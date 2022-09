Le roi Charles III, dans sa première allocution, promet un “service à vie”

LONDRES (AP) – Le roi Charles III a promis vendredi dans son premier discours en tant que monarque de poursuivre le «service à vie» de la reine Elizabeth II avec son propre sceau de modernisation, alors que la Grande-Bretagne entrait dans une nouvelle ère incertaine sous un nouveau souverain. Partout dans le monde, le règne exceptionnel de la reine a été commémoré, célébré et débattu.

Charles, qui a passé une grande partie de ses 73 années à se préparer au rôle de roi, s’est adressé à une nation pleurant le seul monarque britannique que la plupart des gens vivants aujourd’hui aient jamais connu. Il prend le trône à une époque de malaise à la fois pour son pays et pour la monarchie elle-même.

Il a parlé de sa « profonde tristesse » face à la mort de sa mère, la qualifiant d’« inspiration et d’exemple pour moi et pour toute ma famille ».

“Cette promesse de service à vie que je renouvelle à tous aujourd’hui”, a-t-il déclaré dans le discours de 9 minutes et demie, enregistré plus tôt dans la journée et livré avec une photo encadrée de la reine sur un bureau devant lui.

“Comme la reine elle-même l’a fait avec un dévouement inébranlable, moi aussi, je m’engage solennellement, pendant le temps que Dieu m’accorde, à faire respecter les principes constitutionnels au cœur de notre nation”, a-t-il déclaré.

___

D’Eisenhower à Biden, la reine a rencontré tous les présidents américains sauf 1

WASHINGTON (AP) – Équitation avec Ronald Reagan. Yachting avec Bill Clinton. En sirotant un thé avec Joe Biden.

La reine Elizabeth II, décédée jeudi à 96 ans, avait rencontré tous les présidents américains depuis Dwight Eisenhower, à l’exception de Lyndon Johnson, qui ne s’est pas rendu en Grande-Bretagne pendant sa présidence. Biden a été le 13e et dernier président américain à rencontrer la femme dont le règne a duré sept décennies.

Tous les anciens présidents américains vivants – Jimmy Carter, Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama et Donald Trump – se sont joints à Biden pour pleurer son décès et envoyer ses condoléances à sa famille.

Biden et la première dame Jill Biden ont déclaré que “l’héritage de la reine occupera une place importante dans les pages de l’histoire britannique et dans l’histoire de notre monde”.

Obama et son épouse, Michelle, ont rappelé que la reine les avait accueillis, le premier président noir et la première dame des États-Unis, sur la scène mondiale « à bras ouverts et avec une générosité extraordinaire ».

___

L’Ukraine récupère du territoire ; centrale nucléaire en péril

KYIV, Ukraine (AP) – Les forces ukrainiennes ont revendiqué vendredi un nouveau succès dans leur contre-offensive contre les forces russes dans l’est du pays, prenant le contrôle d’un village important et se dirigeant vers un important carrefour de transport. Le chef de la diplomatie américaine et chef de l’OTAN a noté les avancées, mais a averti que la guerre risque de s’éterniser pendant des mois.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a félicité l’armée pour ses gains dans l’est, déclarant dans une allocution vidéo nocturne que les troupes ukrainiennes ont repris plus de 30 colonies dans la région de Kharkiv depuis le début de la contre-offensive cette semaine.

“Nous prenons progressivement le contrôle de plus de colonies, rendons le drapeau ukrainien et protégeons notre peuple.” dit Zelensky.

L’armée ukrainienne a déclaré qu’elle avait également lancé de nouvelles attaques contre des ponts flottants russes utilisés pour acheminer des fournitures sur le Dniepr vers Kherson, l’une des plus grandes villes occupées par la Russie, et la région adjacente. L’artillerie ukrainienne et les tirs de roquettes ont rendu inutilisables tous les ponts réguliers sur le fleuve, a déclaré le commandement sud de l’armée.

L’inquiétude s’est accrue à propos de la plus grande centrale nucléaire d’Europe, qui fonctionnait en mode d’urgence vendredi pour la cinquième journée consécutive en raison de la guerre. Cela a incité le chef du chien de garde atomique de l’ONU à demander la création d’une zone de sécurité immédiate autour de la centrale pour éviter un accident nucléaire.

___

Les États-Unis et l’équipe Trump proposent des noms pour l’arbitre dans l’enquête Mar-a-Lago

WASHINGTON (AP) – Le ministère de la Justice et l’équipe juridique de Donald Trump ont chacun proposé vendredi des candidats pour le rôle d’arbitre indépendant dans l’enquête sur des documents top secrets trouvés au domicile de l’ancien président en Floride, mais les deux parties ont divergé sur l’étendue des fonctions la personne aurait.

Les avocats de Trump ont déclaré qu’ils pensaient que le soi-disant maître spécial devrait examiner tous les documents saisis par le FBI lors de sa perquisition le mois dernier de Mar-a-Lago, y compris les dossiers avec des marques de classification, et filtrer tout ce qui pourrait être protégé par les réclamations de l’exécutif. privilège.

Le ministère de la Justice, en revanche, a déclaré qu’il ne pensait pas que l’arbitre devrait être autorisé à inspecter des dossiers classifiés ou à résoudre des revendications potentielles de privilège exécutif.

La juge de district américaine Aileen Cannon avait donné aux deux parties jusqu’à vendredi pour soumettre des candidats potentiels au rôle de maître spécial, ainsi que des propositions sur l’étendue des fonctions de la personne et le calendrier de son travail.

Le ministère de la Justice a soumis les noms de deux juges à la retraite – Barbara Jones, qui a siégé au banc fédéral à Manhattan et a joué le même rôle dans des enquêtes antérieures de haut niveau, et Thomas Griffith, un ancien juriste de la cour d’appel fédérale du district de Columbia. .

___

La politique dans l’air alors que Biden visite la future usine d’Intel dans l’Ohio

NEW ALBANY, Ohio (AP) – Le président Joe Biden a évité la politique partisane lors de la célébration révolutionnaire de vendredi pour une énorme nouvelle installation de puces informatiques dans l’Ohio – alors qu’un concours sénatorial difficile dans cet État et un candidat démocrate cherchant à se distancier de Biden reflétaient le défi de traduire les victoires politiques de la Maison Blanche en gains politiques.

Biden, une force majeure derrière la législation qui a aidé à attirer Intel, s’est rendu dans la banlieue de Columbus pour faire un tour de victoire juste au moment où les électeurs de l’État commencent à se connecter à la course au Sénat entre le représentant démocrate Tim Ryan et l’auteur républicain et dirigeant de capital-risque JD Vance. Ils sont en compétition dans un ancien État swing qui a eu une tendance républicaine au cours de la dernière décennie.

Ryan a assisté à l’événement mais a soulevé des questions lors d’entretiens pour savoir s’il pensait que Biden devrait se faire réélire en 2024. Vance n’y a pas assisté.

Le président, dans son discours, a remercié Ryan pour son leadership sans mentionner sa candidature au Sénat, choisissant plutôt de souligner que l’usine d’Intel sert de modèle à une économie américaine qui tourne autour de la technologie, des usines et de la classe moyenne.

“Les amis, nous devons fabriquer ces puces ici en Amérique pour réduire les coûts quotidiens et créer de bons emplois”, a déclaré Biden. « Les chefs de file de l’industrie nous choisissent, nous, les États-Unis, parce qu’ils voient le dos de l’Amérique et l’Amérique en tête.

___

Le juge lance l’enquête de Trump sur la Russie contre Clinton et le FBI

WASHINGTON (AP) – Un juge fédéral de Floride a rejeté le procès de Donald Trump contre la rivale démocrate Hillary Clinton de 2016 et d’anciens hauts responsables du FBI, rejetant les affirmations de l’ancien président selon lesquelles eux et d’autres ont agi de concert pour concocter l’enquête sur la Russie qui a occulté une grande partie de son administration. .

Le juge de district américain Donald Middlebrooks a déclaré jeudi dans une décision très tranchée que le procès de Trump, déposé en mars, contenait « des lacunes structurelles flagrantes » et que bon nombre des « caractérisations des événements sont invraisemblables ».

Il a rejeté l’idée que Trump avait intenté une action en justice pour corriger un préjudice juridique réel, affirmant qu ‘«au lieu de cela, il cherche à afficher un manifeste politique de deux cents pages décrivant ses griefs contre ceux qui se sont opposés à lui, et cette Cour n’est pas le approprié forum.”

Le procès avait désigné comme accusés Clinton et certains de ses principaux conseillers, ainsi que l’ancien directeur du FBI James Comey et d’autres responsables du FBI impliqués dans l’enquête pour savoir si la campagne présidentielle de Trump en 2016 s’était coordonnée avec la Russie pour influencer le résultat des élections.

Parmi les autres accusés figurent les fondateurs d’une société de recherche politique qui a embauché un ancien espion britannique pour enquêter sur les liens entre Trump et la Russie, et un avocat démocrate bien connecté qui a récemment été acquitté pour avoir menti au FBI lors d’une réunion de 2016 au cours de laquelle il a présenté au bureau des informations sur lesquelles il souhaitait qu’il enquête.

___

Les vents violents de la tempête compliquent la lutte contre les incendies de forêt en Californie

SAN DIEGO (AP) – Une tempête tropicale s’approchant du sud de la Californie vendredi a apporté des vents de montagne violents, une humidité élevée, de la pluie et la menace d’inondations dans une région déjà aux prises avec des incendies de forêt et une vague de chaleur extraordinaire qui a stressé le réseau électrique.

Dans un mélange de mauvais et de bons, les pompiers craignaient que des vents puissants n’étendent l’énorme incendie de Fairview à 113 kilomètres au nord de San Diego, tandis que les prévisionnistes ont déclaré que le changement de temps mettrait enfin fin à la vague de chaleur de l’État.

La tempête tropicale Kay, rétrogradée du statut d’ouragan, commençait à crachoter alors qu’elle se déplaçait vers le nord au large de la péninsule mexicaine de Basse-Californie et devait continuer à perdre de la vapeur pendant la nuit et se diriger plus loin vers la mer sans toucher terre dans le sud de la Californie, selon le National Hurricane Center. Mais cela avait toujours un impact là-bas. Le National Weather Service a mis en garde contre une menace d’inondations soudaines pour une grande partie du sud de la Californie, de l’Arizona et du sud du Nevada.

L’humidité devait ensuite monter plus au nord dans la vallée centrale et la Sierra Nevada, où le dangereux incendie de moustiques brûle, apportant à la fois un refroidissement important et la possibilité d’orages pendant le week-end.

Les conditions tropicales ont ajouté une chaleur étouffante à la vague de chaleur, qui a offert peu de soulagement du jour au lendemain. L’aéroport de San Diego était à 89 degrés (31,6 degrés Celsius) avec de la pluie à 5 heures du matin vendredi.

___

Un journaliste tué à Las Vegas a passé sa carrière à chasser la corruption

LAS VEGAS (AP) – En quatre décennies d’écriture sur la pègre de Las Vegas et la corruption gouvernementale, le journaliste d’investigation Jeff German a affronté de nombreuses personnes puissantes et dangereuses. Le journaliste endurci a déjà été frappé par un associé du crime organisé et a reçu des menaces voilées de la part de gangsters.

Rien ne semblait le déranger alors qu’il s’acharnait sur son travail.

Ainsi, l’allemand (GEHR’-man) n’a pas exprimé d’inquiétude lorsque l’administrateur public du comté de Clark, Robert Telles, un politicien pratiquement inconnu en charge d’un petit bureau gouvernemental obscur, s’est rendu sur Twitter au printemps dernier pour dénoncer avec colère le journaliste.

German, qui travaillait pour le Las Vegas Review-Journal, avait écrit sur l’intimidation et le favoritisme dans le bureau de l’administrateur public et sur une relation inappropriée de Telles avec une subordonnée.

Les autorités affirment que l’enquête initiale de German et les histoires de suivi ont été la motivation pour Telles de poignarder mortellement German la semaine dernière au domicile du journaliste. L’ADN sur les lieux a lié Telles au meurtre, tout comme des chaussures et un chapeau de paille distinctif trouvés à son domicile qui correspondaient à ceux portés par un suspect filmé par vidéo, ont déclaré les enquêteurs jeudi.

___

Les États-Unis comptent la millionième greffe d’organe tout en poussant pour plus

Les États-Unis ont compté leur millionième greffe d’organe vendredi, une étape qui survient à un moment critique pour les Américains qui attendent toujours désespérément cette chance de survie.

Il a fallu des décennies à partir du premier succès – un rein en 1954 – pour transplanter 1 million d’organes, et les responsables ne peuvent pas révéler si ce dernier était également un rein ou un autre organe. Mais les défenseurs ont lancé une nouvelle campagne pour accélérer le prochain million de greffes en encourageant davantage de personnes à s’inscrire en tant que donneurs d’organes.

Pourtant, le système national de transplantation est à la croisée des chemins. Plus de personnes que jamais obtiennent de nouveaux organes – un record de 41 356 l’an dernier seulement. Dans le même temps, les critiques critiquent le système pour ses politiques et ses erreurs pures et simples qui gaspillent des organes et coûtent des vies.

La colère a débordé le mois dernier lors d’une audience d’un comité sénatorial au cours de laquelle les législateurs ont accusé le United Network for Organ Sharing, une organisation à but non lucratif qui détient un contrat gouvernemental pour gérer le système de transplantation, de suivi d’organes fastidieux et de mauvaise surveillance.

“C’est assis sur vos mains pendant que les gens meurent”, a déclaré la sénatrice Elizabeth Warren, D-Massachusetts, au directeur général de l’organisation alors qu’elle et d’autres sénateurs suggéraient que l’UNOS soit remplacé.

___

Alcaraz dépasse Tiafoe en 5 pour atteindre la finale | Mises à jour de l’US Open

NEW YORK (AP) – Les dernières nouvelles sur le tournoi de tennis de l’US Open (toutes les heures locales):

23h55

Carlos Alcaraz s’est qualifié pour la finale de l’US Open en battant Frances Tiafoe 6-7 (6), 6-3, 6-1, 6-7 (5), 6-3.

L’Espagnol de 19 ans tentera de rejoindre le champion de 1990 Pete Sampras, qui avait également 19 ans, en tant que seul adolescent à avoir remporté l’US Open dans l’ère professionnelle qui a débuté en 1968.

La tête de série no 3 affrontera la tête de série no 5 Casper Ruud, de Norvège, dimanche en finale. Le vainqueur de ce match passera au n ° 1 du classement lundi.

The Associated Press