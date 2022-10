AP News en bref à 00h04 HAE

Le discours de Biden sur “Armageddon” dépasse les limites des renseignements américains

WASHINGTON (AP) – L’avertissement du président Joe Biden selon lequel le monde risque un “Armageddon” nucléaire a été conçu pour envoyer un message sans fard selon lequel personne ne devrait sous-estimer le danger extraordinaire si la Russie déploie des armes nucléaires tactiques dans sa guerre contre l’Ukraine, ont déclaré des responsables de l’administration. dit vendredi.

La sombre évaluation du président, présentée lors d’une collecte de fonds démocrate jeudi soir, a fait le tour du monde et a semblé dépasser les limites des évaluations actuelles du renseignement américain. Les responsables de la sécurité américaine continuent de dire qu’ils n’ont aucune preuve que Vladimir Poutine a des plans imminents pour une frappe nucléaire.

Biden a dévié pour parler de l’Ukraine à la fin de ses remarques habituelles de collecte de fonds, affirmant que Poutine “ne plaisantait pas lorsqu’il parlait de l’utilisation d’armes nucléaires tactiques ou d’armes biologiques ou chimiques”.

“Nous n’avons pas fait face à la perspective d’Armageddon depuis Kennedy et la crise des missiles de Cuba”, a-t-il ajouté. Il a suggéré que la menace de Poutine est réelle “parce que son armée est – pourrait-on dire – nettement sous-performante”.

Vendredi, l’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, n’a pas répondu directement à la question de savoir si Biden était entré dans l’événement dans l’intention d’invoquer Armageddon, alors que la Maison Blanche cherchait à clarifier les commentaires improvisés du président.

___

De multiples explosions secouent la ville de Kharkiv, dans l’est de l’Ukraine

KYIV, Ukraine (AP) – Une série d’explosions a secoué la ville de Kharkiv, dans l’est de l’Ukraine, tôt samedi, envoyant d’imposants panaches de fumée illuminée dans le ciel et déclenchant une série d’explosions secondaires.

Il n’y a pas eu de rapports immédiats de victimes

Les explosions sont survenues quelques heures après que la Russie a concentré ses attaques dans son invasion de plus en plus troublée de l’Ukraine sur des zones qu’elle a annexées illégalement, tandis que le nombre de morts lors de frappes de missiles antérieures sur des immeubles d’habitation dans la ville méridionale de Zaporizhzhia est passé à 14.

Le maire de Kharkiv, Ihor Terekhov, a déclaré sur Telegram que les explosions matinales étaient le résultat de frappes de missiles dans le centre de la ville. Il a déclaré que les explosions avaient déclenché des incendies dans l’un des établissements médicaux de la ville et dans un immeuble non résidentiel.

Dans une réprimande au président russe Vladimir Poutine et à sa conduite du pire conflit armé en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale, le Comité Nobel norvégien a décerné le prix Nobel de la paix à des organisations de défense des droits de l’homme dans son pays et en Ukraine, ainsi qu’à un militant emprisonné dans l’allié de la Russie, la Biélorussie.

___

Le roadshow ReAwaken de Michael Flynn recrute “Army of God”

BATAVIA, NY (AP) – Au moment où le microphone rouge, blanc et bleu a été éteint, la foule de 3 000 personnes avait écouté des heures d’invectives et de griefs.

« Nous sommes en guerre », leur a dit un orateur. Une autre a dit qu’elle “prendrait une balle pour ma nation”, tandis qu’une troisième a insisté : “Ils vous haïssent parce qu’ils haïssent Jésus”. On a dit aux participants qu’il était maintenant temps de “mettre toute l’armure de Dieu”. Ensuite, le général trois étoiles à la retraite Michael Flynn, le plus grand tirage de la tournée, a invité les gens à se faire baptiser.

Des dizaines de personnes sont sorties de la tente des orateurs vers trois grands bacs en métal remplis d’eau. Pendant que la musique de louange jouait en arrière-plan, un participant à la conférence est intervenu l’un après l’autre. Les pasteurs les ont ensuite descendus sous la surface, les accueillant dans leur mouvement au nom de Jésus-Christ. Une femme portait un T-shirt sur lequel on pouvait lire « Armée de Dieu ».

Flynn a averti la foule qu’ils étaient au milieu d’une “guerre spirituelle” et d’une “guerre politique” et a exhorté les gens à s’impliquer.

ReAwaken America a été lancé par Flynn, un ancien conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, et l’entrepreneur de l’Oklahoma Clay Clark quelques mois après que l’insurrection du 6 janvier au Capitole des États-Unis n’a pas réussi à annuler les résultats de l’élection présidentielle de 2020. Les participants et les orateurs insistent toujours – contre toutes les preuves et des dizaines de décisions de justice – sur le fait que Donald Trump a gagné à juste titre.

___

Les écoles d’Uvalde suspendent toute la force de police après l’indignation

AUSTIN, Texas (AP) – Le district scolaire d’Uvalde a suspendu l’ensemble de ses forces de police vendredi au milieu d’une nouvelle indignation face à la réponse hésitante des forces de l’ordre au tireur qui a massacré 21 personnes à la Robb Elementary School.

Cette décision extraordinaire fait suite à la révélation que le district a embauché un ancien soldat de l’État qui faisait partie des centaines d’officiers qui se sont précipités sur les lieux de la fusillade du 24 mai.

Les chefs d’établissement ont également mis deux membres du département de police du district en congé administratif, dont l’un a choisi de prendre sa retraite à la place, selon un communiqué publié par le district scolaire indépendant consolidé d’Uvalde. Les agents restants seront réaffectés à d’autres emplois dans le district.

La suspension par les chefs d’établissement d’Uvalde des opérations de police du campus un mois après le début d’une nouvelle année scolaire dans la communauté du sud du Texas souligne la pression soutenue que les familles de certains des 19 enfants et deux enseignants tués ont exercée sur le district.

Brett Cross, l’oncle de la victime Uziyah Garcia, âgée de 10 ans, manifestait devant le bâtiment administratif de l’école d’Uvalde depuis deux semaines, exigeant des comptes sur les officiers permettant à un homme armé avec un fusil de style AR-15 de rester dans un quatrième -salle de classe pendant plus de 70 minutes.

___

La décision de la cour d’appel autorise le redémarrage des avortements en Arizona

PHOENIX (AP) – Les avortements peuvent à nouveau avoir lieu en Arizona, du moins pour le moment, après qu’une cour d’appel a bloqué vendredi l’application d’une loi pré-étatique qui criminalisait presque entièrement la procédure.

Le panel de trois juges de la Cour d’appel de l’Arizona a convenu avec Planned Parenthood qu’un juge n’aurait pas dû lever l’ordonnance vieille de plusieurs décennies qui empêchait l’imposition de l’ancienne loi.

La brève ordonnance rédigée par le juge président Peter J. Eckerstrom a déclaré que Planned Parenthood et sa filiale de l’Arizona avaient montré qu’ils étaient susceptibles de l’emporter sur un appel d’une décision du juge de Tucson autorisant l’application de l’ancienne loi.

Planned Parenthood avait fait valoir que le juge du tribunal inférieur aurait dû examiner une multitude de lois restreignant les avortements adoptées depuis que l’injonction initiale a été mise en place à la suite de la décision de la Cour suprême des États-Unis en 1973 dans l’affaire Roe v. Wade, selon laquelle les femmes ont un droit constitutionnel à l’avortement.

Ces lois incluent une nouvelle bloquant les avortements après 15 semaines de grossesse qui est entrée en vigueur le mois dernier. La limite précédente était de 24 semaines, la norme de viabilité établie par les affaires désormais annulées de la Cour suprême des États-Unis.

___

Le dirigeant haïtien demande aux forces armées étrangères de réprimer le chaos

PORT-AU-PRINCE, Haïti (AP) – Le gouvernement haïtien a accepté de demander l’aide des troupes internationales alors que les gangs et les manifestants paralysent le pays et que les approvisionnements en eau, en carburant et en produits de base diminuent, selon un document publié vendredi.

Le document, signé par le Premier ministre Ariel Henry et 18 hauts responsables, indique qu’ils sont alarmés par “le risque d’une crise humanitaire majeure” qui menace la vie de nombreuses personnes.

Il autorise Henry à demander aux partenaires internationaux “le déploiement immédiat d’une force armée spécialisée, en quantité suffisante”, pour arrêter la crise à travers le pays causée en partie par les “actions criminelles des gangs armés”.

“Il est impératif de redémarrer les activités pour éviter une asphyxie complète de l’économie nationale”, indique le document.

Il n’était pas clair si la demande avait été officiellement soumise, à qui elle serait soumise et si cela signifierait l’activation des troupes de maintien de la paix des Nations Unies, dont la mission s’est terminée il y a cinq ans après 11 années troublées en Haïti.

___

Flynn, témoignage de Gingrich recherché dans l’enquête sur les élections en Géorgie

ATLANTA (AP) – Le procureur de Géorgie enquêtant sur la question de savoir si le président de l’époque Donald Trump et d’autres ont illégalement tenté d’intervenir dans les élections de 2020 a déposé vendredi des documents cherchant à contraindre à témoigner un nouveau groupe d’alliés de Trump, dont l’ancien président de la Chambre des États-Unis Newt Gingrich et l’ancien national conseiller à la sécurité Michael Flynn.

Le procureur du district du comté de Fulton, Fani Willis, a déposé des requêtes auprès du tribunal pour demander à Gingrich et Flynn, ainsi que l’ancien avocat de la Maison Blanche Eric Herschmann et d’autres, de témoigner le mois prochain devant un grand jury spécial qui a été constitué pour l’aider dans son enquête.

Ils rejoignent une série d’autres alliés et conseillers de haut niveau de Trump qui ont été appelés à témoigner dans l’enquête. Rudy Giuliani, l’ancien maire de New York et avocat de Trump à qui on a dit qu’il pourrait faire face à des accusations criminelles dans le cadre de l’enquête, a témoigné en août. Les avocats John Eastman et Kenneth Chesebro ont également comparu devant le panel. La tentative du sénateur américain Lindsey Graham de contester son assignation à comparaître est en instance devant une cour d’appel fédérale. Et des documents ont été déposés pour demander le témoignage d’autres personnes, dont l’ancien chef de cabinet de la Maison Blanche, Mark Meadows.

Flynn n’a pas immédiatement répondu aux e-mails et aux messages téléphoniques demandant des commentaires, et son avocat n’a pas non plus immédiatement renvoyé un e-mail demandant des commentaires. Gingrich a renvoyé des questions à son avocat, qui a refusé de commenter. Herschmann n’a pas pu être joint immédiatement.

Willis a déclaré qu’elle prévoyait de prendre une pause d’un mois dans l’activité publique dans l’affaire menant aux élections de mi-mandat de novembre, qui auront lieu dans un mois à partir de samedi.

___

Prix ​​Nobel de la paix à des militants de Biélorussie, de Russie et d’Ukraine

KYIV, Ukraine (AP) – Des militants des droits de l’homme d’Ukraine, de Biélorussie et de Russie ont remporté vendredi le prix Nobel de la paix, une forte réprimande au président russe Vladimir Poutine, dont l’invasion de l’Ukraine a rompu des décennies de paix presque ininterrompue en Europe, et aux Biélorusses président, son allié autoritaire.

Le Comité Nobel norvégien a décerné le prix 2022 au militant biélorusse emprisonné Ales Bialiatski, au groupe russe Memorial et à l’organisation ukrainienne Center for Civil Liberties. Bialiatski est le quatrième lauréat à être honoré pendant sa détention.

Berit Reiss-Andersen, présidente du comité Nobel norvégien, a déclaré que le panel rendait hommage à “trois défenseurs exceptionnels des droits de l’homme, de la démocratie et de la coexistence pacifique”.

“Nous sommes au milieu d’une guerre et nous parlons de deux régimes autoritaires et d’une nation en guerre et nous voudrions souligner l’importance de la société civile”, a-t-elle déclaré.

En Ukraine, il y a eu un certain ressentiment à l’idée d’attribuer le groupe ukrainien aux côtés d’activistes de Russie et de Biélorussie, dont le gouvernement a permis aux forces russes d’attaquer l’Ukraine depuis son territoire.

___

Ce que le rapport sur l’emploi de vendredi signifie pour la lutte contre l’inflation de la Fed

WASHINGTON (AP) – Pour la plupart des Américains, le rapport sur l’emploi de vendredi était une bonne nouvelle: les entreprises ont continué à embaucher à un rythme soutenu, le chômage est retombé à un creux d’un demi-siècle et le salaire moyen a augmenté.

Pourtant, pour la Réserve fédérale, les chiffres de l’emploi mettent en évidence le peu de progrès qu’elle fait dans sa lutte contre l’inflation. La Fed étant plus susceptible de continuer à augmenter rapidement les coûts d’emprunt, le risque de récession augmentera également.

Les employeurs ont légèrement reculé sur l’embauche le mois dernier et les gains salariaux moyens ont ralenti. Mais les économistes disent que ni l’un ni l’autre ne chute assez rapidement pour que la Fed ralentisse ses efforts de lutte contre l’inflation.

En conséquence, une autre forte hausse des taux de trois quarts de point – une quatrième consécutive – est probable lors de la prochaine réunion de la Fed en novembre. (La banque centrale relève généralement les taux par tranches d’un quart de point.)

Les hausses de taux de la Fed visent à refroidir l’économie et à maîtriser l’inflation. Les augmentations ont, à leur tour, entraîné une hausse des coûts d’emprunt dans l’ensemble de l’économie, notamment pour les maisons, les cartes de crédit et les prêts aux entreprises.

___

La victime de la noyade de l’ouragan Ian était “le meilleur grand frère”

FORT LAUDERDALE, Floride (AP) – Craig Steven Markgraff Jr., un ouvrier du bâtiment et le «meilleur grand frère de tous les temps», a été vu pour la dernière fois accroché à un arbre alors que la montée des eaux de l’ouragan Ian frappait des zones à des dizaines de kilomètres de la côte du golfe de Floride. .

L’une des premières victimes publiquement identifiées de la tempête en Floride, le corps de l’homme de 35 ans a été retrouvé cette semaine par des équipes de secours près de son domicile à Zolfo Springs, dans le centre de la Floride, a annoncé le bureau du shérif du comté de Hardee.

Markgraff était connu sous le nom de “CJ” par beaucoup de ses amis. Mais pour sa sœur April Rudolph, il n’était que Craig, “le meilleur grand frère de tous les temps”.

« Si jamais vous aviez besoin de quoi que ce soit, il était là. Il était le protecteur de la famille », a-t-elle déclaré depuis son domicile de Garden City, dans le Michigan.

Rudolph a déclaré que son frère partageait son temps entre la Floride et le Michigan et qu’il était le dernier chez lui au Michigan cet été. Il a laissé son Rotweiller, Rex, à la famille alors qu’il retournait en Floride pour terminer certains travaux, a-t-elle déclaré. Il avait prévu de retourner dans le Michigan.

The Associated Press