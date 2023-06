AP News Digest 7h20

Pour recevoir gratuitement des alertes d’actualité en temps réel directement dans votre boîte de réception, inscrivez-vous à nos e-mails d’actualité Inscrivez-vous à nos e-mails gratuits d’actualité

Voici les derniers plans de couverture, les meilleures histoires et le contenu promotionnel de l’AP. Toutes les heures HAE. Pour obtenir des informations de dernière minute sur la couverture d’AP, consultez Plan de couverture.

———————————

MEILLEURES HISTOIRES

———————————

CHINE-ÉTATS-UNIS – Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a lancé deux jours de pourparlers diplomatiques à enjeux élevés à Pékin visant à tenter de calmer l’explosion des tensions américano-chinoises qui ont mis de nombreuses personnes dans le monde à bout. Blinken rencontrait dimanche le ministre chinois des Affaires étrangères Qin Gang pour une longue discussion qui sera suivie d’un dîner de travail. Malgré sa présence dans la capitale chinoise, les perspectives d’une percée significative sur les problèmes les plus épineux auxquels sont confrontées les deux plus grandes économies de la planète sont minces. Par Matthieu Lee. ENVOYÉ : 1 030 mots, photos, audio.

GUERRE RUSSIE-UKRAINE – Des responsables britanniques affirment que la Russie et l’Ukraine subissent un grand nombre de pertes militaires alors que l’Ukraine se bat pour déloger les forces du Kremlin des zones occupées au début de sa contre-offensive. Ils disent que les pertes russes sont probablement à leur plus haut niveau depuis le pic de la bataille de Bakhmut en mars. ENVOYÉ : 500 mots, photos.

DOCUMENTS CLASSIFIÉS TRUMP-GARLAND – Lors de son premier jour en tant que procureur général, Merrick Garland a promis un retour à la normale au ministère de la Justice. Mais les années qui ont suivi ont été tout sauf typiques. La première comparution historique devant le tribunal du premier ancien président à faire face à des accusations criminelles fédérales a provoqué un écrasement de manifestants au palais de justice fédéral de Miami, un torrent de médias sociaux de l’accusé Donald Trump et un écrasement de critiques de la part des républicains. L’ancien juge méticuleux du centre a largement évité les projecteurs, répétant un mantra d’indépendance et de responsabilité. Par Lindsay Whitehurst. À VENIR : 970 mots, photos avant 10 h

PORT EN EAUX PROFONDES ALASKA-ARCTIQUE – Le changement climatique ouvre l’Arctique et une expansion de plus de 600 millions de dollars fera de Nome, sur la côte ouest de l’Alaska, le premier port arctique en eau profonde du pays. L’extension devrait être opérationnelle d’ici la fin de la décennie. Le port accueillera non seulement des navires de croisière plus grands pouvant accueillir jusqu’à 4 000 passagers, mais également des cargos pour livrer des marchandises supplémentaires aux 60 villages autochtones de l’Alaska de la région, et des navires militaires pour contrer la présence de navires russes et chinois dans l’Arctique. Bien que Nome puisse être le premier tirant d’eau en eau profonde de l’Arctique, le maire de Nome dit que ce ne sera probablement pas le dernier à cause du réchauffement climatique. Par Mark Thiessen. ENVOYÉ : 900 mots, photos.

PÉNURIE D’AVOCATS EN BÉLARUS – Depuis près de trois ans, une répression sévère de la dissidence en Biélorussie par son chef autoritaire Alexandre Loukachenko a rempli les colonies pénitentiaires du pays de milliers de prisonniers politiques, avec de nouvelles arrestations signalées quotidiennement. Dans le même temps, une campagne gouvernementale s’est débarrassée de nombreux avocats indépendants, ce qui rend difficile pour les détenus de monter toute forme de défense juridique. L’avocat Siarhej Zikratski a été contraint de quitter le pays sous la menace d’arrestation. Plus de 500 de ses collègues ont été déchus de leur licence d’avocat et ont quitté la profession depuis 2020, ou ils ont déménagé à l’étranger après avoir subi des représailles dans leur pays. Certains ont même fini en prison. Par Yura Karmanau. ENVOYÉ : 1 350 mots, photos.

ISRAËL-ARABES-CRIMINALITÉ SPIRALE — Une vague incessante de crimes violents parmi la minorité palestinienne d’Israël transforme les villes et villages en champs de bataille sanglants et exaspère la communauté. La colère face à l’insécurité croissante est dirigée contre le gouvernement israélien et son ministre ultranationaliste en charge de la police, Itamar Ben-Gvir. Les critiques disent qu’avec son histoire de rhétorique anti-arabe, on ne peut pas lui faire confiance pour combattre le fléau croissant. Par Tia Goldenberg. ENVOYÉ : 1 090 mots, photos.

————————————————————————-

VOIX EN VEDETTE

————————————————————————-

ANXIÉTÉ ALBANIE-AFGHAN – Des centaines d’Afghans languissent en Albanie, attendant les visas américains qui leur ont été promis, près de deux ans après avoir fui la prise de pouvoir des talibans sur leur pays. Pour beaucoup, c’est une montagne russe émotionnelle. Certains essaient de trouver du travail et de vivre avec un semblant de normalité, mais l’inquiétude et la peur de ce qui arrive aux familles restées au pays imprègnent leurs journées, même dans une Albanie ensoleillée et accueillante. Par Llazar Semini. ENVOYÉ : 830 mots, photos.

——————————

PLUS DE NOUVELLES

——————————

PHILIPPINES-FERRY FIRE – Les 120 passagers et membres d’équipage à bord d’un ferry philippin qui a pris feu en mer ont été secourus en toute sécurité et l’incendie a été éteint, a déclaré la garde côtière. ENVOYÉ : 260 mots, photos.

SUISSE-RÉFÉRENDUM SUR LE CLIMAT — Les sondages à la sortie des urnes indiquent qu’une majorité de citoyens suisses ont voté en faveur d’un projet de loi visant à introduire de nouvelles mesures climatiques pour réduire fortement les émissions de gaz à effet de serre de la riche nation alpine. ENVOYÉ : 290 mots, photos.

BKC-WEST VIRGINIA-HUGGINS ARRÊTÉ – L’entraîneur de basket-ball de Virginie-Occidentale, Bob Huggins, a été arrêté, soupçonné de conduite en état d’ébriété. L’arrestation de vendredi soir à Pittsburgh intervient un mois après que l’université l’a suspendu pour trois matchs pour avoir utilisé une insulte anti-gay lors d’une interview à la radio. ENVOYÉ : 730 mots, photo.

——————————————————-

WASHINGTON/POLITIQUE

—————-—————————————

DISNEY-DeSANTIS-POMPIERS – Après que les personnes nommées par le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, ont pris le contrôle du district directeur de Walt Disney World plus tôt cette année, ses pompiers ont été parmi les rares employés à les avoir publiquement accueillis à bras ouverts. Mais cette relation chaleureuse est en danger car un nouvel administrateur a rouvert les négociations sur un contrat mis à jour promettant des augmentations de salaire et des augmentations de main-d’œuvre pour les plus de 200 pompiers syndiqués et autres premiers intervenants. ENVOYÉ : 780 mots, photos.

ÉLECTION 2024-SUAREZ – Dans un champ présidentiel républicain de 2024 rempli de candidats à long terme, le maire de Miami, Francis Suarez, est peut-être – sur le papier en tout cas – le plus long de tous. Aucun maire en exercice n’a été élu président des États-Unis, un poste qui a toujours été remporté par des hommes qui ont été gouverneurs ou membres du Congrès. À VENIR : 880 mots, photos avant 10 h

————————

NATIONAL

————————

DÉCERTIFICATION DE LA POLICE DE CALIFORNIE – Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, propose de mettre fin à la divulgation publique des enquêtes sur les policiers abusifs et corrompus. L’administration appelle la nouvelle proposition une mesure de réduction des coûts. Les groupes de justice pénale et de liberté de la presse affirment que le changement rendrait plus difficile la responsabilisation des forces de l’ordre. ENVOYÉ : 820 mots, photo.

ST. LOUIS SHOOTING – Un reportage indique qu’une fusillade nocturne dans un immeuble du centre-ville de St. Louis a tué un mineur et en a blessé neuf autres. ENVOYÉ : 70 mots.

COUP DE FEU DANS L’ÉTAT DE WASHINGTON – Selon la police, cinq personnes ont été blessées dans une fusillade près d’un terrain de camping de l’État de Washington accueillant un festival de musique. ENVOYÉ : 130 mots.

—————————————

INTERNATIONAL

—————————————

OUGANDA-ATTAQUE REBELLE – Une ville frontalière ougandaise se prépare à enterrer les victimes d’une attaque brutale par des rebelles extrémistes présumés contre une école qui a fait 42 morts, pour la plupart des étudiants. Les forces de sécurité ont intensifié leurs patrouilles le long de la frontière avec l’est instable du Congo, où les rebelles sont actifs. ENVOYÉ : 640 mots, photos.

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES EN SIERRA LEONE – Les Sierra-léonais se rendent aux urnes le samedi 24 juin pour choisir leur prochain président dans un contexte de frustration croissante due à une économie en difficulté, à la hausse du chômage et à la menace de manifestations meurtrières. Les experts disent que ce sera probablement une course à deux chevaux entre le président sortant Julius Maada Bio – qui se bat pour son deuxième mandat de cinq ans – et Samura Kamara, le chef du All People’s Congress Party. ENVOYÉ : 1 020 mots, photos.

SOUDAN – Les parties belligérantes du Soudan ont entamé un cessez-le-feu, alors que deux mois de combats ont plongé la nation africaine dans un chaos supplémentaire. Le cessez-le-feu de trois jours précède une conférence des donateurs pour aider à financer les besoins humanitaires du Soudan, exaspéré par le conflit. ENVOYÉ : 460 mots, photo.

MALI-REFERENDUM — Les électeurs maliens votent pour approuver ou non une nouvelle constitution. Le putschiste en charge du pays d’Afrique de l’Ouest a déclaré que le référendum de dimanche est l’une des étapes vers la tenue de nouvelles élections en 2024. ENVOYÉ : 330 mots, photo.

ATTAQUE AUTRICHE-PRIDE-FOILED – Les autorités autrichiennes affirment avoir déjoué une éventuelle attaque contre le défilé de la fierté de Vienne par trois jeunes hommes qui auraient sympathisé avec le groupe extrémiste État islamique. ENVOYÉ : 220 mots.

—————————-

DES SPORTS

—————————-

BKC-WEST VIRGINIA-HUGGINS DÉMISSIONNE – L’entraîneur de basket-ball de Virginie-Occidentale, Bob Huggins, a démissionné à la suite d’une arrestation pour conduite en état d’ébriété. Il a été accusé de conduite sous influence vendredi soir après que son SUV se soit arrêté au milieu de la circulation à Pittsburgh avec un pneu déchiqueté. Le mois dernier, l’université avait suspendu Huggins trois matchs pour avoir utilisé une insulte anti-gay tout en dénigrant les catholiques lors d’une interview à la radio. ENVOYÉ : 1 070 mots, photo.

GLF–US OPEN-CE QU’IL FAUT REGARDER — Au sommet du classement de l’US Open, deux joueurs visent chacun leur premier titre majeur. C’est à peu près tout ce qu’ils ont en commun. Rickie Fowler a disputé des tournois majeurs, remporté neuf tournois à travers le monde et est depuis longtemps l’un des joueurs de golf les plus reconnaissables. Wyndham Clark n’en est qu’à son septième majeur et dimanche marquera la première fois qu’il terminera mieux que 75e. Un coup derrière est Rory McIlroy, qui tente de remporter son premier majeur en neuf ans. Scottie Scheffler, qui est à trois coups derrière, est également à l’affût. ENVOYÉ : 720 mots, photos.

——————————————-

COMMENT NOUS JOINDRE

——————————————-

Le Centre névralgique est joignable au 800-845-8450 (poste 1600). Pour les photos, ext. 1900. Pour les graphiques et les interactifs, ext. 7636. Le contenu AP étendu peut être obtenu auprès de la salle de presse AP. Pour accéder à AP Newsroom et à d’autres problèmes techniques, contactez [email protected] ou appelez le 844-777-2006.