AP News en bref à 00h04 HAE

Les coups de couteau au Canada tuent 10 personnes, en blessent 15 ; suspects en fuite

REGINA, Saskatchewan (AP) – Une série de coups de couteau dans une communauté autochtone et dans une autre ville voisine de la Saskatchewan a fait 10 morts et 15 blessés, a annoncé dimanche la police canadienne alors qu’elle recherchait deux suspects dans la vaste province.

Les coups de couteau ont eu lieu à plusieurs endroits de la nation crie de James Smith et dans le village de Weldon, au nord-est de Saskatoon, a indiqué la police.

Rhonda Blackmore, commissaire adjointe de la GRC en Saskatchewan, a déclaré que certaines des victimes semblent avoir été ciblées par les suspects, mais que d’autres semblent avoir été attaquées au hasard. Elle n’a pas pu fournir de motif.

“C’est horrible ce qui s’est passé dans notre province aujourd’hui”, a déclaré Blackmore, ajoutant qu’il y avait 13 scènes de crime où des personnes décédées ou blessées ont été retrouvées.

Il s’agit de l’un des massacres les plus meurtriers de l’histoire du Canada. Le déchaînement d’armes à feu le plus meurtrier de l’histoire du Canada s’est produit en 2020 lorsqu’un homme déguisé en policier a tiré sur des gens dans leurs maisons et a mis le feu dans toute la province de la Nouvelle-Écosse, tuant 22 personnes. Un homme a utilisé une camionnette pour tuer 10 piétons à Toronto en 2019. Mais les massacres sont moins fréquents au Canada qu’aux États-Unis.

1 mort et 9 disparus après le crash d’un hydravion à Puget Sound

LANGLEY, Washington (AP) – Une personne a été tuée et neuf personnes sont toujours portées disparues après l’écrasement d’un hydravion à Puget Sound dans l’État de Washington dimanche, a annoncé la Garde côtière américaine.

L’agence a indiqué dans un communiqué de presse que l’avion volait de Friday Harbor, une destination touristique populaire des îles San Juan, à Renton, une banlieue sud de Seattle. La Garde côtière a précédemment déclaré que l’avion volait vers l’aéroport international de Seattle-Tacoma.

L’accident a été signalé à 15 h 11 et s’est produit à Mutiny Bay au large de Whidbey Island, à environ 50 kilomètres au nord-ouest du centre-ville de Seattle et à mi-chemin entre Friday Harbor et Renton.

La Garde côtière a déclaré qu’un corps avait été retrouvé et que neuf personnes étaient toujours portées disparues vers 21 heures. Dimanche.

La cause de l’accident est inconnue, ont indiqué les autorités.

Les conspirations électorales américaines trouvent un terrain fertile dans les conférences

OMAHA, Neb. (AP) – Un samedi tranquille dans un hôtel d’Omaha, environ 50 personnes se sont rassemblées dans une salle de bal pour se renseigner sur les élections.

Le sujet n’était pas les campagnes d’inscription des électeurs ou la formation des bénévoles des agents électoraux. Au lieu de cela, ils ont payé 25 $ chacun pour écouter les panélistes exposer des théories du complot sur les machines à voter et les résultats des élections truqués. Dans un langage qui s’appuyait parfois sur des images violentes, certains panélistes ont appelé les participants à se joindre à ce qu’ils ont décrit comme une bataille entre le bien et le mal.

Parmi les personnes présentes se trouvait Melissa Sauder, qui a parcouru près de 350 miles depuis la petite ville de Grant, dans l’ouest du Nebraska, avec sa fille de 13 ans. Après des années passées à passer au peigne fin des sites Internet, à écouter des podcasts et à lire des reportages dans les médias conservateurs, Sauder a voulu en savoir plus sur ce qu’elle considère comme de sérieux problèmes avec l’intégrité des élections américaines.

Elle ne peut s’empêcher de croire que les machines à voter sont manipulées même dans son comté d’origine, où le président de l’époque, Donald Trump, a remporté 85% des voix en 2020.

“Je ne connais tout simplement pas la vérité parce qu’elle n’est pas ouverte et apparente, et elle n’est pas transparente pour nous”, a déclaré Sauder, 38 ans. “Nous faisons confiance à des personnes qui font confiance aux mauvaises personnes.”

Les Chiliens rejettent avec force la nouvelle constitution progressiste

SANTIAGO, Chili (AP) – Les Chiliens ont rejeté de manière retentissante une nouvelle constitution pour remplacer une charte imposée par la dictature du général Augusto Pinochet il y a 41 ans, infligeant un revers cuisant au président Gabriel Boric qui a soutenu que le document aurait inauguré une nouvelle ère progressiste .

Avec 99% des votes comptés lors du plébiscite de dimanche, le camp du rejet a obtenu 61,9% de soutien contre 38,1% pour l’approbation au milieu d’une forte participation avec de longues files d’attente dans les États électoraux. Le vote était obligatoire.

Le camp d’approbation a concédé sa défaite, son porte-parole Vlado Mirosevic déclarant : “Nous reconnaissons ce résultat et nous écoutons avec humilité ce que le peuple chilien a exprimé”.

Boric, qui avait fait pression pour le nouveau document, a déclaré que les résultats montraient clairement que le peuple chilien “n’était pas satisfait de la proposition constitutionnelle que la convention a présentée au Chili”.

La plupart des Chiliens sont favorables à la modification de la constitution de l’époque de la dictature et Boric a clairement indiqué que le processus de modification ne se terminerait pas avec le vote de dimanche. Il a déclaré qu’il était nécessaire que les dirigeants “travaillent avec plus de détermination, plus de dialogue, plus de respect” pour parvenir à une nouvelle proposition de charte “qui nous unit en tant que pays”.

Les secrets de l’Amérique : le mépris sans précédent des normes de Trump

WASHINGTON (AP) – Donald Trump n’est pas le premier à être critiqué pour avoir bafoué les règles et les traditions concernant la sauvegarde des dossiers gouvernementaux sensibles, mais les experts en sécurité nationale affirment que les récentes révélations indiquent un mépris sans précédent des normes post-présidence établies après l’ère du Watergate .

Les drames documentaires ont surgi de temps à autre au fil des ans.

Le conseiller à la sécurité nationale du démocrate Lyndon B. Johnson a conservé des dossiers explosifs pendant des années avant de les remettre à la bibliothèque présidentielle de Johnson. Les archives ont montré que la campagne de son successeur, Richard Nixon, communiquait secrètement dans les derniers jours de la course présidentielle de 1968 avec le gouvernement sud-vietnamien dans le but de retarder l’ouverture des pourparlers de paix pour mettre fin à la guerre du Vietnam.

Une secrétaire de l’administration de Ronald Reagan, Fawn Hall, a témoigné qu’elle avait modifié et aidé à déchiqueter des documents liés à l’affaire Iran-Contra pour protéger Oliver North, son patron au Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche.

Le directeur de la CIA de Barack Obama, David Petraeus, a été contraint de démissionner et a plaidé coupable à un délit fédéral pour avoir partagé des documents classifiés avec un biographe avec qui il avait une liaison. Hillary Clinton, alors secrétaire d’État d’Obama, a fait l’objet d’un examen minutieux du FBI qui s’est étendu à sa campagne présidentielle de 2016 contre Trump pour sa gestion de documents hautement classifiés dans un compte de messagerie privé. Le directeur du FBI n’a recommandé aucune accusation criminelle, mais a critiqué Clinton pour son comportement “extrêmement négligent”.

Les réserves militaires et la défense civile inquiètent Taïwan alors que la Chine se profile

TAIPEI, Taïwan (AP) – Chris Chen, ancien capitaine de l’armée taïwanaise, a passé beaucoup de temps à attendre lors de sa formation d’une semaine pour les réservistes en juin. En attendant l’assemblée, en attendant le déjeuner, en attendant la formation, dit-il.

Le cours, qui faisait partie des efforts de Taiwan pour dissuader une invasion chinoise, était rempli de 200 réservistes pour un instructeur.

“C’est devenu tout simplement une écoute, il y avait très peu de temps pour exécuter les instructions”, a déclaré Chen.

L’invasion de l’Ukraine par la Russie a souligné l’importance de mobiliser des civils en cas d’attaque, car les forces de réserve ukrainiennes ont aidé à repousser les envahisseurs. Près de l’autre bout du monde, il a mis en évidence les faiblesses de Taiwan sur ce front, principalement dans deux domaines : ses réserves et sa force de défense civile.

Bien qu’une invasion ne semble pas imminente, les récents exercices militaires à grande échelle de la Chine en réponse à une visite de la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi, à Taïwan ont rendu le gouvernement de Taipei plus conscient que jamais de la puissance dure derrière la rhétorique de Pékin sur l’autonomisation -île gouvernée sous son contrôle.

Urgence déclarée alors que des inondations soudaines frappent le nord-ouest de la Géorgie

SUMMERVILLE, Ga. (AP) – Des orages et de fortes pluies ont frappé dimanche certaines parties du nord-ouest de la Géorgie, provoquant des inondations soudaines dans certaines régions. Les reportages locaux ont montré des routes sous l’eau et des propriétaires luttant pour empêcher l’eau d’entrer.

Le gouverneur de Géorgie, Brian Kemp, a déclaré l’état d’urgence dimanche après-midi dans les comtés de Chattooga et Floyd, ordonnant à toutes les ressources de l’État d’aider aux “activités de préparation, d’intervention et de rétablissement”. Le Service météorologique national a déclaré que des précipitations allant jusqu’à un pouce par heure faisaient que les ruisseaux, les ruisseaux, les routes et les zones urbaines connaissaient des niveaux d’eau inhabituellement élevés. On estime que jusqu’à 12 pouces de pluie sont tombés dans la région, selon le décret de Kemp.

“Il s’agit d’une situation extrêmement dangereuse et potentiellement mortelle. N’essayez pas de voyager à moins que vous ne fuyiez une zone inondée ou sous ordre d’évacuation », a déclaré le service.

Le service a déclaré une «urgence d’inondation éclair» pour Summerville, Lyerly et James H. Floyd State Park dans le comté de Chattooga. Le comté de Floyd – juste au sud – était également sous le coup d’un avertissement de crue éclair.

À 15 h 10, le service a conseillé aux habitants d’éviter les déplacements non urgents, car une autre série de précipitations d’urgence est entrée dans la région.

Shérif : 2 morts dans un incendie en Californie du Nord

WEED, Californie (AP) – Deux personnes sont mortes dans un incendie qui a ravagé une ville du nord de la Californie, a déclaré le shérif du comté de Siskiyou, Jeremiah LaRue.

LaRue a partagé la nouvelle des décès dimanche après-midi lors d’une réunion communautaire tenue dans une école primaire au nord de Weed, la communauté rurale du nord de la Californie carbonisée par l’un des derniers incendies de Californie. Il n’a pas immédiatement fourni les noms ou d’autres détails, y compris l’âge ou le sexe des deux personnes décédées.

“Ce n’est pas facile de le dire”, a-t-il dit avant d’appeler à un moment de silence.

LaRue et d’autres responsables ont reconnu les incertitudes auxquelles la communauté était confrontée, comme le moment où les gens seraient autorisés à rentrer chez eux et le courant serait rétabli. Environ 1 000 personnes étaient toujours sous ordre d’évacuation dimanche alors que les pompiers travaillaient pour contenir l’incendie qui avait éclaté hors de contrôle vendredi au début du week-end de vacances.

L’incendie, connu sous le nom de Mill Fire, ne s’était pas étendu depuis samedi matin, couvrant environ 6,6 miles carrés (17 kilomètres carrés) avec un confinement de 25%, selon Cal Fire. Mais le Mountain Fire à proximité a pris de l’ampleur dimanche, ont indiqué des responsables. Il a également commencé vendredi, mais dans une zone moins peuplée. Plus de 300 personnes étaient sous ordre d’évacuation.

Les problèmes énergétiques en Ukraine et en Europe occupent le devant de la scène

KYIV, Ukraine (AP) – Des problèmes énergétiques ont tourmenté l’Ukraine et l’Europe, car une grande partie de la région occupée par la Russie, qui abrite une centrale nucléaire en grande partie paralysée, a été signalée temporairement en panne d’électricité dimanche.

Un seul des six réacteurs de l’installation de Zaporizhzhia était connecté au réseau électrique, et le principal pipeline russe transportant du gaz naturel vers l’Allemagne est resté fermé.

Les combats en Ukraine et les conflits liés aux pipelines sont à l’origine des pénuries d’électricité et de gaz naturel qui se sont aggravées alors que la guerre de la Russie en Ukraine, qui a commencé le 24 février, dure depuis un septième mois.

Les deux questions occuperont le devant de la scène cette semaine. Les inspecteurs de l’Agence nucléaire de l’ONU doivent informer le Conseil de sécurité mardi de leur visite d’inspection et de sauvegarde à la centrale électrique de Zaporizhzhia. Les ministres de l’énergie de l’Union européenne devaient tenir une réunion d’urgence vendredi à Bruxelles pour discuter du marché de l’électricité du bloc, qui, selon la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, “ne fonctionne plus”.

Une grande partie de la région de Zaporizhzhia, y compris la ville clé de Melitopol, a perdu l’électricité dimanche.

Coco Gauff, 18 ans, atteint les quarts de finale de l’US Open pour la première fois

NEW YORK (AP) – Coco Gauff a levé le poing, puis a agité son index droit, répondant et agaçant encore plus, une foule du stade Arthur Ashe la plus bruyante qui se tenait debout et criait. L’adversaire de Gauff à l’US Open, Zhang Shuai, a couvert ses deux oreilles avec ses mains pour les protéger de ce qu’elle a décrit plus tard comme un “Boom!” du son.

Gauff et ses fans réagissaient avec enthousiasme jusqu’à un certain point, un moment où la Floridienne de 18 ans a couru vers sa droite pour un coup droit défensif, puis a changé de direction pour sprinter et glisser dans un revers qui a attiré une volée de Zhang. À peine quatre points plus tard, Gauff était quart de finaliste à Flushing Meadows pour la première fois.

Gauff, finaliste de l’Open de France en juin, est revenu dans chaque set pour battre la Chinoise Zhang 7-5, 7-5 dimanche pour devenir le plus jeune Américain à se rendre aussi loin à l’US Open depuis que Melanie Oudin avait 17 ans en 2009. .

« Ici, je ne m’entends pas crier. Ça me donne plus envie d’en faire. Je pense que je me nourris beaucoup de l’élan. J’aime ça », a déclaré la tête de série n ° 12 Gauff, qui rencontre la française n ° 17 Caroline Garcia mardi. “New York fait ressortir un côté de moi que je n’ai pas eu depuis l’âge de 15 ans, donc c’est bien.”

Nick Kyrgios joue également beaucoup mieux qu’il ne l’a jamais fait à Flushing Meadows, s’appuyant sur l’élan de sa course à la finale de Wimbledon en juillet, et il a éliminé le champion en titre et classé n ° 1 Daniil Medvedev 7-6 (11), 3-6, 6-3, 6-2 dimanche soir.

