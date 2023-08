AP Moller – Résultats Maersk Q2 2023 : 72 % de bénéfices en baisse, dépasse les attentes

Géant maritime danois Maersk vendredi, a fait état d’une forte baisse de ses bénéfices au deuxième trimestre en raison de la chute des tarifs des conteneurs, mais a quand même réussi à dépasser les attentes du marché et à améliorer ses prévisions pour l’année complète.

La deuxième plus grande compagnie maritime au monde, souvent considérée comme un indicateur du commerce mondial, a enregistré un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) de 2,91 milliards de dollars au deuxième trimestre, bien en deçà du record de 10,3 milliards de dollars pour le même trimestre en 2022 Les analystes avaient prévu un EBITDA de 2,41 milliards de dollars, selon les données de Refinitiv.

La société a longtemps mis en garde contre une forte baisse des bénéfices après une année 2022 « exceptionnelle », alors que les taux de fret maritime exorbitants qui l’ont propulsée à des bénéfices record ont commencé à se normaliser rapidement.

Les revenus ont chuté de 40% en glissement annuel, passant de 21,65 milliards de dollars au deuxième trimestre de l’année dernière à 12,99 milliards de dollars, alors que les tarifs des conteneurs ont continué de baisser et que les volumes sont restés faibles en raison du « déstockage continu, en particulier en Amérique du Nord et en Europe », la société dit dans son rapport.

« Le résultat du deuxième trimestre a contribué à un premier semestre solide, où nous avons réagi aux changements brusques des conditions du marché provoqués par le déstockage et un environnement de croissance faible après les années alimentées par la pandémie », a déclaré le PDG Vincent Clerc dans un communiqué.

« Nos actions décisives en matière de maîtrise des coûts, ainsi que notre portefeuille de contrats, ont amorti certains des effets de cette normalisation du marché. L’accent mis sur les coûts continuera de jouer un rôle central pour faire face à des perspectives de marché moroses que nous prévoyons de maintenir jusqu’à la fin de l’année. »

Maersk a également réduit ses prévisions de bénéfices pour l’ensemble de l’année et s’attend désormais à ce que l’EBITDA sous-jacent se situe entre 9,5 milliards de dollars et 11 milliards de dollars, après avoir précédemment estimé une fourchette comprise entre 8 et 11 milliards de dollars.