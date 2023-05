AP News Digest 3h10

Inscrivez-vous à l’e-mail quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives des États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

SANCTIONS CONTRE LES DISTRIBUTEURS DEA-OPIOÏDES – La Drug Enforcement Administration des États-Unis a autorisé l’un des plus grands distributeurs de médicaments en gros du pays à continuer d’expédier des analgésiques hautement addictifs pendant près de quatre ans après qu’un juge a recommandé qu’il soit retiré de sa licence pour son « mépris cavalier » de milliers de commandes suspectes alimentant la crise des opioïdes. Par Jim Mustian et Joshua Goodman. ENVOYÉ : 1 350 mots, photos. Avec DEA-OPIOID DISTRIBUTOR SANCTIONS-TAPEAWAYS.

MEILLEURES HISTOIRES

ÉLECTION 2024-DESANTIS – Le gouverneur de Floride Ron DeSantis, longtemps considéré comme le principal rival de Donald Trump pour l’investiture républicaine, prévoit de lancer sa campagne présidentielle de 2024 lors d’une conversation en ligne avec le PDG de Twitter, Elon Musk. Par l’écrivain politique national Steve Peoples. ENVOYÉ : 830 mots, photo. À VENIR : 990 mots après l’événement de 18 h.

TYPHON MAWAR – Le typhon Mawar a dirigé sa fureur sur le minuscule territoire américain de Guam alors que les habitants n’ayant nulle part où aller se sont accroupis pour faire face aux vents dévastateurs et aux pluies torrentielles de ce qui devait être la pire tempête à frapper l’île du Pacifique depuis des décennies. L’armée américaine a renvoyé des navires, les résidents ont stocké des fournitures et toute personne ne vivant pas dans une maison en béton a été invitée à chercher refuge ailleurs avant ce qui devrait être une tempête de catégorie 4. Par Grace Garces Bordallo et Jennifer Sinco Kelleher. ENVOYÉ : 1 120 mots, photos, vidéos.

LIMITE D’ENDETTEMENT – ANXIÉTÉ – Les bénéficiaires du gouvernement, les groupes de services sociaux et des millions d’autres à travers le pays se préparent à la possibilité de coupes massives et immédiates si les États-Unis manquent à leurs obligations financières, malgré les promesses des politiciens selon lesquelles un défaut n’est pas une possibilité. Par Fatima Hussein et Darlene Superville. ENVOYÉ : 1 070 mots, photos. Avec DEBT LIMIT — La négociation du plafond de la dette se résume à un problème classique.

TRUMP REMARQUES-ENQUÊTES – Donald Trump n’a jamais hésité à offrir des opinions qui pourraient influencer les litiges en cours. Mais les experts juridiques disent que le style de parole libre de Trump pourrait donner aux procureurs des munitions supplémentaires à utiliser contre lui devant le tribunal. Par Trenton Daniel et Eric Tucker. ENVOYÉ : 1 020 mots, photo. Avec TRUMP-CLASSIFIED DOCUMENTS – Les avocats de Trump demandent à rencontrer le procureur général des États-Unis dans le cadre d’une enquête sur les documents ; TRUMP-INDICTMENT – La date du procès pour le procès pénal de Trump est fixée à la saison primaire de mars.

TIR À L’ÉCOLE D’UVALDE – UNE ANNÉE D’ENSEIGNANT — Comment retournez-vous dans une salle de classe après que votre enfant y ait été tué ? Pour Veronica Mata, enseigner à la maternelle à Uvalde après que sa fille ait été parmi les 19 élèves qui ont été tués par balle à l’école élémentaire Robb est devenue une année de deuil pour son propre enfant tout en essayant de protéger 20 autres. Par Acacia Coronado. ENVOYÉ : 1 320 mots, photos. Avec l’ÉCOLE DE TIR D’UVALDE-LES CHOSES À SAVOIR.

AVORTEMENT – Le Sénat de Caroline du Sud a approuvé un projet de loi qui interdirait la plupart des avortements après environ six semaines de grossesse, en envoyant le projet de loi au gouverneur qui a promis de le signer. ENVOYÉ : 1 070 mots, photos. Avec AVORTEMENT-CHOSES A SAVOIR.

EN SAVOIR PLUS SUR LA GUERRE RUSSIE-UKRAINE

SONDAGE SUR LA GUERRE RUSSIE-UKRAINE – La moitié de la population américaine soutient la fourniture continue d’armes par le Pentagone à l’Ukraine pour sa défense contre les forces russes, selon une nouvelle enquête de la Harris School of Public Policy de l’Université de Chicago et de la NORC. ENVOYÉ : 790 mots, photo.

CHINE-RUSSIE – La pression de l’Occident renforce les liens de la Russie avec la Chine, a déclaré le Premier ministre russe Mikhail Mishustin lors d’une réunion avec son homologue chinois à Pékin. ENVOYÉ : 320 mots, photos.

PLUS DE NOUVELLES

BRÉSIL-RACISME JÚNIOR VINÍCIUS – Des Brésiliens manifestent devant le consulat espagnol après le racisme de Vinicius. ENVOYÉ : 350 mots, photos.

COUR SUPRÊME-ROBERTS – Le juge en chef Roberts affirme que la Cour suprême peut faire plus en matière d’éthique. ENVOYÉ : 320 mots, photo.

MARIÉE TUÉE – Une femme accusée d’avoir tué sa mariée au volant en état d’ébriété en Caroline du Sud demande une caution. ENVOYÉ : 230 mots, photos.

MEXIQUE-VOLCAN — Les inquiétudes concernant le volcan mexicain changent avec le vent. ENVOYÉ : 690 mots, photos.

MARCHANDISE TARGET-PRIDE – Target supprime certaines marchandises LGBTQ des magasins. ENVOYÉ : 340 mots, photo.

BRITAIN-INTERNATIONAL BOOKER PRIZE – Le Bulgare remporte le Booker Prize pour son roman de mémoire sombre et comique. ENVOYÉ : 420 mots, photos.

TWITTER-DESANTIS JET TRACKER – Musk gadfly a un nouveau jet à suivre – celui utilisé par DeSantis. ENVOYÉ : 360 mots, photo.

POLITIQUE

REDISCRIPTION-CAROLINE DU NORD – Une décision de redécoupage en Caroline du Nord a créé une possible manne électorale pour les républicains du Congrès en préservant leur majorité à la Chambre des États-Unis l’année prochaine, déclarant que les juges devraient rester en dehors de l’examen des limites des sièges pour un avantage partisan. ENVOYÉ : 980 mots, photos.

NATIONAL

CLERGY ABUS-ILLINOIS – Les conclusions du procureur général de l’Illinois selon lesquelles des centaines de membres du clergé catholique de l’État ont abusé sexuellement d’enfants soulèvent la question de savoir si certains seront tenus responsables pénalement ou civilement. ENVOYÉ : 600 mots, photos.

MIGRANTS-NEW YORK — Certains demandeurs d’asile de la banlieue nord de New York ne se sentent pas les bienvenus et découvrent un manque d’opportunités. ENVOYÉ : 1 080 mots, photos. Avec IMMIGRATION LAWSUIT – Le Texas poursuit l’administration Biden pour la règle d’asile.

CAPITOL RIOT-OATH KEEPERS – Le fondateur de Oath Keepers, Stewart Rhodes, et les membres de son groupe extrémiste seront les premiers accusés du 6 janvier condamnés pour complot séditieux lors d’une série d’audiences commençant cette semaine. ENVOYÉ : 800 mots, photos. À VENIR : 900 mots après l’audience de 9 h 30.

INTERNATIONAL

ISRAËL-POLITIQUE – Le gouvernement du Premier ministre Benjamin Netanyahu a adopté un nouveau budget de deux ans, une étape qui pourrait apporter une certaine stabilité à sa coalition et lui ouvrir la voie pour aller de l’avant avec son programme religieux pro-implantation. ENVOYÉ : 410 mots, photos.

SCIENCES DE LA SANTÉ

CLIMAT-INDE-HÔPITAUX-SOLAIRE — Plus de 250 établissements de santé dans des communautés éloignées et rurales en Inde dépendent de l’énergie solaire pour assurer des soins de santé modernes. ENVOYÉ : 910 mots, photos.

LANCEMENT DU SATELLITE EN CORÉE DU SUD – La Corée du Sud était sur le point de lancer son premier satellite de qualité commerciale alors que son rival, la Corée du Nord, faisait avancer ses plans pour placer son premier satellite espion militaire en orbite. ENVOYÉ : 840 mots, photos.

TEST BRÉSIL-AMAZONE-CO2 – Le Brésil construit un complexe de tours disposées en six anneaux prêts à pulvériser du dioxyde de carbone dans la forêt tropicale pour comprendre comment la plus grande forêt tropicale du monde réagit au changement climatique. ENVOYÉ : 580 mots, photo.

COMMERCE/ÉCONOMIE

EUROPE ÉCONOMIE-EURO NUMÉRIQUE – La Banque centrale européenne vise à présenter le mois prochain une proposition sur l’euro numérique devant les responsables, tournée vers l’avenir en offrant une alternative fiable aux crypto-monnaies. Par l’écrivain d’affaires David McHugh. À VENIR : 800 mots, photos avant 5h du matin

MARCHÉS FINANCIERS – Les marchés boursiers asiatiques ont chuté mercredi alors que le gouvernement américain se rapprochait d’un défaut potentiellement perturbateur sur sa dette. Par l’écrivain d’affaires Joe McDonald. ENVOYÉ : 440 mots, photos. Avec BRITAIN-ECONOMY — l’inflation au Royaume-Uni tombe à son plus bas niveau depuis plus d’un an.

DES SPORTS

CELTICS-HEAT – Jayson Tatum a marqué 33 points et les Boston Celtics ont évité l’élimination en finale de la Conférence Est en s’enfuyant en seconde période pour battre le Miami Heat 116-99 dans le match 4. Par l’écrivain de basket-ball Tim Reynolds. ENVOYÉ : 800 mots, photos.

