AP News en bref à 00h04 HAE

Pour le Russe Poutine, les pressions militaires et diplomatiques montent

KYIV, Ukraine (AP) – La pression sur le président russe Vladimir Poutine s’est intensifiée sur le champ de bataille et dans les couloirs du pouvoir mondial alors que les troupes ukrainiennes poussaient leur contre-offensive samedi pour avancer plus loin dans le nord-est partiellement repris de l’Ukraine.

Des responsables et analystes occidentaux ont déclaré que les forces russes étaient apparemment en train de mettre en place une nouvelle ligne défensive dans le nord-est de l’Ukraine après que la contre-offensive ait traversé la précédente, permettant aux soldats de Kyiv de reprendre de vastes étendues de terres dans la région nord-est de Kharkiv qui borde la Russie.

Poutine, lors d’un sommet de haut niveau en Ouzbékistan cette semaine, s’est engagé à poursuivre son attaque contre l’Ukraine malgré les récents revers militaires, mais a également été confronté aux inquiétudes de l’Inde et de la Chine concernant le conflit interminable.

“Je sais que l’ère d’aujourd’hui n’est pas celle de la guerre”, a déclaré le Premier ministre indien Narendra Modi au dirigeant russe dans des commentaires télévisés lors de leur rencontre vendredi en Ouzbékistan. “Nous en avons discuté plusieurs fois avec vous au téléphone, que la démocratie et le dialogue touchent le monde entier.”

Lors du même sommet un jour plus tôt, Poutine a reconnu les “questions et préoccupations” non précisées de la Chine concernant la guerre en Ukraine tout en remerciant le président Xi Jinping pour la “position équilibrée” de Pékin sur le conflit.

___

Les 8 petits-enfants de la reine tiennent une veillée silencieuse à côté de son cercueil

LONDRES (AP) – Les huit petits-enfants de la reine Elizabeth II se sont tenus en veillée silencieuse à côté de son cercueil samedi, clôturant une autre journée énorme au cours de laquelle des milliers de personnes sont venues lui rendre hommage. Les personnes en deuil se sont entassées dans une ligne qui serpentait à travers Londres, endurant la nuit la plus froide de la ville depuis des mois et des attentes qui ont duré jusqu’à 16 heures.

Les autorités ont averti qu’un temps plus froid était attendu samedi soir. « Les prévisions de ce soir sont froides. Des vêtements chauds sont recommandés », a tweeté le ministère en charge de la ligne.

Alors que le président américain Joe Biden et d’autres dirigeants et dignitaires du monde se rendaient à Londres avant les funérailles d’État de la reine lundi, une vague de personnes souhaitant dire au revoir a afflué dans le Westminster Hall du Parlement pour une autre journée samedi. C’est là que repose le cercueil de la reine, drapé de son étendard royal et coiffé d’une couronne sertie de diamants.

Le nombre de personnes en deuil n’a cessé d’augmenter depuis que le public a été admis pour la première fois mercredi, avec une file d’attente qui serpente autour de Southwark Park et s’étend sur au moins 8 kilomètres.

Honorant leur patience, le roi Charles III et son fils aîné, le prince William, ont effectué une visite inopinée samedi pour saluer les personnes qui attendaient de passer devant le cercueil d’Elizabeth, se serrant la main et remerciant les personnes en deuil dans la file d’attente près de Lambeth Bridge.

___

La Hongrie doit faire face à l’UE, ce qui pourrait lui coûter des milliards

BUDAPEST, Hongrie (AP) – Après sa performance en tête d’affiche au Festival Sziget de Hongrie le mois dernier, la pop star Justin Bieber a organisé une fête grandiose pour son personnel dans un cadre de campagne luxueux – un château du XIXe siècle appartenant au gendre du pays. premier ministre.

Le château, aux yeux des détracteurs du Premier ministre Viktor Orban, est emblématique de la corruption, du népotisme et des largesses dont le leader populiste et son gouvernement sont accusés depuis des années – des comportements qui menacent désormais de coûter des milliards à la Hongrie en financement de l’Union européenne. .

Debout à côté des portes de fer du château de Schossberger cette semaine, un législateur hongrois indépendant qui s’est fait un nom en tant que croisé anti-corruption a pris des photos de la structure et de ses vastes terrains bien entretenus.

Ancien membre du parti Fidesz au pouvoir d’Orban, Akos Hadhazy a quitté le parti nationaliste-populiste en 2013 après avoir pris conscience de ce qu’il décrit comme un système clientéliste de corruption incontrôlée prenant forme dans la nation d’Europe centrale.

“Lorsque le Fidesz est arrivé au pouvoir, j’ai vu de plus en plus qu’une organisation très sérieuse commençait à se développer dans tout le pays, dont la tâche principale était de voler le plus possible l’argent de l’Union européenne”, a déclaré Hadhazy à l’Associated Press.

___

L’Ukraine rend hommage à une femme russe qui s’est battue à ses côtés

KYIV, Ukraine (AP) – Une garde d’honneur a tiré un salut à trois coups vers un ciel nuageux alors que des amis et des compagnons d’armes se rassemblaient à Kyiv pour faire leurs adieux à une femme russe qui a été tuée alors qu’elle combattait aux côtés de l’Ukraine dans la guerre avec elle pays d’origine.

Olga Simonova, 34 ans, est restée dans les mémoires pour son courage et sa gentillesse lors d’un enterrement dans la capitale ukrainienne vendredi.

Le cercueil de Simonova était drapé du drapeau ukrainien bleu et jaune, surmonté d’un lion en peluche. Son nom de guerre était “Simba”, comme le personnage principal du dessin animé de Disney “Le Roi Lion”.

Quelques jours seulement avant que la Russie ne lance son invasion à grande échelle de l’Ukraine le 24 février, Simonova s’est entretenue avec l’Associated Press dans une tranchée de la région du Donbass, où elle avait servi pendant des années aux côtés de soldats ukrainiens combattant des séparatistes soutenus par la Russie.

Née dans la ville russe de Tcheliabinsk, Simonova avait un vif intérêt pour le sport et excellait à la fois en escalade et en karaté. Elle a dit qu’elle était toujours fière de concourir pour la Russie.

___

Menace d’ouragan alors que la tempête tropicale Fiona vise Porto Rico

LA HAVANE (AP) – Les Portoricains se sont préparés à des vents violents et à des pluies extrêmes alors que la tempête tropicale Fiona s’abattait alors que l’on s’attendait à ce qu’elle se transforme en ouragan avant de frapper la côte sud du territoire américain dimanche après-midi.

Les prévisionnistes ont déclaré que les niveaux de pluie «historiques» devraient produire des glissements de terrain et de fortes inondations, avec jusqu’à 20 pouces prévus dans des zones isolées.

“Il est temps d’agir et de s’inquiéter”, a déclaré Nino Correa, commissaire à la gestion des urgences de Porto Rico.

Fiona était centrée à 150 miles (240 kilomètres) au sud-est de Ponce, Porto Rico, samedi soir. Il avait des vents maximums soutenus de 60 mph (95 km/h) et se déplaçait vers l’ouest-nord-ouest à 8 mph (13 km/h).

La tempête devait frapper des villes et des villages le long de la côte sud de Porto Rico qui se remettent encore d’une série de violents tremblements de terre qui ont frappé la région à partir de la fin de 2019, avec plusieurs écoles toujours fermées et des débris à enlever.

___

25 ans après la fusillade dans une école du Kentucky, une chance de libération conditionnelle

Lorsque Michael Carneal, 14 ans, a ouvert le feu sur ses camarades lors d’une réunion de prière avant l’école en 1997, les fusillades dans les écoles ne faisaient pas encore partie de la conscience nationale. Le carnage qui a fait trois morts et cinq autres blessés au lycée Heath, près de Paducah, dans le Kentucky, s’est terminé lorsque Carneal a déposé son arme et que le directeur l’a accompagné au bureau de l’école – une scène qui semble inimaginable aujourd’hui.

Étendant également l’imagination d’aujourd’hui – la condamnation à perpétuité de Carneal garantissait une possibilité de libération conditionnelle après 25 ans, la peine maximale autorisée à l’époque compte tenu de son âge.

Un quart de siècle plus tard, Carneal a 39 ans avec une audience de libération conditionnelle la semaine prochaine qui survient à un moment très différent de la vie américaine – après Sandy Hook, après Uvalde. Aujourd’hui, les policiers et les détecteurs de métaux sont une présence acceptée dans de nombreuses écoles, et même les enfants de la maternelle sont formés pour se préparer aux tireurs actifs.

“Vingt-cinq ans semblaient si longs, si lointains”, se souvient Missy Jenkins Smith avoir pensé au moment de la condamnation. Jenkins Smith avait 15 ans lorsqu’elle a été abattue par Carneal, quelqu’un qu’elle considérait comme un ami. La balle l’a laissée paralysée et elle utilise un fauteuil roulant pour se déplacer. Au fil des ans, elle a compté le temps jusqu’à ce que Carneal soit éligible à la libération conditionnelle.

« Je me disais : ‘Ça fait 10 ans. Combien d’années encore ? Lors du mémorial du 20e anniversaire, j’ai pensé: “Ça approche.”

___

La tempête qui frappe l’ouest de l’Alaska provoque des inondations généralisées

ANCHORAGE, Alaska (AP) – Une puissante tempête qui a balayé le nord du détroit de Béring samedi a provoqué des inondations généralisées dans plusieurs communautés côtières de l’ouest de l’Alaska, coupant l’électricité et obligeant les habitants à fuir vers des terrains plus élevés.

La force de l’eau a déplacé certaines maisons de leurs fondations et une maison à Nome a flotté le long d’une rivière jusqu’à ce qu’elle se coince sur un pont.

La puissante tempête – ce qui reste du typhon Merbok – a influencé les conditions météorologiques jusqu’en Californie, où des vents violents et une rare tempête de pluie à la fin de l’été étaient attendus.

En Alaska, aucun blessé ni décès n’a été immédiatement signalé, a déclaré Jeremy Zidek, porte-parole du Département de la sécurité intérieure et de la gestion des urgences de l’Alaska. Les responsables avaient averti que certains endroits pourraient connaître leurs pires inondations en 50 ans et que les hautes eaux pourraient mettre jusqu’à 14 heures à se retirer.

Le gouverneur Mike Dunleavy a publié une déclaration de catastrophe au cours de la journée pour les communautés touchées.

___

Pelosi et d’autres législateurs américains se rendent en Arménie alors que le cessez-le-feu est en vigueur

EREVAN, Arménie (AP) – Une délégation du Congrès américain dirigée par la présidente de la Chambre Nancy Pelosi est arrivée samedi en Arménie, où un cessez-le-feu est en vigueur depuis trois jours après une explosion de combats avec l’Azerbaïdjan voisin qui a tué plus de 200 soldats des deux pays. côtés.

L’ambassade des États-Unis a déclaré que la visite comprendra une rencontre avec le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan.

Vendredi, Pelosi a déclaré aux journalistes à Berlin que le voyage “est entièrement consacré aux droits de l’homme et au respect de la dignité et de la valeur de chaque personne”.

Parmi les autres membres de la délégation américaine figurent le représentant Frank Pallone, président du House Energy and Commerce Committee, et les femmes du Congrès Jackie Speier et Anna Eshoo.

Un cessez-le-feu est entré en vigueur mercredi soir après deux jours de violents combats qui ont marqué le plus grand déclenchement d’hostilités en près de deux ans.

___

Henry Silva, connu pour ses nombreux rôles de durs à cuire, décède à 95 ans

NEW YORK (AP) – Henry Silva, un acteur prolifique surtout connu pour avoir joué des méchants et des durs à cuire dans “The Manchurian Candidate”, “Ocean’s Eleven” et d’autres films, est décédé à 95 ans.

Le fils de Silva, Scott Silva, a déclaré à Variety que son père était décédé mercredi de causes naturelles au Motion Picture and Television Country House and Hospital de Woodland Hills, en Californie.

Silva était un natif de New York qui a abandonné l’école à l’adolescence, dans les années 1940. Il a été accepté la décennie suivante dans l’Actors Studio, où ses camarades de classe comprenaient Shelley Winters et Ben Gazzara. Il a poursuivi une carrière longue et chargée dans le cinéma et la télévision, avec des centaines de crédits avant de prendre sa retraite d’acteur en 2001.

Il a eu un rôle décisif sur scène et à l’écran dans les années 1950 en tant que trafiquant de drogue dans “A Hatful of Rain” et des seconds rôles dans deux des films les plus connus de Frank Sinatra, tous deux du début des années 1960 : “Ocean’s Eleven”, le braquage de Las Vegas. film qui était une vitrine pour Sinatra, Dean Martin et d’autres membres du «Rat Pack»; et “The Manchurian Candidate”, le thriller de la guerre froide sur le lavage de cerveau et la tentative d’assassinat d’un candidat à la présidentielle mettant en vedette Sinatra, Laurence Harvey et Janet Leigh. (Lors de sa dernière apparition au cinéma, Silva a joué dans le remake de “Ocean’s Eleven” de 2000 avec George Clooney et Brad Pitt).

“Nos cœurs sont brisés par la perte de notre cher ami Henry Silva, l’un des hommes les plus gentils, les plus gentils et les plus talentueux que j’ai eu le plaisir d’appeler mon ami”, a tweeté la fille de Dean Martin, Deana Martin. “Il était la dernière star survivante du film original Oceans 11.”

___

Penix lance 4 touchés dans la grande victoire des Huskies contre les Spartans

SEATTLE (AP) – Michael Penix Jr. a lancé pour 397 verges et quatre touchés, et Washington a catégoriquement déclaré son cas en tant que concurrent dans le Pac-12 avec une victoire de 39-28 sur l’État du Michigan n ° 11 samedi soir.

Penix a été spectaculaire pendant trois quarts dans une vitrine nationale aux heures de grande écoute qui a montré que la reconstruction des Huskies par Kalen DeBoer (3-0) progresse plus rapidement que prévu. Washington menait 29-8 à la mi-temps et 36-14 après trois quarts.

Avoir un quart-arrière vedette aide certainement.

Penix a complété 24 des 40 passes et a raté de peu le huitième match de passe de 400 verges de l’histoire de Washington. Il était à son meilleur en première mi-temps, réalisant 18 des 24 tentatives pour 278 verges et menant Washington à des touchés sur quatre de ses cinq possessions.

Ja’Lynn Polk a réussi six attrapés pour un sommet en carrière de 153 verges et trois touchés.

The Associated Press