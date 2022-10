AP News en bref à 00h04 HAE

Biden: le risque d'”Armageddon” nucléaire le plus élevé depuis la crise de 62

NEW YORK (AP) – Le président Joe Biden a déclaré jeudi que le risque d'”Armageddon” nucléaire était au plus haut niveau depuis la crise des missiles cubains de 1962, alors que les responsables russes parlent de la possibilité d’utiliser des armes nucléaires tactiques après avoir subi des revers massifs au cours des huit mois d’invasion de l’Ukraine.

S’exprimant lors d’une collecte de fonds pour le Comité de campagne sénatoriale démocrate, Biden a déclaré que le président russe Vladimir Poutine était “un gars que je connais assez bien” et que le dirigeant russe “ne plaisantait pas lorsqu’il parlait de l’utilisation d’armes nucléaires tactiques ou d’armes biologiques ou chimiques”. ”

Biden a ajouté: “Nous n’avons pas fait face à la perspective d’Armageddon depuis Kennedy et la crise des missiles de Cuba.” Il a suggéré que la menace de Poutine est réelle “parce que son armée est – pourrait-on dire – nettement sous-performante”.

Pendant des mois, les responsables américains ont mis en garde contre la possibilité que la Russie puisse utiliser des armes de destruction massive en Ukraine alors qu’elle a dû faire face à une série de revers stratégiques sur le champ de bataille, bien que les remarques de Biden aient marqué les avertissements les plus sévères jamais émis par le gouvernement américain sur les enjeux nucléaires.

Il n’était pas immédiatement clair si Biden faisait référence à une nouvelle évaluation des intentions russes. Pas plus tard que cette semaine, cependant, des responsables américains ont déclaré qu’ils n’avaient constaté aucun changement dans les forces nucléaires russes qui nécessiterait un changement dans la posture d’alerte des forces nucléaires américaines.

Plaidoyer anti-émeute : un membre des Proud Boys admet un complot séditieux

WASHINGTON (AP) – Un homme de Caroline du Nord a plaidé coupable jeudi d’avoir comploté avec d’autres membres des Proud Boys d’extrême droite pour empêcher violemment le transfert du pouvoir présidentiel après les élections de 2020, faisant de lui le premier membre du groupe extrémiste à plaider coupable à une accusation de complot séditieux.

Jeremy Joseph Bertino, 43 ans, a accepté de coopérer avec l’enquête du ministère de la Justice sur le rôle que les dirigeants des Proud Boys ont joué dans l’attaque de la foule contre le Capitole le 6 janvier 2021, a déclaré un procureur fédéral.

La coopération de Bertino pourrait augmenter la pression sur les autres Proud Boys accusés du siège, y compris l’ancien président national Henry “Enrique” Tarrio.

Le plaidoyer de culpabilité intervient alors que le fondateur d’un autre groupe extrémiste, les Oath Keepers, et quatre associés accusés séparément dans l’attaque du 6 janvier sont jugés pour complot séditieux – une infraction rarement utilisée à l’époque de la guerre civile qui nécessite jusqu’à 20 ans derrière les barreaux .

Bertino s’est rendu à Washington avec d’autres Proud Boys en décembre 2020 et a été poignardé lors d’une bagarre, selon des documents judiciaires. Il n’était pas à Washington pour l’émeute du 6 janvier parce qu’il se remettait encore de ses blessures, selon des documents judiciaires.

Biden gracie des milliers de personnes pour “simple possession” de marijuana

WASHINGTON (AP) – Le président Joe Biden gracie des milliers d’Américains reconnus coupables de «possession simple» de marijuana en vertu de la loi fédérale, alors que son administration franchit une étape spectaculaire vers la dépénalisation de la drogue et la lutte contre les pratiques d’inculpation qui ont un impact disproportionné sur les personnes de couleur.

La décision de Biden couvre également des milliers de personnes reconnues coupables du crime dans le district de Columbia. Il demande également aux gouverneurs d’accorder des pardons similaires aux personnes reconnues coupables d’infractions liées à la marijuana dans l’État, ce qui reflète la grande majorité des cas de possession de marijuana.

Biden, dans un communiqué, a déclaré que cette décision reflétait sa position selon laquelle “personne ne devrait être en prison simplement pour avoir consommé ou possédé de la marijuana”.

“Trop de vies ont été bouleversées à cause de notre approche ratée de la marijuana”, a-t-il ajouté. “Il est temps que nous corrigions ces torts.”

Selon la Maison Blanche, personne n’est actuellement en prison fédérale uniquement pour “simple possession” de drogue, mais la grâce pourrait aider des milliers de personnes à surmonter les obstacles à la location d’une maison ou à la recherche d’un emploi.

Le juge retarde le procès sur Twitter et donne à Musk le temps de sceller le rachat

Un juge a retardé un procès imminent entre Twitter et Elon Musk, donnant au PDG de Tesla plus de temps pour conclure son accord de 44 milliards de dollars pour acheter la société après des mois passés à se battre pour en sortir.

Musk avait demandé l’arrêt du prochain procès du Delaware, où le milliardaire Tesla devait mal se comporter contre le procès de Twitter pour le forcer à conclure son accord de fusion d’avril. Musk a relancé l’offre publique d’achat lundi, mais a déclaré qu’il avait besoin de temps pour mettre en ordre le financement.

La chancelière Kathaleen St. Jude McCormick, chef du tribunal de la chancellerie du Delaware, a déclaré jeudi que Musk et Twitter avaient maintenant jusqu’au 28 octobre pour conclure l’accord. Un procès initialement prévu pour le 17 octobre aura lieu en novembre s’ils ne le font pas, a-t-elle déclaré.

Twitter avait demandé jeudi à McCormick de poursuivre le procès, affirmant que le milliardaire refusait d’accepter les “obligations contractuelles” de son accord d’avril pour acheter la société de médias sociaux et la privatiser.

Twitter a contesté l’affirmation de Musk selon laquelle la société basée à San Francisco refusait d’accepter sa nouvelle offre. Musk a déclaré à Twitter plus tôt cette semaine qu’il était prêt à racheter l’entreprise après avoir tenté de se retirer de l’accord au cours de l’été, l’accusant de refuser de lui donner des informations sur les comptes de “spam bot” sur le service.

Les évacués d’Ian retournent dans la boue et les décombres alors que le nombre de morts atteint 101

SANIBEL ISLAND, Floride (AP) – Des poissons en décomposition et des déchets sont éparpillés dans les rues de l’île de Sanibel. Sur le continent, les débris des maisons emportées sont entassés dans un canal comme des allumettes. D’énormes crevettiers sont perchés au milieu des vestiges d’un parc de maisons mobiles.

“Pensez à une boule à neige. Ramassez-le et secouez-le – c’est ce qui s’est passé », a déclaré Fred Szott.

Au cours des trois derniers jours, lui et sa femme Joyce se sont rendus dans leur maison mobile endommagée à Fort Myers, nettoyant après que l’ouragan Ian a frappé la côte du golfe de Floride.

Quant à la turbulence émotionnelle, il dit: “Soit vous tenez bon, soit vous la perdez.”

Le nombre de décès liés à la tempête est passé à au moins 101 jeudi, huit jours après que la tempête a touché terre dans le sud-ouest de la Floride. Selon les rapports de la Florida Medical Examiners Commission, 92 de ces décès se sont produits en Floride. Cinq personnes ont également été tuées en Caroline du Nord, trois à Cuba et une en Virginie.

Le porte-avions américain et les navires de guerre sud-coréens lancent de nouveaux exercices au milieu des tensions

SÉOUL, Corée du Sud (AP) – Le porte-avions à propulsion nucléaire USS Ronald Reagan a lancé vendredi une nouvelle série d’exercices navals avec des navires de guerre sud-coréens, un jour après que la Corée du Nord a tiré davantage de missiles balistiques et piloté des avions de guerre dans une escalade des tensions avec son rivaux.

Le Reagan et son groupement tactique sont retournés dans les eaux près de la péninsule coréenne après que la Corée du Nord a lancé plus tôt cette semaine un missile à capacité nucléaire au-dessus du Japon en réponse à l’entraînement antérieur du groupe aéronaval avec des navires de la marine sud-coréenne. La Corée du Nord considère les exercices militaires américano-sud-coréens comme une pratique pour envahir le pays.

Les derniers exercices de deux jours, qui impliquent également des destroyers américains et sud-coréens et d’autres navires, se déroulaient dans les eaux internationales au large de la côte est de la péninsule. Les exercices visent à renforcer les capacités de défense des alliés et impliqueront une formation pour escorter le Reagan au sud-est de l’île sud-coréenne de Jeju, ont déclaré les chefs d’état-major interarmées sud-coréens dans un communiqué.

“Nous continuerons à renforcer nos capacités opérationnelles fermes et notre préparation à répondre à toute provocation de la Corée du Nord”, indique le communiqué.

La Corée du Nord pourrait réagir aux nouveaux exercices avec davantage de tests de missiles. Le ministère nord-coréen des Affaires étrangères a déclaré jeudi que le redéploiement du groupe de transporteurs constituait “une menace sérieuse pour la stabilité de la situation dans la péninsule coréenne et dans ses environs”.

Sheriff: Le meurtre d’une famille californienne kidnappée est un “mal pur”

SAN FRANCISCO (AP) – Le suspect dans l’enlèvement et le meurtre d’un bébé de 8 mois, ainsi que ses parents et son oncle, avaient autrefois travaillé pour l’entreprise de camionnage de la famille et avaient eu une querelle de longue date avec eux qui a abouti à un acte de « pur mal », a déclaré jeudi un shérif.

Les meurtres ont laissé des proches en deuil dans le monde entier alors que les enquêteurs préparaient un dossier contre le suspect – un criminel condamné qui avait tenté de se suicider un jour après les enlèvements – et recherchaient une personne d’intérêt soupçonnée d’être son complice.

“En ce moment, j’ai des centaines de personnes dans une communauté qui pleurent la perte de deux familles, et c’est dans le monde entier. Ces familles se trouvent sur différents continents », a déclaré le shérif du comté de Merced, Vern Warnke, à l’Associated Press. “Nous devons leur montrer que nous pouvons leur rendre justice.”

Le suspect, Jesus Salgado, 48 ans, est resté hospitalisé jeudi alors que Warnke appelait les procureurs à demander la peine de mort. Le shérif l’a qualifié de l’un des pires crimes qu’il ait vus au cours de ses 43 années dans l’application de la loi et a plaidé pour que le complice de Salgado se rende.

« Il y a des choses que vous emporterez dans la tombe. Pour moi, c’était un pur mal”, a-t-il déclaré jeudi dans une interview.

Un sergent de police licencié attaque une garderie thaïlandaise et tue 36 personnes

UTHAI SAWAN, Thaïlande (AP) – Un ancien policier accusé de drogue a fait irruption dans une garderie jeudi en Thaïlande, tuant des dizaines d’enfants d’âge préscolaire et d’enseignants, puis abattant d’autres personnes alors qu’il s’enfuyait. Au moins 36 personnes ont été tuées dans le saccage le plus meurtrier de l’histoire du pays.

L’agresseur, qui a été licencié plus tôt cette année, s’est suicidé après avoir tué sa femme et son enfant à la maison.

Des photos prises par les premiers intervenants montraient le sol de l’école jonché de minuscules corps d’enfants encore sur leurs couvertures, où ils avaient fait la sieste l’après-midi. Les images montraient des entailles au visage et des coups de feu dans la tête et des flaques de sang.

Un enseignant a déclaré à la chaîne de télévision publique Thai PBS que l’agresseur est sorti d’une voiture et a immédiatement tiré sur un homme en train de déjeuner à l’extérieur, puis a tiré d’autres coups de feu. Lorsque l’attaquant s’est arrêté pour recharger, l’enseignant a eu l’occasion de courir à l’intérieur.

“J’ai couru à l’arrière, les enfants dormaient”, a déclaré la jeune femme, qui n’a pas donné son nom, étouffant ses propos. “Les enfants avaient deux ou trois ans.”

Judy Tenuta, comédienne impétueuse de “Goddess of Love”, décède à 72 ans

LOS ANGELES (AP) – Judy Tenuta, une stand-up impétueuse qui s’est effrontément qualifiée de «déesse de l’amour» et a tourné avec George Carlin alors qu’elle construisait sa carrière à l’âge d’or de la comédie des années 1980, est décédée jeudi. Elle avait 72 ans.

Tenuta est décédée jeudi après-midi chez elle à Los Angeles, avec sa famille autour d’elle, a déclaré le publiciste Roger Neal à l’Associated Press. La cause du décès était un cancer de l’ovaire.

“Elle était une interprète très drôle et incroyable”, a déclaré Neal, et c’était toujours un “moment heureux d’être avec elle”.

Tenuta avait affirmé que sa date de naissance était le 7 novembre 1965, mais elle est née en 1949, a déclaré Neal. “Elle était de la vieille école, donc elle ne dirait jamais son âge réel, mais maintenant qu’elle est partie, nous pouvons lui dire son âge réel”, a-t-il ajouté.

Son visage en forme de cœur, surmonté de cheveux bouffants avec un accent de fleur, donnait une impression de douce innocence qui a été rapidement brisée par son débit bruyant et graveleux et son humour acide, jurons inclus. L’accordéon qu’elle a fait partie de son numéro était “un instrument d’amour et de soumission”, comme elle l’appelait affectueusement.

Les séries éliminatoires de la MLB sont arrivées : un guide des séries éliminatoires à 12 équipes

Les séries éliminatoires de la Major League Baseball ont un peu plus de poids cette saison.

Les séries éliminatoires sont là, avec les premiers matchs joués vendredi. Les séries éliminatoires commencent avec un groupe de 12 équipes – contre 10 l’an dernier – et comprend un format au meilleur des trois pour le premier tour de joker.

Les séries éliminatoires élargies ont produit des affrontements épicés en début de saison. Le cogneur nouvellement acquis de San Diego, Juan Soto, contre les Mets de New York aux 101 victoires ? La star sans âge Albert Pujols et les Cardinals contre Bryce Harper, Kyle Schwarber et les Phillies ?

Bouclez votre ceinture, ça se passe ce week-end.

Le nouveau format de joker de la MLB est similaire à celui actuellement utilisé dans le baseball universitaire pour la ronde super régionale de la NCAA : les trois matchs seront programmés sur trois jours consécutifs du vendredi au dimanche sur le terrain de la tête de série supérieure. La première équipe qui obtient deux victoires avance.

