AP explique : Des systèmes de vote fiables, malgré les conspirations

ATLANTA (AP) – L’ancien président Donald Trump et ses alliés ont lancé une campagne incessante d’attaques contre le matériel de vote depuis sa défaite aux élections de 2020. Après près de deux ans, aucune preuve n’est apparue que les machines à voter aient été manipulées pour voler l’élection ou qu’il y ait eu une fraude généralisée.

Les théories du complot diffusées en ligne et dans les forums à travers le pays ont néanmoins sapé la confiance du public dans les machines à voter et les résultats des élections, tout en conduisant certains comtés à envisager d’abandonner l’équipement en faveur de bulletins de vote marqués et comptés à la main.

Des élections ont eu lieu dans tout le pays cette année au cours d’une saison primaire chargée. Bien que des erreurs de programmation se produisent parfois et que l’équipement puisse mal fonctionner, aucun problème majeur n’a été signalé. L’équipement de vote est testé avant et après pour identifier tout problème, tandis que les audits effectués après l’élection confirment qu’il a fonctionné correctement.

L’Associated Press explique comment nous en sommes arrivés là, les efforts pour accroître la sécurité du vote et les retombées des fausses déclarations entourant l’élection présidentielle de 2020.

TECHNOLOGIE DE VOTE UTILISÉE AUX ÉTATS-UNIS

Les types d’équipements de vote utilisés aux États-Unis varient selon le lieu. Pour le vote en personne, la plupart des gens remplissent les bulletins de vote à la main, et ces bulletins de vote sont insérés dans une tabulatrice électronique. Dans de nombreux cas, cela se produit au lieu de scrutin. Ailleurs, les bulletins de vote sont collectés dans une boîte sécurisée, avec des règles régissant la chaîne de conservation, et apportés à un bureau électoral pour un dépouillement électronique.

Dans certains endroits, un ordinateur spécialisé est utilisé par les électeurs pour marquer leur bulletin de vote électroniquement. Ces bulletins de vote sont imprimés, examinés par l’électeur pour en vérifier l’exactitude, puis insérés dans une tabulatrice à son lieu de vote. Un procès en Géorgie conteste l’utilisation de ces machines de « marquage des bulletins de vote » parce qu’elles utilisent des codes à barres pour enregistrer les votes.

Les bulletins de vote postés sont également comptés par des tabulatrices dans un bureau électoral local. Un petit nombre de juridictions, principalement de petites villes de la Nouvelle-Angleterre, n’utilisent pas de tabulatrices et comptent leurs bulletins de vote à la main.

COMMENT CELA A-T-IL CHANGÉ AU FIL DES ANNÉES ?

Après le chaos du «tchad suspendu» des élections de 2000, le Congrès a fourni des fonds pour la mise à niveau du système de vote. De nombreuses juridictions ont opté pour des machines à voter électroniques pour remplacer leurs systèmes de vote par cartes perforées. Mais ces machines ne produisaient pas de dossier papier ; au lieu de cela, tous les votes ont été exprimés et enregistrés électroniquement.

Pendant des années, les experts en sécurité électorale ont soulevé des inquiétudes au sujet de ces machines «d’enregistrement direct» et de la possibilité que quelqu’un les altère. Une méthode plus sûre, disent-ils, est un système qui utilise des bulletins de vote papier et une tabulation électronique avec des examens et des tests post-électoraux pour garantir que les machines enregistrent fidèlement les choix des électeurs.

Au cours de la dernière décennie, les gouvernements des États et locaux ont commencé à remplacer leurs machines sans papier, un processus qui s’est accéléré après les élections de 2016 et les révélations selon lesquelles la Russie avait scanné les systèmes de vote américains à la recherche de vulnérabilités. Aujourd’hui, les machines sans papier ne sont utilisées qu’en Louisiane et dans un petit nombre de juridictions de l’Indiana, du Mississippi, du New Jersey, du Tennessee et du Texas, selon Verified Voting, un groupe qui suit la technologie de vote aux États-Unis.

RÉCLAMATIONS FAITES APRÈS L’ÉLECTION DE 2020

Dans les semaines qui ont suivi les élections de 2020, Trump et ses alliés ont fait de nombreuses affirmations non étayées sur les machines à voter, notamment que leur logiciel a été créé dans des pays étrangers et conçu pour inverser les votes des candidats souhaités : « Avec le tour d’un cadran ou le changement d’un puce, vous pouvez appuyer sur un bouton pour Trump et il va à Biden », a déclaré Trump dans un discours du 2 décembre.

Ces affirmations se sont largement concentrées sur Dominion Voting Systems, l’une des rares entreprises qui dominent le marché américain des technologies de vote. En réponse, Dominion a intenté des poursuites en diffamation contre les sociétés de médias conservatrices et les avocats de Trump, Sidney Powell et Rudy Giuliani, affirmant que “les mensonges et la désinformation ont gravement nui à notre entreprise et diminué la crédibilité des élections américaines”.

Mais plutôt que de se dissiper, les conspirations autour des machines à voter n’ont fait que croître. Les alliés de Trump ont parcouru le pays pour prendre la parole lors de conférences et avec des groupes communautaires, armés d’algorithmes et de graphiques prétendant montrer que les machines ont été truquées d’une manière ou d’une autre.

L’expert en technologie électorale Kevin Skoglund a déclaré qu’une partie du défi est que les systèmes de vote sont complexes. Il est compréhensible que certaines personnes soient persuadées que quelque chose de néfaste s’est produit alors que ce n’est pas le cas.

“Si vous êtes une personne qui n’est pas technique, si quelqu’un vous dit que les machines vous trompent, vous pourriez le croire parce que vous ne comprenez pas comment les systèmes fonctionnent”, a déclaré Skoglund.

LES SYSTÈMES DE VOTE SONT-ILS SÉCURISÉS ?

Tout appareil géré par un logiciel – un téléphone portable, un ordinateur portable ou un système de vote – est vulnérable au piratage. C’est pourquoi les experts électoraux ont fait pression pour le remplacement des machines à voter sans papier.

Les experts disent que les États-Unis ont pris des mesures pour améliorer la sécurité des élections ces dernières années. Cela inclut la désignation des systèmes de vote américains en 2017 comme “infrastructure critique” – à égalité avec les banques, les barrages et les centrales nucléaires du pays.

Le Congrès a envoyé près de 900 millions de dollars de financement de la sécurité électorale aux États, qui ont été utilisés pour remplacer les systèmes de vote obsolètes, embaucher du personnel de cybersécurité et renforcer les défenses de la cybersécurité.

“Il n’existe pas de système invulnérable”, a déclaré Larry Norden, expert en sécurité électorale au Brennan Center for Justice. « Cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas faire mieux. Nous devrions toujours chercher comment nous pouvons faire mieux, mais vous ne pouvez pas éliminer les risques. »

LES FAUSSES ALLÉGATIONS ALIMENTENT LE DOUTE ET LES PRÉOCCUPATIONS DE SÉCURITÉ

Les fausses allégations n’ont pas seulement sapé la confiance du public dans les élections. Ils ont également conduit à des failles de sécurité dans certains bureaux électoraux locaux du Colorado, de la Géorgie et du Michigan.

Peu de temps après les élections de 2020, les alliés de Trump ont saisi une erreur de programmation dans un comté du Michigan et, par l’intermédiaire des tribunaux, ont obtenu un accès légal à son système de vote. Mais une copie du système de gestion des élections du comté a été mise à disposition lors d’un événement d’août 2021 organisé par un allié de Trump, le PDG de MyPillow, Mike Lindell, selon les participants.

Une copie du système utilisé dans le comté de Mesa, au Colorado, a également été publiée lors de cet événement. Des détails sont récemment apparus sur une autre violation présumée – dans le comté de Coffee, en Géorgie, en janvier 2021, alors que les alliés de Trump cherchaient des moyens d’annuler le résultat de l’élection présidentielle. Et les autorités du Michigan enquêtent après que le matériel de vote dans une poignée de comtés a été rendu accessible à des personnes non autorisées.

Ces développements ont suscité des inquiétudes quant au fait que des travailleurs électoraux voyous favorables aux complots pourraient utiliser leur accès au matériel électoral et aux connaissances pour lancer une attaque de l’intérieur. Un agent électoral du Michigan a récemment été accusé d’avoir inséré une clé USB personnelle dans un registre électronique lors de la primaire de l’État, tandis que les autorités du Colorado enquêtent sur une affaire dans laquelle un électeur est soupçonné d’avoir falsifié une machine à voter plus tôt cette année.

Jen Easterly, directrice de la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency du Department of Homeland Security, a déclaré aux journalistes lundi que les menaces à la sécurité des élections n’avaient jamais été aussi complexes – citant la désinformation, les menaces internes et le harcèlement des travailleurs électoraux.

L’ÉLECTION « LA PLUS SÉCURISÉE »

Après l’élection présidentielle de 2020, une coalition de responsables fédéraux de la cybersécurité et des élections, ainsi que des responsables électoraux des États et des représentants des sociétés de machines à voter, a publié une déclaration la qualifiant de “la plus sécurisée de l’histoire américaine”.

Le groupe a déclaré qu’il n’y avait “aucune preuve qu’un système de vote ait supprimé ou perdu des votes, modifié des votes ou ait été compromis de quelque manière que ce soit”.

Cela s’explique en grande partie par la disponibilité de documents papier pour environ 93 % de tous les suffrages exprimés et par un système de vérifications post-électorales pour tester l’exactitude des tabulatrices électroniques. En Géorgie, le vote présidentiel a été compté trois fois – une fois entièrement à la main – et chaque décompte a confirmé la victoire du président Joe Biden dans l’État.

“Peu importe ce qui se passe dans la machine”, a déclaré Norden, du Brennan Center. “Nous avons un morceau de papier qui nous dit si les votes ont été enregistrés avec précision.”

Frank Bajak, rédacteur technique chez Associated Press à Lima, au Pérou, a contribué à ce rapport.

Christina A. Cassidy, Associated Press