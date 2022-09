AP News en bref à 00h04 HAE

Les élèves d’Uvalde retournent à l’école pour la première fois depuis l’attaque

AUSTIN, Texas (AP) – Gilbert Mata s’est réveillé excité mardi pour le premier jour d’école depuis qu’une balle d’un homme armé lui a traversé la jambe il y a trois mois dans une classe de quatrième année à Uvalde.

Le garçon de 10 ans a guéri de ses blessures physiques, mais les odeurs de brûlé lui rappellent encore des coups de feu et la vue de nombreux policiers rappelle le jour de mai où un assaillant a tué 19 de ses camarades de classe et deux enseignants.

Un matin que de nombreuses familles d’Uvalde avaient redouté, une nouvelle année scolaire a commencé dans la petite ville du sud du Texas avec de gros câlins sur les trottoirs, des voitures de patrouille garées à chaque coin de rue et des mères essuyant des larmes tout en s’éloignant du trottoir dans la file d’attente. .

Mata était prêt à revenir, cette fois avec son propre téléphone portable. Sa mère, Corina Comacho, a eu plus de mal à laisser son enfant retourner en classe.

“Il y a un certain temps où il peut sortir son téléphone et nous envoyer un texto s’il va bien”, a-t-elle déclaré après l’avoir conduit dans une nouvelle école, Flores Elementary, et l’avoir déposé derrière des portes avec de nouvelles serrures. “C’est comme, ‘OK, c’est bien. Maintenant, je me sens mieux.

___

Diehl, soutenu par Trump, remporte la primaire du gouverneur du Massachusetts GOP

BOSTON (AP) – Geoff Diehl, un ancien représentant de l’État soutenu par l’ancien président Donald Trump, a remporté l’investiture républicaine au poste de gouverneur du Massachusetts contre l’homme d’affaires Chris Doughty, considéré comme le candidat le plus modéré de la course.

La victoire de Diehl met en place une élection générale contre le procureur général démocrate Maura Healey, qui serait la première personne ouvertement homosexuelle et la première femme élue gouverneur du Massachusetts si elle gagnait en novembre. Le gouverneur actuel de l’État, le républicain Charlie Baker, a décidé de ne pas briguer un troisième mandat.

Les électeurs républicains ont fait du Massachusetts le dernier État bleu de cette saison de mi-mandat à nommer un loyaliste de Trump dans une course de haut niveau, réduisant potentiellement les chances de victoire du parti en novembre. Les électeurs du Connecticut et du Maryland, États libéraux où les républicains centristes ont remporté un certain succès lors des élections précédentes, ont également sélectionné des candidats d’extrême droite pour affronter un démocrate aux élections générales.

Healey, dont le seul rival pour l’investiture a abandonné la course mais est resté sur le bulletin de vote, sera le grand favori en novembre contre Diehl dans l’un des États les plus libéraux du pays.

Lors de sa fête de la victoire mardi soir avant que la course du GOP ne soit appelée pour Diehl, Healey a déclaré à ses supporters enthousiastes que quel que soit le candidat qui se présentait comme son adversaire, “Nous savons qu’il sera déconnecté des valeurs que nous défendons.” Parlant des deux candidats, elle a ajouté : “Ils apporteront le trumpisme au Massachusetts.”

___

Que se passe-t-il avec la centrale nucléaire ukrainienne menacée ?

La centrale nucléaire ukrainienne de Zaporizhzhia, construite à l’époque soviétique et l’une des 10 plus grandes au monde, a été engloutie par les combats entre les troupes russes et ukrainiennes ces dernières semaines, alimentant les craintes d’une catastrophe nucléaire.

Voici un aperçu de la situation actuelle :

QU’EST CE QU’IL SE PASSE MAINTENANT

La centrale compte six réacteurs, dont un seul était opérationnel samedi.

Jusqu’à présent, le bombardement n’a pas endommagé les réacteurs de la centrale ni le stockage de combustible nucléaire usé, mais a frappé à plusieurs reprises certains équipements auxiliaires.

___

La vidéo donne des détails sur la violation présumée du système électoral Ga.

ATLANTA (AP) – Deux mois après l’élection présidentielle de 2020, une équipe d’experts en informatique s’est rendue dans le sud de la Géorgie pour copier des logiciels et des données à partir d’équipements de vote dans une violation apparente d’un système électoral de comté. Ils ont été accueillis à l’extérieur par le chef du Parti républicain local, qui a participé aux efforts du président de l’époque, Donald Trump, pour annuler sa défaite électorale.

Une caméra de sécurité à l’extérieur du bureau des élections dans le comté rural de Coffee a filmé leur arrivée. Les images montrent également que certains responsables électoraux locaux se trouvaient au bureau lors de ce que le bureau du secrétaire d’État de Géorgie a décrit comme un “accès non autorisé présumé” au matériel électoral.

Des images de sécurité de deux semaines plus tard soulèvent des alarmes supplémentaires – montrant deux personnes qui ont joué un rôle déterminant dans les efforts plus larges de Trump pour saper les résultats des élections entrant dans le bureau et y restant pendant des heures.

La vidéo de sécurité du bureau des élections dans le comté à environ 200 miles (320 kilomètres) au sud-est d’Atlanta offre un aperçu de la longueur des alliés de Trump au service de ses revendications électorales frauduleuses. Il montre en outre comment l’accès aurait été facilité par des responsables locaux chargés de protéger la sécurité des élections tout en soulevant des inquiétudes quant à la diffusion dans le domaine public d’une technologie de vote sensible.

La Géorgie n’était pas le seul État où l’équipement de vote était accessible après l’élection présidentielle de 2020. Des informations importantes sur les systèmes de vote ont également été compromises dans les bureaux électoraux de Pennsylvanie, du Michigan et du Colorado. Les experts en sécurité électorale craignent que les informations obtenues – y compris des copies complètes des disques durs – ne soient exploitées par ceux qui veulent interférer avec les futures élections.

___

Biden vante le bilan législatif à l’approche de la mi-mandat

WASHINGTON (AP) – Le président Joe Biden a terminé l’été sur une séquence de victoires législatives consécutives, remportant des victoires qui semblaient autrefois hors de portée dans cette capitale polarisée. Maintenant, il veut s’assurer que les électeurs le récompensent lorsqu’ils votent lors des grandes élections législatives de novembre.

C’est une tâche difficile avec les prix de l’essence et de l’épicerie toujours douloureusement élevés et les nouvelles politiques quotidiennes inondées d’enquêtes controversées sur son prédécesseur et de répercussions dans les États de la décision de la Cour suprême sur l’avortement.

Dans une tentative de tout couper, la Maison Blanche intensifie sa campagne pour promouvoir de nouvelles lois conçues pour réparer l’économie et aider les consommateurs à un niveau personnel, en stimulant la fabrication cruciale de puces informatiques, en abaissant les prix des médicaments sur ordonnance, en développant l’énergie propre et en réorganisant le infrastructures du pays.

Biden, lors d’une réunion avec son cabinet mardi, a déclaré que son administration avait adopté “des parties extraordinaires de notre programme économique” et fourni “la preuve que la démocratie peut apporter au peuple”.

Son emploi du temps se remplit de voyages pour promouvoir ses politiques – Ohio vendredi, Michigan la semaine prochaine – dans des États du champ de bataille où les démocrates sont confrontés à des courses serrées avec les républicains. Et son administration déploie des plans pour distribuer des centaines de milliards de dollars autorisés par la législation qu’il a signée.

___

Le nouveau Premier ministre britannique Truss s’engage à s’attaquer à la crise énergétique et à une économie en difficulté

LONDRES (AP) – Liz Truss est devenue Premier ministre britannique mardi et a immédiatement fait face aux énormes tâches qui l’attendaient: freiner la flambée des prix, stimuler l’économie, atténuer les troubles du travail et réparer un système de santé national accablé par de longues listes d’attente et personnel pénuries.

Truss a rapidement commencé à nommer des membres supérieurs de son cabinet alors qu’elle s’attaque à une boîte de réception dominée par la crise énergétique déclenchée par l’invasion de l’Ukraine par la Russie, qui menace de pousser les factures d’énergie à des niveaux inabordables, fermant des entreprises et laissant les plus pauvres du pays frissonner à la maison cet hiver.

Truss – la troisième femme Premier ministre britannique – a nommé une équipe de haut niveau diversifiée en genre et en origine ethnique, mais fidèle à elle et à sa politique de libre marché. Kwasi Kwarteng devient le premier chef du Trésor noir du Royaume-Uni et Therese Coffey sa première vice-première ministre. Parmi les autres nominations, citons James Cleverly au poste de secrétaire aux Affaires étrangères et Suella Braverman au poste de ministre de l’Intérieur, responsable de l’immigration et de la loi et de l’ordre.

Faisant son premier discours devant sa nouvelle maison de Downing Street dans une pause entre des averses torrentielles, Truss a déclaré qu’elle réduirait les impôts pour stimuler la croissance économique, renforcer le Service national de santé et “s’occuper concrètement” de la crise énergétique, bien qu’elle ait donné peu de détails sur comment elle mettrait en œuvre ces politiques. Elle devrait dévoiler ses plans énergétiques jeudi.

Les médias britanniques ont rapporté que Truss prévoyait de plafonner les factures d’énergie. Le coût pour les contribuables de cette étape pourrait atteindre 100 milliards de livres (116 milliards de dollars).

___

Le suspect des coups de couteau mortels au Canada a un long casier judiciaire

JAMES SMITH CREE NATION, Saskatchewan (AP) – Alors qu’une communauté autochtone canadienne est aux prises avec un déchaînement meurtrier par deux des siens, beaucoup ont blâmé la consommation endémique de drogue et d’alcool dans la réserve qu’ils ont liée aux échecs répétés du gouvernement sur de nombreux années.

L’un des agresseurs présumés, Myles Sanderson, a 59 condamnations pénales, selon les documents de libération conditionnelle. Il purgeait une peine de quatre ans et quatre mois pour des accusations d’agression armée, d’agression contre un agent de la paix et de vol qualifié lorsqu’il a été libéré.

Le ministre de la Sécurité publique, Mendicino, a déclaré que la commission des libérations conditionnelles lui avait dit qu’il y aurait une enquête sur son évaluation de Myles Sanderson.

“Je veux connaître les raisons de la décision” de le libérer, a-t-il dit. “Je suis extrêmement préoccupé par ce qui s’est passé ici.”

Beaucoup de ses crimes passés se sont produits alors qu’il était en état d’ébriété, et il a dit aux agents de libération conditionnelle que la consommation de substances l’avait rendu fou. Il était recherché pour violation de la libération conditionnelle depuis mai.

___

Les étudiants retournent sur le campus au milieu de la crise de l’eau à Jackson

JACKSON, Miss (AP) – Alors que la crise de l’eau se poursuivait, les étudiants de la capitale du Mississippi ont pu retourner en classe pour la première fois en une semaine mardi avec l’assurance que les toilettes et les lavabos de leurs bâtiments fonctionneraient enfin.

Jackson est resté sous l’avis d’ébullition de l’eau, mais la chute de la pression de l’eau qui avait amené le système à s’effondrer presque semblait être résolue, ont déclaré des responsables.

Sherwin Johnson, porte-parole des Jackson Public Schools, a confirmé mardi dans un communiqué à l’Associated Press que les écoles avaient rouvert après qu’une baisse de la pression de l’eau ait forcé le passage à l’enseignement virtuel.

Une file de voitures serpentait autour du pâté de maisons devant Spann Elementary dans le nord-est de Jackson alors que les parents arrivaient pour récupérer leurs enfants. Syreeta Tatum a attendu que son élève de quatrième année sorte du bâtiment et a déploré l’incertitude que les problèmes d’eau de Jackson avaient imposée aux parents et aux élèves.

“C’était très frustrant”, a déclaré Tatum. “En tant que mère, vous voulez vous assurer que votre enfant reçoit la meilleure éducation possible, surtout en sachant que mon enfant fonctionne mieux en personne.”

___

Les loyers commencent à baisser, mais la tendance pourrait ne pas se maintenir

NEW YORK (AP) – Les loyers commencent à baisser après avoir atteint des niveaux record l’été dernier, mais les experts ne savent pas si le ralentissement se poursuivra.

Christopher Mayer, professeur d’immobilier à la Columbia Business School, a déclaré que les personnes à la recherche d’un appartement maintenant pourraient avoir une meilleure expérience qu’en mai ou juin.

“Nous ne voyons pas les loyers augmenter aussi rapidement, le marché locatif se ramollit un peu”, a-t-il déclaré.

Le loyer médian national demandé a augmenté de 14% en juillet par rapport à juillet de l’année précédente, la plus faible augmentation annuelle depuis novembre 2021, selon un nouveau rapport de Redfin. Bien que ce pourcentage soit encore élevé, il a diminué de 15 % en juin à 16 % en mai.

Les experts disent que le marché pourrait encore ralentir vers la fin de l’année, mais il y a encore beaucoup d’incertitude.

___

AP Top 25 : la Géorgie monte au n° 2, dépassant l’état de l’Ohio

La Géorgie est passée au n ° 2 lors du premier sondage de football universitaire de l’Associated Press de la saison régulière, dépassant l’État de l’Ohio, après que les champions nationaux en titre aient dominé leur match d’ouverture.

L’Alabama est resté n ° 1 dans le Top 25 AP présenté par Regions Bank publié mardi, recevant 44 des 63 votes de première place du panel des médias et 1 552 points.

Les Bulldogs ont réduit l’écart sur le Crimson Tide après avoir battu l’Oregon 49-3 samedi. La Géorgie a reçu 17 votes pour la première place.

L’État de l’Ohio a glissé au n ° 3 et a reçu deux votes pour la première place. Le Michigan a grimpé de quatre places au n ° 4.

Clemson a perdu une place au n ° 5.

