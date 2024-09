AP explique : la migration est plus complexe que ne le montre la politique

Pendant des décennies, les politiciens des deux partis ont déploré une Système d’immigration américain Les tentatives de réforme globale ont échoué et l’émotion populaire et la rancœur partisane ont atteint un nouveau sommet au cours des deux dernières années, alors que les villes et les villages ont eu du mal à accueillir les migrants.

Avec des émotions à fleur de peau, les États dirigés par les républicains ont transporté en bus les nouveaux arrivants vers les villes dirigées par les démocrates. Le élection présidentielle L’attention s’est désormais portée sur une ville dont les derniers résidents sont légalement présents dans le pays.

Candidat républicain à la présidentielle Donald Trump et colistier Le sénateur de l’Ohio JD Vance ont sauté sur rumeurs démenties que les migrants haïtiens à Springfield, dans l’Ohio, mangent des animaux domestiques.

En résumé : les immigrants arrivent et restent dans ce pays par le biais de diverses méthodes et programmes qui ne sont pas facilement saisis ou reconnus dans la rhétorique politique, mais la peur de l’immigration est presque aussi vieille que le pays lui-même.

Les quelque 15 000 Haïtiens résidant à Springfield sont légalement aux États-Unis. La plupart d’entre eux bénéficient d’un statut de protection temporaire, qui leur permet de rester et de travailler. Trump et Vance n’ont pas réussi à faire cette distinction, que de nombreux critiques considèrent comme faisant partie de la Trump cible depuis longtemps les NoirsLe week-end dernier, lors d’un rassemblement à Las Vegas, le candidat républicain à la présidence a déclaré que la ville avait été « envahie par des migrants illégaux ».

Trump ne pourrait pas légalement expulser les Haïtiens qui ont un statut protégé.

Ses partisans tels que Vivek Ramaswamy Les autorités ont faussement affirmé que le gouvernement fédéral avait transporté les Haïtiens jusqu’à Springfield. En réalité, les migrants en situation régulière ou ayant obtenu l’asile doivent payer eux-mêmes la facture de leur transport. La population haïtienne de Springfield s’est développée en grande partie grâce aux migrants qui se sont rendus là où ils pouvaient trouver une famille, un logement et du travail.

L’identité culturelle, économique et religieuse de nombreuses villes américaines a été façonnée par les migrants.

« La plupart des Américains sont fondamentalement des immigrants, et c’est toujours un peu fou lorsque cela est remis en question, et que l’on pense que l’immigration n’est pas une force », a déclaré le maire républicain d’Oklahoma City, David Holt.

Selon Holt, un habitant d’Oklahoma City sur cinq est latino et les restaurants et petites entreprises qu’ils gèrent font désormais partie intégrante de la ville d’environ 700 000 habitants. Dans les années 1970 et 1980, des milliers d’immigrants vietnamiens ont afflué dans la ville et aujourd’hui, leur communauté, située à quelques kilomètres à l’ouest de la capitale de l’État, est connue pour ses marchés animés et ses nombreux restaurants.

« Leur culture et leur cuisine font désormais partie intégrante de ce qui rend Oklahoma City unique », a déclaré Holt.

Après l’évacuation de l’Afghanistan en 2021, Holt a accueilli plus de 2 000 réfugiés afghans dans la ville. Il a demandé à l’un d’entre eux, Feroz Bashari, de lui prêter serment pour son deuxième mandat de maire.

Bashari était le porte-parole du gouvernement afghan avant le retrait des États-Unis et il a fui avec sa famille lorsque le gouvernement a été renversé. Il a dit qu’il savait peu de choses sur l’Oklahoma, mais un ami lui a assuré que c’était un bon endroit pour les familles d’immigrants.

« Un ami qui est venu avant moi m’a dit que c’était un endroit agréable pour vivre et élever ses enfants », a déclaré Bashari. « C’est un endroit conservateur, les gens croient en Dieu, ils sont très religieux. Ils ont presque la même culture religieuse que nous. »

Bashari a regardé le débat présidentiel lorsque Trump a fait ses déclarations désobligeantes et fausses sur les immigrants haïtiens, et il a déclaré qu’il pensait que ce genre de rhétorique venait d’un manque d’éducation sur les populations immigrées et réfugiées.

« C’est ce que Trump dit toujours : je veux rendre aux États-Unis leur grandeur », a déclaré Bashari. « Et plus il y a de gens de cultures différentes, plus les États-Unis s’améliorent. »

Traditionnellement, les immigrants ou les personnes bénéficiant d’un statut de protection temporaire viennent aux États-Unis pour travailler et acceptent souvent des emplois que les Américains refusent. Ils répondent à un besoin de main-d’œuvre qui perdurera probablement à mesure que les générations plus âgées prendront leur retraite et que moins de bébés naîtront.

« Si les immigrants n’étaient pas venus, par exemple, à New York, les écoles auraient fermé et les services publics auraient fermé. Il n’y aurait pas eu de demande pour eux », a déclaré Nancy Foner, auteur de « One Quarter of the Nation: Immigration and the Transformation of America ».

Les immigrants peuvent revitaliser des quartiers peu peuplés et des rues en déclin en créant des entreprises et en payant des impôts. Little Havana à Miami, Chinatown à San Francisco ou le Triangle polonais à Chicago sont des lieux incontournables que les visiteurs apprécient. Les migrants modifient également le tissu et la culture d’une ville, ainsi que du pays, d’une manière que les résidents de longue date trouvent difficile.

Une enquête de recensement menée entre juillet 2022 et juillet 2023 a révélé que la population née à l’étranger dans l’Ohio comprenait 5 442 personnes originaires d’Haïti. En comparaison, la Floride et New York comptaient respectivement plus de 370 000 et 119 000 habitants nés en Haïti.

Les responsables de Springfield ont estimé aujourd’hui le nombre de personnes qui vont arriver entre 15 000 et 20 000. Ils affirment que l’ampleur de l’afflux, combinée à la barrière de la langue, a entraîné des retards dans l’obtention des soins de santé, l’accès aux services sociaux et l’utilisation des services gouvernementaux quotidiens, comme l’obtention d’un permis de conduire. Les accidents de la route entraînant des décès ou des blessures ont également augmenté dans la ville, tout comme les pressions sur le parc immobilier. Plus tôt ce mois-ci, le gouverneur de l’Ohio, Mike DeWine, a annoncé que la ville obtiendrait 2,5 millions de dollars au cours des deux prochaines années pour répondre aux demandes de soins de santé.

À l’extérieur d’une réunion publique parrainée par la campagne Trump et organisée jeudi par Ramaswamy, une résidente de Springfield qui a donné son nom uniquement sous le nom de Beth a déclaré qu’elle était frustrée par la réponse de la ville à la crise.

« Honnêtement, je n’ai pas l’impression que quiconque se soucie de ce que nous avons à dire », a-t-elle déclaré. « Je n’ai pas l’impression qu’ils veulent connaître la vérité. Je n’ai pas l’impression qu’ils se soucient de nous. »

Trump a également affirmé que la montée en flèche du taux de criminalité dans des villes comme Springfield et Aurora, dans le Colorado, était due aux migrants. Les autorités de ces deux villes ont démenti ces allégations. Selon Foner, les études montrent également que le taux de criminalité est plus faible chez les immigrants que chez les résidents nés dans le pays.

Près de 200 ans avant que Trump et Vance n’entretiennent des craintes infondées selon lesquelles les Haïtiens de Springfield, dans l’Ohio, enlèveraient et mangeraient des chiens et des chats, les ouvriers chinois de Californie ont été confrontés à une diabolisation similaire. De nombreux Chinois ont émigré de l’Ouest dans les années 1850, d’abord pour creuser des mines d’or, puis pour construire le chemin de fer transcontinental. La propagande de l’époque nourrissait la crainte que les Chinois soient un « péril jaune » qui fumait de l’opium et mangeait des aliments étranges. Ce sentiment a conduit le Congrès à adopter la loi d’exclusion des Chinois de 1882. Il s’agissait de la première loi limitant l’immigration sur la base de l’origine ethnique.

En 1924, les États-Unis ont instauré une loi d’immigration complète avec un système de quotas basé sur la nation d’origine. Cette loi favorisait fortement les immigrants d’Europe du Nord et de l’Ouest. L’objectif était de limiter l’immigration en provenance d’Asie ainsi que celle des Juifs et d’autres personnes fuyant l’Europe.

Un changement monumental est survenu en 1965 avec la loi Hart-Celler sur l’immigration, qui a aboli les quotas et visait à aider les immigrants à amener avec eux des membres de leur famille aux États-Unis, une pratique connue sous le nom de migration en chaîne qui a d’abord bénéficié aux Européens et qui aide désormais les personnes d’Asie et d’Amérique latine.

____

Graham Lee Brewer, d’Oklahoma City, et Terry Tang, de Phoenix, sont membres de l’équipe Race et Ethnicité de l’AP. Mike Schneider, journaliste à l’Associated Press à Orlando, en Floride, a contribué à ce reportage.