surveillons de près la situation en Haïti et travaillerons avec nos partenaires internationaux pour évaluer la demande plus large d’Haïti pour un soutien international”.

___

Musgrove lance la ville natale de Padres devant les Mets 6-0 et dans le NLDS

NEW YORK (AP) – Avec une magnifique performance lors d’une soirée mémorable dans l’histoire des Padres, Joe Musgrove a ramené celui-ci à San Diego et l’a vraiment collé aux Mets de New York.

Le droitier a balayé les chants de “Cheater!” après un contrôle aléatoire bizarre par des arbitres sur le monticule, lançant sa ville natale Padres dans le prochain tour des séries éliminatoires dimanche avec sept manches d’un coup sûr dans une victoire 6-0 sur les Mets apathiques.

“Vous pouviez voir la détermination sur son visage et son comportement”, a déclaré le manager de San Diego, Bob Melvin. “Il était en mission aujourd’hui.”

Trent Grisham a frappé un simple RBI et a fait une formidable prise dans le champ central qui a aidé les Padres à remporter la meilleure des trois séries de jokers de la Ligue nationale 2-1. Austin Nola et Juan Soto ont chacun réussi un simple de deux points.

San Diego a avancé pour affronter les Dodgers de Los Angeles, tête de série, dans une série de cinq divisions commençant mardi – garantissant que les Padres joueront devant leurs fans locaux en séries éliminatoires pour la première fois en 16 ans lors de leur retour à Petco Garez-vous pour le match 3.

The Associated Press