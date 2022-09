AP News en bref à 00h04 HAE

Une fuite ruine l’offre de lancement d’une fusée lunaire de la NASA ; prochain essai dans des semaines

CAP CANAVERAL, Floride (AP) – La nouvelle fusée lunaire de la NASA a provoqué une autre fuite de carburant dangereuse samedi, forçant les contrôleurs de lancement à annuler leur deuxième tentative cette semaine pour envoyer une capsule d’équipage en orbite lunaire avec des mannequins de test. Le vol inaugural est maintenant interrompu pendant des semaines, voire des mois.

La précédente tentative de lancement lundi de la fusée Space Launch System de 322 pieds (98 mètres), la plus puissante jamais construite par la NASA, a également été troublée par des fuites d’hydrogène, bien qu’elles soient plus petites. Cela s’ajoutait aux fuites détectées lors des exercices de compte à rebours plus tôt dans l’année.

Après le dernier revers, les responsables de la mission ont décidé de transporter la fusée hors du pad et dans le hangar pour d’autres réparations et mises à jour du système. Certains des travaux et des tests peuvent être effectués sur le pad avant que la fusée ne soit déplacée. Quoi qu’il en soit, plusieurs semaines de travail seront nécessaires, selon les responsables.

Avec une période d’interdiction de lancement de deux semaines qui se profile dans quelques jours, la fusée est désormais immobilisée jusqu’à fin septembre ou octobre. La NASA travaillera autour d’un vol d’astronaute SpaceX hautement prioritaire vers la Station spatiale internationale prévu début octobre.

L’administrateur de la NASA, Bill Nelson, a souligné que la sécurité est la priorité absolue, en particulier lors d’un vol d’essai comme celui-ci où tout le monde veut vérifier les systèmes de la fusée “avant de mettre quatre humains dessus”.

___

Comment les archives sont passées de « trésor national » à une proie politique

WASHINGTON (AP) – C’était le décor de “National Treasure”, le film dans lequel le personnage de Nicolas Cage tente de voler la Déclaration d’Indépendance. Il a longtemps été l’une des destinations touristiques les plus fréquentées de la capitale nationale.

Mais ce que la National Archives and Records Administration n’a jamais été – jusqu’à présent – c’est le lieu d’une enquête criminelle sur un ancien président.

Pourtant, c’est exactement là que l’agence se trouve après avoir envoyé une saisine au FBI indiquant que 15 boîtes récupérées dans la maison de l’ancien président Donald Trump en Floride en janvier contenaient des dizaines de documents avec des marques classifiées.

“Je ne pense pas que Donald Trump ait politisé les Archives nationales”, a déclaré Tim Naftali, le premier directeur de la Richard Nixon Presidential Library and Museum. “Je pense que ce que Donald Trump a fait, c’est franchir des lignes rouges auxquelles les fonctionnaires ont dû répondre.”

Ces employés du gouvernement opèrent à l’abri des regards du public, derrière la façade en marbre du bâtiment des Archives au centre-ville de Washington. C’est là, au-delà des intrigues hollywoodiennes, que réside une composante cruciale de la bureaucratie fédérale, avec des dizaines d’employés agissant en tant que gardiens de l’histoire américaine, préservant des archives allant du banal au monumental.

___

La menace d’écrasement dans le ciel du Mississippi se termine par l’arrestation du pilote

RIPLEY, Mississippi (AP) – Un employé de l’aéroport qui savait décoller mais pas atterrir a volé un petit avion samedi et a menacé de l’écraser dans un Walmart, tournant pendant cinq heures au-dessus des Mississippiens énervés avant de terminer le vol en toute sécurité dans un champ de soja où la police l’a arrêté.

Cory Wayne Patterson, 29 ans, n’a pas été blessé après l’atterrissage brutal peu de temps après avoir publié un message d’adieu à ses parents et sa sœur sur Facebook, ont annoncé les autorités lors d’une conférence de presse. Le message disait qu’il “n’avait jamais vraiment voulu blesser qui que ce soit”.

Après une matinée anxieuse à observer la trajectoire sinueuse de l’avion au-dessus de sa tête, le maire de Tupelo, Todd Jordan, a qualifié la résolution de “meilleur scénario”.

Personne n’a été blessé.

Patterson était employé pour ravitailler des avions à l’aéroport régional de Tupelo, lui donnant accès au bimoteur Beechcraft King Air C90A, a déclaré le chef de la police John Quaka.

___

Trump passe en mode élection générale avec un rassemblement en Pennsylvanie

WILKES-BARRE, Pennsylvanie (AP) – Larry Mitko a voté pour Donald Trump en 2016. Mais le républicain du comté de Beaver, dans l’ouest de la Pennsylvanie, a déclaré qu’il n’avait pas l’intention de soutenir le candidat de son parti au Sénat, le Dr Mehmet Oz – “pas question, non comment.

Mitko n’a pas l’impression de connaître le célèbre chirurgien cardiaque, qui n’a remporté que de justesse sa primaire de mai avec le soutien de Trump. Au lieu de cela, Mitko prévoit de voter pour le rival démocrate d’Oz, le lieutenant-gouverneur John Fetterman, un nom qu’il connaît depuis l’époque où Fetterman était maire de Braddock, à proximité.

“Dr. Oz ne m’a rien montré pour que je vote pour lui », a-t-il déclaré. « Je ne voterai pas pour quelqu’un que je ne connais pas.

La pensée de Mitko souligne les défis politiques auxquels sont confrontés Trump et le reste du Parti républicain alors que l’ancien président passe en mode élection générale avec un rassemblement samedi soir à Wilkes-Barre, en Pennsylvanie, le premier de la campagne d’automne.

Alors que le rassemblement était organisé pour soutenir Oz et Doug Mastriano, le candidat de la ligne dure du GOP pour le poste de gouverneur de Pennsylvanie, c’était le premier rassemblement de Trump depuis la recherche par le FBI de son club de Mar-a-Lago, et Trump a passé une partie de la soirée à pester contre ce.

___

Gorbatchev enterré à Moscou dans des funérailles snobées par Poutine

MOSCOU (AP) – Les Russes qui sont venus pour un dernier regard sur l’ancien dirigeant soviétique Mikhaïl Gorbatchev samedi ont pleuré à la fois l’homme et sa politique qui leur ont donné de l’espoir. Le président Vladimir Poutine a affirmé être trop occupé pour y assister.

Gorbatchev, décédé mardi à l’âge de 91 ans, a lancé des réformes drastiques qui ont contribué à mettre fin à la guerre froide. Mais il a également précipité l’éclatement de l’Union soviétique, que Poutine avait qualifiée de « plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle ».

La vision d’adieu de son corps dans une salle ostentatoire près du Kremlin a été assombrie par la prise de conscience que l’ouverture défendue par Gorbatchev a été étouffée sous Poutine.

“Je veux le remercier pour mon enfance de liberté, que nous n’avons pas aujourd’hui”, a déclaré Ilya, un travailleur des services financiers d’une trentaine d’années qui a refusé de donner son nom de famille.

« Je suis un fils de la perestroïka », a-t-il dit, en utilisant le mot russe pour les initiatives de réforme ou de reconstruction de Gorbatchev.

___

La centrale nucléaire ukrainienne est en partie hors service au milieu des combats

ZAPORIZHZHIA, Ukraine (AP) – Le chef de l’organisme de surveillance nucléaire de l’ONU a déclaré samedi que la centrale nucléaire de Zaporizhzhia sous contrôle russe en Ukraine avait été déconnectée de sa dernière ligne électrique externe, mais était toujours en mesure de faire passer l’électricité via une ligne de réserve au milieu de bombardements soutenus dans le Région.

Le directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique, Rafael Grossi, a déclaré dans un communiqué que les experts de l’agence, qui sont arrivés à Zaporizhzhia jeudi, ont été informés par des cadres ukrainiens que la quatrième et dernière ligne opérationnelle était en panne. Les trois autres ont été perdus plus tôt pendant le conflit.

Mais les experts de l’AIEA ont appris que la ligne de réserve reliant l’installation à une centrale thermique voisine livrait l’électricité produite par la centrale au réseau externe, selon le communiqué. La même ligne de réserve peut également fournir une alimentation de secours à la centrale si nécessaire, a-t-il ajouté.

“Nous avons déjà une meilleure compréhension de la fonctionnalité de la ligne électrique de réserve pour connecter l’installation au réseau”, a déclaré Grossi. “Ce sont des informations cruciales pour évaluer la situation globale là-bas.”

En outre, la direction de la centrale a informé l’AIEA qu’un réacteur a été déconnecté samedi après-midi en raison de restrictions du réseau. Un autre réacteur fonctionne toujours et produit de l’électricité à la fois pour le refroidissement et d’autres fonctions de sécurité essentielles sur le site et pour les ménages, les usines et autres via le réseau, indique le communiqué.

___

Flashbacks: la ville californienne carbonisée n’est pas étrangère aux incendies de forêt

WEED, Californie (AP) – Sa maison détruite, un chien disparu et une relation de 10 ans avec son petit ami a récemment pris fin – tout ce que Naomi Vogelsang pouvait faire samedi était de s’asseoir à l’extérieur d’un centre d’évacuation des incendies de forêt du nord de la Californie avec 20 $ dans sa poche, en attendant pour un tour au casino.

« Ça ne peut pas être pire », dit-elle.

Vogelsang fait partie des milliers de personnes déplacées cette semaine par le dernier enfer de Californie, cette fois dans la petite communauté de Weed à environ 451 kilomètres au nord-est de San Francisco. La plupart des visiteurs connaissent cette ville comme une nouveauté, un endroit où s’arrêter lors d’un voyage sur l’Interstate 5 et acheter un t-shirt ironique.

Mais pour les gens qui vivent ici, les dernières années ont introduit une autre inquiétude dans un monde qui en est plein : un ciel sombre, des cendres tourbillonnantes et des flammes qui courent si vite qu’elles laissent peu de temps pour s’échapper.

Cette fois, c’était un incendie connu sous le nom de Mill Fire. Les flammes se sont précipitées de Roseburg Forest Products, qui fabrique des produits en bois, dans le quartier de Lincoln Heights où un nombre important de maisons ont brûlé et les résidents ont dû fuir pour sauver leur vie vendredi après-midi. L’incendie s’est propagé à plus de 6,6 milles carrés (17 kilomètres carrés) samedi soir et était maîtrisé à 25 %.

___

Patrouille frontalière: 9 migrants meurent en traversant la rivière rapide du Texas

Des responsables des deux côtés de la frontière américano-mexicaine ont recherché d’autres victimes samedi après la mort d’au moins neuf migrants alors qu’ils tentaient de traverser le Rio Grande gonflé par la pluie, une dangereuse tentative de franchissement de la frontière dans une zone où le niveau de la rivière avait augmenté de plus de 2 pieds en une seule journée.

Les douanes et la protection des frontières américaines et des responsables mexicains ont découvert les victimes près d’Eagle Pass, au Texas, jeudi, après des jours de fortes pluies. Les responsables américains ont récupéré six corps, tandis que les équipes mexicaines en ont récupéré trois, selon un communiqué du CBP. Il s’agit de l’une des noyades les plus meurtrières à la frontière américano-mexicaine de l’histoire récente.

La rivière, qui faisait un peu plus de 3 pieds (90 centimètres) de profondeur en début de semaine, a atteint plus de 5 pieds (1,5 mètre) jeudi, et l’eau coulait cinq fois plus vite que d’habitude, selon le National Service météorologique.

Le CBP a déclaré que les équipages américains ont sauvé 37 autres personnes de la rivière et en ont arrêté 16 autres, tandis que les autorités mexicaines ont arrêté 39 migrants.

Le CBP n’a pas précisé de quel(s) pays provenaient les migrants et n’a fourni aucune information supplémentaire sur les opérations de sauvetage et de recherche. Les agences locales du Texas impliquées n’ont pas répondu aux demandes d’informations.

___

L’attaque soulève des doutes sur les protocoles de sécurité du vice-président argentin

BUENOS AIRES, Argentine (AP) – Chaque jour depuis deux semaines, la routine était la même : la puissante vice-présidente argentine Cristina Fernández a été accueillie par une foule de partisans fébriles qui voulaient toucher leur chef. Et chaque jour, elle les obligeait et les approchait.

Mais jeudi, le pressage de routine de la chair a pris une tournure sinistre lorsqu’un homme dans la mer de partisans a pointé une arme de poing à quelques centimètres du visage du vice-président et a appuyé sur la gâchette avec un clic distinct.

L’arme semi-automatique de calibre .38 chargée s’est manifestement bloquée et le suspect a été arrêté. Maintenant, l’apparente tentative d’assassinat soulève des questions quant à savoir si la femme la plus influente de la politique argentine au cours des deux dernières décennies devrait changer sa relation avec les nombreux fidèles qui cherchent constamment une poignée de main ou un autographe.

“Cristina a été acculée”, a déclaré Silvana Venegas, une femme de 43 ans qui a été témoin de l’événement. “Elle était une proie facile, très facile.”

Pendant quelques minutes après, Fernández a continué à signer des autographes et à saluer. Son service de sécurité a saisi le tireur mais ne l’a pas éloignée de la zone.

___

L’État de l’Ohio n ° 2 s’use N ° 5 Notre Dame 21-10

COLUMBUS, Ohio (AP) – Avec son attaque tant vantée embourbée, l’État n ° 2 de l’Ohio s’est appuyé sur sa défense remaniée dans un premier match parmi les cinq premiers contre un ancien Buckeye qui a testé sa ténacité.

CJ Stroud a lancé deux passes de touché et l’État de l’Ohio a blanchi Notre Dame n ° 5 au cours des 42 dernières minutes lors d’une victoire acharnée 21-10 samedi soir.

“L’histoire de la soirée était la défense, se retourner et jouer comme ils l’ont fait après ce qui a été dit à leur sujet pendant l’intersaison, remettre en question leur ténacité et jouer comme ils l’ont fait contre l’équipe n ° 5 du pays. … Je pensais que l’énergie était hors du commun pour la défense ce soir », a déclaré l’entraîneur de l’Ohio State, Ryan Day.

La première réunion de saison régulière des programmes légendaires depuis 1996 était un retour à la maison pour l’entraîneur de première année de Notre Dame Marcus Freeman. L’ancien secondeur des Buckeyes a fait une ascension fulgurante pour diriger les Fighting Irish à l’âge de 36 ans.

Freeman a une fiche de 0-2 en tant qu’entraîneur-chef après avoir perdu un match de bowl quelques semaines seulement après avoir été nommé successeur de Brian Kelly.

The Associated Press